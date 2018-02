Manu Carreño: "Quini era de todos"

Voz 1375

00:00

pero imagino que ya está ahora te has entrado que llevamos un rato todos con el nudo en la garganta como queriendo saber si es cierto que si por mucho que nos lo preguntemos si nos conformamos y nos queramos reconocer mar nos pellizcar hemos para ver si es cierto o no ha muerto Enrique Castro Quini iba paseando por la calle en suciedad suciedad de siempre ha sufrido una si no se ha podido hacer nada para para salvarle así que nos deja nos deja a los sesenta y ocho años todavía estaba hecho un chaval no había más que verle que ella en plena forma uno de los tíos más queridos no sólo en el en el Sporting y también en el Barça donde jugó cuatro años la mayoría de su carrera en en el Sporting de Gijón no sino dio querido por todos yo recuerdo de niño ver partidos de Quini joe es que nos mucho Nos hicimos de fútbol por ver los goles del Brujo Quini por por por lo que transmitía no en un campo por lo que transmitía fuera porque era yo creo que eran poco de todos Quini era de todos de la selección española uno de los grandes de de la selección te mantuvo además al país en vilo cuando fue secuestrados os acordareis al poco de fichar por el Barça en aquel Barça de Lobo Carrasco de Marcos de de Víctor Muñoz de Maradona allí llegaba el Brujo Quini que fue pichichi dos años que ganó unos cuantos títulos en esos cuatro en esas cuatro temporadas en el Barça y al poco de llegar al Barça fue secuestrado por unos delincuentes que le tuvieron pues unos cuantos días encerrado y sin saber dónde estaba pidiendo trescientos cincuenta millones y recuerdo de todo el país estaba en vilo pendiente del futuro de de Quini que afortunadamente acabó bien y era tan tan pedazo de pan tan buena persona que hasta él acabó perdonando a los secuestradores