Elisa: "Soy profesora asociada universitaria. Tengo la misma carga lectiva que muchos titulares pero cobrando bastante menos"

Voz 1

00:05

veinte mi mi categoría laboral que es asociada a tiempo parcial seis horas ahora soy doctora ahí lo ves como un poquito más poco más de seiscientos Si algo pero hasta el pasado septiembre pues cobraba quinientos euros si algo yo qué casi diez años en en esta situación habrán bueno me gusta mucho lo que hago aquí estoy pues pues muy contenta con con ser lo que soy pero evidentemente me gustaría puede utilizar mi puesto en la universidad también para poder subsistir en el dinero que cobra evidentemente tengo que buscar otras otras fuentes de ingresos porque además una característica que considero que que tenemos todos los asociados es que realmente somos seguridad asociados es decir echa es la que la profesión no está primera profesión realmente luego tenemos que buscar otros medios de subsistencia que yo tengo en la misma carga alquila que muchos titulares pero cobrando bastante menos estas circunstancias ya que tuviera que que tener otro trabajo que era trabajar en una academia de español para extranjeros en mi caso ahora bueno el último equipo rectoral ha hecho muchas promesas de estabilización de profesorado no se cumplirán al no yo prefiero ver el lado positivo de las cosas que sí que supongo que hay esperanza de que iba a ser posible