Voz 2 01:10 la mía es la generación que quiso ser con Kimi queríamos llegar al balón y que nos pegaran regatear correr doblar las rodillas esquivar los golpes y meter gol España como el fútbol no era tan delicada y susceptible entonces las patadas era la señal de que no corrías lo suficiente todo bien todo bien hasta que un día vas caminando por la calle siete para el corazón

Voz 7 02:03 nos vamos al templo de la sabiduría popular

Voz 2 02:06 qué sería de España sin sus bares en el emblemático que Azedín dura en el centro de Gijón está nuestro compañero David González David muy buenos días hola en Nieva hoy en Gijón Nieva ahora

Voz 0480 02:17 sí bueno ahora mismo parado pero la imagen de la mañana ha sido inédita y ha sido ver llover nevar a nivel del mar en la costa caer copos de nieve y sería de lo que todo el mundo hablaría hoy en Gijón sino fuera porque hoy es el primer día sin Quini y eso se nota en una ciudad como ésta porque Kimi es un futbolista de los de antes no como los de ahora y hoy aquí deberíamos en el entrenamiento del Sporting entrando al vestuario saludar uno por uno los futbolistas antes del entrenamiento deberíamos a lo mejor en algún acto en un colegio o en un hospital ir después le veríamos yendo a recoger a su nieto como cada día y a su casa en un barrio humilde de la calzada disparándose con todo el mundo y por supuesto sin guardaespaldas y sin coche de lujo hoy falta King yo hoy aquí en el Café de hindús bueno y en todos los puntos de Gijón se habla un poco de la nieve pero sobre todo se habla de lo duro que va a ser despedir a un hombre muy grande en lo futbolístico y también el humano como era el Brujo Enrique Castro Quini

Voz 2 03:11 a las doce está prevista que comience esta capilla ardiente estaremos ahí contaremos en directo pero qué qué opina la parroquia dura cómo está viviendo este día frío y sin Quini

Voz 0480 03:21 pues hoy todo el mundo separa en las portadas de los periódicos y bueno pues le entra un escalofrío al mirar la prensa nacional la prensa regional y mientras dan vueltas a la cucharilla en el café pues también están hablando de lo que supone por ejemplo lo hemos interrumpido el café aún gijonesa Santi o las anti buenos días buenas noches que además conocías personalmente como pasa una ciudad de tamaño medio como Gijón una región como Asturias a Kimi a la familia de Key

Voz 8 03:45 sí la verdad es que tenía una gran relación con él desde hace muchos años cuando él le acabó su etapa futbolística hay empezó a trabajar pues tuvimos una muy buena relación no solamente aquí en Gijón siendo en su época por Madrid

Voz 2 03:58 te está escuchando Santi Santi me gusta mucho eso que dices que acabó su etapa futbolística y empezó a trabajar es verdad que nuestra nuestra generación no no no le daba ese criterio le otorgaba ese rango al al futbolista no no trabajaba arte creaban nosotros éramos niños que nos inspiraba a esos tipos con las mallas abajo corriendo como locos por el campo

Voz 8 04:23 Eni trabajaba bastante porque porque fue una una época para él de de grandes cambios y meterse en una vida profesional totalmente diferente y alejada

Voz 9 04:34 de de de focos y de idea Fito

Voz 8 04:37 famosos para él fue un cambio estupendo pero pero yo yo tenía una relación con el extraordinario además se sobretodo unos momentos muy buenos porque era era un hombre tremendamente entrañable y además muy simpático porque nos reímos muchísimo con él

Voz 2 04:54 pues sí va a ser difícil para el entorno de Gijón para el Sporting hacerse a la idea de que biquini Quini no va ir andando a recoger a su nieto iba a subir al afinan iba a saludar a los jugadores Santi un abrazo muy grande gracias muchas gracias un placer yo les digo a las doce vamos a seguir en directo con con David González la capilla ardiente porque es importante destacar aquellos que nos han hecho felices en este país estamos acostumbrados demasiado acostumbrados a hablar de fenicios que nos hace la vida más difícil los convertimos en noticia y nos acostumbramos aquellos sean los reyes en la conversación y nos olvidamos de aquellos que un día o dos o décadas les han hecho muy felices y Quini nos hizo muy felices a una generación a mis padres a los suyos a los abuelos no hizo muy felices y eso debe ser muy importante así que luego lo hablamos David mientras Alfredo Relaño director del diario As muy buenos días buenos días pues vaya noticia ayer para acabar Elía eh

Voz 10 05:50 sí me muy apenados pues yo estaba en a ser justamente la transmisión del partido no hay nada más acabado el partido del Madrid con español esta noticia primero confusa que haya dado así como un colapso pero dado una dado una esperanza de bueno pues no hubiese pase pero luego indirectamente bueno pues por una muerte todos vamos a morir por suerte el tenía sesenta y ocho años en había tiempo por delante y tiempo para disfrutar a la gente como se dice una persona muy buena dedicaba tiempo a visitar enfermos para también me ni de una manera bastante discreta pues no pues para darles un alguna sonrisa tsunami invadir darles esperanza

Voz 2 06:31 en la en la crónica de de Alfredo Alfredo Relaño es imposible no pensar en los episodios cruciales en la vida a Quini que son muchos goles y también el famoso secuestro

Voz 11 06:45 la noticia ha corrido como la pólvora entre los aficionados el futbolista Enrique Castro Quini ha sido liberado por la policía

Voz 2 06:53 veinticinco días de secuestro ha liberado el el Barça por ejemplo nunca llegó a entender el perdón de Quini a sus secuestradores empezar también tardaron yo dicen que es asimismo

Voz 12 07:01 momento que estaban perdonados que no tenía nada ellos

Voz 2 07:05 cuentas Alfredo que Alexanco era el portavoz el calzaba con los secuestradores era su compañero vestuario esa España ya no existe sería imposible afortunadamente que ocurra algo así pero sería impensable que pasara algo sería impensable pensar es lo que ocurría hace muy pocos años ahora sería impensable

Voz 10 07:22 si acaban sobre estábamos diciendo antes no eran esos coches italiana gente en los jugadores tenían todo ese todos entorno de Llano sofisticado que eran eran eran chavales de veinticinco años que juegan al fútbol eran amigos entre ellos bueno pues Alesanco y bueno muy amigo personal como portavoz de pues fue un poco el portavoz de la familia y el que se entendía y hablaba no fueron veinticinco días que toda España en suspenso porque le ese esto no jugar muy querido lo fue Pymar estos jugadores que también las aficiones de los equipos contrarios no si cuenta desde aquellos recuerdo nos quema la noticia de la llegada de acción fueron veinticinco días se todo un mes de marzo pues la noticia más liberación Diego justo cuando España estaba ganando un partido si España ganaba el la que tuvo algo de mágico ni aquello bueno la verdad es que de un tipo formidable que contagiaba optimismo si no no se le conocían el enemigo no porque estaba a las patadas no protestaban simplemente no está para él era dos de estos tipos que tardarán una gran imagen social al fútbol