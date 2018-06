Play Basket: España pasa ronda (27/02/2018)

Voz 1 00:00 Juan

Voz 0699 00:36 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número veintidós de la novena temporada de Play Basket es lo mismo bienvenidos con tiempo dedicado al baloncesto en estado puro llegamos un día más tarde de lo habitual pero es que el baloncesto vive este año situaciones digamos poco habitual en la misma semana que tocado Barça Madrid en Euroliga disputan partidos oficiales de la selección y el último el lunes pasado ya hemos esperado un poquito más para contaros todo lo sucedido en los dos acontecimientos así que por orden la selección ya está clasificada para la siguiente fase de la zona de clasificación europea del Mundial que difíciles de aplicar estos últimos días hemos ganado a Bielorrusia Minsk ya hace nada en Zaragoza Montenegro con lo que España ha hecho un pleno y está clasificada para la siguiente fase en donde arrastrará todas las victorias que logre ahora hay cruzará con otros tres equipos del grupo B S conformará un grupo de seis en donde clasifican cuatro para la cita mundialista pero haberlo plegable como la del combinado nacional el lo más cercano como es Evry Vásquez no repara en gastos vamos a hacer desfilar no cuanto protagonistas de ese partido pero el problema este humilde espacio mandó un gran enviado especial con la selección va salpicar de quilates de baloncesto de selección el programa Javier sexo te escuchamos ya tu primer protagonista también muy buenas

Voz 4 01:45 cuando volví estamos con Pablo Aguilar ocupamos felicidad ves bueno supongo que muy contento por cómo ha ido esta segunda ventana no sé muy contento por el trabajo muy contento

Voz 1173 01:55 eh por la victoria y sobre todo yo creo que felices de de haber disfrutado de haber competido bien de haber representado nuestro país si haber dado un paso importante de cara al futuro como es la clasificación para la siguiente ronda

Voz 5 02:09 no te iba a decir clasificados para la segunda fase que es muy importante con cuatro victorias que ahora sabemos todas vale

Voz 1173 02:16 si todo vale ninguna es fácil yo creo que he demostrado con la victoria de Bielorrusia ante Eslovenia que que el partido del otro día que la gente podía pensar que no había sido el mejor hoy sabemos que será un partido complicado yo creo que eso es lo que tenemos que madurar y con lo que no tenemos que quedar con me repito porque ha hecho un gran trabajo Sadie sea disfrutado mucho jugando y entrenando ya hemos conseguido el objetivo de ganar los partidos

Voz 5 02:41 está muy orgulloso este grupo no haber hecho estos cuatro partidos que habéis hecho no

Voz 1173 02:45 sí por supuesto primero yo creo que el primer orgullo representar a tu país emitida esta camiseta defenderla yo creo que es el mayor orgullo que todos tenemos dentro del vestuario y luego a raíz de eso yo creo que hemos sacado el coraje eh las ganas y la fuerza para conseguir pelear por esas dos victorias que hemos conseguido que eso es lo que más todavía no llega orgullo él es representar a nuestro país haber hecho una trabajo conseguirla las dos victorias que era muy importante y como te decía antes conseguir esa clasificación para para el siguiente grupo y a pesar de que quedan dos partidos todavía muchas

Voz 0699 03:16 es el precio gracias gracias Xavi luego Ivy iremos masa Saisó que tras pasar Poor Zaragoza no dejó a nadie pregunta preguntar el excelente papel que esta selección en la que pocos confiaban de los pocos que irán al Mundial eh tendremos representados si es que acabamos instándole con los ahí los Euroliga para la cita grandes la aberración Ésta que se han inventado FIBA sólo sirve así para generar división y debate distinto sería si se pusieran de acuerdo con Euroliga pero bueno su parece tan distante como España y China que por cierto donde se celebra el Mundial porque a la vez que se a Banesto a partidos de las ventanas de debutaba por ejemplo un Barça Madrid de Euroliga encuentro en el que el Real Madrid echó hielo en la Copa del equipo de Pesic en la Copa se la llevó el conjunto azulgrana hace poco más de una semana pero a cambio el conjunto de Pablo Laso le dio una paliza en el Palau en la Euroliga que deja al conjunto culé casi sin opción alguna de seguir en la Euroliga y al Real Madrid con opciones renovadoras de ser cabeza de serie para el Top ocho aunque hay mucha tela que cortar todavía hablaremos de la Euroliga de la selección y de los conflictos entre ambos en este conflicto que tocan a tercero porque hay equipos que sin comerlo ni beberlo se han quedado sin gente para entrenar y al final se han visto más perjudicados por el parón que los equipos que han jugado incluso en Europa luego cuanto ellos cuando ya que Augusto Lima traer la aventura china firmado por UCAM Murcia hasta final de temporada así como noticia que hablaremos de la NBA posible estar con todos los cambios con los nuevos cábalas con los partidos de prorroga con Baksi peli Gang con los Mavericks salpicados de polémica en los despachos con acusó de acoso sexual y con declaraciones promoviendo Dunkin que han llevado consigo multa de medio billón de dólares para que iban a ir por cierto no se olvide el Drazen Petrovic ha sido homenajeado esta pasada madrugada por los Nets iba a ser también protagonista en parte de este playback así que NBA Euroliga selección la Liga que regresa este fin de semana con jornada en la que estaremos pendientes del Joventut de Badalona que no levanta cabeza en lo económico pero bueno en realidad el basket vive un poco días raros hay algún equipo que debe ya tres mensualidades a sus jugadores is sólo están al corriente de pago los grandes de la Euroliga y UCAM Murcia los demás quién más quién menos algo debe y eso no dice nada bueno de la salud a estas alturas de nuestro balón el que disfruta de buena salud es el baloncesto femenino tan buena que mandamos jugadoras al destacar en los campus de mitad de temporada Pere W NBA os vamos a presentar un chavalín de dieciocho años a la que invitaron a irse allí y los ha dejado con la boca abierta bueno la bolita podría ser Marta Casas pero no es martes ya dirigen más que vota varones pero de momento se pasa por aquí a poner orden los números de la semana en la NBA nuestro Play Basket que hoy no he dicho lo de el resumen es tratado en dos minutos de lo esencial del planeta baloncesto porque esto va a durar menos de dos minutos tiene mucho menos G no hay estadísticas de la Liga Endesa que ha parado por las selecciones pero por no romper la tradición vistazo a los números que deja la NBA que esa competición siga ha subido titulares hora barracas al muy buenas Pacojó muy buena

