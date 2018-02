Salvador Martínez es el director del departamento de Neurociencias del IN

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0313 00:00 a ver es que esto da da da da da mucho miedo da siempre mucho Yuyu solo sólo mencionar el nombre de la ELA de la esclerosis lateral amiotrófica cuando alguien sufre esta enfermedad ya saben que es una enfermedad degenerativa que te va va menguando la capacidad motriz los los movimientos pero tiene algo muy muy visible es notable que es que no puedes comunicarte que es que que es que pierdes la voz no el y eso no tiene no entiende ni de categorías sociales ni de clases ni de nada le puede ocurrir a un banquero de toda la vida Francisco Luzón que nos visitó aquí en La Ventana que hablaba Bono hablaba así

Voz 1 00:34 es un acuerdo que abre una ventana de esperanza para todos nosotros nos afectados y familiares de hoy y también para los que irán apareciendo en el futuro el camino será largo e incierto pero sabemos que les no bosques hacía entender a través

Voz 0313 00:49 es una máquina o Carlos Matallana compañero periodista deportivo su su hermano Javier con lo que hemos hablado tantas veces pues habla por él es su portavoz

Voz 2 00:58 desde el minuto uno veintiocho de junio que que llegó a la fatal palabreja la asesina a casa eh nos pusimos a trabajar no por nosotros sino por todos los enfermos porque eso es el mensaje de Carlos a él igual no le da tiempo ojalá le de tiempo pero hay que encontrar una cura porque

Voz 0313 01:14 bueno pues en España cada día se diagnostican tres casos nuevos de la son unos mil aproximadamente al año alguien pensará no son mucho bueno si no te toca pero los resultados son terribles y resulta que el Instituto de Neurociencias de Alicante lleva ya dos décadas investigando una una terapia en la que parece que se han comprobado que el trasplante de células de la médula ósea a los músculos detiene el deterioro bueno esto si se pudiera confirmarse sería un avance fantástico al frente de este grupo de investigación se encuentra Salvador Martínez que es director del Departamento de Neurociencias Salvador Martínez buenas tardes hola

Voz 3 01:48 hola qué bueno qué tal bienvenido La Ventana

Voz 0313 01:50 en que a ver si en qué fase exactas encuentra ahora la investigación están ya para dar el salto al ensayo clínico no

Voz 3 01:57 claro así acabamos los ensayos clínicos hace como unos años publicamos dieron permitió dar el salto a la fase I con unos pocos pacientes estamos al final acaba la fase I estamos ya eso al borde de la fase Loya estemos claro el número de pacientes que podemos tratar de un grupo de gente increíble trabajando durante estos años en llevar a cabo la pre clínicos tenemos preparado todos los datos sabemos cuánto crecerán pues aquí ya está todo preparado para empezar a reclutar lo que se una en fase II para demostrar que además de poder hacer el tratar ese tratamiento sí

Voz 0313 02:47 Quique que hace falta entonces ahora dinero me imagino

Voz 3 02:51 hasta ahora hemos llegado aquí porque estamos en un país que estilizado y ha tenido el Carlos III diversas llamadas de lo que se llama en ensayos clínicos no comerciales porque cuando las células del propio en pero no la fabrica la compañía

Voz 4 03:08 en la Fuente del lateral desde el propio enfermos eh

Voz 3 03:10 no no estamos vendiendo a nadie nada entonces tienes que hacerlo con financiación pública y afortunadamente hasta ahora el Instituto de Salud Carlos III en esos ensayos preliminares ya te han sacado una convocatoria era inferior de Lycos no fue un espía y en eso estamos proyecto tales anunció receptivos para decir bueno pues claro que estamos entusiasmados con vosotros pero tenemos que sufragar los gastos que conlleva el experimento y en eso estamos manda del proyecto sabemos lo que nos costaría el proyecto con toda la ilusión del mundo para demostrar que funciona

