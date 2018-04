El Peso de la Manta

Voz 1 00:00 Pablo Morán

Voz 4 00:23 estamos iniciando aunque hemos hecho muchas cosas el inicio pero

Voz 4 00:30 y todo eso es un trabajo muy duro que estamos consiguiendo cosas muy importantes no debemos permitirnos relajar nunca pero nunca porque todo lo que ha mostrase les para sobrevivir tenemos que aguantar resistir seguir luchando

Voz 2 01:11 en la Min buenas noches buenas noches

Voz 1667 01:13 bienes de Senegal si hace cuanto llegas hasta diez años diez años oye alguien recién llegado a España Keane se pone en contacto con él para que bueno empiece a

Voz 5 01:27 a trabajar como mantero en el top manta no es que yo como que llegó con menor de edad

Voz 9 01:32 yo estuve en un centro de menores al final pidió una prisión para que me traslado a un centro de que está en el Ciudad favorito ahí al final excepto Ernesto y me lleva en los cuando cubrió menor de edad y me cojo en una asociación que se llama Axel

Voz 10 01:50 después de esto es tenía los papeles en regla tu de esto

Voz 9 01:54 y con mucha gente que está en la calle senegaleses como yo empecé a hablar con el empezase alcalde de Pego en tal esto

Voz 5 02:03 todo

Voz 9 02:03 al final tenía aún no es el mismo visión el billón es que cuando estás en Senegal es la única desean que ves es Beniel que buscar viñedo no vi yo tenía tenía yo tenía este este visión al final IUN empezase a cambio conel lleva a sus casas hasta el final me quedo bobo con ellos Si siendo un venta ambulante hace ocho años

Voz 1667 02:26 tú que te imaginabas hacer en España

Voz 9 02:28 es que el sueño que tenía o que el ex viene de aquí que trabajar legalmente dignamente para que nadie sigue como eh eh

Voz 5 02:36 eso duda es el sueño que tenía así ha sido un sueño

Voz 9 02:39 casado ha lo Club

Voz 1667 02:42 sindicato no eh el colectivo de de manteros para yo creo para empezar a visibilizar no para para que esos de visibilidad a también para reivindicar que lo que hacéis no es delincuencia fundamentalmente para eso no la Min

Voz 10 02:59 bueno es que hemos creado en sindicato porque es que llevamos muchos tempo aquí y cuando aparecen en él

Voz 5 03:06 España la única salir de que te que te deja es la venta

Voz 10 03:09 es que llegas aquí te te dicen que tienes que lleva

Voz 5 03:12 esa años cuando esté año que vas ahí lleva aquí que tiene Casia no puede trabajando puede Cova ayuda

Voz 10 03:19 pues eso nosotros hemos

Voz 5 03:21 la única salida que hemos encontrado aquí es la venta ambulante la venta ambulante en Senegal es el contrario de aquí porque aquí es es es es delito Senegal es un trabajo digno noble hasta que yo mis padres venden ambulante Mi madre es ama de casa en mismo tempo es panadería en la calle no

Voz 10 03:38 ay cuando hoy con los fondos a cuantos

Voz 5 03:41 el año que llevamos aquí la gente no se da cuenta lo que está sucediendo un vendedor ambulante la gente lo que ve es lo que o bien es lo que dicen lo que dicen los medios de comunicación que son mafiosos son delincuente buscan fáciles que son tener una jefe esto nosotros hemos en dos años en los últimos dos años hemos intentado que organizar unos defendernos desmontada lo que a montarla lo que lo que ellos han montado desmentir las acusaciones que dicen que somos así somos mafioso delincuente demuestra la gente la venta ambulante es la única camino que nos han dejado aquí en el sueño de dos Mateos cuando cogía unos en patera cuando andábamos en los desiertos y esto todo es que ha sido un sueño fracasado pues eso da aún la única manera que estábamos la única vía que tenemos es la venta ambulante

