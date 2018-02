El fútbol asturiano recuerda a 'Quini'

Voz 1 00:00 hola presidente hola buenas noches y creo que eso es un día muy triste para todos para para toda España no muy para la gente para la gente que ama los valores y que quiere a las buenas personas

Voz 2 00:15 cuando te has enterado imagino que

Voz 1 00:17 pues ese papel llamó hoy han avisado no al final a partir de las ocho y media era la noticia de aún tiraba visto lo que ha pasado por la calle muy rápidamente se ponga en contacto con con su hermano oí no sabe nada y a los dos minutos una llamada confirmando Miki está en esa situación ha durado yo creo que cuarenta cincuenta minutos unas labores de reanimación décadas gracias a la policía ya todos los que

Voz 3 00:42 pero ya en cueros en ya en el ya en el hospital perdona presidente no no no yo un hospital en la misma calle donde atentado si han tenido dos recaídas sino

Voz 1 00:50 no han conseguido reanimarle ya cuando lo han traído al hospital ya

Voz 2 00:56 supongo que a partir de ahí una catarata de emociones que me imagino que hacen la noche más dura de varado Un presidente del Sporting y para toda la ciudad y toda la familia sobre todo

Voz 1 01:04 bueno sí porque buena parte de la forma de ser de Quini que todos la conocéis un habéis vivido es es la proximidad de estos últimos años no yo creo que desde que él además pasa de de ser delegado del club de de del equipo en el campo al se estar con nosotros en cada viaje en cada comida de de protocolo en cada conversación bueno incluso antes de los partidos que no siempre pasábamos tres o cuatro horas juntos viendo o comiendo unos pinchos allí antes del partido viendo una película como dicen de vaqueros que era lo que le gustaba para dormir si realmente era lo que hacía son muchas horas de estar juntos y hablar de muchas cosas Si pues se siente duro yo creo que como todos nos sentimos todos los los sportinguistas Si la gente de bien que quería Quini que no solamente era querido en Gijón como sabéis sino en cualquier sitio España por dónde

Voz 2 01:53 se pensaba en las fotos que había que hacer

Voz 1 01:56 verse que se hacían con él el se prestaba a todo oí bueno pues la el manifiesto de lo que es la la gran persona que era aquí

Voz 2 02:03 eh yo estaba diciendo que era un poco de todos no yo creo que es verdad que sólo jugó en dos clubes en vuestro Sporting y en el Barça pero Cream Guinea Un poco patrimonio nacional

Voz 1 02:10 no no no yo creo que era de todos yo creo que bueno en Barcelona es que tiene un gran cariño aquí hay que Llanos cariño reverencias Splitter sea porel y en el resto España igual es que no ibas a cualquier campo de España Hay Gil presumió de que incluso en Madrid y no en Madrid que parece a poder ser sumó su rival de siempre puse es que celebró con el sus retirar al fútbol osea que era un hombre querido en todos lados no nadie nadie niega eso íbamos yo creo que que por eso se va a notar mucho más su pérdida cuando escuchaba a sus palabra pues claro no no puedes dejar de de de que te ganas de que la situación haga dura Khek hay unas cuantas era no muchas uno verdad echó el otro día creo que lo comentábamos antes estaba contento él porque me preguntaban iba a revisiones cada cada seis meses creo que una tres seis meses Isaac un billete para Barcelona y como bueno yo siempre tenía esas bromas con el no de reñir cuando a hecho un viaje de el Club hoy y me dijo que es verdad que no deje este año pero que era la última revisión que tenía que hacer en Barcelona porque ya se alargaban y que la próxima en Oviedo y que no tenía ya ninguna ningún ningún problema ya que en la That's dado más tiempo de para la ocasión la verdad que una sorpresa es que no no ha venido por ahí ha sido otra cosa como injusta la injusticia de la vida es así totalmente como estaba Familia Javier imaginamos que destrozadas destrozada destrozada destrozada hay bueno ahora estábamos hablando con ellos para ver claro tenemos que dar un el trato que se merece a Quini una familia que hubiese gustado una una solución más más íntima pero bueno creo que al final todos nos hemos puesto de acuerdo oí mañana a las doce de la mañana se abrirá la capilla ardiente en el Molinón y a partir de ahí a las ocho de la tarde haremos un funeral en condiciones en en el Molinón para que cuanta más gente pueda atender a a despedir a al gran hombre que siempre estará ahí pero que mañana será un día muy especial para para gijonesa

Voz 2 04:13 antes de despedirte presidente te agradezco que estas en El Larguero en este momento tan tan duro y tan jodido para para todos para vosotros déjame que salude también al al presidente de Oviedo que está en directo el larguero Jorge Menéndez Vallina hola Jorge muy buenas

Voz 4 04:26 hola buenas noches un fuerte abrazo a aquí a la familia de Kily ya de toda salida del del Sporting es que bueno estoy estoy con el con el corazón encogido me da muchísima pena

Voz 3 04:40 gracias Jorge pudrirse que se lo que él queréis ahí en Oviedo con lo querido que era Quini era un un tipo especial para todos la si la comida que compartimos el día del derbi es una muestra más de cómo es cómo es esa pero es cómo era esa persona tengo que pedir perdón porque antes no te puede coger el teléfono rusas como no por cómo estamos

Voz 4 05:00 entiendo la situación y y la verdad es que bueno yo estoy con el corazón encogido como como guionista y como asturiano Hay y la verdad que entiendo que que todos los ciudadanos el Sporting pues bueno lo estén pasando muy mal como es lógico y todos lo tuvieron que bueno como fue como fue como puede ser