Voz 6 06:12 números NBA puntos quién lidera James Harden con treinta y uno coma cuatro puntos de media por partido quién manda en los rebotes Andre Drummond Se mantiene la primera posición con una media de quince coma siete por encuentro el líder en asistencias y Russell Westbrook con diez coma cuatro asistencias de media por partido el que manda poniendo tapones

Voz 1509 06:29 le sigue liderando la estadística pese a su lesión por fin Guix con dos coma cuatro por partido

Voz 0699 06:34 sí el mejor en robos de balón George con dos coma

Voz 1509 06:36 dos por encuentro que rapidez gentes que Aznar

Voz 0699 06:39 cosa es en pimpampum eh estoy totalmente bueno pues vamos a hacerlo otra manera tras el minuto numérico los minutos que vienen ahora la resaca de la selección con las consecuencias que tienen en los equipos las dichosas ventanas lo primero seguir votando las sensaciones pos ventanas de los elegidos por Scariolo para ganar a Bielorrusia primero y a Montenegro después

Voz 7 06:59 mováis que no ponemos hay olas es un saludo para los oyentes de Play Basket

Voz 0699 07:16 bueno lo primero que está clasificada para la siguiente fase de la lucha por el Mundial después del pleno logrado en las dos ventanas España ha ganado los cuatro partidos que ha disputado sin tirar de jugadores de Euroliga NBA un poquito de aquí paz y después gloria de momento un diez para Scariolo que saque diez para el grupo de jugadores de los mucho sí

Voz 0210 07:34 el IVA de los que muchos habían dudado

Voz 0699 07:37 ya han sacado adelante los compromisos como titanes un diez también para la afición de Burgos y Zaragoza que los acompañado mirando la camiseta del país y sin echar de menos los apellidos ilustres que no podían o no han estado pero ojito la FIBA está muy contenta con este experimento porque los pabellones registran buena afluencia de público y la Federaciones reciben algo de pasta por la transmisión televisiva de los partidos que hace falta ser cortitos pero bueno eso ya lo digo yo se congratulan de los seis mil tipos que vieron un Francia Bélgica Nancy de los siete mil quinientos en el Globe por cierto a mí lo del blog no me pueden engañar eso siete mil no son ni

Voz 0210 08:10 entrada en un recinto en donde yo estuve viendo un Eurobasket

Voz 0699 08:13 bueno en general en llenado con el público que ahora no se dan cuenta de que el experimento este de las ventanas puede separar el público del acontecimiento principal el mundial Croacia perdió contra Rumanía Serbia cayó contra Alemania Letonia ante Ucrania Turquía ha perdido dos partidos de Dios contra Suecia en nuestro grupo Eslovenia caído ante Bielorrusia en Sudamérica Argentina caído de Uruguay imaginen el tirón de un Mundial sin Serbia sin Croacia sin Turquía is in Argentina verán que esto es el chocolate del loro treinta mil euros más trescientos mil ahora pueden ser a millones en el futuro sin las grandes sin las grandes que se pueden quedar en el camino eh si sigue esto de La Ventana funcionando raro con lo que FIBA ya debería ser celular Euroliga también eh porque entre unos y otros se lo van a acabar cargando porque el tirón del baloncesto europeo de clubes va de la mano del de las selecciones ISI la turca no está por ejemplo no apoyó la gente cómo lo cayendo animar a Fenerbahce contra ama Gabi para mí siguen perdiendo los dos seguro pero bueno va el rollo ya está no voy a perder ya tiempo en solucionar un problema que no está en mi mano yo solo lo pongo yo no al programa de calidad que para eso estamos aquí no sólo Jones sino Javier Saisó que se recorrió medio vestuario del príncipe Felipe tras la victoria de España ante Montenegro el segundo brota Xavi

Voz 4 09:27 bueno aquí estamos efectivamente con Rodrigo San Miguel Rodríguez felicidades a muchas gracias has ido para volver a aquí a Zaragoza a estar con la selección cuenta no bueno pues nada

Voz 9 09:36 satisfacción impresionante ya lo día comentaba en otra ocasión que que bueno es como como si hubiera diseñado yo el guión no el venir a casa a Zaragoza con la selección pues bueno no no se puede pedir más que te vean casi por primera vez con la camiseta de la selección española tu familia tus amigos mucha gente conocida que hay aquí en el pabellón pues bueno único la verdad que que siente super contenta más a porque me siento no está la Margaret

Voz 4 10:03 bueno el partido ha sido un partido en el que era el segundo cuarto lo han puesto las cosas

Voz 9 10:07 sí sí sí sí no no ha sido fácil desde luego que sí que ellos han trabajado duro que se nos ha puesto en segundo cuarto han estado casi igualando el partido incluso yo creo que lo han puesto empatado

Voz 1173 10:20 pero bueno hemos reaccionado

Voz 9 10:22 sí bueno creo que que en el último cuarto hemos entrado con una distancia holgada y que hemos podido solventar

Voz 0699 10:28 podemos hacerlo hicieron Rodrigo San Miguel pero como ese programas como

Voz 0210 10:32 es Saisó puede pasar entrevistará protagonistas a estar en la tertulia para contarnos sus sensaciones

Voz 0699 10:38 más cosas hola muy buenas quedado saludando mucho dinámico hola salta muy buenas tardes qué tal muy buena hola Miguel Martín Talavera muy buenas qué tal muy buenas

Voz 1576 10:49 os dais Xavi ya estamos en la siguiente fase con nota eh

Voz 1982 10:52 pues sí sí sí la verdad es que sí y cuatro partidos cuatro victorias que dan dos

