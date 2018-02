Isabel: "Conocí a mi actual marido por ser impuntual en la primera cita. Llevamos 53 años juntos"

Voz 1 00:00 hola Isabel buenas noches hola buenas noches Macarena desde Santa

Voz 2 00:04 ver gracias por llamar y adelante fondo

Voz 1 00:06 muchas gracias aquí por hacernos las noches división mío tan agradable sale ya verás una pequeña una pequeña gran historia en el tiempo quizás pero ya eras venga por los años sesenta cuando yo tenía recién cumplidos los dieciséis pues acabé el bachillerato empecé a estudiar secretariado una academia que hay en una en una zona muy céntrica de Santander entonces pues que tenía unas un grupito de amigas más cuales pues a la salida de de la Academia nos reuníamos en una en una pequeña confitería que había las criaturas la confitería aviones queda viuda interesantísimo una mujer puede anti con el pelo blanco joven todavía le gustaba mucho pues como éramos éramos tan jovencillo Angulo cuela que ella en aquellas sociedades y yo las dice dice seis para diecisiete pues imaginar que tú las millas que la contábamos con aquella casi casi inocencia que teníamos en aquella época no hija pues la contábamos cosita uno pues coincidió que una vez con aquel pequeño grupo de amigas pues señores mi vida fui a una a una romería Floren que se celebraba en enfrente de la bahía de Santander acoge una granada Chita Bettina Rehn ya hay una hay una playa se llama pues Pedreña descansó música muy conocido sobre todo la gente cuando vienen pues me encanta pasar la bahía de Santander es una preciosidad seguramente conoce bueno pues ahí enfrente Pedreña pues había una armería fuimos esas amigas y yo nos llevamos unos bocadillos y cogimos rancho pues así como nublado no hacía mucho para playa provoca lo pasamos muy bien y llegó el momento por la tarde en que había que ir pensando en volver a coger la lancha para volver a a Santander no es una aldea muy cortas hace padre en un poco más total pues ya estábamos cogieron ancha y ahí vemos venir un grupo de chicos yo yo yo Maheta del grupo suelen siempre he venido yo siempre me he ido uno uno uno setenta y tres sabes entonces bueno la la más alta bueno pues de aquel grupo de chicos vimos venir a lo lejos pues había uno que sobresalía de ellos porque era el más alto uno pues comer fuimos llegando resulta que yo ese chico de conocía de vista sabes pero aquí pero nunca había manejado lado nada punto justo con el con ese grupo había otro chico que si quiere conocía porque era de mi calle era amigo de mi hermano y entonces me podía saber que más quiso exijo que aquel grupo de chicos que venían contentos Dahl o un grupo de chicas que más o menos éramos la misma que ansiedad a otros hombre pues mira la chica la conductora no porque yo conozco su hermano yo estoy roto y poco a poco pues siempre estamos ya sabes pues habrá Arias está cosas que dotará a hacer pandilla ha hecho exactamente a la pandilla dentro de las pandillas enteras de esta entonces bueno pues o va voy andando por aquella carretera que conducía al embarcadero ir a casa no me lo creo es un poco y había allí un quedaría existe ella está cerrado ya chiste un un baile de esto es que es un un pequeño Ike Tina fuera un un patio con unas con unas identificadas las uvas allí colgando verla en un sitio bonito bueno porque y bailando un botín ya después ya nos temíamos quieren ancha total que más acompañaron Arantxa total llegamos a Santa André mil viendo había pasado total chico este acto es el que si me puso a mí al lado porque claro no sé si le ha porque era el alta dos actos que así hablando hablando pues que éramos éramos para para el sábado siguiente yo como te dije era la primera testigo una romería y caro la primera vez que un chico me decía que si salía con el sábado siguiente bueno pues así como color colorada hay todo pero no se me veía porque era de noche pues ya dice que si no ah pues quedamos a las seis en la esquina pues justo detrás de la academia donde estudia vamos justo en la esquina cerquita muy cerquita de la confitería anda señala que te comento que nos daban los consejos que claro el duque el lunes mismo ya conocimos allí pues a la fíjate pues que invita a un chico seguimos se cuando se llama pues qué bien mira tú que daba la se no vayas a ir a las seis en punto tarde un poquitín más ya que cinco minutos más tarde sabe a Piñera le voy a dar pues pues iba emocionada echaba Luca que no tenía es que yo llevo hueco llegando yo me imaginaba que ella iba a estar en la esquina pues esperándole ya sabes como Richard Gere toda sigue dando ahora chica allí digo ahí vivo no nadie nadie nadie bueno pues es que esquina Macarena es un sitio muy rico de Santander porque el Banco de Santander tienen un edificio el banco darle un arco enorme pues en esta esquina y estaba a través de ese arco Servetto toda la avenida principal de la calle de Santander es el Paseo de Pereda es donde paran dos buses que llegan a las playas del Sardinero yo estoy hablando como si lo conocía yo creo que si bien a lo cual allá escucharle me despierto a todas horas seguramente

