Antoni Daimiel analiza en El Larguero la NBA

Voz 1375 00:00 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1 00:03 no

Voz 1375 00:16 uno I

Voz 2 00:17 y nueve Casillas una menos en Canarias

Voz 1375 00:19 Daimiel como cada martes en El Larguero Anthony que estamos

Voz 0200 00:22 buenas noches cuántos días después has hecho con Kimi de protagonista aunque sea de sí sí sí no de reportero de reportero no sé si si muchísimos sí tuve alguna oportunidad de si de hablar conel de compartir muy bueno pues ya lo habéis contado todo pero sobre todo impresionaba su su talante y su calidad humana no

Voz 1375 00:43 P I te llegaba es verdad aunque les recuerdo como gran

Voz 0200 00:46 aficionado al fútbol de niños ser un delantero centro completísimo no fantástico no es

Voz 1375 00:51 jugadores que con los que crecimos no cuando pasamos a hacer aquí que no lo los de nuestra generación eso Iribar los Camacho Juanito Santillana Quini Carrasco toda aquella generación bueno he tiempo para el basket tanto ni los Rockets que siguen imparables y entonces todo el primer puesto del Oeste vamos a ver si se lo quitamos

Voz 0200 01:07 desde luego Houston tiene más motivación que Warriors están jugando a un grandísimo nivel no tienen fallas no no tienen grietas en en su juego sí cuentan con prácticamente todos los importantes y es muy difícil verles perder llevan trece victorias consecutivas y siete victorias trece derrotas que suponen un setenta y ocho por ciento de victorias relacionarnos partidos disputados hizo una marca impactante eh han jugado treinta y un partidos coincidiendo Chris Paul James Harden y creen Capella el pívot de esos treinta y un partidos han ganado treinta Isi los dos partidos que han jugado contra agobios estando esos tres los han ganado también barajó dos Juanjo alguno más no porque han jugado tres es decir en el margen particular e están dos uno para Rockets pero el día que estuvieron los tres ganaron los dos pero los dos partidos juegue

Voz 1375 02:04 piensas y dices bueno en un play off en una serie dentro los dos una hipotética final del Oeste gana Warriors pero con el factor cancha a favor de Houston y tal y como están cuidado eh

Voz 0200 02:11 cuidado si eh saber lo que pasa tenemos en la memoria los mejores equipos de Mike D'Antoni que eran aquellos Fini Chance de NAS es tu email eran equipos con menos especialistas defensivos equipos menos eh potentes a la hora de defender y de intimidar Houston tiene mucha plantilla ahora muchísima plantilla tiene jugadores por dentro no sólo Capella

Voz 3 02:32 eh nene blandas

Voz 0200 02:35 ahora por fuera tiene defensores anotadores

Voz 1375 02:39 es una metralleta es claro porque ha llegado Joe Johnson

Voz 0200 02:41 jugó pero bueno Ariza anota los citados Paul Harden Eric Gordon sea tienen de todo de una plantilla muy

Voz 1375 02:49 está de lo saca una victoria en Houston a Golden State Warriors la pelea en el oeste por el liderato en el Este sigue la pelea entre Toronto y Boston no

Voz 0200 02:56 sí están igual pues prácticamente creo que lleva tres partidos más jugados Boston que Toronto eh lleva una victoria más Boston que Toronto así que están practicamente igual Cleveland ya está a siete partidos de de todos juntos ha dicho el líder de Boston si si llega a obligado está complicado sí porque Cleveland lleva ya cincuenta y nueve partidos es decir que quedan veintitrés recortar siete de veintitrés es muy complicado no es más fácil lo del Atlético de Madrid con el Barcelona que que en Cleveland se acerque a Toronto está además son dos rivales no tienen que fallar los dos

Voz 1375 03:31 bueno pues ahí está la pelea por el liderato en el este y el oeste está bonita aunque con Le Bron descartado por cierto he visto en Filadelfia no has visto lo de los carteles si los carteles anunciando en Filadelfia en vallas publicitarias el que sería el quinteto ideal de Filadelfia

Voz 4 03:43 con envío con Simmons conseguir más

Voz 1375 03:46 está eh con Vinton creo imponen un hueco en el quinteto titular para Le Bron diciendo te vienes Le Bron

