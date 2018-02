“El filósofo, por definición, tiene que estar enamorado de la verdad”

Voz 1 00:00 pienso luego existo Brass Más Platón y menos guasa tandas de la filosofía

Voz 2 00:30 Irene buenas tardes esta área minada La ventana cómo está aquí estamos hacia Alba eso hoy vamos a recuperar contacto con alguien que estuvo ya hace unos meses en en esta Ventana de la de la filosofía bueno

Voz 0313 00:40 de hecho aquí no es la primera vez que nos referimos a una serie de televisión ahora que acaba de marcharse Mariola Cubells a Merlín seguramente la conocen en contra de lo que pie

Voz 3 00:49 a mucha gente los adolescentes no sois tontos lo que pasa es que estáis dormidos no levanta es el culo de las sillas y es porque han cogido el móvil os quiero ver despiertos con las antenas puestas atentos a lo que pasa a nuestro alrededor preparados para asumir las contradicciones y las dudas que plantea la vidas y para afrontar las adversidades y sobre todo como que en esta vida no siempre se ganan para aprender de las derrotas

Voz 4 01:19 todo que nada pero lo nuestro es paras a pasar haciendo cada Mi lo haré

Voz 0313 01:33 no es la primera vez que hablamos esta serie de Merlín ni tampoco la primera que invitamos al al asesor filosófico de la serie que es el filósofo y profesor de la Universidad Barcelona Carrasco pero es que hoy además de inspirador y asesor de series profesor no sé cuántas cosas más viene con un libro bajo el brazo titulado Viaje al centro de las

Voz 5 01:52 en filosofía si tuvieras Irene que elegir

Voz 6 01:56 una idea un un nexo

Voz 5 01:58 a mí lo que que que ligar a todo libro con con Keylor te quedarías

Voz 0813 02:02 con que yo creo que en en Rod ese viaje al centro de la filosofía que nos propone es el viaje en busca de la verdad que es el viaje de la filosofía históricamente sigue siendo no muy marcado a lo largo de la historia por por encontrar ese orden total del universo y por lo tanto muy marcado por la discusión entre si Dios existe o no hay una la inteligencia creadora detrás del universo detrás de nuestras vidas etc etc ese es el ese es el el lo conductor del libro pero sobre todo a mí lo que me ha apasionado y como sabemos que tenemos muchos oyentes que son profesores de enseñanza media de filosofía ojalá hubiéramos tenido cuando cuando estábamos en el instituto de un libro como éste para que nos enseñaran la filosofía tan bien contada eh retratándolos también a los hombres que hay detrás de las ideas no porque en meten muchas anécdotas muchas curiosidades muchas tragedias personales y la verdad es que es un libro es una estupenda hay que felicitarle

Voz 0313 03:01 Carrasco buenas tardes hola qué tal buenas tardes te has puesto colorao o no porque como montarse en Barcelona no tenemos la ganarlo

Voz 7 03:08 no no he puesto colorado pero pasa que aquí también azul frío en Barcelona o poco será la situación para ello pero bueno la verdad es que estoy muy muy muy contento con las palabras tan elogiosas de de

Voz 0313 03:19 de oye empezar así un poco por el por el comienzo hoy para oyentes a lo mejor que no esté muy versado en el tema que es la filosofía y quién es el filósofo ver qué es la filosofía y quiénes son dos cosas distintas

Voz 7 03:33 en la filosofía yo creo que es una actitud ante ante la vida y por tanto presupone una determinada disposición a pensar las cosas que que nos envuelve y nos rodean a partir de ahí ya podemos empezar a matizar pues qué es la filosofía porque hay muchas maneras de entender la la filosofía no hay una sola para mí en este sentido yo creo que Irene la clavado la para mí la filosofía ética y eso quiere decir que el corazón que que la mueve es este deseo de conocer la la verdad por tanto el filósofo por definición tiene que estar enamorada de la verdad sin no se apasiona con eso pues difícilmente hará filosofía

Voz 0313 04:09 bueno tú empiezas con Sócrates en el libro efectivamente terminas con leche que por cierto los los filósofos del siglo XX no no están aquí no no no no no aparecen

