SH476 Guillermo Fesser: las raíces españolas en la cultura estadounidense

Voz 2 00:08 más de quinientos años siempre se encuentran cosas buenas cosas lamentables cosas sorprendentes aquí lo que a mí me llama la atención en en la Florida es que todavía no se sabe bien la historia osea todavía existe muchos mitos

Voz 2 00:30 creencias de que esa época realmente no fue tan importante en la gran historia de de los Estados Unidos ni tampoco tenemos osea hablando de la de la gente estadounidense tenemos un buen conocimiento de de la influencia española en la Historia de los Estados Unidos

Voz 0772 00:59 escuchábamos a Michael Francis Michael Francis es un historiador estadounidense hablando un poco el de la importancia de la de esos vínculos en ocasiones intangibles entre España tenía Estados Unidos una historia que va mucho más allá de de quizás de los elementos más conocidos no a partir de la de la conquista de de bueno

Voz 4 01:23 vertiente norte del continente americano popular relativamente popular en algunas películas

Voz 0772 01:29 pero sobre todo ese papel de de la presencia española siempre ha quedado

Voz 4 01:33 dado totalmente en un segundo plano olvidado o cuando no

Voz 0772 01:37 ha girado quizá pues en en detrimento de de algunos aspectos que bueno pues que son más atractivos So o más llamativos para el para el gran público Mis manos tengo una novela Mi amigo invisible es el último libro de nuestro invitado Guillermo Feser que ya el estuvo a comienzos de de esta temporada hablando precisamente de esas relaciones no que hay entre entre España y Estados Unidos a raíz de un libro que había publicado El sobre Bernardo de Gálvez Guillermo bienvenido de nuevo SER Historia o la Payo cómo estás encantada de estar aquí de nuevo muy bien pues muchísimas gracias a algo de lo que sabes un placer un placer ahora me decías que la historia está de moda

Voz 0740 02:16 bueno yo creo que cuando en épocas en que la gente sabe poquísimo de todo que son las épocas en que vivimos yo creo el hombre viene del mono sólo sabemos bueno nombre su mono no viene de sí mismo pero su mono pero hay épocas en las que el hombre es más hombre ya épocas en el que el hombre es más mono en las épocas de incultura el hombres más mono vivimos en pocas la incultura por motivos distintos la tecnología no ayudado pero hay otros motivos tal se ven comportamientos en los líderes Italia en la propia gente por la calle más parecidos al hombre y entonces esos momentos caro en la historia y a la gente les sorprende pero como no sabemos nada antiguamente sabía un poco de historia te comentaba ponencias hombre pero qué me estás contando si yo leí pero como aquí no ha leído ni visto ni nada porque estás pendiente de cosas muy actuales Si dos generaciones para atrás ya no sabes ni que existen pues claro la historia atrae mucho porque tiene el elemento sorpresa que antes no tenía Napoleón antes tenía elemento aburrido jode dotado de Napoleón y tal y que si ataque Santa Elena pero ahora Santa Elena la gente no sabes es una marca magdalenas es una isla la así era la patrona del Ejército en la época napoleónica caro a aclarar ese tipo de cosas a la gente

Voz 0772 03:23 qué le viene bien les no pero fíjate que en ocasiones aquí me me han dicho en la casa porque nos dedicamos algún problema al sempiterno tema de de Cataluña y digo mira cuando sea histórico cuando sea historia cuando pasen años quizá nos acordemos de de ello pero ahora es periodismo no yo diferencio un poco entre la historia y el y el periodismo y tú siempre has has defendido un poco la la idea de de bueno pues de realzar esos vínculos entre España y Estados Unidos desde el punto de vista histórico no y bueno y aquí lo tomas de alguna forma en tu novela Mi amigo invisible con con ese protagonista que es un español un vallecano que que acaba en en EEUU que es también un poco tu propia experiencia vital no sí bueno estos números sales un libro de de risas para pasarlo bien y disfrutar Vitale bueno yo como soy de Madrid básicamente