Voz 0200 03:52 algo así en si es que completa el proceso no lo dice hay que decir porque esto es responsabilidad de una empresa de que remodela casas algo así Power Home remodela sino algo así pero se han atrevido también a poner Tres anuncios en esos tres anuncios en Cleveland aproximadamente a unos diez kilómetros del de del pabellón donde jugaban los Cavaliers en una autopista los han puesto también José Bono Lebron unos enfadado ha dicho que es un honor para él eran equipos con treinta y tres años y quince temporadas a sus espaldas de hecho Philadelphia no es ninguna broma ha aparecido en un informe de la hay es bien que da a siete equipos que podrían optar a Le Bron James para la temporada que viene Philadelphia y Miami en el este Houston Golden State San Antonio Clippers y Lake

Voz 1375 04:44 bendito sea ahí es dónde acabará este tío he veremos a ver no sé si tendrá algo que ver estoy pensando ahora que hay una película nominada a los sí sí tiene que ver es eso no me que se llama tres carriles un inspirado claro eso estaba pensando en esa película ahora que he visto que además la carátula de la estación eso es eso tres carteles anunciando buenas un caso bastante más que una niña que ha desaparecido no sé si es una película Tres anuncios eso es no la tengo ganas de verles es bueno he dejamos los carteles de Le Bron los Lakers de pregunta los Lakers que suman ya las mismas victorias que en toda la temporada

Voz 0200 05:16 sí sí bueno es una señal de de clara mejoría sobre todo Brandon ingrata es un jugador que está jugando mucho mejor que el año pasado

Voz 5 05:24 y ahora ha alargado la rotación para incluir

Voz 0200 05:27 en un poquito a Isaiah Thomas que sigue siendo suplente pero los han ganado siete de los últimos diez partidos los tres últimos porque viene están todavía lejos eh de de play off a siete partidos de playoffs con lo cual va a estar difícil pero bueno pues presentan un poco su candidatura

Voz 5 05:43 como equipo aspirante a Le Bron au a incluir

Voz 0200 05:46 dos estrellas de la Liga en su temporada de la temporada que viene ya convertirse en un aspirante de verdad

Voz 4 05:52 a ver la nueva versión de los donde llega eh

Voz 1375 05:56 lo de Anthony Davis y que me está dejando fluir no se estaba haciendo un temporada con Cousins pero ha sido lesionarse Cousins se ha disparado

Voz 0200 06:03 en números nunca vistos o muy pocas veces vistos en la historia de la Liga en el último partido anoche cincuenta y tres puntos dieciocho rebotes contra Phoenix cinco tapones Hi5 tapones llevan siete victorias seguidas los peli Cannes pero en febrero eh lo que llevamos de febrero que ya llevan muchos partidos promedia treinta y seis puntos trece rebotes por encuentro en diez partidos exactamente ha jugado así que claro hay mucha gente que dice que debería a optar al MVP pero claro su equipo ya está con un récord lejano al de los mejores por ejemplo al de Houston que tiene al principal candidato en James Harden no pero ahora mismo eh Pelli Cans está quinto en el Oeste a sólo un partido y medio en San Antonio que es cuarto eh qué tal Wajda en la vuelta Miami contento eh contento porque bueno pues parece que su fan su familia quería volver allí y él se siente valorado se siente bien estando en Miami jugando con los Heat ha dicho que sin embargo no descarta ahora pensando cada verano y que no puede garantizar que juegue la temporada que viene y luego hay una anécdota bueno pues terrible no eh que que ha hecho casi saltaran las lágrimas en una intervención en una entrevista con una televisión porque un chico de los diecisiete muertos en ese tiroteo en el High School de de Florida el chico llamado Oliver de diecisiete años pues era un gran seguidor de White parece ser que se alegró muchísimo cuando se enteró que que Wade volvía a Miami Heat Dwyane Wade se ha enterado que sus padres lo enterraron con la camiseta de Wade con la camiseta de Miami Heat el el diecisiete el día diecisiete el sábado lo lo enterraron con la camiseta de Woods fuerte es que no sé cuántos años lleva en la NBA que lleva bueno muchísimos es del dos mil tres del draft del dos mil tres los mismos que Le Bron y que Carmen once años quince años de temporadas varias eh

