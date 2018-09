El Larguero: Muere Quini, una leyenda del fútbol español (27/02/2018)

Voz 1 00:00 así

Voz 2 00:42 muy buenas noches bienvenidos a este

Voz 3 00:45 Larguero teñido de luto estábamos preparando en las redes

Voz 4 00:48 es un programa como un día cualquiera con la

Voz 3 00:50 la nota del Madrid en Cornellà uno cero gol de Gerar Moreno en el minuto noventa y dos y medio que le daba los tres puntos a los de Quique Sánchez Flores ir preparando unas cuantas historias más y unas cuantas noticias más como se contábamos también abriendo Carrusel deportivo a las diecinueve cuarenta de la marcha de Miguel Ángel Moyá el portero del Atlético de Madrid a la Real Sociedad que estaba en exclusiva en el tiempo de Dani Garrido en Carrusel deportivo y que íbamos a ampliar y y bueno pues una tarde

Voz 4 01:16 más de un programa especial con todo el cariño que hacemos siempre

Voz 3 01:18 para los que estáis ahí cada noche pegados a la radio Isabel qué se cuece en el mundo el deporte pero imagino que ya está ahora te has entrado que llevamos un rato todos con el nudo en la garganta como queriendo a ver si es cierto si por mucho que nos lo preguntemos si nos confirme hemos sin Nos queramos reconocer mar nos pellizcar hemos para ver si es cierto o no ha muerto Enrique Castro Quini iba paseando por la calle en suciedad suciedad de siempre ha sufrido una si no se ha podido hacer nada para para salvarle así que nos deja nos deja a los sesenta y ocho años todavía estaba hecho un chaval no había más que verle que ella en plena forma uno de los tíos más queridos no sólo en el en el Sporting también en el Barça donde jugó cuatro años la mayoría su carrera en en el Sporting de Gijón no sino dio querido por todos yo recuerdo de niño ver partidos de Quini jo es que nos mucho Nos hicimos de fútbol por ver los goles del Brujo Quini por por lo que transmitía no en un campo por lo que transmitía fuera porque era yo creo que eran poco de todos Quini era de todos de la selección española uno de los grandes

Voz 4 02:25 de de la selección

Voz 3 02:27 que mantuvo además al país en vilo cuando fue secuestrados acordareis al poco de fichar por el Barça en aquel Barça de Lobo Carrasco de Marcos de de Víctor Muñoz de Maradona allí llegaba el Brujo Quini que fue pichichi dos años que ganó unos cuantos títulos en esos cuatro en esas cuatro temporadas en el Barça y al poco de llegar al Barça fue secuestrado por unos delincuentes que le tuvieron pues unos cuantos días encerrado y sin saber dónde estaba pidiendo trescientos cincuenta millones y recuerdo de todo el país estaba en vilo pendiente del futuro de de Quini que afortunadamente acabó bien la tan tan PA fue pan tan buena persona que hasta él acabó perdonando a los secuestradores no hizo este es el el el jugador que nos ha dejado hoy que ahora mismo tiene a todo el país en lo futbolístico evidentemente en lo deportivo y yo diría que también aparte de a la parte no deportiva pues también pendiente de alguien que como digo era muy querido pero sobre todo en su ciudad está por ahí David González compañero de SER Gijón o la David

Voz 4 03:26 muy buenas

Voz 3 03:27 hola buenas noches pues sabido noche

Voz 4 03:30 es menos duras que está y me imagino de todo

Voz 3 03:32 ya estáis con ese pellizco en el estómago intentando explicar porqué no porque hoy cuando todavía teníamos la sensación de que no había llegado su hora y que no era su momento hoy ha salido el Brujo David

Voz 0480 03:41 sí estamos tratando asimilen estas noticias que de repente te saltan y que uno tiene necesita que pasen unas horas para asumir esa realidad hoy es la noche más fría que se recuerda en Gijón en muchísimo tiempo con dos grados de temperatura y una de las noches más tristes que se recuerdan en esta ciudad es una auténtica conmoción no se va a un ex futbolista no se va un empleado del Sporting como ha sido en los últimos años se va un tipo con un carisma extraordinario al que le trataba un minuto ya le crías le cogió cariño que te da simpático que gastaba bromas cada día hay efectivas pues la noticia saltaba poco después de las nueve de la noche desde un primer momento aunque hemos querido ser prudentes y cruzamos los dedos para que no se produjera el fatal desenlace la situación tiene muy mala pinta fue muy cerca de su casa en el barrio gijonés de La Calzada iba en coche se encontró mal paró el coche salió del coche los primeros atenderle fueron unos policías llegó inmediatamente después la ambulancia estuvo durante muchos minutos tratando de reanimarle pero no fue posible eh ahora es abierto el tanatorio de Cabueñes que es donde nos encontramos ahora mismo aquí está la familia con escenas de muchísimo dolor pero también para que te des cuenta de la grandeza de Quini de la gente de Quini uno de sus hijos acababa acercar a nosotros para agradecerle el trato que siempre habíamos tenido hacia él claro la emoción que le decíamos es como poner una persona así por un emblema del Buen Agente no íbamos a tener buen trato todos así que bueno pues escenas muy dolorosas gran conmoción en la ciudad ya te puedo avanzar algo que nos acaba de decir la familia aunque falta cerrarlo la idea decíamos en Carrusel no se nos ocurre una iglesia en una catedral donde se pueda acoger tantísimo cariño para el funeral de Quini bueno pues la ida que está manejando es que se celebre mañana en el estadio de El Molinón ese funeral en la que fue su casa durante tantísimos años