Voz 1667 04:33 decidís unidos para defender vuestros derechos

Voz 5 04:35 sí claro hemos decidido organizarnos sindicato es que es una asociación creo que lo haya vamos un sindicato es que estamos trabajando desde la calle claro que fuese hayamos este sindicato es lo que defiende el sindicato es la precisión la discriminación las acusaciones y el racismo que vivimos día a día en la calle eso defienden defendemos a algunos de nuestros compañeros porque vienen golpea pega discriminar Ignacio que por defender a su compañero que yo este es en estos momentos si defiende a acompañar mañana a mí pues eso después que hemos que de haberse este sindicato la decisión que hemos tomado sí sí la pudiese y y dando nosotros defendemos si coge unos unos cogen todos y pegó una que pega todo

Voz 1667 05:29 es una idea que surge en Barcelona si empezáis en Barcelona Hay donde está y no sé si hay otros compañeros de otras ciudades españolas que que hayan secundado hayan secundado esta idea de del sindicato

Voz 5 05:41 bueno cuando demostrado que ni sabe el Barcelona hemos intentado contaminar a los diferentes puntos de España ya hemos viajado en en en Málaga en Sevilla en en Madrid tenemos contacto casi tenemos un grupo de Whatsapp con bases de Málaga de que aquí hemos viajado en Bilbao en en en en Pamplona en Madrid Semfyc casi cada mes estamos aquí

Voz 1667 06:05 que es importante no que

Voz 5 06:08 es que es lo que está tomando forma

Voz 1667 06:11 hasta ahora no se encontraba otro colectivo similar de apoyo de solidaridad que que respondiera a vuestras necesidades

Voz 5 06:19 sí sí sí es que hay muchos colectivo que que no es que nos apoyan una tenemos el espacio de inmigrante que es un colectivo

Voz 10 06:26 sólo gente de aquí vi que son no son gente inmigrante hay pegado

Voz 5 06:33 diferente parte de Son Latinos de Otto que dices el espacio de inmigrante es un espacio que que son hay médicos hay abogados hay cesen sus sucedido a los manteros ahí voces en su servicio a los a los a los manteros por ejemplo aquí había un momento Si

Voz 10 06:53 ilegal no puede en Hospital no

Voz 5 06:56 este si ésta es es este espacio con dos médico que están ahí ofrecían gratuitamente sus servicios a algunos abogados de esta especie espacio también había Evo colectivo que se llama tras la manta que es un colectivo siempre está en la calle vigilando cómo actúa la policía es muy importantes porque la policía cuando cuando alguien que está nevando cómo se actúa Se se tomo cuidado porque la gente ahí eso había en la zona en un colectivo que a mí me encanta mucho que son unos ya yo flauta son mujeres desmayo los los abuelos que sea cuando hacemos manifestación siempre están ahí con nosotros delante Semfyc delante de la fuente con la policía

Voz 1667 07:38 me ha cambiado la actitud de la policía del

Voz 5 07:40 después que hemos después que hemos organizado hizo tomo mucho cuidado

Voz 1667 07:46 me imagino que se acercarán muchos compañeros que bueno pues en un momento dado conocen la existencia de de vuestra asociación de vuestro sindicato os llegan con tantos problemas cuáles son los problemas más habituales que cuentan nuestros compañeros

Voz 5 08:02 ah es que hay muchas que está abuso en la calle muchísimo por ejemplo lo que hace ya es puede venir hace un hace un mes hace unos una un año que la poesía del evento un aún peor zona supera no cuando el de llevamos en un en un hospital lo que hacía bordado lo que has sí es que te acompañan hasta el día delante del médico en el informe que vi que describe el médico son ellos mismos que lo van a decir es que viene esto esto y esto y lo que fue en El médico es que este chico ha caído no nos no ha caído es que yo delante de mis ojos he visto con lo estaba golpeando hay Ciampi contábamos esto le dijimos a los compañeros de toma cuidado porque lo que hacia la publicidad es vine acá es que te toca cuando por ejemplo el Motril civil y dije que estaba golpeando a la gente empezaba crítica que son día lenta así es que no he dado así es que la policía lo que hace es poco Cate IPE Gate cuando te vas a cuando defiende Conde tu depende destaca un vídeo así demostrar espera explicando que lo que he pasado antes no como Sindicat nosotros Cádiz diez lo que hacemos en en los dos la asamblea que hacíamos concejalas a los Mateo que se tomen cuidado que invita a los pues vocaciones casi a la policía