Voz 1375 07:52 bueno uno de los expedientes X de la temporada Anthony la lesión de Cabo y Leonar en San Antonio qué le pasa

Voz 0200 07:59 oficialmente tendinopatía en el cuádriceps y yo no me olvido que cuando empezó la temporada el día diecisiete de octubre miré el informe de los expertos y decía que en siete o diez días jugaría Kawashima eh no jugó el sitio de días reapareció en diciembre jugó nueve partidos creo que el trece de enero El el jugador decidió que le seguía doliendo y que no iba a jugar más y ha habido problemas hay la franquicia ha estado Nueva York él con algún representante de los esperó pegado a él pero contando con opiniones de otros médicos de ayer en Nueva York y ahora ha regresado a Antonio iba a empezar a entrenar vamos a ver qué ocurre pero Popovic dijo que tortura la que a él no le extrañaría que no jugará en lo que queda de temporada fue el mejor jugador

Voz 1375 08:43 el año pasado si no tiene

Voz 0200 08:46 tiene dos veces mejor defensor y creo que ha estado dos o tres veces el mejor que de todavía secretos dice

Voz 1375 08:51 el temporal pedir unas Finales Si bueno

Voz 0200 08:54 un jugadorazo muy hoy hablando de los espero

Voz 1375 08:56 qué ha pasado con Patty Mills recibió insultos racistas en la grada no

Voz 0200 09:00 mira que se lo avisó esto es muy curioso e jugando en en Cleveland precisamente el domingo se lo avisó un seguidor a través de Twitter han Patty Mills porque lo había oído a través de la televisión parece ser que luego han eh la propia televisión la he visita ha colaborado ya han buscado la frase bueno le decían como él lleva ahora trenzas jugando le decían perro jamaicano devuelve el trineo de bobsleigh más oriental Ivonne pues Cleveland Cavaliers ha localizado al espectador o a esos

Voz 1375 09:30 se lo cantaron en la grada en la grada y un espectador dos libres y un espectador lo Le puso en Twitter lo demás si se iba el NYSE había enterado como chivato digamos bueno en este caso bien hecho para hecho viene parece ser que él

Voz 0200 09:41 otro compañero habían oído algo pero bueno no no lo tenían muy claro ya a través de Twitter eh bueno pues dieron con la frase luego Cleveland Cavaliers ha localizado al espectador que bueno Ile prohiben la entrada el Quicken Loans Arena de momento durante un año eh eh dentro de un año revisarán la situación es decir prohibición indefinida de entrar dentro de un año revisa

Voz 1375 10:02 qué te parece ahora si lo comparamos lo que ocurre aquí te roja

Voz 0200 10:05 americano le han llamado este les australiano eh

Voz 1375 10:08 madre mía pues es muy fácil eh fíjate como lo ha hecho el club localizando al tío fuera prohibida la entrada al pabellón está igual la próxima vez Jean se lo piensa en fin bueno hay que recordar en Petrovic que se cumplen

Voz 0200 10:22 de cinco años de su fallecimiento sí sí sí XXV Años de de su fallecimiento bueno hará este verano pero anoche quisieron los los Nets eh recordara a Drazen Petrovic antes bueno creo que en el primer tiempo muerto del partido contra Chicago pusieron un vídeo homenaje en el videomarcador la cancha de él los Nets hay bueno pues unos recuerdos y reportajes ahora mismo en Estados Unidos es tremenda la huella que dejó Petrovic es que que bueno jugó eh

Voz 1375 10:49 en dos años y medio en los Nets a gran nivel estuvo en Portland dos años a muy bajo nivel porque no explotó en los Nets sí sí sí pero tiene la camiseta retirada eh

Voz 0200 11:00 con los Nets Inti bueno pues estuvo su madre en el partido anoche le entregaron un balón

Voz 3 11:07 que una ovación allí en la cancha oí

Voz 0200 11:09 no pues hay que recordar que fue el primer europeo que entró en uno de los tres mejores quintetos de una temporada fijas el primer año en los Nets cuando bueno pues creo que se ha colocado tercer au se mantiene como tercer mejor tirador de tres en cuanto a porcentaje sólo eh están por encima Steve Hooker es precisamente el entrenador de barrios y un alero Hibbert Davis que jugó también en los noventa pues él tiene un cuarenta y cuatro por ciento de acierto en triples en su carrera pena que fuera tan pronto para mí el mejor