Voz 0210 10:57 además con todo este lío que estabas tú comentando

Voz 1982 11:00 yo anteriormente Pacojo ahora resulta que pasas con todas las victorias es decir cuando parecía que no hay entonces bueno pues son ya cuatro que pueden ser seis si pasamos con seis hombre yo creo que medio billete para

Voz 0210 11:13 mundial está conseguido ya mola mucho porque siente que vamos haciendo las reglas sobre la marcha es decir ahora Ana pasamos con todas así no se dejan ir los equipo por si acaso en fin que que es un todo un poco cachondeo

Voz 10 11:25 sí porque al final no nos engañemos decir todo esto es preparar un torneo de primer nivel que ese Un campeonato absoluto con la con todas las estrellas claro si al final todo este birlibirloque de la fecha ahora no ahora no a Lope de obligarlos me vean que cuento y además citar a en la planilla dice que se me quedaron finalistas medallistas olímpicos selecciones campeonas del mundo fuera bueno pues hay que retorcer un poquito más el el asunto porque insisto aquí al final las televisiones tienen mucho que decir no es lo mismo producto de primer nivel con las selecciones que tienen las estrellas que un productor Potes según Oliver

Voz 0210 12:01 así de claro de todas maneras hay que decirlo tala la España de las ventanas esta que ha ido no es que haya cumplido es que lo ha hecho muy bien

Voz 1576 12:08 sí eso muy bien y yo soy muy pesado que lo soy pero yo sigo en mis trece yo creo que esta gente que lo ha conseguido es la que tiene que ir al Mundial nos lleve hasta donde los yo nos lleve siempre estaba donde lleguemos creo que es de justicia deportiva creo que se va a ser así creo que la gente que tiene adaptar los machos para si esto se mantiene para para el resto de ventanas de todas formas decía al al las lesiones tienen mucho que decir yo no sé si después de no llegar ni a medio millón

Voz 10 12:38 con los dos mejores equipos sino de Europa

Voz 1576 12:40 sí sí seguro de nuestro país en una final que se que que tiene un último tiro para ganar a la Copa del Rey que es la joya de la corona de baloncesto ACB Hinault hemos llegado ni a medio millón

Voz 11 12:51 pues entonces yo creo que ya no somos ha costado mucho

Voz 1576 12:54 con el tema de las televisiones final aquí lo que hay que defender es el producto lo que hay que defenderse el baloncesto es el deporte yo creo que ninguno de los estamentos como bien ha expuesto Pacojo al principio parece que lo quiere ver

Voz 0210 13:04 bueno yo lo que sé es que el Carrusel deportivo tiene casi dos millones de oyentes que a lo mejor estaría bien que de vez en cuando los que están por la labor de controlar dirigir y hacer más grande el basket se fijarán también en las audiencias de radio que ya sé que es un poquito con y sardina ya lo sé pero si empezamos a andar como las teles y escondemos el baloncesto ojito eh que a lo mejor pueden llegar a perder más de lo que ellos imaginan enough una amenaza eh es simplemente la la realidad de de lo que estamos ahora mismo hablando de todas maneras como ya lo dejó tan encima de la mesa os voy a dar la pregunta veis alguno de los jugadores que están en las ventanas con la selección española jugando en el Mundial o mejor que jugador queréis que tiene más posibilidades de llegar si veis alguno los que ha llevado Scariolo yéndose para el Mundial Saisó

Voz 1982 13:55 bueno si me tuviera que mojar por Uno e y teniendo en cuenta lo que tenemos de primer nivel que hay posiciones que están muy bien cubiertas yo creo que Pablo Aguilar podría llegar yo creo que es un jugador porque Quino Colom en Jaime Fernández por ejemplo con los bases que tenemos Italia más complicado pero por ejemplo Pablo Aguilar es un jugador que tranquilamente podría llegar al Mundial

Voz 0210 14:16 titula a quién ves bueno yo creo que quiero bueno

Voz 10 14:19 on para una eventualidad porque realmente era cuestión de Base España tiene mucho y bueno pero se ha ganado el derecho a que lo tengamos en las quinielas no porque jugador que además se se ha labrado un camino en Europa con mucho mérito solitos y mucha atención mediática hice lo está ocurriendo

Voz 0210 14:36 a las ya secreto llevaría a todos pero en lo que puede pensar Scariolo con quién crees que cuenta o tiene más opciones de llegar al Mundial

Voz 1576 14:45 si yo dependiendo de la incógnita de cómo va a estar Sergio Llull cuando se recupere de la rodilla o incluso puede jugar de dos aunque él ya de la selección los últimos más cómodo Teresa jugado de uno Moschino Colón es el que tiene más más cuajo el que tiene más experiencia el que ha jugado partidos de más exigencia fuera y luego Pablo Aguilar por la sempiterna sempiterno problema que hemos tenido siempre con tres con el tres cuatro son los dos que tienen yo creo que más más galones en ese equipo lo han hecho muy bien pero pero creo que todos lo merece

Voz 0210 15:21 tú has dicho Scariolo que una de las claves de esta España así en intentar Xavi transmitir el espíritu de equipo y conceptos simples porque claro en este tiempo así acelerado no les da tiempo mucho más

Voz 1982 15:32 no no no efectivamente de yo creo que la lo han hecho a la perfección tanto Sergio Scariolo como el el grupo no sea un la clave ha sido esta en funcionar de esta manera de cara a la a la a la Ventana de junio

Voz 0210 15:45 no desde junio primer día de julio creo que es

Voz 1982 15:48 donde hay pueden ya está los de Euroliga y NBA por lo que comentó ayer Scariolo me da la sensación de que lógicamente aunque él dice que va a acatar lo que lógicamente les digan desde la Federación en lo que tenga que hacer me da la impresión de que vamos a tener más de una sorpresa en el router final es decir quiero decir que igual apuntala alguna posición interior hoy tal cual pero tampoco creo que haya muchas muchas novedades o dicho de otra manera creo que va a haber premios Si tienen que venir los Euroliga y NBA para jugadores que han estado en en en estas dos ventanas

Voz 0210 16:20 no si se seguramente habrá premios lo que pasa es que el halo el premio sería llegar al Mundial no convocarlo para otras ventanas no

