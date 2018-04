Santiago Segura: “El éxito de la película es Maribel Verdú”

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 00:05 con Toni Garrido sea Maribel Verdú acaba de cumplir su sueño extraescolar en informativos no ha llegado a tiempo estaba hablando Antoni es todo el siguen ustedes

Voz 3 00:17 con la información y te has colado pero sí era tu sueño Maribel no puedes pedir perdón niño no siendo cuando voy a a a programas y tengo así colegas y eso me deja leer las noticias porque es lo que más me puede gustar

Voz 4 00:29 pero cómo es la vida Santiago sea uno siempre triunfa en lo que no le digo en lo que no le gusta pendiente y algo en lo que tú

Voz 3 00:38 le gustaba más triunfar no eso tampoco no a mí me encanta triunfar en lo que triunfado pero que me encanta leer noticias

Voz 5 00:46 lo que me suena de un tren que suele triunfar no vamos sí claro que jugar dedicada a lo que quieras es un triunfo efectivamente entonces si te quería claro otra cosa también

Voz 4 00:57 pero la Historia siempre está llena de grandes tipos que consiguieron hombres mujeres que consiguieron por fin descubrí que la vacuna pero a mí lo que me gustaba era bailar siempre

Voz 5 01:07 no pero eso me pasa a mí dijo que a mi me encantaría tocar el piano pero eso un poquito vagancia me dejó un amigo Javier pues ha hecho pues no se puede hablar de frustración da un par de horas todos los días digo bueno mejor tengo un par de discos de piano

Voz 6 01:20 pero creo que todos en el fondo queremos ser estrella de rock and roll no eso es lo más típico es el más comunes hasta los políticos yo estoy convencido con están ahí están imaginando el que tengo una guitarra eléctrica

Voz 2 01:31 hombre como conciertos son poco según se dice siempre que la política es el mundo del espectáculo para gente fea es un poco lo que se decía si es eso lo que hemos centrado esta entrevista como haciendo honor al título de la película sin rodeos

Voz 3 01:49 ahí venga Santiago Segura Maribel Verdú

Voz 7 01:52 tamaño domiciliadas las facturas en la nueva Cuenca hombre acompañaba el despacho saluda tomara es la señora a la que voy a reemplazar me ha puesto una niña de supervisión no te lo puedes creer

Voz 2 02:10 sin rodeos una película de Santiago Segura que bien podría haberse titulado sin filtros sin vergüenza sin piedad describiría además la realidad española

Voz 5 02:20 tú crees no sé yo al revés yo yo es que estoy viendo que la gente ya no no habla por miedo a acabarla tú crees si no yo no me algunas algunas han costado pero sabes yo creo que la la buena gente tiene muchos filtros mucho mucho mucho pudor a la hora de decir lo que piensa la gente que debería explotar como en la película la protagonista paz la están machacando constantemente osea que es están liberador que le remita se la tome le ponga cada uno en su sitio es que es algo que no pasa habitualmente esclusa dices

Voz 4 02:54 que hay una parte de razón notable sin si miramos las noticias que a ti te gustaría leerme a nivel porque es verdad que imagino que películas míticas extras que vosotros habéis participado uno y otro ahora el tipo que esté escribiendo ese guión que está haciendo un guión seguro que está es porque es imposible a saber dónde vive de tu entorno de de esos tiempos casi donde parece que vamos para atrás yo imagino ese señor ahora mismo escribiendo recibiendo una obra midiendo muy bien cada palabra entendido muy bien cada uno de los contextos teniendo en cuenta las noticias seguro que la creación es distinto

Voz 5 03:26 sabes yo creo que es que nos tomamos todo demasiado la tremenda o sea yo estaba pensando en esta hemos vengo Maribel que además da gusto ir con ella fue super maja energética pero las preguntas al final tú quieres hablar de tu película está bien positiva Weiss el ya verás tiene claro el periodista lo que quieres eh titulares no entonces te empiezan a oye qué te parece esto de los hombres de gorro verde tú realmente o días el color verde pero no quiero ofender a nadie dice bueno sí hombre no es mi favorito dices no no no lo puedo decir esto es que estás como intenta agradar sobre todo porque dice pero vamos a ver lo que me pregunta mi de esto yo pienso la he hablado muchas veces con Santiago