Voz 5 04:09 y luego ya tenía hijos extranjeros Si yo he tenido que emigrar allí

Voz 0740 04:14 eso por motivos personales pues conozco porque ya zona aquí es una es una historia de disfrutar que un poco a los dos mundos no pero sí es cierto que en cuanto más conozco Estados Unidos más me doy cuenta de la importancia de la influencia de lo español de lo que fue entonces los dominios de España que es el naciones de Latinoamérica y la propia España en Estados Unidos de la influencia de lo americano en España que tampoco lo vemos es decir habido razones históricas por las cuales no se ha contado nada pero si te que nos ha contado nada ahí esto sorprende tanto en España a España no sabemos que es la receta primera gazpacho es de Virginia en Estados Unidos no saben que las caos esas vacas que en Texas con los cuernos tan largos son las vacas hemos Trancas de las marismas del Guadalquivir que tuvieron que sobrevivir a los Pumas llevarse de defenderse con los cuernos y solo sobrevivir las que los tenían más largos y cruzarse las de largo la de más largos en doscientos años ha producido una evolución que normalmente tardó dos millones de años en producirse

Voz 0772 05:17 curioso no el como decía antes el hace unos meses estuviste aquí hablándonos de la figura de Bernardo de Gálvez un personaje de la segunda mitad del siglo XVIII protagonista de esa independencia nacimiento de Estados Unidos

Voz 0740 05:31 pero que no fue el único ahora estamos parece que es

Voz 0772 05:34 está un poco de de moda no recuperar ese tipo de personajes se recupera

Voz 0740 05:38 ver esa historia estamos de aniversario vamos a ver es estamos en el mes de febrero se cumple el trescientos aniversario de la fundación de la ciudad de San Antonio en Texas y a partir de ahí empezamos con un montón de aniversarios salió la gente no se acuerda de no es una disculpa para hablar el año que viene hablaremos de Magallanes porque también se cumple aniversario la vuelta al mundo y claro ahí tenemos la oportunidad de volver a hablar del estereotipo del titular de Magallanes que dio la vuelta al mundo y tal bueno el se quedó por el camino pero bueno los que iban en el barco de la vuelta al mundo pero algunos de los que se quedaron por el camino por ejemplo como el señor Gómez que iba con Magallanes pues descubre la costa Ése es el tipo que hace el primer mapa de la costa norte de Estados Unidos de la costa este es el primer tipo que pone el nombre del río que entran en la bahía de Nueva York durante noventa años que son muchos años eh la te cuenta que Franco estuvo cuarenta de su muchísimos durante noventa años en los mapas de historia el río Hudson se llamaba Río San Antonio pues a que ha habido noventa años de historia que son muchos años en que aquel río San Antonio Iker y el mapa de toda la costa este de Estados Unidos de lo que oyes Massachusetts lo que hoy lo que hoy es lo que Nueva York lo que es New York si lo que es Main todo eso venían español ICO nombres españoles que tenemos una historia pues muy antigua y no solamente como pensamos en California en Florida cuidado es que las dos terceras partes de Estados Unidos estaban habitadas por humanos que hablaba nuestro IVIMA

Voz 0772 07:01 antes escuchábamos a este historiador de la Universidad de Cambridge Michael Francis llamaba la atención también por nosotros olvidamos desde España pero los americanos también se han olvidado de esos lazos con España