Voz 10 16:26 pues sí porque además hemos visto algunos ejemplos de en años precedentes de gente que hacer la pretemporada con la aceptación me viene a la cabeza por ejemplo Rafa Martínez de es muy frustrante entonces vamos a tomar la realidad de los hechos pero los hechos como es si llega una segunda fase donde las selecciones van a poder tener a todo el Arsenal posiblemente Scariolo aunque quiera premiar porque lo merecen repito aquí digo Talavera lo merece esto ha un paso al frente ya en sacar las castañas del fuego pero ganó al final estamos hablando de otro escalón competitivo y sin la selección grande van con todo pues tú tienes que ir con todo lo que tenga

Voz 1576 16:59 pero además de que lo merecen la lo he porque tiene que ir un jugador por el hecho de estar en la NBA cuando no ha jugado absolutamente nada o prácticamente nada que hay varios ejemplos y un jugador que está jugando todas las semanas lo está haciendo bien encima va la selección se parte la cara lo hace bien porque tiene más derecho a ir ese porque tenga el cartel de ideas que no lo puedo entender

Voz 1982 17:19 bueno pero es una cuestión que sigue quisiera yo yo al menos me me pareció no es decir yo creo que esto este grupo han hablado muy claro desde el primer momento y me da la sensación de que ellos sino todos la gran mayoría lo tienen bastante asumido es decir eh a ellos creen que a lo mejor sí que alguno de ellos puede puede llegar pero hombre con el nivel que tenemos Euroliga lleve a yo creo que todos incluso los seleccionador lo habrá lo habrá cocinado así creo que tienen muy claro que es su gran oportunidad sido estas tres ventanas

Voz 0210 17:52 sí a partir de ahí pues lógicamente pasan

Voz 1982 17:55 no lo que es su realidad creo eh

Voz 0210 17:58 yo lo que estoy pensando es quién tiene el marrón y el marrón desde el principio que por cierto el el marrón no sólo suyo pero se le ha metido la FIBA son los seleccionadores nacionales los seleccionadores nacionales tienen una papeleta con esto gorda porque les dicen venga ahora convoca edición

Voz 0699 18:16 bueno pues es también selección no es que esto no lo puedes convocar porque los duró liga NBA no puede así que convoca otros venga voy a convocar a otros pero cuando externos de la Euroliga en la en los de NBA ya tiene

Voz 0210 18:27 qué cargante el otro grupo y traer traerlos otros joe entonces

Voz 0699 18:29 como motivo a los que convocado para las ventanas para que me ganen

Voz 0210 18:33 los partidos quiero decir ser Scariolo en una situación Scariolo oponer el seleccionador que queráis encima de la mesa Lalo no es nada fácil es un manotazo como un templo

Voz 10 18:42 yo suelo encuentro hubo una analogía similar en la Copa Davis

Voz 0210 18:46 sí por ejemplo el motivo

Voz 10 18:48 en el calendario los grandes jugadores del equipo español en este caso y otras selecciones también pasa su equipo de Copa Davis por diversas circunstancias no van de un torneo no pues está preparando en muchos partidos

Voz 0699 19:02 algo parecido pues al final

Voz 10 19:04 es una injusticia deportiva pero es que ahora yo pregunto muy bien y que nos encontramos en un cruce llevando a esos tíos que repito se lo han ganado a una selección que que sí ha incorporado a todos los jugadores que están en el mercado y seleccionables que queremos no era Mundial que a lo mejor ojo que yo pues estar

Voz 12 19:23 no es que principio luego a hacer

Voz 1576 19:28 típido pues me dije si me das si me da para llegar hasta ahí me da para hasta ahí lo que me parece muy mal es que estos lo haga lo ocurren y luego vengan los otros eso no tiene ninguna lógica es verdad lo que dice Pacojo que el seleccionadores nosotros tenemos la suerte de tener sino él me bueno el mejor de la historia nuestro baloncesto seguro pero uno de los mejores de la historia del baloncesto europeo seguro e Ivonne puestas en general para intentar sacar el mayor rendimiento pero yo creo que los seleccionadores también tienen que cambiar su forma del baloncesto si esto se va a perpetuar y esto no es sólo un experimento y las ventanas así siempre yo creo que el baloncesto debe cambiar debe tirar hacia otro sitio ojo Rojo

Voz 10 20:08 también hay que trasladar responsabilidad de quién organiza esto sí que opta por ese modelo unilateral por ejemplo para ir a los Juegos Olímpicos en tenis que estaba hablando creo que para los próximos ya va a ser condición sine qua non tienes que comparecer con tu selección en un número determinado eliminatoria de Copa Davis ya no va hacer la temporada es decir bueno ya ahora que han pasado cuatro años me apunto a intentar una medallita olímpica bueno pues se en este caso evangelización que sea valiente que diga bueno pues él que no concurra a un número de convocatorias no puedes

Voz 0210 20:41 pero claro lo que pasa es que está la pasta de por medio y luego es muy complicado eso de todas maneras creo que estamos reformulado el baloncesto o están tratando de reformular los pero no saben hacia dónde y ese es el problema mayor que estamos experimentando a ver que lo que surge

Voz 0699 20:58 en la Ventana venga vamos a jugar la hay que habían dado a La Ventana venga vamos a seguir pero es que no se ido del todo bien bueno venga pues vamos a reformular es que en la tercera ventana van a ir los de la Euroliga de la NBA van a tener más tirón y luego ya hablamos

Voz 0210 21:11 no sabemos hacia dónde vamos yo creo que el problema básico del baloncesto es eso no estamos hablando del baloncesto de categorías inferiores no estamos haciendo los experimentos del baloncesto con la selección que son lo es lo que más tirón tienen un país con los clubes de la Euroliga que son lo que más tirón tiene a nivel de clubes y eso es un choque de trenes condenados sacar a alguno de la Villa pero de todas formas todo cojo

Voz 1576 21:34 yo estoy de acuerdo contigo yo no yo no creo que esta sea la solución lo que ha pasado ahora yo no creo que el baloncesto que hay que ir hacia una decisión unilateral y que sea esto que que tiene más pinta de chapuza que de otra cosa pero lo que está claro es que el baloncesto algo tiene que hacer