Voz 3 04:06 bueno que sería hoy en día típico lo de Gila

Voz 8 04:10 impasible se ejemplo imposible imposible no podrían no podrían quiso que esta misma mañana

Voz 4 04:19 estábamos hablando de triste fallecimiento de Quini una figura que nos ha acompañado nosotros hemos de una generación que queríamos ser como Quini no futbolista que ser como Keane meter los goles porque a mí no me gustaba me gustaba Kimi pues esta mañana habla de que hablamos poco de la gente que nos hace felices y mucho de la gente que nos hace infeliz hablamos mucho de los fenicios que no es infelices al minuto siguiente con humor Pablo cenizo central sería me envía un mensaje que diferentes cenizo es tratamos

Voz 2 04:52 la gente decía que su mensaje Pablo cenizo mira hay cenizas que intentamos hacer fenicios

Voz 4 04:58 los que están a nuestra verlo te esto no se a fastidiar

Voz 5 05:02 siempre he dicho que viva que viva hace pero es verdad que Pablo es tan difícil hablar no ofender ya te digo si es buena gente en el fondo quién quiero ofender a nadie que bueno hay verdad son muy mal hay mucho Ongay bueno pero que en general la gente que no quiere ofender se tiene que cortar y estar todo el rato pensando a ver si voy a molestar también no es bonito estar ahí comandar con como usando exactamente

Voz 6 05:30 así se tres es nuevo en España no antes España Negra si tú puede llamar a alguien hoy hacia la cara de buen rollo

Voz 5 05:37 no no y luego te das un abrazo tomamos una cerveza algo contrario a lo que yo pensaba intentó explicar a base de gritos y a base de pero luego acabas abrazado esa ahora no ahora es yo creo que también es un poco somos víctimas de las redes pues hay muchas cosas que que condicionan todo esto que estamos

Voz 4 05:56 hemos estado bien bueno hablamos de sin rodeos una película que se estrena hoy ese estrenó el viernes estará en todos los cines donde la protagonista paz se toma un la paz en pelotas algo una pócima se iba a partir ahí cambia su vida y se convierte en en alguien

Voz 2 06:12 sin filtros sin vergüenza

Voz 4 06:15 esto está basado en hechos reales evidentemente tenemos testimonios de gente que ya se ha tomado esa pócima que no tiene filtro

Voz 5 06:22 no le veo la trascendencia o la relevancia

Voz 3 06:24 para las mujeres para las mujeres no para posicionamientos ideológicos de manera de trabajar sería una huelga a la japonesa

Voz 4 06:32 desde Cospedal a Isabel García Tejerina ministras cuando les preguntan por la huelga del próximo ocho de marzo en una huelga convocada el Día Internacional de la Mujer hay una huelga convocada en en nuestro país es verdad el mismo tiempo vivimos en realidades paralelas donde hay un aire y una corriente que afortunadamente empieza a poner las cosas en su sitio con hombres y mujeres en mismo lugar parece que gente como que que no vive aquí que que viven en

Voz 3 06:56 el otro es de otro planeta incluso hombre lejos

Voz 5 06:59 te puede no gustar la huelga o pues pensar que no es no es la forma de protestar lo desea pero desde luego motivos ahí hay muchos motivos de huelga con más motivos que se que se pueden recordar

Voz 3 07:14 de hecho afortunadamente yo creo que va a haber un antes y un después del dos mil diecisiete en adelante ya ha marcado el dos mil diecisiete algo que yo creo que que que las mujeres no vamos a olvidar nunca y que y que tenemos que seguir luchando y luchando porque queda mucho todavía