Voz 7 04:19 entre otras cosas porque eso ya hubiera significado otro libro no ha querido

Voz 2 04:23 pues esperamos él lo esperábamos

Voz 7 04:26 ha preferido cerrar un primer círculo con un filósofo que que desea ardientemente conocer la verdad y cerrarlo con otro que justamente representa lo lo lo opuesto sea Nietzsche es un filósofo que se ha hartado de la verdad que desconfía incluso de que la verdad exista buena hasta el punto de llegar a decir que la verdad directamente nos la hemos inventado que es un instrumento de dominación que emplea el hombre para tiremos para

Voz 0813 04:48 enviar a los demás pero fíjate que curioso tú terminas con Nietzsche y cuentas ese episodio tan dramático en el que el enloquece en una calle de Turín después de interviene porque ve a un cochero que está maltratando a su caballo le está dando con el látigo y a mí me me recordó la en esa en esa búsqueda de verdad es paradójico pero en esa búsqueda de la verdad hay también otro filósofo que no llega a volverse loco Bertrand Russell pero que en su afán por encontrar en su afán muy de juventud por encontrar los cimientos lógicos de las matemáticas ilustrando hay una cosa también muy del siglo XX las matemáticas y la filosofía también estuvo a punto de perder la cabeza hay hay filósofos ilustres que es como pensaron tanto tanto tanto que se pasaran de rosca no incidir tú terminas con el caso de Nietzsche que que lo que le ocurrió fue eso

Voz 7 05:40 sí yo yo creo que lo lo que representa un poco la la la es es ese encontronazo no que representa un antes y un después no en la en la vida de Nietzsche porque a partir de entonces como tú bien dices Nietzsche se derrumbara dejará hablar y poco a poco irán lo creciendo no hasta su muerte cala la Milá la pregunta me fascina de esas situaciones que debió ver no quede en aquella escena no tan cruel en la que el cochero no se ceba Noise maltrata maltrata no aquel caballo con esa virulencia un caballo que está exhausto que no desea caminar que debe ver tipo de verdad se encontraba oculta no detrás de aquella situación tan tan dramática y seguramente lo que vio Nietzsche fuel reverso es su filosofía la crueldad la vida Quizás quizás esto sea una ironía pero pero quizás acabó viendo la verdad al pobre Nietzsche

Voz 0313 06:23 es el final de este libro de de Carrasco pero Sócrates es el comienzo insisto Israel vamos de Sócrates hay hay hay más leyenda que realidad o tú qué opinas miembros bueno yo

Voz 7 06:35 creo que es es perder el tiempo intentar reconstruir algo así sobre Sócrates históricos si existió no existió bueno evidentemente es una cuestión muy propia de eruditos y nos podemos cansar no intentando ver si Sócrates existió y tal como nos lo han contado hay muchas fuentes no que atraer a partidas cuáles podemos reconstruir a Sócrates pero yo me quedo con eso desde Platón yo creo que la mejor manera de acercarse a este extraordinario filósofo es leyendo sin más lejos los primeros Diálogos de Platón donde se refleja con bastante fidelidad no esté ánimo son ático por preguntar absolutamente todo de esta especie de de de Tábano no que nos atiza con la pregunta hay que nos obliga a cuestionar los todo aquello que creíamos tener bien sabido no

Voz 0313 07:18 pero vaya contradicción básico entre Sócrates y Platón no el uno dice que aprender a pensar ese aprender a morir que aprender a vivir qué hacemos con eso bueno

Voz 7 07:28 es que en realidad si lo analizamos bien no hay filósofo que escape de la contradicción de hecho los filósofos de los cuales uno puede aprender más son aquellos que han mostrado de la manera más abierta y franca diremos las propias contradicciones ocurre con Platón ocurre con Nietzsche ocurre con Wittgenstein y ocurre incluso con The kart es decir con los grandes filósofos no están no son ajenos a las e incoherencias no que constituyen sus propias vidas sus propio pensamientos claro