Voz 13 21:48 no quiero decir al final los europeos no nos engañemos

Voz 1576 21:50 hemos y aquí hemos estado mucha gente que me gustan muchos los europeos K ver tenían en menos tirón porque porque quitando España que es quizá de las pocas que salva el resto de jugadores ya no quería ir a sus torneos algo tiene que cambiar las competiciones domésticas quitando la Él que es la más fuerte en la competición europea el baloncesto actual como está planteado se ha cargado las competiciones domésticas no hay nivel no hay nivel quitando España que iba a lo mejor un apuntó Haditha en el Adriático en Grecia no el nivel europeo en las ligas las ligas europeas las ligas nacionales están absolutamente agonizantes incluida la nuestra él en los últimos tiempos ya a competición europea si es muy atractiva pero es muy atractivo como es muy atractiva la NBA pero al final yo creo que el baloncesto tiene que tener un nexo común para que sea atractivo durante la competición europea de la convención nacional y donde la competición de selecciones vuelvo a decir seguramente esta no es la solución pero yo por lo menos creo que se es valiente para intentar mover el árbol seguramente no hacia la dirección hay adecuada pero yo yo prefiero morir intentando hacer algo que que dejar morir el producto yo sinceramente yo estoy muy preocupado con lo vamos esto planteado

Voz 11 23:01 dicho esto

Voz 1982 23:04 dicho esto y no olvidemos yo siempre me me gusta lo que dicen los taxistas ahora porque no es todo

Voz 0210 23:12 bien lo normalmente pues un saludo a los clasistas

Voz 1982 23:14 ha defendido además que el taxista de ayer decía bueno es que voy cuando acabe el Tour no voy a ir a ver el partido en Zaragoza no pero estamos hablando de Burgos y Zaragoza ciudades que son de mucho basket que que que por ejemplo Burgos hasta ahora no había tenido en la élite el basket ahora sí que lo tiene Zaragoza estaba o si que lo ha tenido pero quiero decir y haciendo de abogado del diablo va a ver si se me entiende si tú llevas esta selección con todos mis respetos a Madrid Barcelona tal a ver sirenas eh ya no sé

Voz 0210 23:45 a las eh

Voz 10 23:48 sí ya no llena es decir todos los que estamos aquí que hemos convivido con la gira de la selección Law de la selección y con las apariciones de la mejor selección de la historia de nuestro país

Voz 14 23:57 por toda España es como si vas con los Beatles

Voz 12 24:00 sí sí sí sí van a cuenta de los hoteles en la que se está la de Dios

Voz 10 24:05 eso es un activo obviamente has perdido

Voz 1982 24:07 pero los sigue teniendo España el tirón como tal eso es lo que quería decir va a la selección española no va a España lo que pasa es que claro y se sitúa en un momento determinado que te juegas no atrae a los mejores bueno pues vamos a ver ese tirón hasta donde llega no

Voz 10 24:23 no sé que vamos a esto está inventado que les pasa a los equipos profesionales de fútbol de máximo nivel que van a la gira asiática juegan un pueblo al que les pone por el contrato yo te doy tres millones de euros sí pero vinimos cinco titulares está por contrato eh ya no vale presentarte allí con el Madrid Castilla a jugar en Tailandia no no como lo menos cinco soy de bueno y esto es así y la FIBA hace los carteles con los jugadores de primer nivel y de Nerea

Voz 0210 24:46 hombre si lo que se consiguió en el año noventa y dos

Voz 10 24:48 es un hito histórico para Miguel para esto de selecciones que es que los profesionales de la NBA pudiesen acudir a campeonatos organizados por la FIBA no podemos perderlos

Voz 0210 24:59 bueno es que yo estoy que el debate da para mucho más y el además es que el debate el estamos reformulado casi de ventana en ventana hay muchas selecciones de Play Basket estoy de acuerdo en el fondo con lo que dice tala hay que mover el árbol pero más que moverlo porque si lo mueven mucho te puede cargar el tronco estarían mejor que todos los jardineros se sentaran lo portarán un poquito lo cuidarán y lo hicieran más fuerte me da la impresión de que los jardineros uno quiere tirado una rama por un lado lo para otro Easy siguen así Jaap Van muchas veces que lo digo se cargan el baloncesto pero bueno doctores tiene la Iglesia esos en otra cadena que aquí mucha gente que piensa tiene el baloncesto así que que piense en ellos y nosotros vamos contando lo que van pensando

Voz 0699 25:47 Javier es eso la de Talavera como siempre muchas gracias a los tres uno un abrazo a todos tal pues ya que estamos vamos a visitar la casa de un equipo que ha vivido en familia esto de las ventanas no sé si me voy a encontrar cabreo resignación en Gran Canaria pero me voy a poner a investigarlo

Voz 7 26:02 hola soy Pablo Laso un saludo para los oyentes de Play Basket

Voz 0699 26:07 las ventanas FIBA conforman una paradoja equipos que tendrían que ceder jugadores normalmente lo selecciones siguen jugando normalmente competición europea claro no ceden jugadores equipos que podrían usar el parón para conjuntar sus plantillas recuperar lesionados descansar ven cómo tienen que ceder parar

Voz 0210 26:29 ligados le llegan los jugadores

Voz 0699 26:31 eh cómo pasados bajo un tractor cuando no les llegan lesionados creo que este es el último es el caso de

Voz 0210 26:38 Herbalife Gran Canaria entrenador Luis Casimiro

Voz 0699 26:41 muy buenas tardes hola buenas tardes cómo está usted

Voz 14 26:45 bien yo ya demasiado descansado estos días su equipo

Voz 0699 26:48 cómo está

Voz 11 26:50 pues mira no a día

Voz 14 26:52 hoy que estamos a punto de empezar el entrenamiento

Voz 11 26:55 pues acabando llegar jugadores que han madrugado

Voz 14 26:58 muchísimo para llegar hoy que jugaron ayer otros que jugaron ayer en Argentina que todavía están viajando para acá otros desde Islandia por tanto hoy y otros lesionados como marca el caso de Marcus Eriksson que lleva lesionados estoy bien estoy vuelve lesionado no sabemos cuánto tendrá esas el panorama se ha yo cuando tengo a todo el equipo otra vez