Voz 5 07:29 cuando en los países civilizados

Voz 3 07:32 hombre ablación

Voz 5 07:34 en Oriente Medio como como trataba mujer cosa que aquí estamos a años luz todavía vivimos en una sociedad machista de imagínate cómo es el mundo pero pero siempre nombrado más el ombligo la gente que osea que estábamos hablando decía Toni dejó claro como no nieva aquí en la Gran Vía parece que no nieva ves que está toda España elevada admito mi amigo mando amanecido yo tengo miedo pero por favor prepararla las palas excavadoras que el viernes tienes que ir a ver si además

Voz 1488 08:04 es genial no mira si hace frío lluvia nieve que mejor que estar en el cine calentitos morirse de la risa hay pasarlo bien y salir con un buen rollo

Voz 4 08:13 fue es imposible decirte que no Maribel a mi se me ocurrió algún otro que igualaría la felicidad de estar en la mesa

Voz 3 08:21 se puede compaginar de repente primero uno y luego otro

Voz 5 08:26 además eso es muy preparatorio del cine siempre ha sido la cita ideal estoy con tu pareja

Voz 3 08:31 lo sigue siendo la siesta por la tarde al cine

Voz 4 08:36 sí es que es lo bueno traer a grandes talentos que ya te no solamente va a ser la película si tienes el plan de ir al cine y luego nos que unos minutos el menú de la cena con Miguel Verdú Santiago Segura hemos sitúa sin rodeos en una mezcla no sé si hemos acertado eh estaríamos en un punto intermedio entre Un día de furia de mayo

Voz 2 08:57 sí pues ir Virosque compulsivo eh

Voz 3 09:01 que te elijan el calavera pero esta vez como Aquila vivir la vida

Voz 4 09:06 por comparación hemos dicho pues nos estamos bien

Voz 5 09:09 la estáis Aldabe habéis dado de pleno pero yo creo que superamos ambas ambos Fonsi chulería aparte

Voz 3 09:16 no no claro

Voz 5 09:18 todo porque esta gente no tiene a Maribel Verdú protagonista aclara osea tú sabes lo que empatizar a gente con Maribel en su papel

Voz 2 09:25 de menos de oyendo noticias pueden ser

Voz 4 09:29 te has colado en el boletín informativo de la cadena

Voz 5 09:31 yo con grafía hambre pero que no lo voy a escribirlo

Voz 3 09:34 tras ya en luz roja así es necesario hacer una pausa porque esto no tenga bueno vamos no vamos bien

Voz 2 09:43 hoy por hoy con Toni Garrido sin rodeos es la última película de Santiago Segura y Maribel Verdú

Voz 9 09:53 no sé qué me ha hecho el indio este medio una especie de poción y yo me la tomé y estoy bien estoy tranquila pero es que me provoca y me vuelvo loca

Voz 3 10:00 descontroló cuenta no cuesta estás

Voz 10 10:05 la escucha de selfie

Voz 11 10:07 el indio la poción tu casa

Voz 4 10:10 hemos visto desplegar y es difícil Maribel

Voz 1488 10:14 porque el diré me lo marcó muy inteligentemente todo digo todas las barbaridades bueno en este caso no porque esto es una llamada de ayuda a una amiga que no me hace por cierto en el caso pero cada vez que le cantó las cuarenta a cada personaje en la película lo hago este tono sin levantar la voz hídricos las mayores barbaridades pero creo que causan un efecto más fuerte que se vienen después desiste Eric Qatar pierdes las formas con

Voz 3 10:39 con toda tu verdad y con toda tu razón pero las pierdes eso fue aquí me iré de decir que es un buen directoras más impresionante que alguien esté emocionalmente control

Voz 5 10:50 Toni que pierde pierde lo que dice las formas importan entonces que te lo digan a seguir mucho más Sines lógico Anthony creo que no me parece porque es una persona que dices es que este ha llegado a su límite pero de verdad está emocionalmente encontró el que es lo la verdad que las emociones Nos dominan muchas veces la la la protagonista de la película que tiene ataques de ansiedad que incluso al psiquiatra que enseguida te desde luego por qué no fuera vaya a mí

