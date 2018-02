¿Qué edad es buena para regalar a un menor su primer teléfono móvil inteligente?

entonces bueno ver días hoy un pueblo de Cuenca soy medidas de Aimar yo soy de la opinión de que los niños de entre hasta los entre catorce dieciséis años de tener móvil porque no

contra muy pronto de los verdes a los que yo creo que antes de los doce años un niño no te diría que tendrá un teléfono inteligente como han llamado inteligente no lo sé

Voz 4

00:46

Iñaki Zaragoza que cuando comprar el primer móvil a tu hijo pues mira es una fecha que no es fija con cada hijo nosotros hemos ido adelantando la compra incluso nosotros nos hemos dado cuenta al instalar no Whatsapp lo útil que ya no es una aparato que lo necesites para cuando vuelven en autobús o vuelven solos desde el Instituto sino también cuando su entorno pues el móvil la verdad es que es más importante saber usar el móvil que cuando empiezas a usar tu primer móvil