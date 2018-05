¿Cuál es el stand más visitado del Mobile World Congress?

Voz 1 00:00 vivan volvió a hacer amigos

Voz 2 00:08 me la trae floja el asunto de la traía al fresco OCU que miedo de la pregunta Sara aclara así que yo os propongo que de aquí digamos Pando claro es si nos parece un razonamiento muy viva

Voz 1623 00:42 que no le gusta al jefe del Estado el Rey de España no

Voz 3 00:46 bueno nosotros y que no Kutz y necesitamos mucho más gente haciendo los la pelota porque eso es lo que nos gusta

Voz 1104 00:57 estamos en todo por la radio con Toni Martínez Especialistas secundarios con el gran Juanma López Iturriaga hoy tenemos otra frío con Pilar de Francisco Salas Marta Stella con Roberto que un servidor que ya estábamos con el gran José Antonio Páramo que alegría o venga ya podemos arrancar

Voz 0230 01:14 bueno pues oye que el Congreso de los Diputados al abierto una puerta a un Oporto interesante abren las puertas a discutir sobre pensiones discutir sobre pensiones en la política española madre mía si esto sigue así la política acabará tratando temas reales mientras tanto Mariano Rajoy ha recibido en el Palacio de la Moncloa a los medallistas de los Juegos Olímpicos de invierno los medallistas españoles les ha hecho un pequeño discurso que ciertamente podría haberse preparado mejor las cosas como son ha comenzado agradeciendo

Voz 4 01:42 os quiero agradecer en nombre de todos los españoles vuestro esfuerzo vuestro trabajo de vuestra dedicación

Voz 0230 01:50 en el correcto luego ha iniciado una disertación sobre los deportes minoritarios sea medio arrepentido de esta denominación

Voz 4 01:57 bueno en los deportes minoritarios porque no

Voz 0230 02:01 pues nada de ser claro se ha dado cuenta nos hacen Days porque os diga minoritarios pero soy minoritario el hecho de que reciba aquí no quiere decir que no los digamos las cosas en el diario Gara os digo que soy de Beniel Tato seguimos qué pasa con los minoritarios

Voz 4 02:18 tienen menos eh eh atención por parte de los medios de comunicación por tanto llegan menos a la gente

Voz 0230 02:25 dicho de otra manera son minoritarios los deportes minoritarios son minoritarios pero bueno atentos yo

Voz 4 02:32 creo que que tengamos aquí este acto ese es un pequeño granito para que la gente se de cuenta de que hay muchos que trabajan se esfuerzan se dedican hacen cosas

Voz 1104 02:45 a hablar

Voz 1220 02:47 a pocos deportistas de deportes

Voz 0230 02:50 minoritarios hacen cosas gracias no sólo hacen cosas sino que ponen empeño

Voz 4 02:55 si le ponen muchísimo empeño no

Voz 1623 02:58 con esto y un bizcocho a ver

Voz 0230 03:04 no podemos preparar al presidente un poco mejor los discursos es el presidente de todos también de los minoritarios vas allá con tu ilusión de deporte minoritario y te dicen haces cosas

Voz 5 03:16 como dice el bigotes y Cía

Voz 1104 03:25 teorías

Voz 7 03:28 te diré que confiesa muy bien cómo me gusta más venga empezaban a este tenías bueno baña vallada manita de frío e invitó a sus hijos entonces todos suscribimos este Twitter y no se puede tener un buen día fue

Voz 8 03:40 la de la cama

Voz 7 03:43 a esta misma línea filosófica pertenece el tuit de hora teta

Voz 1623 03:46 no he tenido días mejores pero si te acabas de despertar ya verás ya

Voz 7 03:51 vamos ahora con mis tediosa que es el cachondeo de la brecha familiar que hay entre padres y madres

Voz 8 03:56 voy a preguntarle a mi marido en qué curso está mi hijo veréis que risas

Voz 7 04:01 han pasado ya varios días desde la condena al rapero Jordi López proponen una salida al conflicto

Voz 8 04:06 ya va siendo hora de ponerse la camisa blanca y salir a la calle exigir que el Rey iba al tory se sienten a hablar

Voz 9 04:14 mira acabo la escudería Si oyen

Voz 7 04:17 todos nos sumamos a este pensamiento que tuitera Sofies dice cosas

Voz 8 04:21 a un minuto de silencio por esas anécdotas que no pudiste contar porque alguien te interrumpió después cambiaron de tema

Voz 10 04:31 Valentino

Voz 1 04:57 el otro día de hoy por primera vez hay más libre

Voz 0230 05:00 has de teléfono que seres humanos en el planeta Tierra os acordáis del Primer Congreso Internacional de móviles cuando la directora general de Apple presentó el primer producto diciendo

Voz 1 05:09 traigo de este artefacto Si me pongo encima corro que me mato

Voz 0230 05:13 cuántas cosas han cambiado desde entonces Neymar se ha roto un hueso no tiene nada que ver pero es importante porque puede perderse el partido contra el Real Madrid es un hueso Cillo de pie se le ha subido un poco han consultado a la ministra de Sanidad española Dolors Montserrat que ha hecho el siguiente diagnóstico