Voz 3 05:23 pues ahí Nos vamos a ir al Estadio El Molinón efectivamente ahí está Guillermo Maese donde me imagino que ya está empezando a llegar gente todavía muchos escuchando la radio entregándose porque has ido hace apenas dos horas y algo y hay otro micrófono de la de la Cadena Ser en lo que imagino ahora mismo es una ciudad en absoluto silencio o la Guillermo muy buenas qué tal mano

Voz 5 05:42 buenas noches si camino de El Molinón está un equipo

Voz 6 05:45 en la Cadena SER se cien metros no separan del del estadio en un en un Gijón efectivamente en el que hoy sin duda es un funeral decía David una noche fría hay dos grados ahora mismo en la ciudad silencio absoluto alrededor de un estadio que hemos visto que han empezado a acercarse si algunas personas hacia la Puerta cero del Molinón y precisamente Manu la puerta uno el Sporting aprobó la semana pasada llamarlo llevarla puerta Jesús Castro su hermano que falleció hace veinticinco años de momento silencio absoluto

Voz 5 06:17 alrededor del estadio

Voz 3 06:19 pues no se habla de otra cosa de lo poco que se habla porque ya vemos que el ambiente es absolutamente gélido en esta noche tan fría en Gijón pero poco a poco va llegando a público y aficionados del Sporting a a las inmediaciones del estadio donde tantos y tantos años jugó y tantos y tantos goles marcó ahí está también en el Barquín en el bar de Quini que es un es un templo es el museo se puede decir de de Quini está Joshua Alonso

Voz 4 06:45 otro hombre de la Cadena SER ahí en Gijón Olallo Yosu muy buenas hola Manu qué tal buenas noches

Voz 3 06:50 pues no sé cómo está el ambiente en ese en ese bar de Quini pero

Voz 5 06:53 lo imaginamos no pues mira fíjate el bar ahora está cerrado los trabajadores disfrutaban de un descanso hasta el próximo día dos de marzo y ahora mismo hay silencio fíjate que lo que tengo delante de mí ahora mismo es una imagen de El Brujo aún tamaño importante balones que cuelgan porque como tú hubieras dicho esto es un auténtico museo de del brujo aquí es entrar encontrarte con el templo de Enrique Castro Quini de lo que ha sido su carrera de lo que ha sido su vida unida que puso en marcha entre otros su hijo uno de sus hijos allá por dos mil trece Piqué que decía queremos que se sienta orgulloso porque se lo merece el vio esto en vida vio funcionar por aquí pasaba varias veces se le veía comer de forma habitual ahora mismo como te digo esto es un remanso de paz tan sólo roto por el ruido de algún coche que circula por las calles aledañas lo dicho el rojo y blanco la firma de que tiene la cara del brujo en un establecimiento que ahora permanece cerrado

Voz 7 07:52 lo bueno pues es la fotografía de Gijón

Voz 3 07:54 en la noche en la que nos ha dejado Enrique Castro Quini estamos todos pues muy muy jodidos no hemos hablado con algunos que ahora vais a ir escuchando a lo largo de los próximos minutos en El Larguero absolutamente destrozados porque era no podía ser más querido Antón Meana muy buena hola qué tal muy buenas noches conozco a nadie siempre habla de cuando alguien fallece no que buena gente da no conozco a nadie que no diga qué persona tan como se hacía querer Enrique Castro Quini no además del talento que tenía en el césped no

Voz 0231 08:20 era buena persona era posiblemente el mejor delantero el mejor goleador de la historia del del fútbol español en Gijón la gente tenía Quini como una referencia de comportamiento no que había Quini en este caso se pensaba muchas veces cuando ocurría algo en el fútbol en nuestros padres nos enseñaron de padres a hijos no que era Quini en Gijón es una ciudad que es como un álbum de cromos andante en los grandes jugadores de la historia del Sporting siguen viviendo en Gijón hablan miedo Ferrero Joaquín Eloy Quini hasta hoy de los kurdas por la aquella diario tu padre te señalaba mira este ganó siete pichichis este Nos hizo grandes de Teno llevó a Europa este casi en los hizo inolvidables voy a leer un mensaje de un compañero de la redacción de la Ser de Héctor González que merecía todas las historias que nos contaron de él las contaremos nosotras los que vengan por ese motivo nunca se irá del todo ya es la realidad yo es la primera vez que lloro por alguien que no es de mi familia miento la segunda primero fue Preciado ya era por Quini me estoy poniendo nervioso oyendo a Joshua Guillermo ya David en cada punto de Gijón

Voz 3 09:24 bueno pues hoy hablaremos hablaremos de que ha perdido el Madrid en Barcelona contra el Espanyol de que le ha ganado Girona uno cero al Celta que mañana Además hay cinco partidos y luego estaremos contando todo lo que lo que ocurrió también en París en torno a la lesión de Neymar de todo eso vamos a hablar en el larguero P pero a esta hora once y cuarenta una menos en Canarias vamos a coger un coche para irnos a a Gijón donde hoy la noticia desgraciadamente está en el fallecimiento de Enrique Castro Quini

Voz 12 10:19 bueno el rango cuando menos balón por las

Voz 13 10:28 entonces aquí buscando a la juventud debe niño que hay que vivir el futuro y el futuro del Sporting yo creo que dentro de un par de años que se ven bastantes jugadores bastante bien

