Iturralde González recuerda emocionado a Quini

una broca también tendrías eh no voy a decir que no no no porque he para nosotros para los árbitros no ha sido un padre es llegar tengo una anécdota con el que es cuando me empieza a hacer un poco no es decir joder esto es una persona compartido partido de esos que te sale un partido duro que que hay bronca y acaba el partido y nos dirigimos al vestuario el venía con nosotros ya había dos directivos a en el pasillo como si ya saben decirte algo vital me abraza y les dije a este señor no lo dice nadie nada ese era Quini si era muy protector el mundo del colegiados Varda con su brazalete yo he llegado unas mayores alegrías también fue que hicieron un homenaje y a través de Díaz Vega me me llama Díaz Vega por la mañana el homenaje a la terminaba por la mañana en mi dejó me acaban de comentar la gente homenaje que lo hubiese gustado a Quini que estuviese cogí el coche y me fui a Gijón porque porque se lo merecía e ir lo tengo grabado el grabado en un homenaje en un programa comienzo Canal Plus tengo camisetas de ya sabes que tengo que me cambiaba solicita a sus jugadores no camisetas pues de Messi de Romario Ronaldo de los dos de Beckham y lo dije públicamente es decir la camiseta que más ilusión me ha hecho fue la que regalaron en el homenaje de Quini es sólo la verdad si tú no la pierdas