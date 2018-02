"Queremos que nos den de alta y tener salarios dignos"

Voz 1727 00:00 en el camino hacia el ocho de marzo hoy vamos a hablar de un colectivo especialmente importante por muchas razones no sólo por su peso numérico hablamos de centenares de miles de mujeres en España sino porque en la primera línea en las fronteras de los conflictos los problemas y las soluciones falsas verdaderas que afectan a la vida de las mujeres de hoy en las fronteras literalmente porque muchas de estas mujeres han venido de fuera de España para trabajar aquí pero la frontera también entre el trabajo asalariado los cuidados y entre el centro de trabajo el hogar porque ella es desarrollan su labor en lo que para sus empleadores es su casa su vivienda su trabajo ha permitido desplegar otras carreras de otras mujeres y otros hombres son las empleadas del hogar lo digo en femenino porque el noventa por ciento son mujeres Rafa ese es el periodista Rafa Bernardo es el periodista de la SER especializado en información laboral buenos días Rafa aunque buenos días y contigo quería antes de nada hacer la fotografía de este colectivo qué perfil nos dan los datos las encuestas pues a son perfil

Voz 1762 01:01 en parte es a veces difícil de medir por esas intersecciones esas fronteras que antes escribía pero bueno según la última epa la de finales de dos mil diecisiete hay seiscientos cuarenta y un mil personas trabajando para los hogares como personal doméstico ochenta y siete por ciento de ellos mujeres es decir quinientas sesenta y tres mil empleadas de hogar hay otra medida la de las ocupaciones también de la epa examina las tareas que hacen los trabajadores irá como empleados domésticos es la denominación eh a cuatrocientas setenta mil el noventa y siete por ciento de ellas mujeres sólo diez mil son hombres en este caso esta medida no tienen cuotas solamente las tareas referidas a limpieza preparación de comida no a los cuidados de personas por ejemplo son son dos medidas diferentes bueno la precariedad en todo caso es siempre superior para las empleadas de hogar que para el resto de colectivos la parcialidad supera el cincuenta por ciento es del catorce coma siete por ciento para el conjunto de ocupados y los datos de Seguridad Social muestran que buena parte del trabajo se hace en la economía sumergida hay cuatrocientos veinte mil afiliadas así que se seiscientas mil personas mujeres la mayoría de trabajando como empleadas de hogar pues quiere decir una tercera parte de estas empleadas de hogar no están dadas de alta en la Seguridad Social el cuarenta y dos por ciento Por otro lado de estas afiliadas son extranjeras hay que tener en cuenta que ahí no están las personas que teniendo origen no español luego consiguieron Aláez

Voz 1727 02:15 sí y aunque queda todavía un trecho muy grande ya se ve en los últimos años si ha habido avances Rafael la equiparación de las trabajadoras del hogar con los asalariados en general

Voz 1762 02:26 el año clave de ese proceso fue dos mil once allí se integró a las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social aunque con un sistema especial lo que abre la puerta a la equiparación en derechos sociales y laborales por ejemplo incapacidad temporal maternidad hay una excepción muy importante que es la del desempleo no esto no es tan homogeneizar las al resto de asalariados otra novedad la cotización entonces encargó al empleador era el que tenía que hacer los trámites y procesarla una disposición que el PP cambió dos años después en dos mil trece para que las empleadas de hogar con menos de sesenta horas mensuales de trabajo pudiesen asumir esa cotización por sí mismas esto lo que supuso fue que entre dos mil once y dos mil trece hubo un repunte muy fuerte de afiliaciones a la Seguridad Social y una paralización de ese proceso desde entonces bueno para seguir avanzando en derechos laborales y sociales buena parte de los esfuerzos movilizado desde el colectivo se ha centrado en lograr la ratificación por España el convenio ciento ochenta y nueve de la OIT que es el que empuja por la igualación por la equiparación de derechos con el resto de los asalariados hay veinticinco países que ya han ratificado ese convenio entre ellos no

Voz 1727 03:25 España gracias Rafa hasta luego hasta luego ya están a mi lado en este estudio de Radio Madrid Carolina Elías que salvadoreña empleada de hogar abogada Master en estudios de género por la Universidad Complutense de Madrid y además presidenta de ese de Bach la Asociación de Mujeres servicio doméstico activo Carolina buenos días buenos días también Magdalena Díaz Garfunkel que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid asesora de la OIT de ese organismo tan importante que señalaba para la equiparación salarial es Rafa de la Organización Internacional del Trabajo en materia de empleo en el hogar muy bueno los días hola muy buenas ideas Carolina Elías los avances legales que hemos contado que ha contado Rafa debe ahora mismo se notan en el día a día del trabajo doméstico ose Tram pese a todo lo que se puede las leyes cuando se reconoce

Voz 1812 04:11 sé que hay avances que algunas mujeres pueden disfrutar de estos avances lamentablemente no la mayoría sobre todo las que trabajan en la economía sumergida creemos que es necesario que se implementen medidas para que realmente se conozca la ley sensibilizar a las sociedades sobre el cumplimiento de esta normativa