Voz 12 10:49 la

Voz 13 10:53 claro se primero y después

Voz 12 11:02 la conciencia Bergua

Voz 4 11:06 el segundo más dar más cómoda vio González como yo sí

Voz 13 11:09 visitas cada uno pues bueno pues más que pasó una mala remachó con Sporting hice gracias a todos mis compañeros estoy hablando con no metía goles pero no siempre es de Movistar ha agradecido a todos los compañeros que no porque sin ellos no hubiera llegado nunca

Voz 12 11:30 nada

Voz 1173 11:33 pues así como decía Héctor Antón Meana contaba Antón recordaremos siempre a a Enrique Castro el Brujo Quini está por ahí David González que tiene al presidente del Sporting a su lado la David de nuevo

Voz 1038 11:44 sí que escuchando estos sonidos como cualquiera bueno pues emocionaba mucho Javier Fernández el presidente del Sporting al que esta noticia pues también le ha dejado evidentemente roto por dentro ya te escucha Javier Fernández Manu

Voz 4 11:56 hola presidente

Voz 14 11:58 buenas noches y creo que es un día muy triste para todos para creo para todo España no es para la gente pulso para la gente que ama a los valores y que quiere a las buenas personas

Voz 3 12:11 me imagino que sí

Voz 14 12:13 como ya han avisado no al final a partir de las ocho y media mi era la noticia de aún era visto lo que ha pasado por la calle muy rápidamente se ponga en contacto con con su un hermano oí no sabe nada y a los dos minutos pues ya madura una llamada confirmando Miki está en esa situación ha durado yo creo que cuarenta cincuenta minutos unas labores de reanimación décadas gracias a la policía ya a todos los que ya entramos ya en el hospital perdona

Voz 4 12:40 gente no no no yo el hospital en la misma calle donde

Voz 14 12:42 he intentado si han tenido dos recaídas sino no han conseguido reanimarle ya cuando la han traído al hospital ya está

Voz 3 12:52 supongo que a partir de ahí una catarata de emociones que me imagino que en la noche más dura de el aún presidente del Sporting y para toda la ciudad y toda la familia sobre todo

Voz 14 13:00 bueno sí porque buena parte de la forma de ser de Quini que todos la conocéis ha vivido es es la proximidad de estos últimos años no yo creo que desde que él además pasa de de ser delegado del club de de del equipo en el campo a estar con nosotros en cada viaje en cada comida de de protocolo en cada conversación bueno pues incluso antes de los partidos que no siempre pasamos tres o cuatro horas juntos viendo o comiendo unos pinchos hay antes del partido viendo una película como dice él de vaqueros que era lo que le gustaba para dormir si realmente era lo que hacía son muchas horas de estar juntos y hablar de muchas cosas Si pues se siente duro yo creo que como todos nos sentimos todos los los sportinguistas Si la gente de bien que quería que in no solamente era querido en Gijón como sabéis sino en cualquier sitio de España por donde basaba en las fotos que habría que hacerse que es hacían con él se prestaba a todo oí bueno pues la manifiesto de lo que es la la gran persona que eran

Voz 3 13:58 eh yo estaba diciendo que que era un poco de todos no yo creo que

Voz 4 14:02 es verdad que sólo jugó en dos clubes en vuestro Sporting y en el Barça

Voz 3 14:04 pero creo en Guinea tampoco Patrimonio Nacional no

Voz 14 14:07 yo creo que era de todos yo creo que bueno en Barcelona es tienen un gran cariño aquí aquella Nos cariño reverencias Splitter sea poner en el resto España igual es que no ibas a cualquier campo de España Hay Gil presumió de que incluso en Madrid no en Madrid que parece que podía ser a su rival de siempre pues es que celebro con el sur retirar al fútbol sea que era un hombre querido en todos lados no nadie nadie niega eso íbamos yo creo que que por eso se va a notar mucho más su pérdida cuando escuchaba a sus palabras pues claro no puedes dejar de de que te Gaggan unas lágrimas Si de de que la situación siga dura Khek hay unas cuantas pero no muchas bueno de hecho el otro día creo que lo comentábamos antes estaba contento él porque le preguntaban iba a revisiones cada cada seis meses como bueno yo siempre he tenido esas bromas cuando ha hecho un viaje del Louis y me dijo que espera que no voy tienen un viaje este año pero que era la última revisión que tenía que hacer en Barcelona porque ya se alargaban y que la próxima en Oviedo y que no tenía ya ninguna ningún ningún problema ya que en la That's dado más tiempo de para la siguiente ocasión la verdad que la sorpresa es que no no ha venido por ahí ha sido otra cosa injusta la injusticia de la vida es sí totalmente cómo está

Voz 3 15:23 Familia Javier imaginamos que estrofas destrozada

Voz 14 15:25 la destrozada destrozada hay bueno ahora estábamos hablando con ellos para ver claro tenemos que dar un el trato que se merece aquí ni un tiene una familia que hubiese gustado una una solución más más íntima pero bueno creo que al final todos nos hemos puesto de acuerdo oí mañana a las doce de la mañana se abrirá la capilla ardiente en el Molinón y a partir de ahí a las ocho de la tarde haremos un funeral en condiciones en en el money no muy para que cuanta más gente pueda atender a a despedir a al gran hombre que siempre estará ahí pero que mañana será un día muy especial para para

Voz 3 16:04 con desde antes de despedirte presidente te agradezco que estéis en El Larguero en este momento tan tan duro y tan jodido para para todos sobre todo para vosotros déjame que salude también al al presidente de Oviedo que está en directo El Larguero Jorge Menéndez Vallina hola Jorge muy buenas