Voz 1375 11:37 por lo visto siempre

Voz 0200 11:38 pues iraquí ha habido buenos esa Sabonis no sé si si Bono hay lo de grasas fusiones pero hay mucha gente que opina que es que es Petrovic Si bueno pues todo el mundo piensa que si no hubiera fallecido trágicamente tan joven hubiera tenido cinco seis años más en la NBA grandísimo

Voz 1375 11:54 qué tal está Rodman por cierto Dennis Rodman que dedique ha salido de una clínica de desintoxicación no sea de desintoxicación

Voz 0200 12:00 no rehabilitación por adicción al alcohol en la concedió una entrevista reconociendo lo hizo dice que va pues como en las películas dos veces por semana una reunión de Alcohólicos Anónimos dice que lleva ya veintiocho días sin probar alcohol y que cree que lo va a conseguir

Voz 1375 12:15 más de todos van a debería venir desde hace tiempo que las lo raro es que vaya solos los viajes ojalá que se recupere pero en caso perdido e Bay la última te hago alguna de los de los oyentes saben ella Manu Franco con la Fórmula uno pero a partir de este jueves Anthony todos los jugadores que hayan rescindió su contrato podrían volver a fichar por un nuevo más acostarme y otro equipo y jugar play es otro

Voz 0200 12:35 más importante tienen que rescindir antes de de esa fecha límite del jueves su con

Voz 1375 12:40 el con el equipo actual por ejemplo no sí que parece que no quiere volver a jugar con los Knicks ni los Knicks

Voz 0200 12:45 quieren que si él rescindiera antes de este jueves podría fichar o bien a partir del jueves o bien antes del once de abril

Voz 1375 12:52 es cuando acaba la temporada regular por otro equipo hijo pelillos bueno pues atentos a ver si hay alguna algún caso llamativo eh vamos con cuatro cinco preguntas rápidas dice María José piensas que Doncic debería estar en un equipo puntero o sería mejor uno donde tenga minutos pensando en el draft el año que viene donde sigue incluso hablando se que puede ser hasta número uno no

Voz 0200 13:11 sí yo creo que va a ser número uno número dos como abajo Ivo no pues donde les lo que esos hay una lograría una lotería al draft con los peores récords de la temporada donde el Eto'o que va a jugar mucho porque normalmente a no ser que haya aún no sé como el caso de marca el pulso este que se ha lesionado del hombro los que son número uno y número dos son capitales importantes de la franquicia juegan Juan

Voz 1375 13:32 Francisco de esta te preguntan casi toda la semana pero insisten hay muchas preguntas esto es factible que Le Bron pueda fichar por los gordos

Voz 0200 13:39 no no lo veo mucho por una cuestión económica y no no veo en el carácter de Lebron eh no se lo vería más en Lakers volviendo a Miami hasta en Filadelfia más que en no no me lo imagino Dabo

Voz 1375 13:50 Francisco Cabrera han ganado los Clippers con las

Voz 0200 13:53 día de Griffin como les ves

Voz 1375 13:55 la postemporada se les ve bien eh

Voz 0200 13:58 bueno es que han ganado dos titulares every Brownlee Tobias Harris han llegado titulares son dos muy buenos jugadores en cambio Detroit empezó ganando los primeros partidos con Griffin y ahora está perdiendo partidos yo veo bien a los Clippers incluso para si se meten empleo dar alguna sorpresa

Voz 1375 14:14 Joan Mercader como ves a los Bucks podrán superar la primera ronda de play off

Voz 0200 14:19 sí sí me gusta más de la que como no hay y yo creo que hay dos equipos en el este que no son los tres que están arriba son Milwaukee Filadelfia que cuidado con ellos que retoques sí sí muy muy molestos en una eliminatoria larga al mejor de siete son equipos muy duros eh

Voz 1375 14:36 Fran Romero XXX la última quién tiene más opciones de ser campeón de conferencia Toronto en el este o Houston en el oeste pues yo creo que Houston eh pues tras por qué

Voz 0200 14:48 Tom parece que ya se está recuperando y va a pelear hasta el final con Toronto pero Houston tiene mucha más motivación está lanzado yo creo que Golden State Warriors va a seguir tomando sólo con tranquilidad