Voz 0740 07:11 sobrecarga lo más a ver la universidad a la a la que el mundo de la cara mira de Estados Unidos conoce muy bien esta historia hay grandes publicaciones y hay grandes autores pero no ha filtrado a a la gente a la gente de la calle no tiene idea en el colegio Nos estudian a esto en el colegio primero la historia de Estados Unidos empieza con con el general Washington levantándose contra los ingleses ahí empieza la historia y entonces es los americanos los patriotas Lafayette que les ayudo a que francés y nada no hay nada más a partir de ahí para arriba claro los españoles mucho antes de que de que ocurra esto que hablando del final de mil setecientos es que en mil quinientos cuarenta ya estaba de Soto Descubriendo el Misisipi ya estaban los españoles antes de que hubiera el Séptimo de Caballería estaban los dragones de fuera los dragones de cuerda iban desde la costa de de California de Baja California hasta la costa de Florida de Presidium en presidio que se llamaban presidios no porque estuviera gente presa dentro sino porque presidían el Camino Real español que recorría todo lo que hoy es la la frontera con con Mexico y todo lo que es el Golfo de México iban no señor ese caballo iba un señor a caballo y cinco caballos que según se le van cansando los caballos fuera cambiando se llamaban dragones de era eran los que protegían a los colonos que eran españoles que decían que decían sombrero y no decían Har que decían Lazo no decían Laso que decían chapa Herrera que es con lo que se protegían de los Chaparro las chapas que decían Corral y no cobrado eh pues a toda esta gente les protegían de los coches los primeros que que Pelé con los con los nación comanche son los españoles hice llaman dragones de fuera porque llevan una uniforme de siete capas de cuero de piel de de piel de ciervo para protegerse de las flechas porque muchas veces he dicho oye la guerra entre el español conquistador y tal hay que venía con los caballos que venía con los con los al Trabuco estar con los que con con las armas de fuego contra los pobres indios que tenían flechas pues estaba muy desigual nada bueno estaba muy desfigurada en el campo de la impresión de que de repente vinos tienen muy raros que no sabría dónde vienen y que te da mucho miedo pero en el campo de la armamento no tanto porque si te das cuenta por cada disparo hace un español los indios podían hacer cinco quiere decir el español hacía pone un tiro vale pero Escarp Pierce carga dejé echar la pólvora la ola Colita que te quede bien que hay que empujar con el palito la historia y mientras tú estás cargando los indios te pueden disparar cinco flechas pues a que que el balance no era tan tan drásticamente de parte de los españoles no bueno un mundo interesantísimo todo el mundo de los westerns que hemos visto esos vaqueros hablaban español y luego vemos a veces en el oeste que hay negros negros eran negros porque los españoles permitieron a los negros la libertad si el oeste hubiera sido americano esos negros serían esclavos de hecho los los esclavos de Carolina del Sur que se escapan a Florida cuando Florida es dominio español fundan la primera ciudad libre de esclavos que hay en Estados Unidos de Norteamérica doscientos años antes de que el Lincoln diga que la esclavitud está muy mal

Voz 0772 10:09 qué que estás hablando detalle que vamos a escuchar a a este historiador Michael Francis que precisamente Nos nos introduce en esos días

Voz 2 10:17 si hablamos de algunas cosas importantes que ha hecho realmente lo los españoles en en Florida podemos hablar por ejemplo del sistema de las misiones franciscanas que lo malo es que no ha dejado muchos rastros arqueológicos pero lo sepa yo les empezaron con las misiones de de de la Florida en el siglo XVI Ia hay misiones en parte es donde la gente ni se sabe y que existían misiones franciscanas por ejemplo en Georgia además podemos hablar de una fortaleza que se llamada FORTA la fortaleza Moshé que es una fortaleza que establecieron los españoles en el siglo XVIII pero es una fortaleza de poblaciones negras pero libres entonces eso viene más de un de un siglo antes de la guerra civil en los Estados Unidos el siglo XIX

Voz 0772 11:22 Guillermo Fesser autor de este de esta novela todo le sale me tutea me dime autor porque es es tonterías de malo bien visible publicado por Espasa una editorial

Voz 0740 11:34 que haya publicado que leía de joven me encanta leer mucho todavía ahora también pero de joven leía mucho leía muchos clásicos bien Espasa es decir Lope de Vega Calderón de la Barca Góngora Cervantes lo que pasa es verdad que lo traspasa los venía con puntitos es otra editorial ha abierto poquito la mano yo he publicado anda pública Lope de Vega eso te lo digo te lo digo con toda sinceridad y sin mentir tienen momento de mi vida

Voz 0772 12:00 qué grande antes de de escuchar a esta historiador y Michael Francis comentabas no lo creo que creo que no creo que no pero vamos en cualquier caso acertaba un poco no era tus comentarios sean profético con respecto a lo que iba a decir él hombre los españoles fuimos desde el dieciséis

Voz 0740 12:20 si me he equivocado haya dicho doscientos años antes que Lincoln el me ha corregido con gran dignidad Hay yo lo acepto como que era era un siglo antes pero bueno que es mucho tiempo antes de que ellos estuvieran luchando contra la esclavitud el español ya permitía la la libertad de no solamente del negro sino también de los indios se el en general el el inglés y el escocés el holandés el alemán que llegó a las a las colonias inglesas a los indios los machos acaban terminaban es cierto que los españoles hemos exterminó indios pero también es cierto que los españoles nos hemos mezclado con indios y también es cierto que los españoles hemos respetado a indios depende depende a quienes no entonces yo no digo que unos fueran bueno estos fueran malos pero sí es cierto que por ejemplo en el en el Ejército español o el ejército comandado por el general español Gálvez que defiende a los patriotas Illes salva el trasero porque sin sin esta colaboración todavía Washington están intentando