Voz 1306 16:19 noches un fuerte abrazo

Voz 7 16:23 aquí hemos de Kily ya de todo a vivir el del Sporting es que bueno estoy estoy con el con el corazón encogido a muchísima pena

Voz 14 16:33 gracias Jorge Boris sí que se lo que queréis ahí en Oviedo con lo querido que era Quini era un un tipo especial para todos si la comida que compartimos el día de del derbi es una muestra más de cómo es cómo es esa pero es cómo era esa persona y si tengo que pedir perdón porque antes no te puede coger el teléfono cosas no cómo estamos

Voz 7 16:52 entiendo la situación y y la verdad es que ponen yo estoy con el corazón encogido como como estoy como asturiano Hay y la verdad es que entiendo que que todos los aficionados el Sporting pues bueno no estén pasando muy mal como es lógico y todos los tuvieron que que bueno se va un grande como fue como fue cómo fue esa comida

Voz 4 17:14 Javier Jorge llevaron con con el brujo la última comida el derbi pues muy divertido porque

Voz 7 17:21 el chiste es que todo lo hace fácil

Voz 14 17:24 hace muy fácil de las anécdotas tuvimos esa comida al día el derbi el otro día en David sabe que se celebra los cincuenta años de de de de socios de celebramos un homenaje a los cincuenta años en estuvo nuestra mesa fue otro otro día Fenice además estaba con Joaquín otro grande del Sporting el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta rojiblanca las anécdotas era para partirse de risa ahora que hoy

Voz 1306 17:50 sí yo lo mismo aquí a última hora de la tarde

Voz 14 17:53 me decían que se había quedado hablaba de la noticia porque no lógicamente nadie lo esperaba

Voz 3 17:58 Portillo para para engrasar la tensión de de un no en un Oviedo en un Oviedo Sporting que estuvo en esa comida hace hace muy poquitos días Jorge cómo te cómo te has enterado también

Voz 7 18:06 no sé dónde están las como te dicen estas descoordinadamente estas estas noticias bolas no oí bueno me enteré pues prácticamente no se tengo gente del corazón todavía no no sabíamos que había fallecido bueno sabíamos que que quedaron ponemos

Voz 3 18:22 el parque no estaba mal

Voz 7 18:25 bueno pues rápidamente ya ya te enteras y el e insisto sea creo que que bueno que mi quiniela en una grandísima persona parte de lo que era como futbolista era pues eso era esa ese cariñosa amistad con todo el mundo ni una mala palabra nunca un paso

Voz 4 18:46 el presidente de lo vieron dándole el pésame a al

Voz 3 18:48 el presidente de el Sporting en días como estos evidentemente es cuando más se necesitan los viejos rivales deportivos en el campo pero que hoy se consuelan no por la muerte de de Quini te agradezco Jorge Méndez de calle

Voz 1173 19:00 en El Larguero un abrazo presidente del Oviedo un abrazo hasta luego un abrazo fue

Voz 3 19:03 si ya antes de decirte adiós Javier te quieren mandar un abrazo que están por ahí seguramente muchos recordarán aquella delantera mítica del Sporting Enzo Ferrero Kiki Morán El Brujo Quini a los dos antes de despedir a al al presidente hola buenas noches

Voz 1306 19:18 hola buenas noches qué tal hola Kike buenas no

Voz 3 19:21 están también hola buenas noches bueno imagino que tan afectados como el presidente vosotros fuisteis compañeros no compañeros de vestuario poniendo dos tantos y tantos es la camiseta con con el Brujo Quini un mazazo tremendo lo de hoy

Voz 1306 19:35 pues sí para mí he aparte de compañero eramos amigos si vivimos muchos años juntos y la verdad es que es un día tremendamente triste pero no solamente para mí sino para para todo lo que haya conocido aquí no cabe duda una persona gran futbolista aquí no se está en un momento de repente cuando uno menos lo espera desgraciadamente estas cosas ocurren allí ahí no hay vuelta de hoja eh y hay que mantenerlo presente en la memoria y en el corazón y verlo oí de esa manera nunca nunca sin duda

Voz 3 20:21 Sporting hará todo para que lo recordemos Quique

Voz 1306 20:23 sí buenas noches saludó Enzo desgraciadamente en un momento tan difícil lo al presidente Javier también por supuesto

Voz 7 20:32 hay más sentido pésame a la familia o qué

Voz 1306 20:35 yo me sabe es que Vigo Marie mañana me voy a despertar a Gijón lógicamente porque aparte con mucho amarilla eres mujer y a su hermano en fin a toda la familia y yo tengo que decir que estoy a luz señalando que lo que al Estado español Madrid in hijo de quince años que me dice que la ayuda de un infante digo pero ha pero está bien no sé si los cinco se que había fallecido me que bueno como todo como todo el mundo yo tuve la suerte de tenerlo como amigo y como muchos que muy buenos amigos estribor juntos en el Sporting cinco años yo pues yo coincidí con él en el Barza tres años yo estuve ocho años

Voz 1173 21:20 en el vestuario pro más viajes

Voz 1306 21:22 eh partidas de cartas todo no tenemos una gran amistad como dejó ayudó un amigo que es como que no han arrancado algo muestra no toda la vida no sea que no se iba a poner quitado tardará de cenar

Voz 7 21:40 te hace un palo muy muy fuerte

Voz 3 21:44 en Enzo Ferrero y Quique Moran gracias por estar en el en el larguero los que fueran compañeros de quién in aquella mítica delantera un abrazo a los dos

