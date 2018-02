Nubia Muñoz en 'La Ventana'

estaba escuchando esto que contaba Isaías de la anécdota de Rafa Nadal porqué decidió un poco en lo que yo comentaba hace un momentito al abrir el programa no dé el trabajo de los de los y las científicos investigadores toda la gente que está por ahí picando piedra mirando mirando mirando a veces con apoyo económico o institucional indiscreto como pasa tan desapercibido como tenemos la mirada puesta en en otras actividades en fin que está muy bien pero que son más lúdica y son menos relevantes no sé si conseguir un premio como éste un reconocimiento de este tipo Nubia la la la reconfortan poco

por falta sobre todo de de pruebas de detección precoz me imagino no

es por falta de pruebas de detección precoz a estos programas de acción y que activos cuando se hace muy bien en los países desarrollados pero son programas costosos y que necesitan una organización muy rigurosa y esto no ha sido posible en en los países pobres sobre todo en África por ejemplo no hay ni parece que tenga un programa de estos en muchos de los países de América Latina lo han intentado pero tampoco funciona muy bien

bueno esto es muy importante porque si esta vacuna hay tres tipos de vacuna los dos primeros que contienen los tipos dieciséis y dieciocho que son responsables por un setenta por ciento de los cánceres cervicales una nueva vacuna que comercializó hace un par de años que es la vacuna no naval ente que además de los dos tipos principales tiene otros cinco tipos estos los estudios demostraron que esos tipos de alto riesgo son responsables por el noventa por ciento de los cánceres cervicales entonces y esta no se pone en marcha en programas de inmunización extenso Si bien organizados se podría esperar que se dedicara el cantante el cuello uterino ahora me preguntabas en Colombia si para mí uno de los reconocimientos más importantes ha sido el hecho de que en el dos mil doce el Gobierno colombiano el Ministerio de Salud decidió introducir la vacuna del papiloma humano al programa de nacional de inmunización de la vacuna de bastante cara para los países desarrollados tiene un precio alrededor de cien euros la dosis inicialmente se usaba entre dosis ahora Se Se demostramos que dosis son necesarias pero en Colombia como en varios países de América Latina a través de un fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud se logró reducir el precio a unos catorce dólares y ahora está un poco menos de diez dólares por esto el Gobierno colombiana decidió entonces reintroducir esta vacuna en el dos mil dos se yo estaba Félix porque el programa era uno de los mejores en en el mundo con tasa de cobertura para niñas de nueve a once años alrededor de noventa

se llame postularon para el premio Nobel en el dos mil ocho junto con Harald zur Hausen de Alemania pero el les decía colegas antes que los criterios del premio no pero son un poco especiales porque dicen entiendo que están dirigidos sólo a descubrimientos puntuales en el laboratorio y lo que hacemos los epidemiólogos que es confirmar que esos descubrimientos puntuales el laboratorio de realmente se aplican a la población a los humanos eso no lo tiene en cuenta el Premio Nobel

por zonas doctora no sé es una pregunta Un poco más personal los médicos o los investigadores samba salvan vidas de una en una sala en una operación un trasplante en un tratamiento diagnóstico pero que se siente al salvar millones de vidas en en el tracto ICO y con vamos con causa efecto pues no

o no para seguido renuncien de sacrificio yo he tenido yo creo la gran fortuna de dedicarme a algo que realmente para mí no es no es trabajo ha sido la investigación en cáncer sobre todos los cánceres ligados a agentes infecciosos si realmente yo he disfrutado cada momento cada minuto de lo que he hecho en los últimos cuarenta años