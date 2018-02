Pitu Abelardo habla de 'Quini' tras su fallecimiento por culpa de un infarto

Voz 0458 00:00 creo que creció con el viendo cómo cómo se inflama Enrique llama a marcar goles ya fueran el Sporting on el oro en el Barça o la época ya ya final estamos hablando de Pitu Abelardo entrenador de En del Deportivo que además lo está haciendo muy bien y que

Voz 1 00:14 bueno él también pero hay mucho por por por el Sporting no que defendió

Voz 0458 00:18 quién iba hola Abelardo entrenador hola buenas noches cuántos goles la habrás visto tú un aquí no haciendo cuando era un crío vamos creciendo abandonó cuando era un juvenil lo no no no sé cómo te coincidiría pero vamos que que si era un crío

Voz 2 00:32 no es verdad que no más no me lo puedo creer nombrado porque es porque

Voz 3 00:37 las personas que piensen que son inmortales no que que están ahí lo buena gente que era bueno era el lo de todos los niños de mi época yo he tenido la suerte de conocer nueve diez años revivir esa época sabe el Sporting cuando casi gana una Liga cuando jugaban lo que es ahora una Liga europeas antes llamada Copa de la UEFA con asiduidad yo y todos los grandísimo jugador siete pichichis cinco en Primera dos en Segunda después tuve la suerte de coincidir con el estando y entrar en el primer equipo como delegado no bueno después ahora en el cuerpo en el puesto que ocupaba pues viajado a con nosotros a todos los viajes estaba siempre me money no igual la verdad que no me lo creo porque bueno grandísima persona monos que nadie puede hablar aquí porque porque nadie seguro que yo por el mar de una pena

Voz 0458 01:34 pero lo pasaba mal con con el Sporting eh me me acuerdo en aquella época todos pues cada uno desde su ámbito tu desde el banquillo los compañeros jugadores IN

Voz 4 01:42 en el verde en el palco donde lo tocara está no pero ojo

Voz 0458 01:45 es que era un tío que sufría con el Sporting una una barbaridad quizá en exceso no

Voz 3 01:50 mucho pero siempre a la persona que que te da el primer mensaje ve ánimo la super optimista siempre bueno cuando estaba la época de Lehman ahora el primero que primaba Mi animando a los jugadores y había perdido impartido bueno me era una persona entrañable yo creo que que es la persona más querida yo creo que hay en Asturias a nivel deportivo bueno son ya no te llevan a los sportinguistas aunque sean de del que en este caso que es el máximo rival creo que Kimi lo quiere todo el mundo no es ya te estoy lo que yo no me lo creo de verdad que me lo creo

Voz 0458 02:28 si es que no lo queremos hablar de cuando antes esa nos ha llamado David González conocen otro compañero de la Cadena SER Gijón nos decía que haber sentido en exposición y que estaban intentando reanimarle ya en el tono de la información a David que lógicamente cooficialidad porque al final veías que era que era algo grave no pero es que es que no te lo crees no que que que que que pueda pasar de de de de un momento a otro no apeló a perder la vida y sobre todo le preguntamos también a Toledo ídolo tuyo seguro de juventud como es Joaquín no ese pues es un momento esa vida tan tan castigada calle Le puede pasar a cualquier persona no pero una una vía tan tan singular de ser una referencia de sufrir un secuestro luego de superar un cáncer tan agresivo

Voz 3 03:05 que había superado un cáncer que bueno que lo que es tu super agresivo en una zona que dicen que era muy difícil de superar estaba además bueno he hablado con él hace poco me mandaba mensajes ahora cuando estaba llena de es que les al me suelta ahora con él y está súper feliz muy contento

Voz 2 03:24 muy animado igual son Atenas o no menos prósperas

Voz 0458 03:28 yo ya tiene motivo para ser ganando partidos un abrazo Mister gracias prestarnos

Voz 3 03:33 también que resolver muchas gracias un abrazo igual