Voz 1306 21:51 vale

Voz 3 21:54 sí pues nada a un abrazo fuerte también de toda la Familia de la Cadena SER de todos los oyentes que escuchan que sean del Sporting no sean del Barça o del Madrid sean de Oviedo sean de quién sea te mandan un abrazo muy grande también a ti y a toda la familia de Quini

Voz 14 22:08 muchas gracias a toda la familia sportinguista eran la Familia que están tan tan afectadísimo abre la verdad que es encontrarte con ellos empezara a llorar bueno bueno

Voz 1375 22:19 supongo que todavía es pronto que hoy consolar a la familia de conservarlos a todos esos

Voz 3 22:23 pero habrá que pensar habrá que pensar en alguna bonita manera de recordar a Quini para siempre no en el estadio en la Ciudad Deportiva bueno

Voz 14 22:30 vamos a De momento habíamos pensado su hermano y Soria la dedicatoria

Voz 4 22:35 Porta uno una beca su nombre y ahora pues

Voz 14 22:37 ya sea muerto otro grande tenemos que ver lo que lo que podemos hacer es la pena que estos actos no se no se conocen en vida pero al final nos ha pillado el toro

Voz 3 22:47 un abrazo presidente

Voz 0231 22:48 gracias gracias el presidente del Sporting en directo en sintonía del Larguero absolutamente destrozado Antón eh

Voz 4 22:54 me voy enseguida con el presidente el Barça estaba por ahí acaba de anunciar

Voz 0231 22:57 diga que se va a guardar un minuto de silencio en la jornada veintiséis entre el miércoles veintiocho de febrero y el jueves uno de marzo que hay partidos ese la guardaron un minuto de silencio en homenaje a Kimi también en la jornada diecinueve del fin de semana así que el fútbol español empieza a reaccionar en caliente tras la muerte del brujo destrozadas

Voz 3 23:13 la familia nos decía el presidente del Sporting la familia que está en el Tanatorio creo que marchándose ahora mismo de ese tanatorio en Gijón David

Voz 0480 23:21 sí Manu y ahora bueno pues estamos viendo el momento más doloroso porque la familia se vaya a intentar descansar su viuda María Nieves los hermanos de Quini los tres hijos de equipos están despidiendo al presidente del Sporting de Iñaki Churruca otra leyenda del Sporting que de la Bao que también ha venido aquí rápidamente desde desde que andas para dar el pésame y bueno pues es un momento verdaderamente verdaderamente duro por el Soccer supone también pues que haya sido todo de esta manera después de una vida tan difícil después de haber superado la enfermedad lo contaba el presidente bueno se van a intentar descansar porque mañana espera un día de de tremendo homenaje fíjate que yo creo que los sportinguistas siempre hemos pensado bueno cómo va a ser cuando nos falte Quini porque a los va faltar como como un pilar del Molinón no

Voz 4 24:00 pues amén durísimo es a vivirlo ahora durísimo va a ser ese

Voz 3 24:04 momento enseguida bolo por ahí con David González en ese tanatorio donde sigue llegando gente para consolar a Mari Nieves y a toda la familia de Quini y enseguida voy de nuevo al Molinón donde sigue llegando gente algunos están entrenando escuchando ahora la radio escuchando Larguero no se lo pueden creer pero que le ha pasado al Brujo Quini tan dos años en el Sporting hemos hablado con algunos ex compañeros suyos con el presidente actual del Sporting antes hablaba yo con Rubén Baraja también en privado con el entrenador que estaba absolutamente impactado con con con la noticia está por ahí el presidente del Fútbol Club Barcelona también estuvo cuatro años en el Barça ya hace poco creo que hace dos temporadas la imponía la insignia de oro y brillantes del club

Voz 4 24:41 agradecemos también a esta hora de la noche Josep Maria Bartomeu buenas noches bona nit

Voz 1192 24:45 hola buenas noches y muchas gracias por la llamada en ese día tan tristes

Voz 3 24:49 la gracias gracias a al presidente del Barça por estar en El Larguero en una noche muy triste para para el barcelonismo para el sportinguista pero sobre todo Bartomeu para el fútbol no

Voz 1192 25:00 si para el mundo del fútbol que Quini a pesar de que jugó pues en el Sporting en el Barça y en la selección yo creo que es una persona como era él que hay atraía a todo el mundo todo el mundo le valoraba muchísimo no solamente el los equipos los que ha jugado pero eso todo el mundo del fútbol era desprendía valores entusiasmo una persona divertida una persona que contaba anécdotas sin parar y que en el Barça por supuesto bueno no lo tuvimos a él aquí unas temporadas de rayó a gran altura del secuestro que que sufrió

Voz 3 25:35 eso es eso es estuvo ahí cuatro años dos años fue pichichi ganando una Recopa buenos dos copas

Voz 4 25:40 una de ellas precisamente en una final de Copa contra su querido Sport

Voz 3 25:43 sin una Supercopa de España una Copa de la Liga

Voz 4 25:45 pero más allá de lo grandísimo jugador que ha sido y que

Voz 3 25:48 tuvo la suerte de disfrutar hoy el Sporting también hay que ver la huella que dejó no al presidente en en esas cuatro temporadas no

Voz 1192 25:56 sí sí la verdad es que es muy es profunda eh porque como anécdota de hace dos años bueno lo hicimos