Voz 0313 07:57 pero el filósofo debe mirar más hacia hacia su mundo que le rodea hacia la vida real para entendernos o hacia el mundo de las ideas

Voz 7 08:05 bueno este es el querido arrancar dicho el libro con esta con una anécdota que es muy muy muy conocida muy célebre en la historia de la filosofía que es la que me nota de cuenta Platón en el decreto donde se cuenta que tales uno de los siete sabios de Grecia antigua pues había impuesto como norma salir de su casa todas las noches para observar las estrellas pero no resulta esas noches mientras tenía la mirada clavada en las estrías pues no se percató de que había un pozo en su camino y cayó en su interior

Voz 0313 08:33 no

Voz 7 08:34 Platón nos cuenta que en ese momento sobre tales gritó pidió auxilio y una sirvienta no que pasaba por allí pues sus lamentos acercó y viendo lo que había sucedido pues no pudo evitar una soltar una inmensa carcajada no pues bien la la moraleja de Historia porque tiene mucho que ver con la con la pregunta que me planteas no es decir de qué le sirve al filósofo la filosofía Si al final es incapaz de tener los pies en el suelo no de ahí que general lo los filósofos sean vistos como unos tipos bastante excéntricos y en general la filosofía suscite risa Hay y aunque sepa mal decirlo pues poca credibilidad en qué foros pero hay

Voz 0813 09:09 de hay esa tensión permanente a lo largo de la Historia de la Filosofía que también queda reflejada perfectamente en tu libro los autores que han ha apostado porque somos seres estrictamente racionales y han tratado de edificar esa esa construcción basándose estrictamente la razón pues por ejemplo Kagan o Descartes y esos otros que han sido más yo casi diría que más humanos porque hay algo también hay algo casi mecánico marginal en estos autores tan racionales como de pícaro me encanta me encanta también como lo tratas tú no como tal bien surge esa idea suya de de hacer de la filosofía una terapia en un momento de decadencia política de Atenas de de crisis de ansiedad generalizada en el que él dice bueno pues vamos a recurrir a la filosofía para calmar esa será paradójicamente es por lo menos desde mi punto de vista el el más democrático de los filósofos de la antigüedad

Voz 0313 10:07 muros la apertura no entra mujeres

Voz 0813 10:10 claro es la escuela esclavos mujeres que no tenían que vestirse de hombres como la Academia de Platón o sea que que parece que que es estar más en contacto con la vida de tratar de de darle a la filosofía ese sentido Pep terapéutico al final es lo hace más democrático también no

Voz 1826 10:25 eh

Voz 7 10:26 sí según para qué tipos de planteamientos también lo hace mucho más atractivo y mucho más cercano en ese sentido sí que estoy plenamente de acuerdo además soy de los que piensa que es el primer gran psicoanalista de la de la Historia de la de la filosofía porque es el primero que en el centro mismo de la pregunta filosófica del que hacer para no sufrir y claro plantea una filosofía detrás de suero tan actual

Voz 0313 10:51 dan en y tanto tanto

Voz 7 10:53 de hecho hay muchos terapeutas que hacen bien no en seguir la estela de la filosofía épico curia en algunos casos Bulgari Zhang Solano y convirtiendo la filosofía en mera literatura de autoayuda y en otros casos pues haciendo lo contrario no intentando plantear qué significa una una terapia de vida osea que significa la filosofía entendida como un como un arte de vivir que es lo que yo creo que en la Grecia todavía tenía sentido plantearse no cuando llega la filosofía moderna ese comienza a separar el pensamiento y la vida como si fueran dos esferas completamente separadas

Voz 0313 11:26 también sería muy actualizar hables los estoicos subiría de control sobre nosotros mismos no te empezando en las redes sociales por ejemplo bronce pero no son las redes sociales

Voz 7 11:36 si el caso diríamos del del estoicismo pues son tres cuartos de lo tres cuartos de lo mismo y de hecho en muchas de las sentencias que podemos encontrar en la filosofía estoica pues pueden ser una verdadera guía no para poder orientarse en esta vida de una manera que esté más borde con la razón y que trate diríamos de mantener la la pasión no a un nivel más diríamos racional posible no es esta idea estoica de que la pasión no te controle hasta el punto de eliminar tu voluntad de que tu voluntad tenga un elemento que sea capaz no de de ponerse por encima de la pasión

