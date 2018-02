El Sanedrín de El Larguero analiza la derrota del Real Madrid en Cornella

Voz 1670 00:00 yo ya antes el español ha ganado uno cero al Real Madrid ha marcado Gerar Moreno en el noventa y dos y lo han narrado por fin Antonio Romero que ya le tenemos afortunadamente recuperado de la de la voz de aguantado bien Romero aguantó olfatorio muy buenas hola hola hola digo ya has ido la voz otra vez pero qué tal si si si te oye como un cañón

Voz 1 00:22 lo del otro día si los trasero te matara Perfect todavía hay un par de pancarta recordando pero todo y nada bueno ya sabemos hacerlo así cuando ya las han retirado las pancartas

Voz 1670 00:33 eh esto también Jesús Gallego o la Gaye muy buenas o la mano un abrazo Romero repasaba ayer palmada está por ahí Pulido la Julio qué tal que te vez

Voz 2 00:43 es pues nada del partido Romero en Carrusel en un partido en el que si lo borran del calendario no se entera es la segunda parte el Madrid ha sido pues eso como se nota que la cabeza no está en la Liga hace ya tiempo

Voz 1670 00:56 pero claro ha llegado la puntilla en el minuto noventa y dos con ese gol de oro

Voz 0239 01:00 yo creo que ese es el matiz no a mí me parecía que el Real Madrid tenía y la sensación no las ganas de ir a por el partido por la puesta en escena que ha tenido a echó diez quince minutos incluso veinte minutos una primera parte es verdad que sin demasiadas oportunidades sin demasiada profundidad porque estaban jugando de delantero centro Bale hizo el galés ahí es evidente que que sufre no pero por lo menos durante la primera parte ya te digo sobre todo veinte veinticinco minutos el Real Madrid parecía tener el hambre de ir a por el partido de conseguir la séptima victoria consecutiva a por a por los tres puntos pero la segunda parte ha sido un auténtico desastre ha sido lamentable yo creo que es una palabra que no le gusta a los futbolistas en la segunda parte al margen de la mejora del español al equipo le ha faltado actitud y luego en el noventa y tres yo creo que el español se ha encontrado con el premio con un jugadorazo pienso Gerar Moreno trazo de delantero yo creo que el premio le ha llegado tarde pero me parece que nadie Cleries sociedad yo no estoy de acuerdo con él me parece que nadie puede decir que el resultado hoy hace justo con el Real Madrid

Voz 0919 01:56 a mí me gusta la primera parte el Madrid tengo que decirlo a quién diga pero por favor si no han marcado he visto Madrid dominador seguro ha creado ocasiones bien es cierto que si no tienes a tu mejor delantero en el área los remates son casi no llegan ha habido tres ocasiones creo yo bastante claras de gol pero menos el español no ha llegado la portería de Keylor Navas un Madrid dominador controlando no entiendo cómo de eso sea pasado

Voz 1670 02:27 por un lado un gol les vale vale español había preguntado pregunta disparo lejano que que que que era fuera de juego bueno vale

Voz 0919 02:33 pero a mí me ha gustado pero es que en la segunda parte sido de de de dominar a no hacer nada un desconcierto máximo los cambios no la han ayudado el Madrid parecía que se estaba dejando oír mientras que el español crecía crecía y crecía hilo del final con dos delanteros más Sergio Ramos de desguarnecida la defensa Zidane sin ordenar al equipo me aparece un desconcierto máximo como si el partido ya no importa

Voz 2 02:59 totalmente ese era el ambiente que había no o con lo que se transmite en el campo Julio no

Voz 3 03:02 me decepciona mucho el Madrid pero mucho muchísimo eh porque la sensación que he tenido viendo el partido es que daba igual ganar empatar o perder si ganaba pues bien porque ganaba el partido si empataba pues lo empataba si lo perdía pues como da la sensación de que la Liga ya por perdida pues tampoco pasa nada ha jugó sin tensión sin intensidad como como si no fuera el partido con él no yo creo que eso es muy peligroso yo creo que el Madrid no puede salir así a ningún campo de fútbol se esté jugando la Liga o nos esté jugando la Liga tenga opciones no tengo opciones esto yo creo que es peligroso porque es llegar al partido del PSC de la semana que viene con tan poca intensidad futbolística deportiva etcétera creo que no será bueno para para el Madrid pero bueno ya veremos a ver si se produce otra transformación como la caída en Champions pero los síntomas no son no son buenos

Voz 2 03:56 están están deseando que presento estos partidos vamos a estar en vez de noventa minutos en veinticinco veinticinco y lo cerramos ya ya estaba

Voz 0239 04:03 se pero es verdad que Manu que que hay futbolistas que no se pueden permitir eso porque es negro

Voz 2 04:06 de hecho de hecho de hecho esto es un examen para ver quién no

Voz 0239 04:09 por eso es que el martes que viene seguro que no van a jugar contra el Paris san Germain y hay otro futbolista por ejemplo Gareth Bale que todavía todos tenemos la duda de si iba a estar o no en el equipo titular del Parque de los Príncipes yo creo que cualquiera que haya visto el partido de hoy ha disipado las dudas pero luego hay otros jugadores como por ejemplo Doherty gusta mucho Marco Asensio Isco que hoy no han dado una a derechas

Voz 1670 04:30 durante veinte veinticinco minutos mientras que el Madrid

Voz 0239 04:32 ha tenido la pelota han aparecido un poco pero luego daba la sensación de que en la segunda parte no quiero decir que estaba molesto por jugar porque no es

Voz 3 04:40 eso pero que el partido un poco lo decía no

Voz 0239 04:43 Pulido que el partido les soltaba yo creo que hay futbolistas que todavía en el Real Madrid no se pueden permitir el hecho de que les sobró cuarenta y cinco minutos luego por mucho que les duela Pulido por mucho que lo de la Pablo Pinto que estaba hoy ausente al que no lo voy a nombrar bueno ya lo he hecho hay una evidencia eh en este Real Madrid cuando la pegada es de Cristiano Ronaldo facilita todos los partidos lo que le da Cristiano Ronaldo al Real Madrid al margen de la pegada es una ambición y un hambre que Cristiano Ronaldo sigue manteniendo intacta con treinta y tres castañas y que hoy ha habido futbolistas mucho más jóvenes dentro del terreno de juego que parecía que no tenía

Voz 3 05:15 pero a mí no me duele eso Romero al que le tienes que decir eso es a Zidane que no la ha llevado hoy a Cornellà eh porque la ha vuelto a dar descanso te quiero decir que cuando sale

Voz 0239 05:25 mala Zidane darle descanso el año pasado efectivamente

Voz 3 05:27 pero salió hoy igual a es un acierto que descanse Cristiano pero si tan importante es Cristiano Ronaldo en este equipo que yo estoy de acuerdo contigo que lo es pues a lo mejor hay partidos en los que no tiene que descansar oeste a lo mejor si era en el que tiene que descansar pero ir descansa el IVA y pierde

Voz 2 05:44 es además un poco rara no

Voz 1670 05:46 pero luego está hoy como de nueve no poco a poco a poco perdido no el otro jugando en la banda izquierda mejor bueno no has sido para recordar muy bien coincido

Voz 2 05:56 creo creo decía Romero Gerar eh me gusta sabes está clara e gusta más que está a un nivel espectacular el recital esa pierna izquierda cómo trabaja como se asocia como marca que olfato de gol es un delantero que probablemente no sea ni el más rápido en y el que mejor regate a nivel que mejor rematado pero lo hace todo bastante bien claro sí sí señor

Voz 4 06:15 pelea roba todo oficial a jugadas