Voz 2 11:22 que tiene que hablar casi es tanto el psiquiatra es Wyoming

Voz 12 11:28 también necesitas aumentar el así tranquila cuando conseguí tranquilo estás tomando a día por toma cuatro

Voz 4 11:35 el vecino fiestero porque hay vecino es Quique San Francisco

Voz 3 11:40 ah

Voz 13 11:42 más Herrera

Voz 14 11:45 giro vital de la verdad es que nunca había hecho siempre hace unos abogado abogado pero

Voz 2 11:56 Santiago la película la película también se reserva un papel

Voz 12 12:06 Echavarri cosa es volver a ser un gusano

Voz 4 12:11 en la película son no sé cómo lo he visto venir es un éxito ya es un éxito en Chile remontes lo vamos a ver aquí es una película que cuya viste que iba a tener

Voz 5 12:21 hace dos años me mando Nicolás López es un amigo mio chileno que le produjo su primera película los veinte años y desde entonces pues la relación eso él ha hecho ya ocho películas ocho entonces me mandó la película para ver qué que me parecía entonces dije bueno pues yo creo que es un poquito largo pero pero cuando lo estaba viendo pensar dijo esto lo hago yo aquí en España mejorando cuatro cositas que me me me gustado mucho porque además lo has dicho tú le le dije pero en esto es un poco Un día de furia sí justo la gente dice que es mentiroso compulsivo pero yo pensaba en Un día de furia una peli cuando la vi me frustró un poco porque era perfecto el planteamiento pero no no era exactamente te acuerdas que era un poco dramática basada cuando me excesivamente dramático el final digo esto en tono de comedia podría mejorar mucho y además imaginándote Maribel así que fue una cosa pudo toman me hace gracia porque dicen que es el momento justo además de estrenar pues hace dos años seguro que no sabía cuál iba a ser el momento

Voz 4 13:15 en Chile es la comedia más taquillera de la historia del país

Voz 7 13:24 el uno para que usted

Voz 2 13:28 el éxito ha sido tan grande que en México yo tienen también su versión llamada una mujer sin filtro

Voz 15 13:33 son chicas

Voz 2 13:41 en Argentina una versión que se va a titular reloj

Voz 5 13:46 pero loca con Natalia oído Cauca loca con Natalia los argentinos tienen sus propios títulos como ya sabemos con mi amigo Guillermo del Toro siempre hablamos de eso de los títulos dice Murdoch y mierda Titus os ponéis allí y vosotros lo hablaba de The Blues Brothers yo le dije que se llamaba Granujas a todo ritmo pero esa cabrón digo pero en México los hermanos cara dura

Voz 4 14:15 pero es verdad la de Psicosis es verdad que yo no sé si es verdad que que psicosis en algún país de Argentina un país latinoamericano se llamó

Voz 3 14:25 sí sí bueno fabuloso es la primera película spoiler si tú lo lo de after hour se a que sean J H H

Voz 5 14:38 eso es que también se está negociando a hacer en EEUU con Eva Longoria osea ha sido un gran éxito yo yo lo que pasa es que como siempre he tenido la gran suerte que cuando le dije Nicolás digo oye yo lo haría en España encantado a los derechos y luego se estrenó la película en Chile osea que digo jueves

Voz 4 14:55 acabas de mencionar a a nuestro adorado queridísimo Guillermo del Toro cuántos de los trece Oscar a los que está nominado en la forma del agua creéis que sí

Voz 5 15:04 yo no yo creo que siete un poco bobo Leo yo creo que el gordo se lo merece todos pero pero por lo que he estado leyendo yo creo que el de director tiene ahora hay muchos que yo creo que están clarísimos pero otros no se ha gustado mucho de tres anuncios no sé a mí lo que me da rabia que lo lo lo digo en todas las entrevistas que me pregunta para una vez que podría ellos rozar de alguna forma esos trece Oscar se me ha prohibido no me ha permitido el gol el gordo me dice

