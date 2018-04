Pantomima Full valora en 3.9 la censura como medida para solucionar problemas

dos tres oye uno dos dos tres si se oye que mala suerte hombre no ya podía romperse justo ahora que llega pantomima full Rober Bodegas Alberto Casado venís con hambre de risas bueno bueno bueno los a tope a tope para Pedro un poco no lo parece

Voz 2

00:33

censura si esto vais a evaluar la censura en Square tampoco bueno no sé si es porque no es un tema que está ahí creemos que hay que usted no no hablamos con Nacho Carretero ayer hablamos en este choque el autor del libro Fariña colaborador y amigo y hablábamos de la censura Casado el secuestro vamos con mal tónica con con el rapero al que la Audiencia Nacional ha condenado a tres años M hemos abordado la censura desde nuestra aportación a la censura tras todo lo que comentáis antes de las once la FIA durmiendo entonces no