Voz 1 05:29 a lo mejor se bajamos lo mejor sí a lo mejor se cree

Voz 0230 05:32 y con este diagnóstico han ido a casa mucho más tranquilos si hace frío no hace mucho frío

Voz 2 05:39 más bien

Voz 0230 05:44 la vía del este es el nombre de este fenómeno meteorológico antes lo llamábamos entonces bueno frío frío y que a veces vería o La Bestia de otra otra temporada en otra en otra estación es la denominación analógica frío invierno pero ahora es niño abriga tres que viene

Voz 1220 06:03 es tía me la estoy

Voz 13 06:08 un extremo

Voz 1 06:17 se desploman

Voz 1623 06:18 los termómetros un momento que otra cosa se desploma a veces hombre es verdad se ha desplomado hoy se aplomado qué diríais pues mira a primera hora se ha desplomado luego se aplomado luego se ha desplomado luego se aplomado ha sido un día a día que mejor no cruzarse con ella

Voz 0230 06:37 porque estaba también Romaric esto esto la bolsa así se vive en el IBEX de plomo mediar cuando me mezclamos otra cosa el futuro en el Mobile World Congress está trabajando ya en la idea de la tecnología cinco G I eso los niños dos que los adolescentes tres G los adultos convencionales cuatro G Francino cinco G Iturriaga gracias a la tecnología cinco G hablaremos con las cosas como Bruce Willis hablaremos con las batido horas con las bombillas diremos enciende

Voz 11 07:17 o poco menos

Voz 0230 07:19 buenos con la tecnología cinco G con tecnología cinco G Puigdemont podría presidir el mundo entero cuando se enfada dice los de la república catalana lo que haría Pedro Sánchez con cinco G a lo mejor es esto él está esperando la tecnología cinco G para dar el paso esta mañana

Voz 9 07:35 sí claro

Voz 1 07:37 por Dios

Voz 0230 07:44 Pedro Sánchez ha dicho en Cuatro Televisión que el PSOE apuesta por unas pensiones dignas bien es verdad que nunca escucharemos a un político decirlo con

Voz 14 07:51 feliz claramente el partido socialista está apostando no solamente por la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones sino porque las pensiones sean unas pensiones dignas

Voz 0230 08:00 nunca escucharéis a un político decir nosotros queremos pensiones bajas pensiones mala nosotros propugnamos pensiones

Voz 1623 08:09 luego madre mía Albert Rivera como es tal vez U

Voz 0230 08:14 los ha desbloqueado unas leyes en el Congreso para poner en apuros al Partido Popular y Albert Rivera dice que la recuperación econó

Voz 1623 08:20 Mika la recuperación que todos son contratos basura la etapa del Gobierno Rajoy que saca pecho saca pecho yo no sería presidente del país tranquilamente dormía tranquilo con un noventa y tres por ciento de contratos basura a SUR El hombre del traje unos volvió revolucionario lo dice Rafa Hernando ver a ciudadanos con estos grupos de izquierda

Voz 0230 08:43 atender por favor al tono que emplea a Hernando para decir estos grupos de izquierdas como quien dice esto melenudo yo lo que lamentos

Voz 15 08:49 precisamente que Ciudadanos eh y dejando eh que una uniéndose a este grupo E los dos grupos de izquierdas pues pues pues Prat se sube a la misma fiesta

Voz 9 09:06 es horrible Mi padre hablando de mis amigos

Voz 1623 09:09 ah amigo o ciudadanos que ha hecho C's saber estoy que preguntarlo como logro de Pulgarcito

Voz 16 09:16 o la orilla es claro

Voz 17 09:19 a echó ciudadanos

Voz 18 09:21 la cámara desbloquean los trámites para derogar entre otras la Ley de Seguridad Ciudadana del ministro Fernández día la conocida como ley mordaza

Voz 0230 09:29 qué otra cosa que he hecho ciudadanos además la formación que

Voz 18 09:32 Albert Rivera va a respaldar la petición de Podemos para que Rajoy comparezca en la Cámara e informe sobre la revalorización de las pensiones

Voz 0230 09:39 que Rajoy dé explicaciones esto ya es el colmo de la revolución así empezó Lenin dijo alzar comparece en las Cortes o revolución de octubre todos sabemos cómo acabó aquello que pasa con las pensiones según el Gobierno nada muchas veces hemos escuchado Fátima Báñez

Voz 19 09:54 en la última década desde la crisis de dos mil siete a dos mil diecisiete Se ha mantenido el poder adquisitivo de los pensionistas básicamente la pérdida ha sido de una décima en los últimos cuatro años

Voz 0230 10:03 que se quejan de vicio los pensionistas bien es verdad que esto lo dijo hace unos días hoy ya hemos evolucionado el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha anunciado una rebaja unas ventajas en el IRPF para los pensionistas es decir no subir las pensiones pero sí dar dinero a través del IRPF los pensionistas son mucha gente los pensionistas son muchos votos si los pensionistas se rebelan contra Rajoy a Rajoy ya sólo le queda el recurso desesperado