Voz 14 26:04 escribí la insignia olvidándose del cómo

Voz 1192 26:07 hicimos un documental Nos paseamos por lo el Camp Nou por la ciudad Barcelona le paraba casi todo el mundo hacerse fotos habló hace dos años aquí mi es un un jugador con una persona que con esos valores que tenía él la verdad es que entusiasmaba a todos y a todo el mundo gustaba por eso digo es una pérdida importante para para muy importante para el fútbol ido vamos a encontrar a faltar muchísimo

Voz 3 26:30 tiene previsto el Barça me imagino que algún tipo de acto de momento ya he visto que habéis hecho un comunicado a través de las redes sociales también me imagino que habrá un acto en el Barça y en ese estadio Camp Nou para recordar la figura de King

Voz 1192 26:41 me sonó el domingo en el partido y haremos de descenso seguro

Voz 7 26:46 sí sí la gente me permite unos

Voz 1192 26:48 cuánto unos es pasaremos por supuesto ha

Voz 3 26:50 al a la ceremonia pues Josep Maria Bartomeu queremos agradecerle su testimonio hoy no es día para hablar de fútbol ya sabemos está en una semana muy importante ya hablaremos en otra momento de fútbol pero hoy bueno para terminar si quiere mandar un mensaje públicamente

Voz 1192 27:07 bueno sobre todo sobre toda la familia a la familia de de Quini porque él era un hombre muy familiar allí lo conocemos todos bien hizo de la familia sportinguista no también debería culé por supuesto no para todos ellos bueno que los que los como lo hemos conocido bueno pues una gran pérdida dar ánimos a todo el mundo sobre todo la familia bueno aquí y seguir recordando lo no lo importante no estará aquí con nosotros físicamente pero lo importante es que sigamos recordando aquí ni como ese jugador el Brujo no el brujo bien que que tenía pues bueno un olfato de gol así un carisma fuera de también de del del campo que bueno que atraía a todo el mundo y que hacía que todo el mundo pues la mirase a él como persona como futbolín

Voz 3 27:51 el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu gracias por estar en la serie en el larguero y un un abrazo fuerte

Voz 1192 27:56 un abrazo muchas gracias a todos por por esos minutos que para hablar es de esas personas como esquí

Voz 3 28:02 gracias gracias Presidente agradecemos también al presidente del Barça que también ha querido transmitir ese mensaje a a la familia de Quini tenemos por ahí más protagonistas en tanta gente con la que hemos hablado antes empezará el programa algunos es imposible mantener la conversación hay muchos amigos de Quini en el que ha dejado en el mundo del fútbol y están absolutamente rotos y algunos no vamos a dar sus nombres y no pueden entrar es porque no están en condiciones de poder hablar porque están absolutamente destrozados y está

Voz 4 28:36 por ahí Guillermo Maese de nuevo en el Molinón que me pide paso

Voz 3 28:39 hola Guillermo Manu buenas noches buen

Voz 6 28:41 no el silencio en el Molinón era absoluto algunos aficionados acercaban bueno en una noche fría ya te digo

Voz 5 28:47 no estamos a a dos grados ahora mismo en la

Voz 6 28:50 en la ciudad se acercaban con el coche a plena apenas paraban acompañaban con la mirada esa esa puerta cero donde hay dos dos velas seleccionadas que se han acercado al a dejar en el en la Puerta cero del Molinón sea alterado ese silencio porque han abierto las puertas del parking el consejo de administración que va a acercar a las oficinas del Molinón supongo podrá preparar el homenaje que mañana el estadio rendirá a Ence que gastos

Voz 4 29:17 luego volvemos contigo hasta luego he casi las doce de la noche

Voz 3 29:20 ella primera media hora de del Larguero pero todo lo que hablemos y todo lo que oigamos y todo lo que digamos es poco tienes el teléfono como siempre quieres tantas noches hablamos de fútbol quién es el que mejor ha jugado al que peor pues hoy ahí tienes el seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta para mandar tu mensaje tu nota de voz al larguero cómo recuerdas a Quini

Voz 4 29:41 me han contado de Quini sino lo has visto que recuerda

Voz 3 29:44 de los partidos que le viste como jugador como como

Voz 4 29:46 el delegado del Sporting como como hombre del fútbol

Voz 3 29:49 le pasó con el secuestro si quieres dejar tu mensaje lo que te venga a la cabeza de Quini enseguida lo ponemos también con el Whatsapp seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta seguimos en la SER

Voz 4 30:00 es uno más claro el extremo David González como yo siete tres cada uno pensó uno más en demasía

Voz 13 30:08 el Sporting gracias a todos los mis compañeros pues estoy aquí entraron metía goles pero no siempre debe estar agradecido a todos los compañeros que no porque sin ellos no hubiera llegado nunca a ninguno

Voz 15 30:22 ah sí

Voz 29 33:32 sobre Quini atención Kenny se ha llevado la pelota Agustín muy adelantado llegó el segundo gol del Barcelona seguido por Kiril a los cuarenta y uno minutos y medio magnífica acción

Voz 4 33:51 tal valor uno de tantos goles marcados por Quini narrados por José Ángel de la Casa logrando son los pichichis que logró bueno queremos saludar también a José Ramón Alexanco que fue compañero suyo cuatro temporadas en el Barça hay del ochenta al ochenta y cuatro los cuatro años que estuvo en el Barça o varios jugadores como Lobo Carrasco