Voz 5 13:15 y es que se rindieran los ingleses había

Voz 0740 13:18 la afroamericanos libres había muchos nativos había mucha gente de muchas tribus muy distintas que preferían estar de dado de lo que proponían los españoles que del lado de lo que proponían los ingleses porque los ingleses eran súper mucho más crueles con ellos no en los ingleses al exterminio y punto pelota mientras los españoles tenías oportunidad de progresar de otra manera no entonces es muy es muy interesante es muy interesante toda la historia de Estados Unidos antes Del punto cero claro la historia es muy distinta depende de cuándo empieza a contarla entiendes sacaros y tú empiezas a contar La Biblia en en el en en cuando muere Jesucristo pues es muy distinto de ese empieza no cuando bajan hasta hablar el cielo esas depende de cuándo cuentes tu la historia depende de cuánto te remontes cuando sano

Voz 0772 14:00 olvidado toda esa parte anterior a Washington

Voz 0740 14:03 por emotivos uno por uno por pragmatismo por practicidad porque en Estados Unidos les gusta mucho los lo que ellos llaman van Prestige creo que sería como pegatinas destapa el coche no con una una idea un último hablarlo titular un tuit sería hoy en día no entonces pues lo hacen todo como corto no les cabe mucho de historia después porque ellos es la historia de su país lo de las raíces lo de que a lo mejor es doloroso no hablar de antes cuando había nativos americanos y lo que pasó y tal entonces es mejor yo no lo olvidamos en el tema de los españoles pues por varias razones una razón porque primero lo españoles lo hicimos en silencio porque no nos interesaba que el resto de los dominios españoles que no eran colonia Si algún día tenemos tiempo es muy distinto tener una colonia que un dominio en una colonia tú eres listo y los demás son gilipollas es el caso de los ingleses cuando va a la India entonces no ver a ningún indio de mezclada con ningún inglés no verán ningún in indio que ha prosperado les han dejado los edificios la los aeropuertos que han hecho ellos para sí mismos pero no para los indios no hubieras no hubieras ningún ningún tipo de interacción entre los belgas que van a Senegal hilos el pueblo de Senegal se siempre siempre soy superior tú vienes aquí de esclavo Se acabó el español es cierto que tiene una idea aparte de eso tienen en principio tiene una ahí hay españoles que van que son muy malos iban con interés y tal pero les el principio españoles de es de no de colonizar

Voz 0772 15:26 el gobernar no no es de llevar en las religiones

Voz 0740 15:29 invertirlos es distinto entonces de que sean buenos y que les obligan con la religión que sean buenos y tal pero que los integran lo mismo que hizo el Imperio Romano lo que hacen los imperios integrar a la gente el Imperio Romano su imperio porque integra la gente viene Hispania y tal pero te integra a te da sus leyes pero te integra no te destruye no te destroza no y por eso el Imperio Brittany bueno es un imperio y lo prioritario es una cosa o de dominio de un tiempo y adiós no el Imperio español es un imperio integra en Latinoamérica ves ahora con todos los desastres que queramos mirar pero ves que hay gente que se ha integrado y en gente que se ha mezclado ves que hay gente que se ha beneficiado de la historia no es ahí hay muchas cosas interesantes entonces no se de que estábamos hablando pero pero pero es interesantísimos relacionado con un programa está creando un programa pero muy bonito

Voz 0772 16:12 aquí yo te iba a preguntar un ahora un algo iba a decir ir el santo al cielo a hablar de cosas que no sabemos si nos metemos en berenjenales que pues hacer programa historia siempre lo mismo fíjate en las notas que tengo aquí todas en blanco te iba a preguntar la la número ocho fíjate que está en blanco o ahora vamos a colgar una fotografía en en Twitter entonces Guillermo me amigo invisible quizás porque no lo vemos no eh tú crees que algún llegar algún momento en que seremos conocedores realmente de la importancia porque muchas ocasiones el problema nace de nosotros mismos que parece que nos fustiga éramos unos gusta

Voz 0740 16:49 ah pues blandir el el estigma del pecado de

Voz 0772 16:54 lo que hicimos en el pasado la conquista de América la leyenda negra y tal y Lola que al final somos nosotros primero quién nos la creemos y quién los cortó un poco las salas para para seguir adelante tú crees que algún día reconoceremos los