Voz 0813 12:11 de honradez y a lo mejor tú te has preguntado sabes que es una cosa que a mí me intriga mucho porque en la en la tradición de la filosofía occidental estos pensadores picudo los estoicos Séneca Marco Aurelio o luego en el siglo XIX persona a todos los los filósofos que más piensan pegados a la vida por así decirlo y tratan de de darle a la filosofía una utilidad pues eso en relación con el sufrimiento con el miedo con el deseo con todo lo que nos preocupa porque han sido los menos los menos canónicos por así decirlo en la tradición no porque siempre parece que la la seguramente se ha dedicado muchas más páginas a a tratar de entender lo que decía Hegel que mientras también de una forma muy graciosa arranca el capítulo de Hegel diciendo vamos a decirlo claro claro que esto nos tranquiliza mucho no y por qué porque de poder por supuesto que esa esa abstracción y esas ideas son muy importantes y han hecho avanzar el conocimiento no lo discuto lo que discuten que sea osea se ha postergado a los otros filósofos a si

Voz 7 13:15 yo creo que la la la razón es más o menos evidente y es que ese ha triunfado el plató ha triunfado el mundo el espíritu del mundo de las ideas

Voz 8 13:24 de ahí sí todo aquello que está alejado del cuerpo toques

Voz 7 13:26 la alejado de la vida todo aquello que está alejado de las pasiones de la emotividad yo creo que la razón obvia claro es que el cristianismo tiene un peso muy importante en la historia del pensamiento sea apropiado muchas de las ideas de la tradición platónica ha hecho que otras que podrían tener una importancia como la que Irene unos menciona pues hayan quedado relegadas en el basurero de la historia de tanto en tanto bueno han resucitado pero siempre siempre en un lugar marginal secundario respecto de ese otra tradición donde lo metafísico siempre y lo espiritual tiene mucha más importancia que lo otro

Voz 0313 14:01 bueno yo estamos recomendando en La Ventana de la filosofía de este viaje al centro de la filosofía de miembros Carrasco que cuenta anécdotas en cada capítulo del libro recomienda otros libros para iniciarse bueno

Voz 0813 14:11 en cada uno de los filósofos yo hace un un resumen eso es

Voz 0313 14:14 interesante hasta un resumen para analizar lo que hemos aprendido un compañero de La Ventana Pepe Rubio se ha leído el libro de Sócrates a Nietzsche nos preguntamos Illa hemos preguntado hoy duques aprendido

Voz 8 14:26 la las respuestas esta he aprendido que el pozo al que sí cayeron el astrónomo Desau fui tales Demi Leto por mirar al cielo ha dado mucho de sí en la Historia de la filosofía es peor mirar hacia abajo y que como el picudo te comparen con un cerdo que Sócrates era un gran comadrona parir ideas a los demás pero impedido para pensar por sí mismo

Voz 1 14:51 que no

Voz 8 14:51 Splitter de la Grecia clásica Aristófanes sería viral burlándose de Sócrates y Platón y la sirvienta traza el primer Fake de la Historia que ético pero fue el primer feminista pero que Aristóteles sería hoy denunciado en la campaña de que Florentino enemigo de Narciso es el único filósofo que nunca se hubiese hecho

Voz 9 15:13 lo más bonito que hay

Voz 8 15:15 que la filosofía es a la caída del Imperio romano lo que los libros de autoayuda a la crisis de valores del siglo XXI