Voz 11 27:20 jueves

Voz 14 27:22 en todos para volver a entrenar y a los tres días compito contra Valencia que no ha parado la Euroliga de de jugar estos dos jornadas por en medio desde que acabó la Copa del Rey hasta que nosotros nos enfrentemos lo sea un panorama un tanto desolador

Voz 0210 27:36 jo un tanto desolador no es que con todo respeto le han hecho un roto pero como pero pero un siete vamos

Voz 14 27:43 sí sí sí nos vamos para que todos los oyentes lo entiendan esto es como si en la selección de fútbol absoluta pues no van los primeros espadas ni los segundos malos terceros no en este caso pues un equipo como el nuestro tiene bastantes terceros spam hola de a nivel de de baloncesto mundial hay porque nuestro presupuesto llega hasta ahí estamos muy contentos de los jugadores que tenemos y de su implicación

Voz 0210 28:10 era abiertamente

Voz 14 28:12 no están representadas los países que están compitiendo ahora con sus mejores jugadores algo que no se entenderían el fútbol por ejemplo Ike aquí sin embargo pues los NBA ellos Euroliga están exentos de todo oí lo sufrimos lo que bueno a lo que creíamos queda jugadores incluso ayer se dio la paradoja que Montenegro está a uno de nuestros chicos junior osea que imagínate tenemos las ventana

Voz 15 28:36 que para dos equipos absolutos llama al ayuno

Voz 14 28:39 las completar no entonces bueno yo creo que ya hablamos demasiado a nuestro nivel pero donde realmente deberían planteárselo y arreglarlo prohibiendo baloncesto sería a altas instancias no

Voz 0210 28:51 lo que pasa es que claro el colmo ya vamos que está mal quiero decir que que le destrocen un equipo que le llegan cansados los jugadores que que tengan que esperar para ver cuándo pueden entrenar todos otra vez claro cuando se ceder jugadores con las selecciones existe la posibilidad de que te lleguen lesionados así ven Sando en la otra ventana no le llegó lesionado Rabaseda ahora Eriksson

Voz 14 29:10 sí que se así fue Xavi Rabaseda llegó lesionado y no pudo competir los tres partidos siguientes incluso volvimos a otra vez a debutar contra un equipo como el Real Madrid no pasó por encima allí hay y en este ir Albert Oliver llegó tocado que desde entonces bueno no ha estado al cien por cien desde entonces ya hemos ido ahí pues intentando recuperarlo de hecho no fue a esta Ventana porque se sentía todavía no está todavía no recuperado totalmente hay bueno llega Marcus Ericsson roto esperando que pueda ser lo menos posible pero vamos al principio en una semana

Voz 0210 29:53 yo decía todo lo va a quitar nadie osea que el centro de Shanghai Woods de La ventana FIBA con la Euroliga lo constituyen los equipos intermedios entendiéndose me bien de categoría Eurocup como le pasa Herbalife Gran Canaria que es que son los que están en medio del sándwich por un lado Le muerde uno improbable muerde el otro no

Voz 14 30:12 correcto es la mejora de una buena definición para que todo el mundo entienda exactamente estamos ahí pues bueno porque bueno somos nivel Eurocup idea a nosotros las próxima semana tenemos en la eliminatoria de cuartos de final la próxima semana nosotros de domingo a domingo jugamos cuatro partidos jugamos Valencia aquí en casa nos vamos a Krasnodar

Voz 0699 30:34 jugar a partes y el viernes partido

Voz 14 30:37 de vuelta otra vez aquí en Gran Canaria el domingo contra el Obradoiro a cuarenta y ocho horas de habernos enfrentado en el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final sea que las ventanas previas a la semana más importante para nosotros a nivel europeo pues había dejado pues como te decía antes un algo que es desolador y que Iker

Voz 16 30:57 yo mucho hablarlo para hacer más tenemos llegando

Voz 14 31:00 lo que realmente pues una a una situación que está ahí que es objetiva y que vuelvo a repetir que a nosotros nos pilla de lleno esta vez no pero que no no es bueno para el baloncesto yo quiero entender que esto no es bueno para el baloncesto sea ahora cuando llegue la sientes fantasmas van los que hasta ahora no entonces bueno yo creo que si esto lo trasladado azul no habría nadie que que se habría bueno pues un cisma aparece que en baloncesto vale todo oí cien por cien con Viena a nuestro a nuestro producto y a ir a vender mucho baloncesto que que realmente debes tener mucha salud cuando está por encima de todo estos avatares

Voz 0210 31:41 no desde luego es incomprensible para que la gente lo entienda así contado muy rápido que haya uno se un Barça Madrid donde juegue pues eso Iniesta contra Sergio Ramos y a la vez juegue la selección española de fútbol contra Italia sin ellos el mismo día con dos horas de diferencia esto no no lo entiende nadie en el fútbol Issing embarazos es una cosa que en donde se ponen los puntos suspensivos en el baloncesto diciendo bueno pues puede ser lo que hay pues pues no lo que hay habrá que cambiarlo porque claro yo no sé yo no sé si claro ante esto Luis Casimiro bueno Luis Casimiro un entrenador que se encuentra con esto está preocupado está molesto o está resignado que son las tres posibilidades que le quedan ante una situación así

Voz 14 32:23 bueno estamos moleste lo denunciadas pero llega un momento que todo el mundo luego acepte que parece que las que ser así cuando yo creo que es algo incomprensible no importan todo pues te resista porque al final parece que tú te quejes que montes un poco la pataleta realmente vuelva a repetir y esto donde

Voz 17 32:45 eh tenemos que intentar

Voz 14 32:47 cambiarlo ilegalmente pone las soluciones a las más altas instancias del baloncesto FIBA del Baloncesto NBA que tiene que también mira a los calendarios del Baloncesto Euroliga sea de todos los que dirigen el baloncesto en general sobre todo los las instancias para crear un calendario que sea realmente racional y coherente con los jugadores de baloncesto donde siempre en las que digamos el citas estén los máximos exponentes de ese deporte porque sólo venderá generará más más preocupación por el baloncesto más interés etc etcétera de otra manera pues yo creo que hacen hacemos que poner piedras en el camino