Voz 5 10:28 yo creo que me voy a sacar las lanzó a continuación

Voz 20 10:39 el ministro de Justicia Rafael Catalá explica la diferencia entre inimaginable difícil es inimaginable pensar en un presidente de un gobierno autonómico que esté huido de la justicia sigue esté fuera de España es también difícil pensar de un presidente de una comunidad autónoma que esté en prisión Mike no pueda ejercer sus funciones

Voz 0230 10:57 en el caso de pulmón es inimaginable el caso de Jordi Sánchez es difícil en cualquier caso nos encaminamos hacia la tercera temporada del proceso que es como un poquito más repetitivo Picón capítulos muy largos comienza el capítulo de Hong dura un mes atención pregunta quién estaba en el PP cuando los sobres ayer le preguntaron a Luis de Guindos en el Parlamento Europeo por mal nombre y una opinión para Román

Voz 21 11:21 por el sistema de sobres para sobresueldos incluso de persona opta sin quietud creo del sistema de todo blog niega se adquiere a través de humo

Voz 0230 11:32 Trichet once lo viene Haley se le preguntaron Luis de Guindos en lugar de responder en Génova no sé

Voz 22 11:39 cobran ni sobresueldos ni sobre nada

Voz 0230 11:42 Se cobran sueldos Luis de Guindos respondió a la pregunta sobre los en velorio no es se respondió yo es que no estaban ese partido

Voz 1623 11:50 conozco de conozco de vista yo más bien en el Gobierno

Voz 23 11:55 el proclive electorales hayan nota miembros de Parlamento antes Orts to have in de Rajoy

Voz 0230 12:07 el gol el partido como dice popular no sino me da más pistas sabes que Rafa Hernando la misma pregunta respondió yo soy diputado por Almería yo soy afiliado por Almería bueno algún día sabremos quién estaba en el PP cuando los sobres pero qué paso con el perfil de eso la pregunta kilos y kilos en italiano kilos por cierto sabéis preguntado alguna vez cómo dar veis

Voz 1104 12:33 SER le dijo Luke Skywalker yo soy tu padre

Voz 0230 12:35 italiano no West lo dijo así atención

Voz 1 12:43 no Luca Luca Especialistas secundarios bueno vamos hablo

Voz 7 12:56 un poquito del Mobile World Congress nada por casi castrense habla no Mobile World pues bueno mejor que que que lo hagan los oyentes que nosotros ya hemos hablado demasiado habéis sido oyentes que os parece que sus el Mobile Jamaat Nos contáis vuestra experiencia vamos a dejar un par de segunditos para que la gente

Voz 1623 13:14 L D al numerito

Voz 9 13:16 tenemos la llamado si Oriol gracias tenemos a llamaba hola buenas tardes

Voz 17 13:20 Pito ya que había llamado así lo lo tiene usted

Voz 9 13:23 en el número uno no tu nombre por favor Francino Pilar que ven muy ilusionada así Parker

Voz 17 13:33 en la primera llamada desde mi

Voz 9 13:35 en hábil bueno aquí en Madrid no es la primera gama

Voz 17 13:39 o que está haciendo es estás lo estreno es con nosotros

Voz 9 13:42 la primera llamada desde un smartphone nuevo ya nosotros Pilar muchísimas gracias

Voz 17 13:49 aquí a quién lava la primera llamada a mi novio marido a Obama a la peluquería a Chiringuito de Pedrerol no

Voz 9 14:00 se llama La Ventana

Voz 7 14:04 oye pues muchísimas vale pues muchísimas gracias Pilar hipótesis que te puedes votar porque nosotros es porque La Ventana van

Voz 17 14:10 porque es una especie de catarsis porque me mi última móvil si se memoria escuchando la ventana justamente lo tiré con ir al váter después de escuchar la pregunta cuidado Iturriaga

Voz 9 14:21 no es una reacción muy comunes mucha gente sobre todo a la radio

Voz 17 14:32 escuchar las preguntas cuidar un día hoy

Voz 7 14:35 Amenábar aquí hablando de un poquito de todo el Mobile Congress esté qué tal

Voz 17 14:39 muy bien muy buenas esos muy bueno servicio muy buena atención al visitante a mí me encantó sobre todo lo que es el de taxidermia

Voz 9 14:46 hay ahí disfruté ahí están de taxidermia en el mováis para móviles si no hay nada

Voz 17 14:51 ha sido ermita vacía lo que son la entraña de tu móvil antiguo los rellena de algodón y pajas hilazón tratamiento talento conformándose que si tú puedes tener siempre vivo el recuerdo de tu antiguo móvil en que se apunten gusano o Dustin de Win yo hice que sirve qué haces con humor que ha sido tratado eso es lo que quieren todo tienes tú golpe para que la pareja a la cabeza de Mijares cerraba muy bien la de un lince ibérico que atropelló Tiro en la cabeza Iturriaga

