SH476 La estela de Montoro

Voz 6 01:20 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia aquí en la Cadena Ser escuchando la voz de José Ángel Zamora lingüista es un fragmento tomado del documental de Televisión Española

Voz 0772 01:29 de nuestro compañero Manuel Pimentel hablando un poco de esa historia de la arqueología en España y hacía referencia a un hallazgo que se reinterpretó hace relativamente pocos años a una serie de objetos que se conservan en el Museo de Huelva donde aparentemente esos objetos fechados en el cuarto milenio antes de nuestra era pues tienen una serie de trazado es de dibujos que ha habido algún investigador que ha identificado con la escritura y la polémica viene dónde poner esos límites no escuchábamos ahora a José Ángel Zamora este lingüista diciendo creo que al ser un único mundo tener paralelos es muy difícil no aventurarse es muy arriesgado decir muy aventurado decir que eso sea escritura es algo que podemos interpretar no solamente con este objeto estos objetos del Museo de Huelva también hay otras cuevas prehistóricas del sur de la península ibérica en donde aparecen diferentes puntos que algunos investigadores han identificado pues con una suerte de marcas que podrían ser un código cierta cierto simbolismo ciertos elementos que podrían identificarse con con la con la escritura más primitiva y en los últimos años en concreto hace pocos meses salió a la luz una reinterpretación de una estela a la estela de Montoro que es la que nos atrae en los próximos minutos en este micrófono de la de la Cadena Ser para hablar de los orígenes de la escritura en la Península Ibérica la importancia de esta de esta estela en donde vemos una serie de marcas es un objeto una estela como de poco más de un metro o metro y medio que hoy se conserva en el en el Museo Arqueológico de esta localidad de cordobesa con una serie de de de grabados de dibujos de un origen bueno que vamos a intentar reinterpretar en los próximos minutos pero que algunos han identificado como una suerte de de escritura primitiva es cierto que no hay paralelos es cierto que no hay otros y otros objetos arqueológicos con los que compararse pero desde luego plantea el el problema no cuando nace la escritura en la Península Ibérica Leonardo García bienvenido

Voz 7 03:32 SER Historia hola qué tal Nacho

Voz 0772 03:34 Leonardo García es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Sevilla ya ha estudiado muy de cerca esta estela que comentamos es la estela de Montoro que que apareció como sucede siempre con estos grandes objetos de forma casual en el año dos mil dos en esta localidad cordobesa pues un agricultor estaba estaba trabajando y de pronto pues se encuentra con esta piedra con con signos el Leonardo que es lo primero que se pensó cuando este este agricultor dio con la con la losa de piedra con esos signos hay ya bueno y acabó en principio pues en un montón cito no que luego fue detectada por por otro por otra persona que dijo pues esto podría ser arte no

Voz 7 04:15 pues sí efectivamente el hallazgo esta pieza fue completamente casual como suele ocurrir muy frecuentemente con las estelas con este tipo de monumento prehistórico proto históricos el agricultor que la sacó con el Abbado pues tuvo el buen criterio de apartarla del campo donde cultiva by dejarla un poco Aurillac da en un lo que aquí en Andalucía denominamos un Majano no que es un montón de piedras pues que simplemente sirven para limpiar un campo y hay dos años encuentra una pareja de guardas forestales de la Agencia Andaluza del medio ambiente que bueno pues se percatan de la presencia estos grabados no y la verdad con muy buen criterio realmente hay tuvieron una cierto enorme pues ese dan cuenta de que son unos signos grabados han trópicos no oí entonces informa al Museo Arqueológico de Montoro y su director también con muy buen criterio pues decide trasladar al museo en ese museo está desde dos mil cuatro la pieza realmente cuando nosotros fuimos a visitarle en dos mil doce pues no se había hecho ningún estudio ninguna investigación científica de ella

Voz 0772 05:19 porque viola la estela pareció claro dos contextualizada no aparece ahí en medio de la nada si no se sabía luego si había estado en el centro de un edificio en el centro de un algún complejo ritual se había otros elementos alrededor que pudieran ayudar un poco no a a la a la adaptación no a la interpretación de esta estela

Voz 7 05:38 bueno con el término de contextualización tal y como lo empleamos nosotros los arqueólogo pues hay que tener un poco de cuidado porque a veces se utiliza vamos a decir simplemente para recoger ese uso quizás me parece bien poco erróneo no se usa para recoger el hecho de que desconocemos cuál es el contexto es verdad que en un primer momento muchas de estas estelas encuentran no tienen un contexto que a simple vista parezca evidente o aparente pero cuando luego pues estudió un poquito más llevamos a decir ser rascan poquito a la superficie pues sí que se encuentran evidencias de contexto no y en este caso la estela de Montoro tienen muchísimos indicios de un contexto bastante importante

