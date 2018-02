Eloy: "Todo lo que aprendí a rematar de volea, de cabeza y a finalizar las jugadas, lo aprendí de Quini"

Voz 1 00:00 da mi Antón Carlos qué tal buenas noches

Voz 0458 00:03 pues estamos tristes y seguro que tú también lo está así mucho porque yo al final conocía de entrevistar dos tres veces a y no lo conocía personalmente Carlos tienen una una una relación casi de tío no a través de Rafa Antón que decir no Eloy tú no quieres contar de aquella anda que última temporada en la que estuviste ahí con con él ahí sí te llega a pillar Un un clínic de veinticinco veintiséis años de delanteros tendría Isaías

Voz 1 00:29 claro la verdad es que bueno jugar el chaval de cómo era yo cuando yo era crío y un colegio hoy sabían todo el lema acumulada Hay tu ídolo es el delantero centro del Sporting desde Enrique Castro Quini luego tienes la suerte de de poder bueno yo tuve la suerte por las circunstancias de jugar la Copa del Rey con quince años en el vestuario y luego pues lo que tú dices dan en el regreso de él el Barcelona ya era jugador profesional en el primer equipo aprendes muchísimo y es que coincide en Jo en el momento pues fíjate hace una semana un reportaje un periodo que levantó sabe que aquí hay dos periódicos importantes el comercio en la Nueva España no no esto me hace un reportaje bueno me hace un reportaje de mi carrera y demás miles por una foto en la cual sale Quini que estaba entrenando con el primer equipo con un chaval hace años que jugaban Inmaculada que era yo entiende si hay lo que te digo o entrené con el la etapa que volvió del Barça Hay aprendí muchísimo y ahí en ese reportaje lo digo que sí que todo lo que aprende a rematar de volea de cabeza lo pequeñito que era Hay las jugadas en las aprendí de él porque él era un fenómeno no oí lo o bueno pues con todo lo que era después no como persona era la hostia no una palabra no pero sí futbolísticamente hay un chaval cuando yo el vino del Barça que tenía pues veintiuno veintidós años pues aprendes muchísimo no de de un delantero y un jugador como King

Voz 2 02:09 eh mirando diez años de de la

Voz 0458 02:12 enfermedad de uno de los momentos complejos de superar aquel aquel cáncer y hoy nos ha dejado pues

Voz 2 02:18 Eloy qué te queremos un montón y que

Voz 0458 02:20 que seguro que estos días tenemos oportunidad de de poder charlar gracias

Voz 1 02:24 sí impactados como estamos todos la verdad porque bueno pues son las cosas que pasan en la vida no pero cuando vienen así tan de repente no que no que no lo esperas lo que dices no ese año estuvo la enfermedad que tuvo oí hijo sí parece que cuando la enfermedad parece que te pone May en en aviso no pero pero la verdad es que lo de hoy ha sido muy impactante para todos no sólo para Gijón porque si no yo creo que para todos las Cañas no sin lugar a dudas hubo lo que era el grupo Joaquín

Voz 0458 02:56 hace que te enviamos gracias un abrazo Eloy

Voz 3 02:58 eso puesto como siempre un abrazo y mi gracias por hablar con vosotros que la verdad que presta no pero bueno ojalá que luego se en otras circunstancias otro día vale no en estas de farmacia