Voz 0740 17:08 yo creo que aparte de todo eso que al mencionado tú y yo creo que es sincera

Voz 5 17:12 ante hay un desconocimiento

Voz 0740 17:14 bueno ya digo que hay varios motivos podemos estudiar los todos pero da igual hay un desconocimiento hay un estereotipo que es los españoles cuando fueron a América fueron al Caribe y luego hacia el sur México Perú no sé que no hay una conocimiento nadie nos ha contado que también fueron para norte no nos ha dicho nadie es que no viene bien en ningún sitio ni te lo comentan en las oficinas ni nada y entonces es interesante saber que fueron para norte que estuvieron pero muy al norte pero por por cosas muy distintas por ejemplo cuando los Reyes Católicos decidieran expulsar a los judíos de España muchos de los judíos Evan Amsterdan quiénes son los primeros que llegan a lo que es Nueva York los holandeses de hecho sea Manu Amsterdam quién va a los barcos españoles que son los que saben navegar solos son los que saben leer el cielo la primera como se llama la primera sinagoga judía de la ciudad de Nueva York pues una sinagoga judía que la funda señor Chema Gómez también hombre un apellido que trabaja mucho va mucho para va mucho para para América entonces si tú quieres saber los orígenes del judaísmo en la ciudad no mayor tienes que leerlo en ladino lo tienes que leerlo en en en español antiguo osea que no no estamos solamente en en la parte de de Florida que estaba más cerca de Cuba sea toda la toda la la gran conquista del Golfo de México toda la entrada sí hay hay episodios muy interesantes y eso sí y eso hace que hoy en Estados Unidos haya tradiciones que tiene que ver con España pues Pinillos ponen ellos no iban el roscón de Reyes por ejemplo lo toman en Nueva Orleans encantado el turismo es que Andy es un es una es un bollo que hacen con forma de Corona que lleva como las joyas de la corona fruta escarcha arriba de colores y tal que imita la las con las joyas de la corona un Rey que lo vas cortando y hay uno que de repente aparece un muñequito pequeñito que es un un niño Jesús un baby y al que le toca el baby quiso es tiene que pagar el roscón Jorge eso cómo se llama más Reyes que coincidencia que los españoles eso que hoy se llama al barrio francés de Nueva Orleans lo construimos nosotros no lo que pasa que bueno como era un poblado de pescadores franceses que ya tengan las calles nombre dijimos dejamos no el nombre de las calles y al ser la calle francesas dicen las dicen ahora pues serán los edificios también no va a ser que no va a ser que el servicios es español bueno pues eso tú en Nueva Orleans es que no tienen idea nadie que el barrio franceses español no tiene a nadie que se tomaron roscón de Reyes que es porque los españoles lo llevaron allí con el niño Jesús nació en Belén ese tipo de cosas ya no digo sobre la historia de esta gente que tenía peluca y tal no sé si no es que hay cosas actualmente que es muy interesante saber qué de dónde vienen esas tradiciones y disfrutar nuestras raíces es muy importante sobre todo es a mí lo que más me importa de todo por la población de los que hablamos español actualmente en Estados Unidos por la población latina o como quieras llamarla por esos niños que hoy desde la presidencia Estados Unidos en cuestionado se ven como se pregunta además si mismos si de verdad pertenecen a esa sociedad o están ahí que es su padre les han traído escondidos en la tras era el camión muy interesante y muy importante para esa gente y para los que no son esa gente que sepan que la gente que habla español en Estados Unidos está ahí de pleno derecho es decir es gente que han contribuido a la creación de ese país tanto más que el de los otros desde luego

Voz 0772 20:19 sí me medio invisible sale es un beso de decretar Antón

Voz 0740 20:22 ha habido además de todo porque debe ser el que no cuajan éste es que les es de es de esos

Voz 0772 20:26 traspasar todo el que te atrapa te atrapa etapas

Voz 0740 20:29 pues que me atraparon

Voz 0772 20:30 si estás ahí en la piscina que no te vayas a su autor Guillermo Fesser estaba hablando yo no lo estaba escuchando porque estaba leyendo la novela esta novela publicada por por Espasa ha atrapado mi mi amigo invisible Guillermo muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más de historial mucho ahora tenemos otro