Voz 9 15:21 lo esta crisis está abriendo los ojos y creo que van a venir

Voz 8 15:24 para que los Stoichkov no son la familia del ex jugador del Barça sino una corriente de pensamiento que tuvo su origen en un grupo que se reunía bajo el pórtico que en griego clásico se dice esto ha de ahí estoy ahora sé que estaba jaleando con Ghana cielos nos picos fueron los primeros fenicios sostén la historia que ante el pasotismo existió el escepticismo y que al no mojarse se llamaba yo creo que la vida siempre conviene diera la mayor Agustí la erección era un castigo divino por morder la manzana aunque sería justo decir que igual también tenía que ver con que las mujeres Le gustaron con locura aquí antes que en los cafés la radio y la televisión un señor llamado tertuliano considerado uno los Padres de la Iglesia que si esta pieza radiofónica es algo singular Se lo debemos agradecer a Ocaña que cuando hacéis una ecuación tenéis que despejar x Ig griega o Z podéis acordaos de los muertos de Descartes

Voz 1 16:23 pero con todos muertos

Voz 8 16:28 que el silencio eterno de los espacios infinitos me aterra tanto o más que a Pascal el mejor de los mundos posibles no es una canción de lusa una teoría de la que cuando con el yo de descarte la existencia parecía demostrada llegaron Pascal con la imaginación Khan con el rigor crítico y Rousseau con el corazón para fastidiar Lotto qué kahn ponía más filtros a la realidad que Instagram que pueden estar tranquilos porque en Carrasco reconoce que es difícil entender a su como no lo sé porque no a todos y quemar Nietzsche murieron pero que el capitalismo

Voz 1 17:05 muy Dios nos guste o no siguen vivos lo suman resume verdad usted me lo he pasado al haberlo heredó le habría pedido a Pepe consejo eh

Voz 1826 17:22 la dignidad de la cantidad de cosas que se pueden controlar

Voz 7 17:27 me lo he pasado muy bien y además algunos de estos e intervenciones a ponerlo como título sede de los capítulo está muy bien

Voz 0313 17:32 venga pues yo estaba te lo puedes quedar

Voz 2 17:35 tierras Tour abrazó amigo un abrazo muy fuerte de los usuarios Roberto ejercicios filosóficos en La Ventana

Voz 1826 17:51 a ver parecía una broma pero no proponía Irene telefonear al azar a alguien a un número aleatorio preguntar quiénes usted o quién eres tú dejar que la conversación fluyera bueno experiencias que han compartido los oyentes que que lo han intentado al menos a través de Platón arroba Cadena Ser punto com como Carlota que dice que le ha puesto la mejor de las intenciones más de una hay dos veces la primera le colgaron la segunda no le acababan de coger el teléfono la tercera les dijeron además con muchos trenes evidente antes de que ella pudiera hablar lo siento pero no tengo tiempo no voy a comprarte nada no me llames más o te denuncio eso a Carlota a Buffalo que así firma y dice que bueno ella realizó una llamada nada más terminar el el programa le contestaron que dónde estaba la cámara oculta cuando le explicó el motivo de la llamada creía que era una broma el sábado lo probó otra vez hizo otra llamada le cogió un señor habló unos minutos con él hasta

Voz 5 18:48 qué descubrió que que quería ligar el señor e Irene e Irene qué

Voz 1826 18:53 Nos cuenta que en el año mil novecientos setenta y cuatro en un programa de televisión americano Yoko Ono John Lennon que estaban como invitado dos hicieron un juego exactamente igual a propuesta de de de un filósofo el presentador les dio una guía de teléfonos empezaron a llamar así al azar también a mantener pequeñas conversaciones además ellos se identificaban diciendo que eran Lennon Yoko yo creo que no se lo creyó nadie bueno comentaron que era un juego propuesto como decía por un filósofo igual que el que proponía

Voz 2 19:42 a Irene no faltan los deberes para la próxima semana a ver a Aralar

Voz 10 19:46 próxima semana les proponemos a nuestros oyentes llorar en el cine hay que les cuesta nada hay que ir a ver una película acorde Calanda con el propósito que no sea nada de pensar nada intelectual nada todo muy sentimental y tal y dejarse llevar

Voz 0813 20:02 en cuanto pues empiezan a ganar los malos

Voz 10 20:04 con el chico y la chica se separan tal pues dejarse llevar llorar y así nos dice Roger Paul Drake contrarrestados un poco el cinismo la mundial da de estos tiempos

Voz 11 20:14 no se mueve así dejamos caer las después