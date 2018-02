Gerard Moreno analiza en El Larguero la victoria del Espanyol ante el Real Madrid

Voz 1 00:00 y van

Voz 2 00:09 en la quiero con Manu Carreño

Voz 3 00:12 hablamos del asunto de Aimar pero antes hay que cerrar allí en Cornellà que está

Voz 4 00:16 había Herráez en ese partido Espanyol uno Real Madrid cero con el protagonista el podio estamos hasta ahora doce y XXXVI hola Gerar muy buenas moda muy buenas enhorabuena por ese gol en una noche en la que hemos hablado menos de del partido de lo hubiéramos hablado por el fallecimiento equina me imagino que habéis entrado también haya al al acabar el partido no

Voz 5 00:34 sí sí nos lo comentaron al finalizar que con una pena muy grandes en una pérdida grande para el mundo del fútbol Grapo sobre todo una gran persona non sobre todo manda no

Voz 4 00:45 la ahí los hayedos bueno hoy enhorabuena por la por la victoria que sabe mejor en el en el noventa y dos y medio no

Voz 5 00:54 sí sí sí la verdad es que que bueno ha sido una victoria muy bonita no que que nos hacía falta bueno contento de poder hay marcas sobre todo porque se lo merecía también el equipo de de una racha que llevábamos así que no nos gustaba

Voz 4 01:11 a veces hay más gente y cada vez hay más voces que hablan de Jo Gerard Moreno está para la selección tuteo es para la selección

Voz 5 01:17 bueno sería un sueño no pero bueno es verdad que que debo trabajar mucho no para para poder vivir centrado en el día a día no con con el español di bueno

Voz 6 01:28 sí sabemos pues pues ojalá no se cansa

Voz 4 01:31 no cumplir algunas hablo contigo Julen seleccionador te dijo oye al loro que estamos ahí pendientes

Voz 5 01:37 no no no no he tenido el placer de poder hablar con él

Voz 4 01:43 como te digo no ojalá ojalá algún día se le preguntaba Iturrate ahora mismo a nuestro Árbitro Iturralde González si el gol anulado por fuera de juego estaba bien anulado ha dicho tú que no que no era fuera de juego no sé si tú lo viste claro en el campo o tenía dudas

Voz 5 01:58 no la verdad que que en el campo tenía dudas porque yo no veía al jugador que había detrás así tenía dudas Le pregunté al linier al descanso me dijo que que era por muy poco y bueno al final son son temas de detenciones que tienen que decidir en muy poco tiempo y con prudencia o no en el resultado

Voz 4 02:16 estoy muy poquito eh había que sacar casi tirar la línea hay por cuestión de centímetros como has visto al Madrid qué te ha parecido habéis jugado hace poco unos cuantos partidos el Barça ha visto hoy al Madrid qué te pareció el equipo de Zidane hoy

Voz 5 02:29 bueno yo creo que que el Madrid tiene una gran plantilla no creo que hoy el mérito también es nuestro no puedo hacer un partido muy bueno desde Twitter minutos al final pero pero bueno Madrid como te digo tiene tiene una plantilla muy amplia con grandes jugadores sí yo creo que oí el mérito de que no habían estado a lo mejor muy finos creo que es de todo el equipo

Voz 4 02:50 te sorprende que está a catorce puntos del Barça también está el Barça tan mal está el Madrid

Voz 5 02:55 si dice que me sorprende la verdad porque bueno creo que que ha perdido demasiados puntos no pero pero bueno es un poco sorprendente pero tenemos hizo que cuando te una campora no te salen las cosas como como te esperas pues ibas perdiendo puntos te vas alejando pero pero bueno realmente sí que que me sorprende nada

Voz 4 03:20 enhorabuena por la victoria debería estar en casa no

Voz 5 03:24 sí dice y acabo de llegar hace apenada y bueno