Voz 0210 33:32 pues yo firmando debajo porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Luis Casimiro tengo la impresión impresión mía de que FIBA está súper feliz con las ventanas porque no hacen más que comunicar el éxito de público de que van siete mil personas al Globe que van diez mil personas al príncipe Felipe ver parecía que van seis mil personas abre en Nancy en Francia Bélgica hablando más de memoria la Euroliga está feliz porque su partidos de máxima competición así que jugando y no les tocan los jugadores y los dos están felices con que el conflicto entre comillas se prolonga en el tiempo ya está eh

Voz 14 34:05 sí sí parece por eso digo que al final lo que queda es que parece que tú llores que no lo sufrimos estemos ganando y lo que estamos haciendo aparte de de quejarnos de nuestra realidad es denunciar algo que no puede que es incomprensible totalmente Se para el bien del baloncesto se haga no puede ser que en en en citas de este tipo de selecciones absolutas no existen los mayores exponentes del deporte en este caso español en este caso de baloncesto Ibai que se puedan celebrar y no pasa nada ahí lo veamos siempre he estado todo tiene su parte positiva sí pero no ayuda para nada lo que es el espectáculo

Voz 0210 34:44 bueno pues yo la verdad es que sinceramente estoy de acuerdo con Luis Casimiro no no puedo decir otra cosa que no sea amén a todo a todo lo que dice y no creo que sean lágrimas en este caso es la manifestación objetiva de una situación con un club súper perjudicado como es Herbalife Gran Canaria como con las ventanas y en un momento de la temporada clave porque es que estamos hablando como decía el entrenador de Herbalife de un momento en donde el equipo va a luchar por meterse en los cuartos de final de la Eurocup es un momento vital de la temporada para para Herbalife Gran Canaria y en ese momento zas La Ventana Le Le rompe el equipo que bueno pues nada con fue a poder entrenar esta tarde

Voz 14 35:22 pues esta tarde tiempo ocho llamada unos esa dándoles también por que ese chico que tengamos en canteras junto con conllevan que jugó ayer con Montenegro para que no puedan entrenar pero es lo que he ido palpando según han ido llegando al vestuario y a las sesiones de fisioterapia es que todo tiene roto el que manos han ayudado a las seis de la mañana para estar aquí ahora debemos una toma de contacto oí regeneración porque vienen de competir ayer porque bien de largos porque vienen de dos semanas de entregar el de cambiar todos los parámetros el eso de juego y todos los estilos de juego adecuados a a lo que sus seleccionadores han dicho

Voz 0699 36:01 y entonces bueno pues pasar un poco

Voz 14 36:03 tomar contacto hoy mañana creo que tengo a todo el equipo ya bueno muy bueno teniendo en cuenta que llegarán también te viaje tanto paséis que todavía no está aquí como prusiano que viene desde Argentina Si bueno para el jueves vuelvo a repetir pues creo que hacer ya un entrenamiento de calidad

Voz 0210 36:19 mira

Voz 14 36:20 sí todos aquí asentados para la semana que nos viene encima que es como tú decías pues muy importante tanto en la Eurocup como a nivel

Voz 11 36:28 ha destacado donde estamos

Voz 14 36:30 si te has visita Valencia de un equipo de Euroliga Obradoiro que está haciendo muy bien que estarán esta semana sobre todo Obradoiro pendiente de su partido nosotros tenemos que estar recorriendo miles de kilómetros para para sentarnos en la eliminatoria de Eurocup

Voz 0210 36:45 vaya panorama pues nada que que que que le voy a decir que que nada que tenga mucha suerte

Voz 12 36:51 que nos a modo de llorar que no no claro que no quiere ahora sí

Voz 0699 36:54 qué nos dice que la realidad de la realidad

Voz 0210 36:57 es es exponer una realidad y le digo una cosa eh me da una persona que mordiendo un poquito la lengua ambos por si acaso lo que fíjate

Voz 14 37:04 pues bien porque yo creo que es en atiende estaba lógica hay piezas con lógica no tiene ningún sentido esto de las ventanas

Voz 0210 37:12 pues no sinceramente es lo que yo he dicho alguna vez que como sigan abriendo la ventana el baloncesto por ellas corre Luis Casimiro pues mucha suerte muchas gracias por estar en Play Basket

Voz 0699 37:23 muy bien Paco gracias a un abrazo muy grande

Voz 14 37:25 está claro que estaremos pues adictos

Voz 0210 37:27 pero que os se ponen a cuidar el baloncesto os Eluana cargar y luego vendrán los lloro por las lesiones las ausencias las audiencias lo de siempre no se agorero eh soy realista bien que me fastidia a serlo en fin que lo que no voy

Voz 0699 37:42 quería explicarlo un vistazo a lo ocurrido en la NBA en las últimas horas en los últimos días

Voz 0210 37:46 a y como todas las estoy esperando a que salga Play Basket en la web de La Ser

Voz 0699 37:50 simplemente tienes que esperar a Marte el porque de bueno tenemos pasado el programa el día siguiente por lo de la selección toda la semana pasada José Geri David Sardinero nos deleitan aquí con el repaso de los concursos de la NBA porque son tipos con mil ojos que son capaces de estar en la Copa del Rey ver todo lo que se les cruza de la NBA

Voz 0210 38:08 esta semana la cosa ha ido más normal y encima como la como

Voz 0699 38:10 decía una parado hasta el jueves pasado pues hasta sabrán

Voz 0210 38:12 aburrido bueno no se hola con mañana jueves

Voz 0699 38:15 el flojo exagero muy buenas nada fíjate

Voz 18 38:17 yo pasito para atrás para tomar más impulso buenas tardes

Voz 0210 38:20 hola director de gigantes del que David Sardinero muy buenas

Voz 19 38:22 es una revista así horrible

Voz 0210 38:25 a la espera

Voz 0699 38:26 pero eso tiene ya señaló que no hay tiempo para aburrir

Voz 0210 38:29 viento oye Jose la NBA al final no sanciona Pachulia con relación a Westbrook para para ti fue intencionada o como lobbies C

