Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón: "Te reconforta que la ciudad de Gijón lo haya hecho hijo adoptivo en 2016"

Voz 0360 00:00 la alcaldesa de Gijón

Voz 1 00:02 pues Carmen Morejón señora Mourinho aunque tal

Voz 0360 00:05 buenas noches por decir algo gol anotó también emocionada no

Voz 2 00:10 que es Juan dio pero el muro

Voz 3 00:12 que estamos todos conmocionados bueno al principio no te lo puedes creer crees que las noticias tan equivocada Hay por pues luego cuando se confirma lo peor pues esa sensación de no

Voz 0360 00:24 es pronto alcaldesa pero seguro que mañana en el primer punto de del día de la del habitual que ustedes tengan del Consejo seguro que que se trata como poder dar el homenaje que que merece Enrique verdad

Voz 3 00:36 sí yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a disposición a disposición del club en la sima de la familia en definitiva de Gijón y colaborar en todo aquello que bueno pues que sea necesario así se lo transmitió al presidente su momento iba bueno ahí estaremos para para hacer lo que hay acaso con al final lo que te queda o si me lo permite es bueno pues me reconforta que la ciudad Gijón lo haya hecho hijo adoptivo milagroso dieciséis lo hicimos y fue un acto muy emotivo muy entrañable también se había puesto mil el año anterior el nombre a una calle eh contiguo al Molinón bueno son esas cosas que que ahora bueno pues que reconfortan en el sentido de que a veces las cosas hay que hacerlas cuando es el momento no demorar bueno disfruto mucho con su familia con sus nietos Si bueno

Voz 2 01:31 pues lo que digo que ahora esa sensación no

Voz 0360 01:36 yo lo entiendo perfectamente alcaldesa no tiene que pedir permiso porque es es muy cierto no hay veces que rendimos homenaje a las personas cuando cuando han fallecido no yo quiero yo coincido con usted en parte Enrique Enrique Castro Quini que hoy nos dejaba lo recibió también en vida no a también de lo mal que lo pasó en en diferentes momentos severamente no lo vamos a recordar otra vez pero lo que lo que es lo que le ocurrió en dos mil ocho en esa pelea tan grande yo creo que la gente le demostró no sé si en homenaje pero sí aquí estamos nosotros para para apoyar tener en todos los campos

Voz 3 02:04 pero fíjense cómo era esa humildad que tenía ahí esa manera que tenía increíble que el jueves pasado yo bueno fue lo de su hermano también emotivo en el Ayuntamiento yo tenía que salir fuera de ella por teléfono y le dije Quini que no me da tiempo hasta donde con tu cuñada tal no sé qué es porque hablábamos con cierta frecuencia porque él siempre estaba colaborando en todo yo le dio tiempo a verlo yo estaba muy emocionado digo yo sé lo está igual pero bueno porque estas cosas gustan a unas persona hacía otras no digo pero no digas bobadas con lo de tu arma quitarles que no que ya sabemos que a usted no me gusta que no sé qué bueno él era si era si lo estoy viendo el otro día que también es otra de las cosas que que bueno pues que que lo de su hermano que estaba pendiente yo os lo dije dije yo las cosas que están pendientes tienen que hay capítulos que hay que cerrar lo de tu hermano está pendiente en Gijón se va a hacer ahora y lo vamos a hacer esa fue la última conversación que tuve con él el jueves pasado

Voz 0360 03:03 qué bonito que dura a la vez lo que cuenta alcaldesa muchas gracias sí tendremos la oportunidad seguro de charlar

Voz 2 03:07 sí sí me hice alguna cosa por supuesto tiempo debe hacerlo además no se preocupe el año quince

Voz 3 03:16 bueno pues nos visita habíamos tenido un conflicto laboral como una empresa técnico que finalmente no se no no no cerraba y entonces el equipo en una calle que hoy es el presidente del Parlamento Europeo eh Antonio Tajani pero de aquella era comisario austriaco bueno bien el callan y con todos los honores le ponemos la calle tal y de repente le falta bastante tiempo para coger el avión yendo vez nos encontrábamos son cosas y yo decidimos bueno ya ahora este hombre tal himnos había hablado mucho del fútbol que le gustaba acompañarnos subió jugaba un equipo italiano ir sobre la marcha digo muchísimo vamos a llamar aquí Ello Quini perdona portales solas cuatro tenemos este problema tenemos este hombre tú nos puedes acompañar al mucho el Sporting dije en diez minutos estoy ahí donde estáis

Voz 0360 04:06 sección asusta llegó como una bolsa

Voz 3 04:08 una camiseta dedicada para él bueno yo creo que Tajani que oye ex presidente del Parlamento Europeo paso una tarde yo creo que de las más felices de su vida al explicó todas las fotos todos los trofeos todo bueno cosas era que así era todo lo que fue como deportista pero lo que era como persona

Voz 0360 04:28 qué buen recuerdo de que necesaria la anécdota un abrazo alcaldesa muchas gracias por eso

Voz 2 04:32 muchísimas gracias