Voz 1667 09:23 hay una cosa que a mí me ha llamado la atención es la solidaridad entre vosotros no la solidaridad entre los senegaleses a las personas que os dedicáis a la venta ambulante para ayudar a eso tú mismo me lo decías antes que cuando nos pegan a uno Nos pegan a todos cuando alguien necesita algo allí vamos todos y no se tienen unos detienen a todos eso es algo que habéis traído de África es una lección que también tenemos que aprender aquí

Voz 10 09:49 hombre claro es que en Senegal y yo convivimos ahí Si yo puedo sí sí sí

Voz 5 09:55 en caso no te no no puede irme de casa de mi amigo y es lo que decíamos aquí yo los compañeros que que estoy viviendo hoy yo aquí como si fuéramos un familia aquí hay en Barcelona estábamos ahí de un mundo hasta el piso combatimos la comida de semana cada uno da lo mismo se ha ido compramos en una mano no cada cada día alguien le toca cocinar tiene que cohesiona tus la familia todo todo todo todo para todos podíamos comer este solidez Dati leemos compartirá la gente que que que que que que son Maceo Carlos nosotros que hay gente de aquellos invitó muchas amigos que que son de aquí en casa

Voz 10 10:41 la cuando pone un plato todo

Voz 5 10:44 entonces un tenemos que comer ahí ello ese flipante porque es que que me dije que vamos a comer aquí le dije que sí sí sí sí comimos la aquí todos con nada fácil sin tener dos suba o qué guay es que después hemos comido dice que ha jugado este está viene de eje que bueno que es la sociedad edad

Voz 1667 11:03 en definitiva queréis salir de la venta ambulante

Voz 5 11:06 claro es que la venta ambulante no es el sueño que hemos que que que que que muestra aquí es que la fue el lema es que yo viviendo puedes decir es que los los medios de comunicación de África lo que demuestran los televisiones como está de nuevo como se con ropa es el contrario es que dicen que ahí sí Besson los miles de los los televisión dice que está bien la gente feliz sin más trabajo pero cuando llegas aquí es es es es es ese revés esta vez Pedro

Voz 1667 11:40 oye cuéntame para acabar Ramin que no se ha recibido a usar recibió alguna autoridad como grupo como sindicato de el que formada

Voz 5 11:47 sí hombre sí tenemos el apoyo del la que está en Bilbao que sean Pin nos han apoyado muchísimo asistimos sus congresos me tenemos la CNT de no de la DGT la ONG eso no la tenemos

Voz 1667 12:02 no me refería más bien a autoridades no no es eso te agradecería que os haya recibido como tal como sí

Voz 10 12:08 bueno aquí el Ayuntamiento de Badalona vi ubicado que que no se de que no sé si bien que después que hemos organizado

Voz 5 12:16 haciendo en manifestación ocupando la plaza la la Rambla de Cataluña es obligatorio que nos que nos hubiese van con este con esta mesa que hemos tenido con ellos había de los los para el Pati de del cupo que nos han apoyado el Paqui de de CIU el PP que siempre está en el revés es lo más importante que nosotros hubiera gustado que están ahí los comerciantes es que nosotros no tenemos por dos partidos tenemos problemas con los comerciantes islas comerciantes nunca nunca aunque distinta con nosotros porque el delincuente esto

Voz 1667 12:49 siguen sin querer sentarse sigue

Voz 5 12:52 eso no sólo son son dos los comerciantes pequeños que tenemos muy buenas relaciones pero los que lo que más nos nos nos jueguen son los gran a empezado yo empleo salón esto que estampada pastón no siguen cada día

Voz 1667 13:09 muchísimas gracias por acompañarnos por contarnos la historia de vuestro sindicato espero que tenga suerte y que mejoren las cosas