Voz 1291 38:36 si la cabeza de algunos bloques intencionada la cabeza del cincuenta por ciento de los aficionados es intencionada y en la cabeza desde el pasado Pinto no

Voz 15 38:45 no es no es la yo la verdad es que creo que que en empatar respeto a nadie creo que

Voz 14 38:52 el Pachulia patoso jugaba bruto

Voz 1291 38:54 pero de verdad yo creo que no que no tiene en que no tiene la intención y quieren que Tom

Voz 15 38:59 los jugadores realmente profesionales pueden ser más o menos duros basuras que usted no creo que la cabeza de uno yo soy así es así en AIS pienso que que ninguno en otro programas que todo esto forma parte una parafernalia ninguna rivalidad brutal que se va creando entre Oklahoma y Golden State sobretodo entre Oklahoma contra Kevin

Voz 14 39:21 ya

Voz 0210 39:22 y bueno no voy a buscar polémica así vosotros lo pensáis así yo paso página ya está además es más a mí también me gusta más hablar de cosas como un Booker contra Davis con unos números bueno Ángel los números son sido una verdadera paso del partido que esa marca los dos

Voz 0953 39:38 sí con Devin Booker metiendo creo que mucho cuarenta

Voz 0699 39:41 sí sí cuarenta justo cuarenta diez

Voz 0210 39:44 te Davis cincuenta y tres dieciocho cinco

Voz 0953 39:46 sí que es que te que límite un partido así que bueno tampoco tiempo la mucha los Sans perder hay que explicar también todo esto y la y la pelea de tanques en la NBA en la parte de abajo de la tabla que va a dar también para para mucho comentario pero lo Antoni vive está siendo va pasada la verdad o hará leí unas declaran me suyas que decía que él mentalmente se ha puesto un modo parecido al que tuvo Wes Westbrook cuando Durant decide deja al a Oklahoma que es decir bueno estoy solo no estoy prácticamente solo o estoy yo contra el mundo porque todo está en contra porque al final se va lesionado De Marcus Cousins porque tengo que tirar ese equipo que por primera vez tiene opciones reales de de meterse en play off sí la verdad es que si a alguien no lo ha visto alguien quiere ver algo hoy de NBA algún clip algún resumen que mide el partido de Anthony Davis porque es una barbaridad la sensación de dominio de que

Voz 14 40:35 pues como cuando ves una parte un batido de Endesa

Voz 0953 40:38 de Juniors contra infantiles o contra chavales si hay uno mucho más grande más rápido más fuerte que es mejor que todos

Voz 0210 40:44 en los últimos cinco partidos José el Angelita sumado ciento noventa y seis puntos y setenta y dos rebotes que la promesa el promedio es treinta y nueve coma dos puntos por partido y catorce más cuatro rebotes por encuentro

Voz 15 40:56 ayer estábamos en directo eh haciendo el payaso íbamos viendo los números iba subiendo porque la gente los que aguantaban pues es lo que está haciendo algo débil y cada vez que actualizadas

Voz 14 41:09 no

Voz 15 41:10 por eso lo normal de hecho hubo momento que creo que que nos quedamos como diciendo bueno pues ha con cuarenta y nueve puntos no a cincuenta no sería la última Colita centros ponía lo cincuenta es una barbaridad lo que ponía ahí en ese modo que la hizo el es consciente de las opciones que tienes a un equipo que Revel realmente está apostando por él al margen de que sea el líder quiero decir que estacionalidad muy fácil está quinto en el quinto máximo asistente de la Liga Nico es un buen ajuste desde el banquillo porque es un tipo que que está más cómodo recibiendo y tirando entonces todo el equipo va dirigido eso él es un buen líder inglés está funcionando para él realmente en las opciones de de estos publicadas pasan por lo que está haciendo el que el año pasado posiblemente pasaban porque que estudian el modo killer que estaba así que

Voz 11 41:59 bueno realmente espectacular vamos

Voz 15 42:01 saber lo que lo que dura íbamos a ver si es capaz de ellos que parece que sí

Voz 0210 42:06 como es José llama nombrado a Niko Mirotic creo que esta semana para los lectores de gigantes este próximo mes van a tener una entrevista y bueno tampoco te lo voy a destripar David pero pero que está muy chula no antes

Voz 0953 42:19 sí sí sí hablé con con Mirotic pues esta semana bueno a finales de la el viernes el sábado pasado justo cuando bueno volvían a después del parón y tenían partido esa noche dice cosas curiosas por ejemplo que el entrenador y lo que le dice lo que le insiste es que tire que tire que pide que que si tira poco que tiene más que cada vez que tu puedas pide primero porque tiene que un poco en viendo oxigenar Anthony Davis porque para eso no y bueno pues yo creo que es una buena oportunidad para él el equipo aunque ahora mismo sea suplente pero da igual en la NBA actual sinceramente sets escriturar si vas a jugar los minutos calientes y Mirotic tiene la licencia para jugar para tirar ya digo explica un poco también su salida de Chicago pero el traspaso no ha quedado muy bien como bipolar

Voz 12 43:07 obviamente como todavía como cabía esperar

Voz 0953 43:10 te doy y muy motivado porque este equipo está está para meterse en play off y con esta racha seis partidos seguidos y la derrota de Utah ayer se escapa un poquito más

Voz 0210 43:19 vale no voy a hacer spoiler pero ya sabe donde la gente pueda encontrar a este próximo mes la entrevista como Nikola Mirotic en gigantes que estoy seguro de que estás de de maravillas ya que hemos hablado de una español Jose de Niko Mirotic de las últimas horas Aaiún material de Abrines la gestión ya que también esta chulo de ver eh

Voz 15 43:39 compañeros además no compañeros Xavier me constan Penín a Oklahoma el partido pero

Voz 16 43:45 buenas hacen interesante tener poco a poco tiene