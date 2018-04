Rafael Hernando: "Estoy preocupado por el oportunismo de Ciudadanos"

bueno yo creo que no es verdad mire el otro día lo pudimos comprobar con el asunto de la reforma de la ley electoral no primero y después de haber creado una comisión para analizar precisamente de que por Mahía a través del consenso podamos mejorar nuestro modelo electoral no echa ahí y del régimen electoral general el ciudadano se fue a hacer un pacto con Podemos pasó a través de un modelo para buscar una fórmula matemática de que le viera más escaños a ciudadanos y a Podemos y menos escaños al Partido Popular y cuando vinieran a hablar con nosotros después de hablar con el Partido Socialista pues nos presentaron la nada no porque cuando estoy entrando a fondo sobre el pacto que habían hecho con Podemos el modelo de Podemos lo que nos vinieron a decir que bueno que ese tampoco es que fuera el suyo que era el de Podemos claro porque ese modelo en Catalunya le hubiera privado a la señora Arrimadas de tres escaños en beneficio del Partido Popular así que bueno yo entiendo cuáles son las posiciones de cada uno pero no es verdad que nosotros no estemos estemos yendo a rastras a los asuntos nos sencillamente es que hay asuntos en los que Partido Popular y Ciudadanos no somos suficientes tenemos que intentar alcanzar pues se a través del diálogo acuerdos con otras formaciones y en ese sentido Ciudadanos pues no está ayudando precisamente yo creo que más bien lo que está haciendo es formular en algunas cosas con su posicionamiento a favor o en la abstención no da iniciativas de la izquierda pues favorecer a veces absurdas derrotas se del Partido Popular

Voz 1769

05:30

pues ya ve usted lo nervioso estoy yo me nota usted el tono de modo buena ya por las mañanas también me diga usted la ve que estoy a ver si la gente no desvelar las televisiones prensa tenga una presencia así permanente y a diario no mire yo no estoy nervioso nuevas sencillamente es preocupado con algunos posicionamientos sobre todo con el oportunismo que demuestran ocasiones ciudadanos lo hemos visto con los Presupuestos Generales del Estado le decía antes después del Señor Rey desde que el señor veteranos anunciarán gran acuerdo con el Partido Popular de repente se inventaron que se ponía quinientos millones de euros para mejorar en los salarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional o que no había acuerdo luego cuando les decimos que sí pues intentaron aquello de que un ser la señora hablará dinero dimitía o no había presupuestos cuando sin embargo en Andalucía habían presentado aprobado unos presupuestos al Partido Socialista verdad cuando el señor Gutiérrez Limones que se sienta en el Congreso de los Diputados está también imputado y declarando en el Tribunal Supremo no hago en Granada pues mantienen a un alcalde imputado cuando a nosotros nos pidieron que el alcalde anterior que era del PP que había ganado las elecciones pues dimitiera en esa misma ciudad mire esto es lo que a mí me causa pues es cierto nerviosismo sino sencillamente desasosiego no hay es que de Ciudadanos se mueve más al socaire de dónde sopla el viento que con un proyecto político definido pero bueno hoy algunas personas que un día dicen que son socialdemócratas el día siguiente dicen que son liberales y que después se hacen planteamientos que no sé muy bien dónde se ubican ideológicamente pues bueno ha negado que están no no nos pone nervioso en las encuestas porque las encuestas lo hemos visto con anterioridad con esas marcan situaciones de momento no haya vimos como hace algún poco tiempo todas las encuestas decían que iba a ganar podemos aunque había las paso de Podemos al PSOE en otras veces también que iba a haber un cuádruple empate lo lo pactados a los que son