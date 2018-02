¿Se refiere Montoro a los nonagenarios?

Voz 1910

la tozuda negativa del presidente del Gobierno Mariano Rajoy a no hacer otro cambio en el Gobierno que no sea el único nombramiento obligado del nuevo ministro de Economía en sustitución de Luis de Guindos puede terminar por acarrearle serios daños Rajoy se empeña en que sus ministros lo bordan pero realmente hay que ser muy poco crítico para no comprender que la titular de Trabajo Fátima Báñez puede ser cualquier cosa menos un posible escudo frente al movimiento de protesta de los pensionistas que tanto teme con mucha razón el Partido Popular Báñez ha conseguido irritar a todo el mundo con su tono beatífica y sobre todo con su negativa rotunda a aceptar que el poder adquisitivo de los pensionistas ha bajado como ya jubilado no fueran capaces de crear sus propias cuentas no es nada extraño que los dirigentes populares estén alarmados y observen con enorme inquietud la parálisis del presidente del Gobierno también en este asunto no hay nada que pueda alarmar más a un candidato del PP que la aparición de un movimiento organizado de protesta entre los jubilados porque todos son conscientes de que el sesenta por ciento del electorado tiene más de cuarenta y cinco años qué más del treinta por ciento está ya cerca de los sesenta tan nervioso en el estanque el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro se ha lanzado a ofrecer una vez más incentivos fiscales a los jubilados sólo que en este caso ha sonado muy mal se trata dijo de reducir la base de cotización a pensionistas comillas de edad muy avanzada aquí se refiere señor Montoro se harán descuentos fiscales a los nonagenarios o en los que cumplan cien años