Voz 1727 04:33 pues sí hemos preguntados los oyentes esta mañana en la SER lo que nos vienen a contar cuando preguntamos condiciones laborales pues esto que acaba de contarnos Carolina

Voz 1 04:43 buenos días increíble del Campo de Gibraltar aunque esto no era mi trabajo pero todos somos honrados que yo diré que me da igual que sea en España que en Gibraltar que trabajó en siete casas diferente en ningún sitio que quieren asegurar e incluso yo diciéndole que soy yo la que me asegure yo pago de Ny bolsillo de lo que gano la cota que me corresponde al juez nada

Voz 2 05:04 buenos días Jose desde Barcelona yo tengo una prima hermana que eso trabajando con setenta y dos años está en negro porque lógicamente no la quieren seguridad ir al mes se llevan escasamente unos quinientos euros es una vergüenza la Familia ayudan lo que pueden

Voz 3 05:18 debería hacerse Asturias trabaje que hace tres años en una ocasión donde había que frenar los suelos de ellas donde trabajaba para salir y cotizaba por y para mi desgracia como tú hijo enfermo tuve que ponerme deba que ya me habían advertido que si me ponía

Voz 1812 05:37 pero las energías esto es mayoritario o excepcional pues es mayoritario lo diría me atrevo a decirlo de las los testimonios que escucho de las de muchas compañeras que nosotras las extranjeras es importante cotizará a la Seguridad Social porque sino no tememos un permiso de trabajo en vigor que a nosotras queremos que nos dejen de alta en la Seguridad Social y tener un salario digno condiciones dignas

Voz 1727 06:02 si tuviéramos que priorizar los tres primeros problemas a los que se enfrenta el colectivo son precariedad acoso dificultad para ejercer los derechos

Voz 1812 06:12 totalmente de acuerdo esa sería como la priorización

Voz 1727 06:15 y en esa precariedad incluye la aseguren claro

Voz 1812 06:19 el que no nos aseguren el que no tengamos derecho a la prestación por desempleo y y el que no tengamos a las catorce paga completa reconocido en todos los salarios pero incluso las que están cotizando a la Seguridad Social no cotizan por su salario real y eso afecta por supuesto a la hora de una pensión a la hora de una baja por maternidad etcétera

Voz 1727 06:40 el hecho de que Carolina Elías este aquí significa que es un colectivo que en los últimos años se ha asociado se ha organizado y que empieza a poner su propia agenda en el debate público no a cuántas mujeres que se dedican al empleo doméstico llegan ustedes

Voz 1812 06:56 pues es muy difícil lograr organizarnos sobre todo porque cada una está en una casa no tenemos compañeras de trabajo donde nos encontramos en el parque cuando sacan a pasear al perro

Voz 4 07:06 pero cuando sacamos a los niños de paseo o el

Voz 1812 07:10 fin de semana que tenemos unas horitas libres eh nos encontramos hablábamos de que nos damos cuenta que todas sufrimos las mismas situaciones y hay poco a poco nos vamos como organiza Andilla esta lucha por ejemplo la hechos cedo a pero no ha sido nada fácil el poder llegar a un número de compañeras sí está la lucha de todas las asociaciones de empleadas de hogar en España

Voz 1727 07:32 que eco encuentran en las instituciones que ya existen en representación de los trabajadores aquí en España en los sindicatos de clase tradicionales en las organizaciones feministas

Voz 1812 07:42 pues ha sido difícil realmente porque lo primero que veo los grandes sindicatos te piden es una asociación de doscientas mujeres para que puedan constituir el sector a la sección de esos difícil sobre todo cuando nuestro trabajo es tan inestable y que un día tenemos trabajo el día siguiente no cómo hacer frente a las cuotas de los sindicatos y en nuestra reinvindicación han sido que hasta el momento los sindicatos no nos han representado dentro movimiento feminista creo que ha sido muy difícil también por la disponibilidad de tiempo porque las asociaciones feministas que ya están más en la en el mundo de las oenegés pues se reúnen entre semana

Voz 4 08:25 nosotros sólo podemos Sábado por la tarde y domingo cómo cómo nos que encontramos entonces eso dificultad

Voz 1727 08:31 sábado por la tarde Domingo que es el ratito de descanso exactamente el palito de descanso como se plantean la huelga del ocho de marzo las empleadas del hogar

Voz 1812 08:42 pues con una gran dificultad porque queremos hacerla pero tenemos miedo que no despidan tenemos miedo que ok notas piden pero al día siguiente la jefa seguro que va a haber con buena cara o no van a estar tachando de revolucionaria son dando no a estas mujeres son problemáticas llorando a la quiero en mi casa hizo en situaciones reales porque lo hemos intentado muchas veces así que de la forma en la que hemos pensado que sobre todas las compañeras interna que no van a poder acudir a la manifestación no salía a hacer la huelga pues es colgar un mandil un delantal por las ventanas por las Terrassa para visibilizar que ahí hay una mujer empleada de hogar que está apoyando la huelga porque