Voz 0772 06:16 el la datación cuál cuál es la fecha que se ha propuesto para esta estela grosso modo por lo que he leído yo en algunas referencias Se suele fechar en el año mil mil antes de nuestra era hace tres mil años

Voz 7 06:29 bueno no exactamente es decir nosotros hemos manejado un hipotéticamente no el la propuesta interpretativa hipotética que hemos planteado es amplia nosotros consideramos probable que se trate de un monumento de la Edad del Hierro en ese caso puede haber puede digamos a verse tallado y haberse erigido no hay haberse usado durante varios siglos donante una un abanico de tiempo un arco temporal bastante amplio que iría prácticamente desde comienzos del primer milenio es decir comienzos de la Edad del Hierro hasta finales de la Edad del Hierro cuando poco a poco pues se van perdiendo las escrituras y los sistemas de escritura pre latino que hay en la Península Ibérica que se habían desarrollado durante toda la Edad del Hierro

Voz 0772 07:14 precisamente ese es el argumento no que algunos saben empujado un poco hablar con con usted de Leonardo García catedrático de Prehistoria de la Universidad de Sevilla son esos signos que aparecen grabados en la estela a nosotros en nuestras redes sociales dato en Twitter arroba SER Historia como nuestro en Facebook SER Historia vamos a colgar algunas fotografías para que los oyentes puedan verlo Il describiéndole poco por encima pues es una una estela un rectangular vertical donde aparecen diferentes signos grabados que pueden identificarse como como como letras no hay algunos elementos que a mí por ejemplo me han recordado un poco al al al jeroglífico egipcio muy parecidos aunque seguramente pues como decía antes contextualizada así que nada tienen que ver con con con esos símbolos geométricos Noma geométrico no esté hablando de figuras de animales nada parecido sino de esas esos trazados más geométricos que son paralelos nueva otras escrituras del Mediterráneo oriental y que aparecen ahí pues

Voz 7 08:13 efectivamente la pieza la estela tiene XXXI nosotros hemos identificado XXXI motivos grabados de los cuales hay una porción importante dos tercios aproximadamente consideramos que pueden ser Graham más es decir efectivamente más amo decir signos de un sistema de escritura el minucioso estudio que ha hecho Juan Pablo Vita barra que es precisamente profesor titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha sido el epigrafía hasta que fundamentalmente ha participado en esta investigación ya hecho la interpretación de de los signos en ese sentido pues el analiza uno por uno en nuestro estudio todo en todos estos grafema llega a la conclusión de que es una buena porción de ellos son compatibles tanto con sistemas de escritura ibéricos pre latinos como son por ejemplo la llamada escritura del suroeste o también conocida como tartesios o la escritura del sur sureste conocida como meridional también incluso hay algunos motivos que son compatibles con sistemas de escritura del Próximo Oriente concretamente es el caso del si la escritura proto Anita la proto Sinaí tica o incluso la sub arábiga

Voz 0772 09:28 es curioso yo conozco a Juan Pablo Vita deshace pues prácticamente veinte años y el él es un experto un lugar mítico el trabajo con el profesor cuchillos en el en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tenemos amigos comunes no sobre todo egiptólogos ahí en el en el en el CSIC no y lo quiere comentaba ahora Leonardo García el lo extraño de esas de esos símbolos es que kilos grabó tuvo que tener un un referente a partir del cual copiar más que él improvisar y hacer ex novo esos esos diseños no parece que están copiando algo que tienen delante que seguramente no lo comprenden pero que lo lo entienden como algo sofisticado algo sagrado algo extraño y lo quieren plantar ahí no

Voz 7 10:11 bueno esa en esa línea va la interpretación que nosotros hemos propuesto para la estela en base a los datos que tenemos ahora mismo es decir el estudio de el profesor vi tabarra conclusiva en el sentido de que todos estos grafema no tienen sentido común sistema de escritura Unico a menos que se trate de un sistema de escritura absolutamente desconocido hasta la fecha del cual esta pieza sería el primer ejemplo pero consideramos que eso es una hipótesis muy improbable y de hecho nosotros no la hemos no la hemos considerado la hipótesis que no parece más verosímil es que efectivamente por alguna circunstancia la persona o personas que graban esta estela e incorporan en grafema de distintos sistemas escritos de su tiempo que pueden ser ibéricos o que pueden ser orientales esto puede tener dos explicaciones diferentes pensamos según si les damos a la este la una cronología más antigua o más reciente lo cual es hipotético porque como le explicaba antes pues no no podido obtener dataciones absolutas Si quiere puedo explicar cuáles son dos hipótesis obviamente