Voz 9 15:21 a ver si puede ser que tengan mucha suerte gracias amiga tenga más más llamadas ola buena está

Voz 24 15:27 de es hola hola tu nombre por favor laten alzó Mateu

Voz 9 15:31 en el zoo es esto en el Mobile World

Voz 24 15:34 estaban como de insultante

Voz 17 15:36 yo no hablo como trabajador de como lo

Voz 9 15:39 Cal no trabajas allí en el Mobile de ésta con pocas ganas de la verdad la peor estanque por ahí

Voz 24 15:49 imaginaba una persona humana en un lugar dedicado como a él graves a mobile y si tecnología moderna si estoy de atención a la tercera edad bicis once bueno informar a gente mayor sobre tema relacionado con los móviles requiere una paciencia superior a la el peluquero de José Oneto voy a todas las semanas iba mucho

Voz 7 16:11 lo viejo perdón va mucha mucha gente mayor

Voz 9 16:13 al al lo que Iturriaga saltan muchas personas mayores de media de media están viniendo un al día con lo bueno no es para tanto por lo que viene dado caro nos aclaran

Voz 17 16:31 estoy llamando porque al que estoy atendiendo a un poquito adormilado puesto porque la hora de las siesta iconos eh

Voz 7 16:38 nada pues amigo Mateo muchísimo ánimo entiende que que son gente mayor y no tienen porque

Voz 17 16:43 por favor no está despertando que dice lo que dice el abuelo Natra o cuatro cinco uno con Gemma Gemma Amor se gigabytes ampliable hasta ciento veintiocho gigabytes Ronaldo me ha llegado abuelo parece ser que se cámara principal para consensuar de doce megapíxeles detención de hace que consigue en tan solo tres segundos no

Voz 9 17:06 yo la verdad no se está hablando está no

Voz 17 17:10 esta juez Isabel donde puedo conseguir medio gramo de cocaína

Voz 9 17:15 vamos a dejarlo aquí hay que está bien vale pues vamos a ver cómo ves el móvil la cosa está animada eh Francino de todo esto es demasiado

Voz 0277 17:55 a estas horas gaita no si pregunta a qué artista español vendió dos millones de copias en el noventa y ocho con un disco llamado Tierra de Nadie en el que destacaba precisamente la gaita

Voz 9 18:08 pueden ser dos meses lo Santana

Voz 0277 18:12 bueno el amigo Uría no José Ángel Hevia el bien marzo regresa con un nuevo trabajo dedicado a los lugares donde ha estado trabajando en los últimos años Santo Domingo y La Habana el disco libros se llamará al son de Inda no en el explora los ritmos del Caribe y sigue la huella de los asturianos que emigraron a América esta canción se llama Dan donetes como el género musical

Voz 1 18:37 cubano es una invitación al baile

Voz 0277 18:40 hay dinero y es el primer adelanto de lo nuevo

Voz 1 18:42 de Hevia vale ya poquito te eleva un aperitivo

Voz 2 19:13 el buen Vito

Voz 1 19:20 por otra parte este de que efectivamente si os traigo dos momentos de los dos programas que ayer triunfaban en el treinta en y es que El Hormiguero ayer se prolongó hasta las once inventados

Voz 1104 19:31 hala

Voz 1 19:32 ni las razones que los invitados eran Amaya y Alfred llegaron al diez

Voz 1509 19:37 en coma cuatro de ser casi cuatro millones de espectadores el programa ha sido récord de temporada la pareja hizo bromas bueno canto en directo se mostraron sorprendidos por todo lo que les está pasando eh algo que se puede resumir en esto que dijo Alfred al empezar la

Voz 1 19:52 vista pues aquí estoy cuando lo me hago estoy solos en casa con una Pipita la mesa de ahora

Voz 1220 20:00 mira

Voz 9 20:04 claro viéndolo con su Madrid ayer estabais

Voz 1509 20:08 a partir de ahora estos chicos tienen que ponerse a ensayar porque el viernes empiezan los ensayos para los que han vendido entradas en el Palau Sant Jordi después concierto en el Sant Jordi Madrid Las Palmas Santa Cruz de Tenerife Sevilla A Coruña bueno Ike pasó ayer que cuando acabaron las hormigas el triunfador fue la Voz Kids que acabó a la una pasada la una de la mañana

Voz 1220 20:30 a ver si entre las niñas que canta

Voz 1509 20:32 Aaron ayer destacó Laura una niña almeriense de once años invidente de nacimiento que se llevó todos los aplausos al cantar así

Voz 2 20:43 qué voy coqueto bien la verdad muy bien muy francamente

Voz 26 21:07 ya ha dicho es que sea cual gato que hayáis

Voz 27 21:13 la Ventana con Carles Francino

Voz 1 21:26 a ver dos cosas antes

Voz 1104 21:28 seguir en toda la primera después de los regalos de Radio El Día Mundial el Desafío Iturriaga se haga has sido tal la avalancha de gente que quiere concursar que hay ordenarse por lo tanto por favor

