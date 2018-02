Menotti y Alexanco: "Quini era una persona que hacía muy rica al mundo"

Voz 1 00:00 queremos saludar también a José Ramón Alexanco que fue compañero suyo cuatro temporadas en el Barça hay del ochenta al ochenta y cuatro los cuatro años que estuvo en el Barça o varios jugadores como Lobo Carrasco

Voz 1375 00:09 eh Víctor Muñoz que estuvo tres primera me parece que no también José Ramón Alexanco bueno varios de ellos no está por ahí en sintonía Larguero hola José Ramón Alexanco buenas noches buenas noches qué día tan duro verdad qué noche tan dura

Voz 2 00:23 pues sí la ha dado la noticia la verdad que bueno pues muy muy triste muy como yo pesaba sobre todo porque yo he pasado muchísimos minutos muchísimas horas con él

Voz 3 00:36 bueno a mí para mí

Voz 2 00:38 después de de que habla hace poco habíamos hablado ya está no se estaba bien y tal bueno pues no sé de alguna manera pues muy tres

Voz 1375 00:48 cuando la última eh

Voz 2 00:50 pues en Navidades hablando un rato después de Navidades también porque desde hace mando pues nos llamábamos salvamos cuando tuvo su su cosa que tuvo bueno siempre para teníamos una

Voz 1375 01:08 pues eso no os hicisteis muy amigos en en el Barça compañeros de la selección no jugaste en el Mundial del ochenta y dos y la Eurocopa de de Italia

Voz 2 01:19 sí sí consideró además que citamos también pues el mismo año o con con el Barcelona no

Voz 1375 01:27 luso te tocó si no recuerdo mal en aquel es que la ha de todo eh a quién Il ha pasado de todo el accidente que tuvo siendo tan joven no siendo un chaval antes de fichar por el Sporting que que que que bueno fue un accidente gravísimo y luego el cáncer que ha padecido ya más recientemente sobre todo aquel secuestro en el que creo que tú tuviste un papel importante no José Ramón

Voz 2 01:47 bueno pues no no no no es un es mucho menos importante es una es un tema que la verdad que que que durante un tiempo pues la verdad que lo pasamos muy mal la familia de nosotros los amigos y todo el equipo voy todo Barcelona que es todo muy bien muy muy al lado de los oí una llegó a España ya que por lo tanto la verdad que suma estrago también se casi entero que pasamos con su secuestro

Voz 1375 02:16 si te hacer de mediador con los secuestradores

Voz 2 02:19 sí bueno tuve un papel hay en el tema de porque él también lo pidió y yo pues eso me amigo muy tenía que estar ahí no

Voz 1375 02:29 y está por ahí el que fue puesto de entrenador César Luis Menotti durante casi dos temporadas y César Luis Menotti buenas noches imagino que consternado no con la noticia que no sé dónde le ha pillado y cómo se ha enterado

Voz 4 02:44 sí sí no me avisaron hoy yo estuve en contacto con una radio Barcelona armó no muy dolido nombre Jo en el excelente excelente persona una una una relación de de de con el grupo sobre todo son son son personas que siempre aportan aportan jugando a puerta estando de gente que le hace muy bien al fútbol y lamentablemente la vida se está ido muy dolido realmente no me lo esperaba no no no sabía yo todas las cosas que me contaron que fue fue pastando pero igual sesenta y ocho años tu nombre muy joven y lamentablemente lo puedes me queda por decir que tuve efectivamente una excelente relación porque era más eras que jugando no jugó cuando era un hombre de equipo del equipo no voy a ir me duele mucho y lo único que me queda por ver si que acompaña a su familia e ir deja una herencia todo el mundo diga que se acaba de establecer un excelente persona era un un gran tipo y un gran hombre de equipo

Voz 1375 04:04 qué es lo que lo que recuerdas principalmente del como jugador cuando estuvo a sus órdenes

Voz 4 04:09 eran goleadores venía de un problema de secuestro y esas cosas que le habían pasado pero igual igual de tu al servicio del equipo un goleador de excelencia pues goleador de la Liga pero no todas esas cosas en el fútbol que él no lo que queda más más importante que queda es su hombría de bien y un relación afectiva más allá Si jugaba no jugaba siempre fue un hombre que tuvo al servicio de sus compañeros y del entrenador con una humildad que era su característica no recuerdo haber sido todo lo que había sido antes cuando se seguía el Barcelona él ya había sido una figura de de no se ha sido un año goleador de la Liga

Voz 1375 05:00 pero bueno sorpresa somos Momo

Voz 4 05:06 no entraba

Voz 1375 05:07 son escenario desde luego eh pues nada gracias por estar en El Larguero y por recordar también al que fue su jugador y bueno no sé si hace mucho que no saludables Alexanco y Menotti pero uno fue su entrenador otra fue su compañero si queréis

Voz 4 05:20 hola qué tal un placer ser comentadas tanto Sabero o cómo realmente también es que tengo tengo por mi en mi corazón toda esa historia no de haber pasado haber encontrado es gente gente como como cuando el quién estoy hablando no otro profesional decepción un hombre cabal son son de mensajes al fútbol de Hoy por por todo lo que significaron como futbolista de de excelencia ahí como como grandes persona que me tocó convivir así de que un placer de escucharte