Voz 3 34:10 Víctor Muñoz estuvo tres

Voz 4 34:12 el primero me parece que no también José Ramón Alexanco

Voz 3 34:15 bueno varios de ellos no está por ahí en sintonía Larguero

Voz 4 34:17 hola José Ramón Alexanco buenas noches

Voz 7 34:19 hola buenas noches qué día tan duro

Voz 4 34:22 qué noche tan dura

Voz 7 34:23 pues sí la verdad no no lo noticia la verdad que bueno pues muy muy triste con que no sobre todo porque yo he pasado muchísimos minutos muchísimas horas con él muy bueno para mí después de

Voz 0239 34:39 eh

Voz 7 34:41 de que ahora hace poco pues habíamos hablado ya está no se estaba bien tal bueno pues no sé de alguna manera pues muy tres

Voz 3 34:49 cuando ahora este con la última eh

Voz 7 34:51 pues en Navidades en un rato después de varias también porque veces mando pues nos llamábamos hablamos algunas cosas y tal y cuando tuvo su su cosa que tuvo bueno siempre va teníamos una pues eso no una amistad pese a Telefónica no

Voz 3 35:11 existir muy amigos en en el Barça y compañeros de la selección no jugó hasta el Mundial del ochenta y dos y la Eurocopa de de Italia

Voz 7 35:19 sí sí sí sí dime consideró además que fichamos también pues el mismo año o con con el ozono no

Voz 3 35:28 incluso te tocó si no recuerdo mal en aquel es que la pasaba de todo eh a quién y la bajada de todo el accidente que tuvo siendo tan joven no siendo un chaval antes de fichar por el Sporting que que que que bueno fue un accidente gravísimo y luego el cáncer que ha padecido ya más recientemente sobre todo que el secuestro en el que creo que tú tuviste un papel importante no José Ramón

Voz 7 35:48 bueno pues no no no no es un va mucho menos importantes una es un tema que la verdad que que que durante un tiempo pues la verdad es que lo pasamos muy mal la familia de nosotros los amigos y todo oí el equipo doy todo Barcelona que es todo muy bien muy muy al lado de los oí llegó la zona digo España que por lo tanto la verdad que sumas trago también se de se entero que pasamos con su secuestro

Voz 3 36:17 si te tocaba hacer de mediador con los secuestradores

Voz 7 36:20 sí bueno tuve un papel hay en el tema de porque él también lo pidió y bueno yo pues eso mi amigo muy tenía que estar ahí no

Voz 3 36:30 y está por ahí el que fue puesto de entrenador César Luis Menotti durante casi dos temporadas y César Luis Menotti

Voz 5 36:37 noches buenas noches imagino que

Voz 4 36:41 ha consternado no con la noticia que no sé dónde le ha pillado y cómo se ha enterado

Voz 5 36:45 sí sí no no me avisaron hoy yo estuve en contacto con red de Barcelona no muy dolido nombre en el ente excelente persona una una relación de de de con el grupo sobre todo son son son personas que siempre aportan el aportan jugando a puerta estando a gente que le hace muy bien al fútbol y lamentablemente la vida se está muy dolido realmente no me lo espero daba no no no sabía yo todas las cosas que me contaron que fue fue pastando pero igual entonces veintiocho años tu nombre muy joven y lamentablemente luego puedes me queda por decir que tuve afectivamente una excelente relación porque era más eras que jugando no jugó cuando era un hombre de Kiko el equipo no voy a ir me duele mucho y lo único que me queda por ver si que acompaña a su familia e ir deja una herencia de que todo el mundo diga que se acaba de ser un excelente persona era un un gran tipo y un gran hombre de equipo

Voz 3 38:04 que qué es lo que lo que recuerdas principalmente del como jugador cuando estuvo a sus órdenes

Voz 5 38:10 eran goleadores venía de un problema de secuestro y esas cosas que le habían pasado pero igual igual de tu al servicio del equipo un goleador de excelencia pues goleador de la Liga pero no todas esas cosas en el fútbol que él no lo que queda más más importante que queda es tu hombría de bien y un relación afectiva más allá Si jugaba no jugaba siempre fue un hombre que tú al servicio de sus compañeros y del entrenador con una humildad que era su característica no recuerdo haber sido todo lo que había sido antes cuando llegué al Barcelona a él ya había sido una figura de que no se ha sido un año goleador de la Liga

Voz 7 39:01 pero a la vez la que sorpresa muy me somos mucha grité no entraba

Voz 4 39:07 no entraba no entraba en los planes de nadie desde luego

Voz 7 39:09 ah pues nada y gracias por estar en el larguero

Voz 3 39:12 con recordar también al que fue su jugador bueno no sé si hace mucho que no saludables Alexanco y Menotti pero uno fue su entrenador otra fue su compañero creo

Voz 5 39:21 hola qué tal un placer ser comentadas tanto bueno de Homo realmente también este tengo tengo en mi en mi corazón toda esa historia no debe de haber pasado por el Barça y haber encontrado es gente gente como como con quién estoy hablando no otro otro profesional decepción un hombre cabal son son de mensajes al fútbol de Hoy por por todo lo que significaron como futbolista de excelencia ahí como como grandes personas a que me tocó convivir así que que un placer de escucharte

Voz 7 40:00 un placer gracias a los dos

Voz 3 40:02 no y José Ramón Alexanco compañero en aquel Barça biquini y entrenador de de quién y un abrazo a los dos eh

Voz 4 40:08 voy a ir a Gijón para cerrar

Voz 3 40:11 eh y dejar que siga la noche transcurriendo en esta noche tan difícil para todos los afiliados pero tengo por ahí a Emilio Butragueño también la presentación del Real Madrid hemos escuchado al presidente del Oviedo hemos escuchado al presidente del Barça también acaba de aterrizar la expedición del Madrid después de haber jugado el partido del que ahora hablamos enseguida Espanyol uno Real Madrid cero está al teléfono también Emilio Butragueño la Emilio muy buenas