Voz 28 21:40 recordemos que hay que hacerlo hayan pidiendo número en La Ventana a punto es hay un formulario sino enviando un correo electrónico a todo por la radio arroba Cadena Ser punto com eso por un lado por otro José Antonio

Voz 3 21:50 no mar vaya marrón que tengo va o estoy os lo cuento mi hermano se ha ido a Brasil a jugar un torneo de Vázquez con su equipo de básquet Vázquez ha dejado las zapatillas sin ellas pues no me he tenido una yo creo en ellas pues tampoco en fin que he hecho esto también te interesa Iturriaga pues si te dejas tu las zapatillas pues enviárselo con Correos a favor de Correos hace llegar tus envíos a todos los destinos con garantía de entrega y al mejor precio del mercado ya sabe si necesitas hacer envíos internacionales paquetería internacional de Correos

Voz 0230 22:23 por nuestro queréis información

Voz 3 22:26 sí señor correos punto com

Voz 1 22:28 montó correos como Diego con Correos contó con

Voz 3 22:36 en tu oficina más cercana el graditos extrañan a las zapatillas claro que han llevado algo muy nuestro eso me gusta para claro

Voz 29 22:44 tramó bien Páramo mármoles mil verdad

Voz 1 22:56 los responsables Youtube Pilar de Francisco buenas tardes hola buenas tardes hola

Voz 1509 23:01 ese dislate lo dejé desde que soy la telonera oficial es de Iturriaga

Voz 1 23:05 los martes viernes Francis has digamos que él es buena muchísimas novedades semana R

Voz 1509 23:14 encuentros en Youtube por ejemplo la youtuber dulzaina organizado uno en su canal ella tiene millón y medio de seguidores que has sido viral por un vídeo en el que pide respeto mucha H tu verse han unido a ella para protestar por los comentarios que reciben sobre su físico que se están gordas delgadas que como se atreven hasta en su peso ideal gente indigna todo el día fue sean unido

Voz 7 23:35 de hecho la campaña no en ropa interior lúcida

Voz 1509 23:38 ese es el habréis visto para autobuses marquesinas y los youtuber ya ocupan todo el mundo ha hecho una campaña ya está harta ya de estos comentarios

Voz 0230 23:46 por el físico y cada una está youtuber cuentan

Voz 1509 23:49 la experiencia en este vídeo ha criticado

Voz 26 23:51 mucho por tener las piernas cortas que necesita

Voz 30 23:55 al gimnasio esa luz que suavice a que se vive

Voz 26 23:58 por la que tengo el culo como el Sáhara que tengo las caderas anchas me han dicho que yo era demasiado alta lo que más me gusta de la esas son sostuvo suscite así que que más me gusta de mi son mis piernas y mis ojos Mis clavícula mis piernas

Voz 1 24:13 vale muy clara vinculación pero claro clavícula es como la mejor parte de tu cuerpo te gusta Hoyo de las cosas

Voz 1220 24:20 pues porque me gustan claro como tengo un vaso resulta

Voz 1 24:23 vamos a aquellos duran diez minutos más

Voz 1509 24:32 los youtubers que esta semana se han reunido otra vez son el el cuarteto de haciendo la mierda se llaman son muy humildes son muy humildes fue lo cazan está muy bien hacen sketches de humor se hicieron famosos hace cuatro años fueron muy virales y ahora han vuelto por fin celebran en este nuevo sketch el trigésimo cumpleaños de uno de ellos sí parece que las fiestas son tan locas como antes

Voz 9 24:57 porque quiere ser purísima emigración alcohol deber ser mesas sin alcohol

Voz 1 25:02 los símbolos

Voz 9 25:05 Despres estuviera exclusivamente que me sienta fatal Richi te traigo otra

Voz 1 25:09 hemos rápido no tengo veinte años ya de verdad me Damon para los sentidos

Voz 12 25:25 claro

Voz 1 25:29 en fin tenemos veinteañero es en crisis como ocurre en equipo de todo por la radio es bueno no ayuda

Voz 1509 25:36 en otro canal recomendable a acción cine aquí se han reunido ellos tienen más de doce mil seguidores tienen a una especie quiniela con los Oscars hay votos para todo de momento las finalistas para ellos son Déjame salir el hilo invisible Lady ver tres anuncios a las afueras Éstas son sus favoritas

Voz 31 25:54 tú pones al lado de Déjame salir la de invisible e índices aquí hay un abismo entre vive otras once estoy decía en esa pelea de tres anuncios y que podía entrar el tema de de todo el tema de la mujer el tema de ETA en el tema del todo lo que está pasando en estos momentos increíbles soportaba en beneficio de la y vive que a mí me parece una buenísima película pero sí que es cierto que yo votaría no

Voz 1509 26:19 parece que es favorita tres anuncios a las afueras olvidados se ha olvidado del bebé jefazos que ésta está nominada todo si le Colón Oscar a la mejor película de animación quizá padece el Chiki chiki de estos Oscar está ahí estaba luego el Canale otro canal de va de cine también se llama H tiene más de doscientos mil suscriptores lo forman dos youtubers una de los dos actores de doblaje entonces ellos se dedica versionada escenas y también hacen retos como por ejemplo adivinar la banda sonora Atenas