Voz 2 05:21 Javier de Jorge con con el brujo a la última comida el derbi por muy divertido porque

Voz 4 05:29 el chiste sino de todo lo hace fácil

Voz 3 05:31 hace muy fácil las anécdotas tuvimos a comida al día el derbi el otro día en en David sabe que se celebra los cincuenta años de de de de socios de celebramos un homenaje a los cincuenta años en estuvo nuestra mesa fue otro otro día Fenice además estaba con Joaquín otro grande del Sporting el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta rojiblanca las anécdotas era para partirse de risa ahora que hoy ha hablado con Joaquín a última hora de la tarde y me decían que se había quedado lado de la noticia porque no lógicamente nadie lo esperaba

Voz 2 06:05 Portillo para para engrasar la tensión de de un derbi no en un Oviedo en Oviedo Sporting estuvo en esa comida hace hace muy poquitos días Jorge cómo te cómo te has enterado también no sé dónde

Voz 4 06:14 sabes cómo te puedo estas descoordinadamente estas esto es las bolas no porque yo me enteré pues prácticamente no se te encoge el corazón todavía no no sabíamos que había fallecido bueno sabíamos que que creo un fartóns que estaba estaba mal bueno pues rápidamente ya ya te enteras sí y con el corazón endocrino insisto sea creo que es que bueno tiene Chinea en una grandísima persona parte un como futbolista

Voz 5 06:44 para entonces era esa ese cariñosa

Voz 4 06:48 amistad con todo el mundo ni una mala palabra nunca un paso

Voz 2 06:53 el presidente de dándole el pésame a al presidente de el Sporting en días como estos evidentemente es cuando más se necesitan los viejos rivales deportivos en el campo pero que oye se consuelan no por la moto

Voz 6 07:05 de de de Quini te agradezco Jorge Jiménez de calles

Voz 4 07:07 está en El Larguero un abrazo presidente del Oviedo un abrazo hasta luego un abrazo

Voz 2 07:11 te iba antes de decirte adiós Javier te quieren mandar un abrazo que están por ahí seguramente muchos recordarán aquella delantera mítica del Sporting Enzo Ferrero Kiki Morán El Brujo Quini que tengo para ya los dos antes de despedir a al al presidente hola buenas noches

Voz 4 07:26 hola buenas noches qué tal hola Kike buenas noches también hola buenas noches bueno

Voz 2 07:31 imagino que tan afectados como el presidente vosotros fuisteis compañeros no compañeros de vestuario poniendo a tantos y tantos días la camiseta con con el Brujo Quini un mazazo tremendo lo de hoy

Voz 7 07:42 pues sí para mí he aparte de compañero éramos amigos Si vivimos muchos años juntos Si y la verdad es que es un día tremendamente triste pero no solamente para mí sino para para todo la familia sportinguista hay para todo el mundo que que haya conocido aquí y no cabe duda una gran persona un gran futbolista ahí no ceja en un momento de repente y cuando uno menos lo espera desgraciadamente estas cosas ocurren allí ahí no hay vuelta de hoja eh y hay que mantenerlo presente en la memoria ahí en el corazón y lo oí

Voz 4 08:28 yo nunca nunca sin seguro del Sporting hará todo para que los recordemos Quique

Voz 5 08:33 sí buenas noches saludó hizo desgraciadamente en un momento tan difícil Louis al presidente Javier también por supuesto también más sentido pésame a la familia o que yo sabes que vivo Marie mañana me voy a desplazar a Gijón lógicamente porque aparte conozco mucha marinero exmujer a su hermano en fin a toda familia yo tengo que decir que estoy a luz señalando que lo que ha ocurrido estado viendo para el cine español Madrid in hijo de quince años es el Kennedy Center un infante digo pero ha pero está lleno de José si los cinco se que había fallecido mi que lado bueno como todo como todo el mundo yo tuve la suerte de tenerlo como amigo y como muchos que hemos todo muy buenos amigos primos juntos en el Sporting cinco años yo pues yo coincidí con él en el Barza tres años yo estuve ocho años compartiendo vestuario bromas viajes partidas de cartas todo no tenemos una gran amistad como dijo ayudó un amigo que es como que no han arrancado algo muy nuestro no

Voz 4 09:43 toda la vida no sea que no sé qué

Voz 5 09:45 entonces me iba a poner quitado tardará de cenar todo pero básicamente ha sido un palo muy muy fuerte

Voz 2 09:54 Enzo Ferrero y Quique Moran gracias por estar en el en el Larguero los que fueran compañeros de quién in aquella mítica delantera un abrazo a los dos

Voz 4 10:01 vale estamos

Voz 2 10:04 sí pues nada un abrazo fuerte también de toda la Familia de la Cadena SER de todos los oyentes que escuchan que sean del Sporting no sean del Barça o del Madrid sean de Oviedo sean de quien sean te mandan a un abrazo muy grande también a ti y a toda la familia de Quini

Voz 1 10:18 muchas gracias de toda la famosa sportinguistas eran la Familia que está tan tan afectadísimo abre que es encontrar unos empezar a llorar pero bueno supongo que todavía es pronto sonará Familia hay conservarlos a todos esos

Voz 2 10:33 pero habrá que pensar habrá que pensar en alguna bonita manera de recordar a Quini para siempre no en el estadio en la Ciudad Deportiva bueno

Voz 1 10:40 vamos a De momento

Voz 3 10:41 no habíamos pensado en su hermano