Voz 0772 11:19 sí por supuesto bueno pues la primera así

Voz 7 11:21 pensamos que la este es más antiguo y se sitúa en el horizonte temporal del primer contacto de los habitantes de la Península Ibérica con los navegantes que vienen del Mediterráneo no en el siglo IX fundamentalmente los fenicios que ya traen escritura pues entonces pues pensamos que quizás se trata de un acto en el que los habitantes locales de esta región pues bueno están vamos a decir un poco impresionados o eh hechizado por la escritura como tecnología porque no la han visto nunca y no la conocen no ellos son sociedades ágrafas y entonces reproducen en esta estela unos signos que para ellos son básicamente desconocidos pero que obviamente tienen un poder muy importante para transmitir información y trasladar información según se lo ven pues por ejemplo a navegante fenicio navegantes orientales en mutismo podría ser un poquito como si hoy día una persona este es el ejemplo ya utilizado en algunas entrevistas es ETA actúa en su pierna aún grafema de la escritura china o japonesa no sabe a lo mejor leer japonés ni chino pero el signo en si el motivo le parece pues le evoca una cultura extraña oriental Si bueno pues tiene un exotismo en Hoy por esos el agrava la segunda hipótesis y la estela fuese más tardía e hice la situamos más en la segunda Edad del Hierro pues pensamos que quizá pueda tener otra explicación sería que en personas que ya se están habituadas con la escritura pues utilizan estos grafema más en no como no para expresar una un texto una frase una serie de frases gramatical mente significativa sino en las signo serían símbolos de algunas entidades por ejemplo entidades sociales no por poner un ejemplo que hemos mencionamos otro podría tratarse a lo mejor de unidades militares de tribus o de grupos que se designan cada uno de ellos pues con grafema con una letra como ocurre muchas veces hoy día

Voz 0772 13:18 soy como María luego es al saltando los siglos a Roma con sus legiones que cada una tenía un símbolo un una bandera un un icono que identificaba con algunas de de sus legiones pero ya ir acabando Leonardo García tiempo pudo ser el autor de esta estela más que quién indicó puede individualizado lo que qué grupo cultural que a qué grupo a qué sociedad aquí cultura podemos identificar esta estela

Voz 7 13:43 bueno eso es difícil saberlo ahora mismo para eso tendríamos que investigar más el lugar del hallazgo cosa que estamos esperando hace de inminente mente ya que estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Montoro que está dando muchas facilidades para continuar la investigación y que está bastante interesado y bueno pues esperamos que si podemos continuar esta investigación en el yacimiento tengamos una imagen mucho más clara de eso la el único indicio que tenemos ahora mismo que es un indicio sutil pero no muy no no definitivo no vamos a decir es la técnica de grabado de algunas de estas de estos motivos esto lo ha estudiado muy bien nuestra colega Marta guarda sino que es profesora de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido que es experta en estelas y lo que vemos es que la mayoría de los motivos de los grafema de la estela de Montoro están gravados con una técnica de piquetes dado que es más propia de las estelas llamadas de Guerrero que son estelas que se dan en la península Ibérica localmente la Edad del Bronce es decir que Nos entronca con una tradición local con lo cual no es obsesión indicio ya le digo sutil pero quizá interesante de que los grabadores de esta estela mujeres hombres quienes hayan sido eran personas de raigambre local digamos de un grupo étnico entroncar con la la tradición local

Voz 0772 14:58 es apasionante la historia de de la estela de de Montoro que hemos estado hablando en los últimos minutos junto con Leonardo CIA catedrático de Prehistoria de la Universidad de Sevilla yo creo que la persona que mejor conoce el el el enigma el misterio histórico y arqueológico que rodea a esta a este objeto tan tan subyugar ante tan tan atractivo que podemos ver en el Museo Arqueológico de de Montoro que quizá solamente quizá podríamos de definir au o ampliar dentro de unos años cuando se hayan avanzado las investigaciones alrededor de de esta estela podría ser la primera referencia a escritura o proto escritura en la Península Ibérica todo con todas las comillas del mundo y con toda la prudencia del del mundo Leonardo García catedrático de Prehistoria de la Universidad de Sevilla muchísimas gracias por habernos ayudado

Voz 7 15:49 hacer un poquito más de historia muchas gracias a vosotros