Voz 1 26:53 pues vamos a elegir la primera banda sonora miedo que vamos a escuchar la banda sonora que nos han enviado

Voz 26 26:59 Pierre Pérez por Nina sacarle malicia

Voz 32 27:12 es una pelea negociaron ganará en la en

Voz 27 27:20 cinco cinco las que me quedan la al ala más

Voz 1509 27:26 porque hay vida más allá de John Williams en las bandas sonoras además de que Ryan Gosling si se mueve más cómodo fácil por seis

Voz 1 27:37 venga pues ahí va viva viva plagiar el buena se bueno no no no no no que a ver qué es es pasar del jardín habéis de que plagio

Voz 1509 27:51 esto no vamos con una webserie que se va a estrenar dentro de nada se llama Mambo Fútbol Club y en ella el protagonista es Álvaro Arbeloa doble ex jugador del Real Madrid y el argumento a ver si Touré ahora te animas esto es entrenar al primer equipo youtubers sí que están youtubers muy famosos como Darío M H como Puertolas ir cada domingo van a publicar un capítulo que Arbeloa intenta entrenado esto youtuber para que me goles ya está disponible el trailer vamos a escucharlo con atención por favor pido atención a los matices de las interpretaciones

Voz 1623 28:25 claro

Voz 1 28:28 no podemos hacerlo juntos

Voz 2 28:31 los necesitaremos buenos jugadores contar conmigo es contigo nosotros

Voz 1 28:46 es una pena nadie la nómina hacia has me parece una pena

Voz 1509 28:52 sí sí sí

Voz 1104 28:58 ahora Iturriaga supera explicaba he Davis buenas tardes muy buenas tardes Fernando buenas tardes muy buenas tardes o padrino o madrina eso Trilla

Voz 0230 29:11 David

Voz 1623 29:12 Rafa Francino aquí

Voz 1220 29:15 a Fernando

Voz 24 29:17 está Roberto disponibles no lo está siempre está a Roberto que ya habló con el dos dos trabajamos de noche dos veces

Voz 1104 29:28 ah vale vale venga bueno he empezamos por Ferraz

Voz 1220 29:34 en su primera semana dejamos a Davis

Voz 1104 29:37 eh para que venga Fernando

Voz 1623 29:40 vale último desafío del mes de febrero

Voz 1220 29:44 a ver si este concurso va los martes en febrero un fallado ninguno no es fallado ninguno no sé cuántos desafíos ávido este mes de febrero

Voz 1104 29:53 perfecto para siempre

Voz 1220 29:57 siempre que te gustan estas cosas te va a gustar esta pregunta febrero suele pasar Volando voy volando me tienes que dar sin fallo febrero al revés porque sólo tiene siete segundos tiempo

Voz 33 30:08 ostras obrero al revés

Voz 1220 30:11 ya

Voz 34 30:12 R se se ve

Voz 1220 30:17 desde luego concursante que comunidad autónoma tiene más provincias

Voz 1623 30:24 he Andalucía

Voz 1220 30:26 no Andalucía hace N8 KAS

Voz 1623 30:29 sí hay León tiene nueve

Voz 1220 30:34 no sé por qué pone a cerca de Barcelona más concretamente bueno es igual esto es que había otra pregunta a da igual

Voz 1104 30:40 os hablar de Berto Romero Aceh el viernes pasado

Voz 1220 30:43 lo estrenó una serie ya me lo dijo ayer habían sobre las vicisitudes de los padres primerizos la vi el domingo está muy bien recomendable pero sí la que es buscar tienes que saber su nombre entonces cómo se llama la serie mira lo que has claro

Voz 1623 30:57 eso

Voz 1220 30:59 mira lo que has hecho mira lo que me has hecho o Mira quién baila viral no

Voz 24 31:09 por ahí ahí estoy en mi si tu desde padre también

Voz 1104 31:12 sí entonces tomando la basado bueno pues cuando lo ves en los que nada es visto recordar la la escena de los youtubers no digo más

Voz 1220 31:22 desde hoy hubiese cumplido ochenta y seis años un mito del cine la mujer que mejor encarna Cleopatra la amiga de Michael Jackson

Voz 1623 31:31 aquí no hay más

Voz 1104 31:35 Elizabeth Taylor Elizabeth te ayuda mucho al al a un concursante dobles cuando se hace muy bien muy bien cuando se hace una pregunta que todos diga así como decir pues ya lo sabemos todos lo sabéis

Voz 1220 31:47 venga va doble pedazo de actriz tú crees que ganó algunos escalar Elizabeth Taylor yo creo que sí sí señor ganó dos coma setenta con Buster Fly ocho tiene sesenta y seis quién tiene miedo de Virginia un luego ITA mi lesión en el noventa y tres el Oscar humanitario pregunta madre mía lo éxito profesional fue indudables no así el tema de sus maridos pues se casó digamos que unas cuantas veces te doy margen una arriba una ciudad