Voz 4 40:33 hola qué tal buenas noches bueno ha habido noches mejores no

Voz 7 40:36 es totalmente totalmente totalmente no sobre todo equino en la verdad que sí

Voz 1192 40:42 la sentencia terrible por lo que el significa llano no sólo como leyenda del fútbol que su aportación como como jugador de fútbol es indiscutible está en sus cifras sus goles pero también por el legado que deja la persona no los valores que él siempre defendió hoy que sinceramente para mí también es algo muy muy importante

Voz 4 41:07 Antonio te porque está claro un hombre

Voz 1192 41:10 Ximo un caballero un señor aquí

Voz 5 41:14 la verdad es que estamos muy afectados

Voz 3 41:17 era era era un poco de todos no hemos hablado con gente del Sporting era su familia hemos hablado con gente del Barça con el presidente con antiguos compañeros pero alguien como tú que representa al Real Madrid que durante aquellos años era máximo rival sin

Voz 4 41:30 algo y es lo que tu dices esa huella que dejó irá alguien que

Voz 3 41:33 ni tampoco de todos no Emilio

Voz 1192 41:35 sí exactamente es decir que es verdad que jugando Sporting el Barça cero era un hombre de la familia el fútbol porqué porque se hacía querer porque era muy buen compañero porque era muy respetuoso muy efectivamente la sentimos como algo nuestro lo cual pues cuando hemos escuchado la noticia no queríamos

Voz 5 41:59 o creerla pero cuando efectivamente no

Voz 1192 42:02 confirmado pues estamos afectados claro

Voz 1173 42:06 me imagino que es la primera reacción oficial del Madrid además del comunicado queréis pero imagino que también en el Bernabéu

Voz 3 42:13 se recordará en el próximo partido a quién y no

Voz 1192 42:16 bueno por supuesto que estaremos si me lo permitís estarían de a un saludo a la Familia no solidarizarse con su dolor por supuesto no sé el plan que tiene el Sporting

Voz 5 42:33 eh

Voz 1192 42:34 bueno en estos próximos días pero obviamente pues intentaremos estar con ellos

Voz 7 42:40 dentro de

Voz 1192 42:43 el dolor y el sufrimiento pues dice que el Real Madrid es un club al que vean que Kimi pues siempre dejó una huella muy muy positivo Eli sinceramente mucho

Voz 4 42:58 Emilio Butragueño gracias por estar en el Larguero en esta noche un abrazo hasta luego

Voz 1173 43:03 o hasta luego ha contado Carlos Marañón

Voz 3 43:08 en Carrusel que se lo ha dicho el padre de Carlos Marañón comentarista de Carrusel deportivo Rafa Marañón que fuera jugador entre otros de España y contaba Emilio Butragueño en ese palco en el estadio Cornellá entre Espanyol Real Madrid será contado Rafa Marañón a Emilio Butragueño gracias también a al buitre por estar en El Larguero bueno cerramos el rejón no vamos a hablar de ese Español uno Real Madrid cero del asunto de Neymar y otras noticias que tenemos y contaros pero cerramos con los dos puntos de conexión en El Molinón y en ese Tanatorio donde está el micrófono de la SER con David González David

Voz 0480 43:43 sacaban de apagar las luces Manu de este tanatorio ya ha salido la familia y aquí está escuchando El Larguero y también emocionado un hombre que era amigo sobretodo amigo de Quini mañana a las ocho de la tarde a todos nos va a tocar llorarles en esa despedida Quini pero le toca un momento duro que es oficiar el funeral por Quini el hombre por el que siempre siempre decía que no juraba por Dios sino que el jurado por Quini el capellán del Sporting Fernando fue yo que ya tuvo que oficiar un funeral doloroso pésimo en El Molinón por Manolo Preciado mañana también va a afrontar ahora la noche previa a despedir a un amigo mañana en El Molinón esta escucha

Voz 1375 44:15 Capellán buenas noches buenas noches

Voz 4 44:19 decir que no acabo de creérmelo hola

Voz 2 44:21 Arda

Voz 17 44:22 son tantos años de amistad y problemas recuerdo del secuestro estaba en Burundi en África en misiones seguimos aquello con una es pues cuando yo el cáncer que luchó lo había superado ya les dijeron que no hacía falta más las revisiones iba Munir así tan extremadamente hace veinticinco años ya me tocó enterrar al hermano tras el portero que murió abogó por salvar aquellos clubes todos son todos los que vienen ahora a golpearse en la cabeza es que de aquí mi viniera Quini es que es una leyenda que pasa de padres a hijos al Ibex a niños cuando aparece por ahí tiene que vine niños que no la han visto jugar ni ni pero que se ha ido transmitiendo lo la la figura de Quini bueno yo sin menospreciar a nadie pero va por ahí el Sporting jugarán un campo iba Quini la gente al que busca Saquín

Voz 3 45:28 sí sí es verdad es verdad tiene algo no es verdad tira de toda España de toda España de todos los aficionados al fútbol es lo último que usted hubiera querido verdad Capellán es oficiar el funeral

Voz 1375 45:39 bien pues con por supuesto

Voz 17 45:43 todavía estuvimos hablando largo antes del partido

Voz 3 45:47 la última de qué hablaron ante ayer

Voz 17 45:50 no jugamos el sábado no

Voz 4 45:51 sí sí sí sí