Voz 3 15:37 ya verás cabrón que techo en homenaje a Torrente ahí en la forma de las hojas vamos a escuchar

Voz 4 15:42 eres homenaje

Voz 3 15:45 mano

Voz 7 15:47 pues yo

Voz 4 15:50 de todos los homenajes que puede acepté no sé si era el más

Voz 5 15:53 no además lo dije puesto en agradecimientos no cabrón entonces ya nadie se va a creer esto sea cuando llega tengo algo que ver

Voz 4 16:03 bueno las películas se Santiago veces encontramos secretos es dos hemos encontrado menos uno

Voz 16 16:09 hola mi nombre es Ortega pero está haciendo grabada para brindarle una mejor atención

Voz 4 16:14 este que luego miro Arteaga tiene algo que ver con este otro

Voz 17 16:18 en el barrio Jon Larrinaga al final ya que vive que le diseña Liñán

Voz 2 16:26 qué está pasando

Voz 5 16:29 me me infancia te acuerdas que era un tipo muy poco torpe demandaba una por una libra de clavos y hubo un formol y entonces él tiene decía a Bale como es era un poquito ver pues no se acordaba y entonces lo dice un libro mezclamos informó que cuando finalmente llegaba a la ferretería le decía al tipo quiero

Voz 18 16:51 Alan lana no de la ferretería decía como si

Voz 5 16:57 bueno era una canción mítica que me me encantan las canciones con historia como el mismo violeta

Voz 2 17:02 para lo que tú has visto demasiado bien estás eso es verdad pero eso sí

Voz 5 17:06 eso te digo

Voz 2 17:09 ya

Voz 5 17:10 que hay mucha basura pero yo te intentando reciclar pero

Voz 4 17:13 hombre se lo contaba cobrando que al cerebro al fin y al cabo es como un almacén donde algo hay que sacar otra cosa entonces lo que me preocupa es que seguramente ahora ya ese Santiago Segura adulto se maduro

Voz 2 17:27 sensato ha tenido que sacar mierdas de esas de

Voz 5 17:30 todo por todos los lados esos su basura se reciclan serlo joven imagínate la mía no pero yo creo que con Torrente reciclado ya gran parte me iba a esta película me me ha quedado no sé cómo muy no es una película que sabes contento de cine por fin puedes empatizar con la protagonista yo creo que ha tenido que ver el hecho de librarme del señor ese que ha protagonizado cinco torrentes por fin conseguir una actriz

Voz 2 17:57 Maribel una de ir el escucha eso eh

Voz 14 18:00 el nombre pero es verdad el éxito de la película en los hombros de Maribel

Voz 3 18:05 treinta y siete secuencia asistieron noventa y siete

Voz 5 18:08 es más me dijo dice así que ya sabes a gusto yo que no vaya digo espera que un amigo mío Le dije oye que he hecho una nueva película salido mira te digo la verdad que no Trauma Maribel Verdú y luego vio la película de ese enamorado Moro como conseguidos a puerta

Voz 4 18:23 eso es algo que antes era pues sabemos que llega de te enamoras antes que después

Voz 3 18:27 de María

Voz 2 18:30 sin rodeos se estrena el viernes

Voz 4 18:32 Santiago Segura dirige hace un camión su propia película Maribel Verdú y luego pues imagino que elabora social Wyoming

Voz 5 18:40 no no y luego te está a costa de A Coruña que lo borda Diego Martín

Voz 4 18:46 qué es más fácil decir quién no sale en la película sí sí

Voz 5 18:49 la verdad es que es una película muy coral Maribel es el centro de la ejemplos luego hay David guapo es su jefe que es muy desagradable el papel que hace vamos lo gorda no sé me estoy feliz con mi cásting Semenya

Voz 2 19:01 el viernes estrena siento de Maribel subió la verdad es que está lloviendo Maribel por favor esta noche en el interior de Interior es mejor intentarlo seguimos

Voz 19 19:19 y y y no

Voz 20 19:21 ya

Voz 21 19:27 sí