Voz 2 05:50 es una herida una idea pero vamos que si no lo estás explicando usted también que hay vida ayuda bastante

Voz 1 05:56 bueno pues eso es a través de ese arco pues está el edificio de Correos en erigido de hebreos pues está la parada de lo bueno pues pues yo me sentí desangelada ahí ya hay cómo no sé no sé cómo decirte que me sentí porque la primera vez que iba cien que quedaba con diez no estaba digo con vaya vaya vaya vaya un fallo no total Lacy como aquel que no quiere la cosa como para instar no me di la vuelta rápidamente CaixaCorp para atrás no poco a poco así como si hubiera habido alguna cosa me di la vuelta yo empezaría a desandar el camino para en primer lugar a la a la confitería y luego ya hará casa no pero fíjate cuando había Trillo a lo mejor había andado cincuenta al cincuenta único que me llaman a mí me sirve atrás ya llega ya que el príncipe quien Begoña caballo sabes chico de ella había quedado venía corriendo a todo correr no sé qué y me he retrasado hasta hacerlo lo sabía retrasó un poco pero resulta que no ahora te decía que te cuento en kit de la cuestión es decir que había llegado primero sabes llevó allí a llegar y que yo no estaba pues dice eso eso lo supe tiempo después eh no en ese momento los sube después les bastante después meses después supe que él había llegado al ver que yo no estaba lo primero que pensó es en tu Ka que es ha pensado pinchado No sé quién se cogió se cogió el autobús para ir pues pues para irse pues pues con amigos con quien fuera sabes pues vamos a salir empezamos a salir pues fíjate Macarena hace ya de esto cincuenta y tres años me me habían entre Príncipe Valiente para que me sigue llegando siempre que yo soy poco aquí que minutos los que yo retoma se son las que siempre llevo de retraso él siempre me está esperando preparado a la hora exacta yo siempre los tres inútiles eso es estamos hablando de esto de la paridad hombre yo Esteban muchos meses muchas veces para llamar a misa como que tenía que tener así un tema un poquitín

Voz 2 08:28 alumbrando encuentro el momento Isabel es una anécdota muy bonita y claro y además es su vida está usted hablándonos de de de de su historia musical

Voz 1 08:38 la historia de cómo nos conocimos mi marido yo y luego iría al domingo siguiente ya pues fíjate tú me llevó a bailar lo no es tú has ido siempre bailar Macarena hay encantado

Voz 2 08:50 no hay que bueno entonces bailaba muy bien yo

Voz 1 08:53 modestamente perdóname también porque me había enseñado Mi padre y mi madre me había enseñado al domingo siguiente me llevó a bailar a El Gran Casino de Melo ahí es nada de nación pero lo primero es un sitio maravilloso él solo sino más pernicioso sabes que se ponía muy todo tú cuerpo porque ahora me se harán para no nos escucha nadie es otro momento sólo y muy crítico a ver como yo sabía bailar también bastante bien pues no veas qué bien qué bien qué bien bailamos todas las chavalillos exacto la Rubio sea que es un pedazo de de de Mario y entonces pues se pudiera mira esta eso me yo yo eso ya está vas yo soy basta ya vuelven allí orgulloso de entonces que chavalillos que a lo mejor pues ya las conocíamos las conocía porque él sí que había ido a bailar allí más veces pues hombre pues nada laborioso

Voz 2 09:59 Isabel que hacían ustedes una pareja preciosa que los dos estaban guapísimo que bailaba muy bien y eso que era su segunda cita me imagino entre los nervios intentando coger el compás

Voz 1 10:14 más eso que yo pues a ver era una señora que tenía ya los diecisiete recién cumplidos lo difícil que es durante el mes de pues fíjate era en el mes de julio agosto está diecisiete Navia salió no había tenido María bueno yo había salido con mis padres muchísimo porque me dices a mí me gustaba mucho todos practicamos Pamiés la móviles chinos montañismo otras cosas sí pero la cosa de los bailes con chicos y eso no se aprende en casa donde una verdaderamente sí

Voz 2 10:50 es a su padre a bailar en casa Isabel

Voz 1 10:52 lo hicieron en otro ocho otra curiosa mira a permite muy chiquitín Nina encima de los pies de mi padre osea poniéndose piense ni padre ADN si va hacia premio encima a bailar rumba al sur sí sí sobre todo el vals pasodoble pero todo el más fiero igual iguala no sé si soy un poco pesada pero verás

Voz 2 11:19 no se propuesta que yo Le aviso cuando ya estemos fuera de tiempo

Voz 1 11:23 ah vale vale en en en año nuevo mis padres ya murieron mayorcitos hace unos cuantos años siempre yo bailaba el vals desde Viena sales embalses que tocan siempre día de nuevo le siempre todo la familia bailando el vals y todavía lo hacemos horas ya conmigo en mis pies me pongo encima de vistes para ver si con eso también aprender bailar como Mi padre me nada más Macarena

Voz 2 11:51 es bonito Isabel nos vamos a quedar con eso que bonito