Voz 9 32:17 diez arriba

Voz 1220 32:20 tal vez de ese caso Elizabeth Taylor

Voz 34 32:23 pues vamos a ver si siete

Voz 1220 32:25 bueno qué bueno con siete maridos e Psicosis temarios porque es acabar con Richard Burton bien perfecto había una de margen ha dicho siete eran ocho el otro polo está la Karam carta Eric Chan caramba y sobre un matrimonio indio que se cree que formaron el matrimonio más longevo que se conoce valer cuántos años estuvieron casados Karam Car Tahri te doy tres opciones sesenta y cinco

Voz 1623 32:57 setenta y cinco ta

Voz 24 33:02 yo diría que Bono me voy al alto no

Voz 1104 33:05 de hecho noventa este señor hasta hasta que el pobre cara

Voz 1220 33:10 murió con ciento diez ese chaval tuviera un ocho

Voz 1104 33:12 lejos todos los no es mucho por eso venta capaces sesenta ya me parece estos estos no cópula Aaron mucho te lo dejo ahí que decía

Voz 1220 33:26 lo que sabe pilla a Alberto y bueno caro exactamente tampoco me parece muchos que tuvieron hijos hablando de la India que está apunto de eso ya lo sabréis que está a punto de pasar a China como país más poblado del mundo están ahí con los mil trescientos millones de los cuales más impresionante si tenemos en cuenta que la hay día es tres opciones la mitad en extensión que la que China una tercera parte o una cuarta parte de la extensión de China una tercera parte muy bien en nueve millones de estas rachas y pregunta

Voz 1623 33:58 una muy buena y eso es muy buenas ya dice claro de que le diste

Voz 1220 34:06 un pato feliz aún pato infeliz Pato qué le dice un pacto feliz a otro y Félix

Voz 17 34:19 Pilar yo no

Voz 1220 34:23 no no hay ninguna pista lo cual es una pista no se parece Ana que le hizo un pacto feliz feliz que le va a decir lo único Crespo

Voz 9 34:36 nos Vilar animal

Voz 1104 34:39 luego han sido hubo un fallo un doble doble muy bien diez para Fernández es bueno porque está da aquí vamos a ver que qué opina David Francina alrededor hay cada vez más

Voz 1220 34:56 le ya hemos dicho antes que hemos hecho cuatro días este mes donde de media hemos hemos hecho XXXII pero contadas de media cuantas preguntas han hecho en febrero déjame yo veintiocho Tony qué manía tiene a las preguntas de matemáticas verdad que si la va la tilde una palabra lujo

Voz 1 35:25 eh

Voz 1104 35:26 es una pena que la Francino lo sabe la primera

Voz 24 35:28 así la que no no a mí

Voz 1104 35:31 no no no no la palabra es brújula es en la antepenúltima prueba de la propia palabra penúltimas es lujo la brújula como como meta el diestro Julián precipitada de las chabolas

Voz 1220 35:51 siempre hay que te gusta es si te gusta la geografía antes el hemos preguntado qué comunidad autónoma tiene más provincias yo elegido una comunidad de cinco de cinco provincias como Castilla La Mancha sólo me hace falta que me las digo

Voz 33 36:05 Dabiz Castilla La Mancha cinco Le reaccionaban bolero se Ciudad Real sí

Voz 35 36:15 sí sí

Voz 1104 36:18 oye

Voz 1220 36:20 dicho nada que has dicho tú mira ahí

Voz 33 36:23 dale claro que ha dicho Toledo Ciudad Real y

Voz 9 36:28 Alba que te falta una

Voz 1623 36:30 han eso sí no

Voz 1104 36:35 yo he hecho lo has Cohen la sigas nazi clase estrella es de estos últimos días es sin duda el MWC vale el MWC de Barcelona

Voz 1220 36:49 pero si el MV de Barcelona su nombre no estuviese en inglés si estuviese en castellano como serían las siglas

Voz 35 36:57 hombre eso Moon de móviles son entonces

Voz 1104 37:04 pero al llegar

Voz 9 37:06 este el curso es que no es bueno

Voz 1104 37:09 más uno que lo hace para ayudar pero a veces nada bueno para ayudar para ayudar que bueno pregunta le queda no sé si era buena eh pero vaya Davis tú quédate

Voz 1220 37:22 tienes

Voz 1104 37:24 treinta y uno vale bueno pues hoy celebramos el aniversario del lanzamiento de los

Voz 1623 37:29 Pokémon Pokémon

Voz 1220 37:32 cuántos años tú más o menos de Caño crees que son los Pokémon tenga nada te voy a dar tres años de margen por tu edad debería saberlo

Voz 1104 37:43 Francino qué tiene que decir el año bueno me da igual hace cuántos