Voz 0313 03:51 sería cuánto lo que costaría

Voz 3 03:53 pues con poco más de cuatrocientos mil euros Forte con los datos previos no es una cifra aleatoria sino que con los datos que hemos peligro del el anterior con muy pocos pacientes estadísticamente hemos reculado el número mínimo el enfermos con los datos que tenemos haría una respuesta clara nos significativa la mejoría es el número de enfermos o hacemos tienen enfermos o la respuesta haciendo

Voz 0313 04:24 claro poco clara Yeste ensayo si se logra hacer en las condiciones que que ustedes consideran el cuánto tiempo tardaría en en obtener resultados

Voz 3 04:34 bueno pues ahí está diseñado para dos años

Voz 0313 04:37 se montó con los

Voz 3 04:40 es musculares que hemos hecho hasta el momento puede con dos años y poco pues podríamos tener datos claros para si Materazzi a que te puede utilizar de forma masiva sin ceremonia Si demostrar que les estamos mejorando su expectativa de mejora de la idea por lo menos parar la evolución tan nefasta que tienen esta enfermedad

Voz 0313 05:03 o sea no no estamos hablando de una de una cura en origen pero sí de este de paliar mucho los efectos que provoca

Voz 3 05:09 es la enfermedad de cómo mucha siempre neurodegenerativas son enfermedades que como no conocemos la causa en la inmensa mayoría de los pacientes no podemos hacer una la terapia que Jude porque no sabemos porque están así entonces sólo tenemos clientes Rami pero hay que paliar sus y produce pérdidas progresivas de condicionalidad con esto hemos demostrado en los animales claramente en los animales que podemos parar de forma definitiva la evolución bien los rumanos los experimentos en fase I pues los dan resultados alentadores o sea que que nos están indicando que un camino que tenemos que explorar porque es una posibilidad que tienen para por lo menos permitirles tener esperanza de que les podemos alargar buenas condiciones de vida hasta que un día afortunadamente encontrará pues una vacuna o encontró a terapia eficiente pero tenemos que buscar una respuesta porque está con una vez que generan incertidumbre si hicieran mucho problema hay mucha hortaliza pimiento social que necesitan

Voz 1362 06:18 claro lo los tiempos de la de la ciencia son distintos de los tiempos de los medios de comunicación ahí estamos estamos acostumbrados a anunciar buenos el descubrimiento un hallazgo una vez buena noticia damos muchas buenas noticias au presuntas buenas noticias en los informativos pero luego hasta que se traducen en un impacto real pasa pasa el tiempo irá lo voy a hacer una pregunta de letras siguiendo las enseñanzas de del maestro francés no

Voz 5 06:42 es decir las preguntas de estamos han comprobado

Voz 1362 06:47 éxito en experimentos con animales que que yo no sé si hay una una tasa general de de a veces se confirma que en humanos también funcionan no me refiero sólo a su experimento en general que

Voz 5 06:59 cuál es la puso pocas muy pocas cosas por qué

Voz 4 07:02 porque claro a trabajamos otros modelos de laboratorio muy muy dicha los Si y que no refleja ni mucho menos de menos del veinte por ciento en lo que es la enfermedad en humanos entonces trabajar con con parámetros biológicos con respuestas puntuales en cambió el el la estructura de la enfermedad el coche como está un enfermo y las características que su incluso enfermos es siempre venceremos son muy complicadas nunca las tenemos en cuenta los no de los animales por eso de que a este paso esto es munición a la investigación fundamental ves fundamental para que podamos poco a poco conocer más pero al final estamos en inglés flotación y tenemos que correr el riesgo por que poner energía para que el hielo vuelve a la luz y la luz se entiende para que se pueda utilizar como terapia es un riesgo siempre pero

Voz 3 07:59 he oído decir bueno pues esto tenemos que probarlo en humanos lo afortunada que estamos en un país civilizado con unas normas muy estrictas son grandes criterios éticos la Agencia Española de Medicamentos y la europea velan porque tengamos muy claro lo que vamos a hacer y tengamos muy bueno para hacerlo pero hay que hacerlo y eso es fundamental porque si no no avanzamos

Voz 0313 08:21 sí señor sin riesgo no se progresa Salvador Martínez del Instituto de Neurociencias de Alicante muchísimas gracias por estar en La Ventana ya ánimo eh