Voz 1727 09:22 ocho de marzo no sólo la huelga laborales una movilización que se puede hacer de muchas maneras como como esta que nos cuenta Magdalena Díaz Gorg él cómo se puede perseguir el fraude y los abusos en este tipo de empleo que se desarrolla dentro de una casa particular

Voz 5 09:36 pues efectivamente una característica muy peculiares que se desarrolla dentro de una casa donde se negocian muchas cuestiones de la identidad de la personas entonces cabría Caser pues yo creo que habría que hacer un sistema de inspección innovador habría que que intentar ver qué se ha hecho en otros lados pensar en sistemas que no sean los clásicos porque evidentemente un sistema clásico de entrar a una casa digamos sin un permiso previo o el sistema Hadid casa por casa pues es muy costoso pero que habría que hacer pensar en situaciones como en otros ámbitos donde siga mañana determinada ahora la semana que viene te sea hay una cita pedimos entrar a la casa para bueno pues examinado para charlar para ver Se podría ser empecé caso por caso cuando hay denuncia a ser relación bueno pues aún barrio a una manzana un bloque de viviendas donde entonces la inflexión vaya evidentemente la inversión no sea para una sola casa sino que sea para muchas Se podría ser un poco lo que se comentaba de de de de informar no que comentaba Carolina ser en los centros sociales de los barrios dar información e también luego tener canales de denuncia muy claros no muy amigables digamos y los canales ya sabemos en otros fenómenos sociales y los canales de denuncia para las personas que tienen que están digamos en la en la balanza de la relación de poder en el en el lugar más de de víctimas de mayor dificultad Si el sistema de denuncia no es amigable no van a denunciar

Voz 1727 10:53 de qué depende que el trabajo en el ámbito de los cuidados este trabajo que es esencial para la vida para la rueda de la vida se ha puesto en valor no se pone en valor por el peso económico que tendría ponerlo

Voz 5 11:07 claro yo creo que no se pone en valor porque significaría cambiar el sistema como el que vivimos sea realmente poner el cuidado como eje de la estructura social desde el funcionamiento social significaría poner patas arriba digamos todo el sistema en el que estamos y eso hay muchas reticencias y mucha resistencia para serlo una de las formas para ponerlo en valores intentar dar

Voz 1727 11:25 el

Voz 5 11:26 eh darle su valoración económica hay ahí académicas hay estudios que intentan darle su valoración económica para ver cómo influye en la economía digamos del país es decir mirad que importantes otras cuestiones la que se hace la huelga de visibilizar los huecos que quedarían sino si no está presente el trabajo de de cuidados y luego habría que hacer muchas otras cuestiones que lo apoyen como las políticas sociales exigencias empresarial

Voz 1727 11:48 temas legales hay pendientes que sean los más apremiantes lo los que habría que abordar ya con carácter urgente independientemente de toda esta cuestión de fondo que estábamos hablando cambios legislativos que podrían visibilizar y poner en valor este este trabajo ahora mismo

Voz 5 12:04 pero qué bien se ha mencionado previamente la cuestión fundamental es la creación del sistema de protección de desempleo esto no tiene digamos justificación hace mucho y además genera un un un colectivo de trabajadoras vulnerables a un colectivo de eh trabajadoras que que echase está discriminando este tipo de actividad de cuidados al decirles no sois iguales entonces fundamentalmente tiene que tiene que ser esta cuestión que además está relaciona con la ratificación del Convenio ciento ochenta y nueve que también se mencionaba pero luego también hay eh pues la formas de despido por desistimiento que es un despido basado en la pérdida de confianza

Voz 1727 12:37 eso qué significa eso es un despido

Voz 5 12:39 puede realizar digamos prácticamente de un día para el otro que se justifica en la pérdida de confianza que ha habido en la empleada entonces sí que existe un preaviso y una indemnización pero son mínimos entonces en el fondo lo que es es como una especie de encubierto de de un despido digamos abaratado entonces y además se une a esto que no hay prestación por desempleo se puede quedar en la calle efectivamente sin ningún tipo de de ingresos en la propia legislación se estableció que esto era una rareza que habría que estudiar todavía no se ha hecho por ejemplo es es otra de las cuestiones identificar un sistema de protección en cuestiones de riesgo para la salud enfermedades están excluidos de la Ley de Riesgos Laborales el emplee la el sector del empleo del hogar explícitamente bueno pues hay que crear un sistema digamos que compense es

Voz 1727 13:24 Carolina la evolución de la crisis ha afectado mucho a este colectivo

Voz 1812 13:28 presupuesto que si tal vez no en el número de contrataciones porque muchas veces se comparaba con un periplo con la construcción y dieron a la construcción cuánta pérdida ha habido pero en el empleo doméstico no a lo mejor no ha habido una pérdida pero sí una precarización extrema porque porque las familias que tenían necesidad de una servicio de cuidado sobre todo para personas mayores para niños no podían hacer frente a estas tareas pero claro tampoco redujeron la jornada de la trabajadora siendo quisieron es a pagarle menos