Voz 9 37:47 por ello los nombres de los Pokemon no

Voz 1104 37:51 David a tu edad claro

Voz 1623 37:54 bueno no sé si

Voz 13 37:58 Espido cuatro niños libre

Voz 1104 38:00 pero no hay dos yo lo digo yo lo sabe Fraile en el noventa y seis

Voz 1220 38:07 la venta de Francino ya calladito vale que compañeras japonesa lanzó los juegos Nintendo Atari omitió Week

Voz 1104 38:17 Jesús

Voz 13 38:20 el intento

Voz 1104 38:24 luego la palabra Pokemon viene de dos palabras en japonés poquito poquito esto seguro que no los Adís poquito aquí suta vale cuya traducciones

Voz 1220 38:35 un poquito es monstruo no porque entonces pequeño claro es a ver mundo espera no soy un monstruo no la palabra Pokemon viene de dos Palace japonés porque tuvimos insulta va a traducciones tres opciones la primera acción que te doy es que Pokemon signifique monstruo pequeño Mon suta monstruo pequeño poquito que se vea que signifique monstruos de bolsillo Debolsillo poquito

Voz 1104 39:08 Mariano Rajoy de poquito bueno lo tendremos que significa oye escenifica sanguíneo o monstruo de bolsillo

Voz 35 39:22 es que si cara de

Voz 1104 39:28 te has enterado no de peste Debolsillo volquete que debo decirlo

Voz 1623 39:32 dejamos las cosas que era pequeño

Voz 1104 39:35 no era la primera pues tiene bueno dejemos las Pokemon si vayamos con los Grizzlies tres regla de las tres reglas que debías tener cuidado con los Grizzlies con que me digas nos es suficiente

Voz 35 39:50 anoche no darles de comer después de medianoche antes

Voz 1220 39:55 que se me olvide hoy también se celebra el descubrimiento en un veintisiete de febrero de mil novecientos cuarenta del isótopo radiactivo de carbono más famoso

Voz 1623 40:07 es el carbono que número sí señor adolescentes o no has dicho aparte perfecto

Voz 1220 40:17 cuántas cosas importantes están ligadas al número Kato

Voz 1104 40:20 la última pregunta

Voz 1623 40:23 cómo es el amor otra la de patos como es el amor de un pato

Voz 1220 40:28 hacia una pata

Voz 1623 40:31 es una auténtica pero vamos es el amor de un pato hacia una pata claro esto Malgre haber Dabiz Spa es es es es un amor para tiene una característica que no son hábiles hay dos versiones David

Voz 36 40:52 son una vamos a reformar para

Voz 1220 40:58 no bastó para esto

Voz 36 41:00 para Toni cocos

Voz 1104 41:04 a Federico escucha era patológico bueno venga te damos católicos no falló dos fallos tres de ellos con doble pues ocho ocho sobre diez bueno las si nos queda nos quedan tres minutos entonces Fernando le lleva les lleva dos de ventaja Fernando te voy a hacer

Voz 1220 41:33 la tanta de cinco preguntas sea ciertas tres o más

Voz 1104 41:36 más campeón vale te doy para el esclavo

Voz 33 41:39 Forges oscars tema Forges hubo escalas

Voz 1220 41:45 las venga primera pregunta se celebra una edición este domingo una edición de números redondos setenta ochenta o noventa

Voz 17 41:53 como es la descrita noventa

Voz 1220 41:56 perfecto una fácil tres películas comparten el máximo número de oscars con once me vale que me digas dos

Voz 1623 42:06 si Avatar no Avatar no

Voz 1104 42:09 el Titanic de y el rector

Voz 1623 42:12 no de remo

Voz 1220 42:14 yo te voy a decir cuatro mujeres muy famosas una de ellas no ha presentado la ceremonia de los Oscars que de la que no ha presentado el Engel Ellen De Generes Whoopi Goldberg Oprah Winfrey Rehn Fonda Oprah os fuera muy bien bueno necesitas hasta las dos vale vamos a catorce puntos David no te puede alcanzar te voy a decir cuatro hombres muy famosos uno de ellos no ha presentado la ceremonia Billy Crystal John Wayne Robin Williams o Frank Sinatra

Voz 1623 42:51 un baile John muy bien

Voz 1220 42:55 así lo decía mi padre

Voz 1104 42:57 he son los hijos bueno y Simon y Garfunkel hicieron tirones porque mi padre me decía cómo sea más que la que humillantes en la final en Mikael Jordan

Voz 9 43:10 venga venga que pelicula

Voz 1220 43:13 qué película tienen más nominaciones en este dos mil diez vale tres anuncios en las afueras de Missouri la forma del agua o Dunkerque

Voz 1623 43:25 la forma de muy bien ahí están si no lo saben todos los Kennedy es quien lleva este concurso como que ya estamos contigo que ahí y cuando lo diga yo ahí estamos ahí sí que no

Voz 1220 43:37 ya estamos ya estamos va bien escuela muy bien pues efectivamente la labor mal el agua con trece nominaciones a las afueras con siete Dunkerque con ocho con lo cual no vas a poder optar por el tocadiscos

Voz 1104 43:53 lo Fernando pero claro a ver espera que raro Arnaldo menos

Voz 9 44:00 para que traslado al final no