El adiós de Quini

Voz 1995 00:06 por eso estos minutos se los vamos a dedicar a un tipo grande esta mañana se ha aprobado el cambio de nombre del estadio no on ahora mismo rinden homenaje Quini y a sus familiares sus muchos centenares miles de amigos y todos aquellos que le admiran y le quisieron en el estadio precisamente el estadio a partir de hoy El Molinón Enrique Castro Quini su capilla ardiente se ha instalado en el estadio que desde hoy lleva ya su nombre allí cincuenta nuestro compañero Antón Meana Antón muy buenos días o la tónica dar buenos días pues lo hemos contado en directo pero igual que estamos para poner en solfa de aquello que no que no que hicimos han sido rápidas las autoridades de de Gijón

Voz 0231 00:45 han sido muy rápidas han sabido eso escuchar lo que demandaba la ciudadanía han sabido ponerse en la piel del aficionado del Sporting ya se llama este estadio el estadio de El Molinón Enrique Castro Quini hoy se va a celebrar aquí Un funeral de Quini en un campo que lleva su nombre creo que es un bonito gesto cualquier gesto que la gente de Gijón hagamos por Quini va a ser poco para devolverles lo que nos ha dado tengo una sensación un poco extraña porque en este mismo estadio hubo funeral hace seis años por Manolo Preciado pensamos que nunca viviríamos nada igual estamos viendo lo mismo están instalando ahora mismo las carpas donde va a oficiar el padre fue yo que está a mi lado Fernando fue yo la misa por la tarde acaban de abrir la capilla ardiente visto al al hermano de Quini a falo a su mujer a las mayores leyendas del Sporting a Joaquina Maceda Arredondo a los más grandes de la historia de este club Toni completamente hundidos destrozados porque si les va su ídolo y su mejor amigo

Voz 1995 01:41 con sesenta y ocho años pronto se ciudad demasiado pronto esta mañana Antón Antón Meana que voy durante todo el día le van a escuchar muchas veces en la radio es decir cantones de de Gijón en Gijón la figura de Quini hoy por ejemplo esta mañana con nuestro compañero David González conocíamos a Santi que nos decía en amigo también de Quini desde un bar en el centro que hoy es el primer día sin Quini y que va a ser duro toda la ciudad es un sentimiento compartido con mucha gente de todo el país pero la ciudad un día especialmente duro Antón

Voz 0231 02:14 si hay una frase que decimos en Gijón que es Kimi venimos a lo que sea y esa frase una pancarta que estuvo en el Molinón muchísimos años que es como casi un un Lehmann en la ciudad y ahora entraba en esa capilla ardiente esto que voy a decir es muy duro Toni pero el que faltaba era Quini miraba las caras y estaban los de siempre menos Quini tengo a mi lado a Fernando fue ello al capellán del Sporting al al cura que ha casado a tantos jugadores del Sporting bautizó tantos hijos de jugadores amigo de todos ellos sí está en el césped del Molinón donde estamos ahora mismo el frío es terrible está a mi lado destrozado y con ganas de recordar a un amigo suyo Toni suerte

Voz 2 02:53 días muy muy fríos fuera ahí dentro en el alma un día muy triste como va a ser porque

Voz 1995 03:00 con sesenta y ocho años la sensación también es que es muy pronto por sorpresa después de además de haber superado dificultades en su vida cómo va a ser a partir de ahora como cómo va a ser la vida en Gijón en ese estadio a partir de

Voz 2 03:13 además había superado lo más importante lo del cáncer estos días se ha comentado que no tenía que volver Jean en una remisión a Barcelona que salvarían aquí cada año no tiene estrictas inesperado a unos euros es que Quinn como decimos aquí ya es mucho mucho quiénes un ídolo es un un icono de Gijón de Gijón Asturias y de España es un poco del mundo Cortés a donde quiera que llevan el brujo se tocaba la gente tener hielo en la gente todos lo grande que con lo grande que era siempre era humilde pequeño nodo no se sedes interesaba de nadie una foto un autógrafo para ir a ver a un niño que no se quede en ese sentido la la personalidad las dotes humanas de Quini son impresionantes la verdad que fue un gran jugador el mejor delantero de España sin dudarlo dudarlo has también una una gran persona dejan hueco grandes yo he tenido con él muchas relaciones casa o los hijos bautizada a los nietos la cultura de la familia que más tocado de todo yo me tocó hace veinticinco años el funeral de Jesús el hermano castros que murió ahogado por salvar a aquellos niños sacas una trayectoria larga que ahora se corta se corta

Voz 0231 04:40 este padre perdone que le interrumpe usted juraba Quini

Voz 2 04:42 sí eso siempre de la era una un lema nuestro cuando había que jurar la te lo juro Portillo decía te lo juro por fue yo le así así era aquel

Voz 1995 04:53 pues nos vamos a quedar con eso padre porque hoy es un día de muchas emociones va muchos amigos mucha gente que hace mucho tiempo que no se veía Se va a haber hoy en esa capilla ardiente en ese estadio en El Molinón Enrique Castro Quini y hoy es un día de emoción pero nos vamos a quedar con con esa idea con ese tener ese buen recuerdo Fernando fue yo muchísimas gracias

Voz 2 05:13 a vosotros habéis porque total que quienes se lo merece honores ese todo todo sin duda cabe ojalá aprendamos lo mejor

Voz 1995 05:22 ojalá Antón oír hoy Gijón va a pasar por ese estadio y todo gijonés es difícil que alguien quiera quedarse da igual si nieva da igual si hace frío da igual hoy es difícil quedarse en casa y no pasar por la capilla ardiente de Gijón

Voz 0231 05:36 es imposible quedarse en casa simposio denominado El Molinón a decirle adiós al al brujo yo ayer estaba en Madrid esto a lo mejor no queda muy bien en la radio pero yo ayer lloré en la calle Princesa camino de Gran Vía treinta y dos eh me suyo un autobús por la noche y esto no lo hago porque así nadie lo hago por Quini porque se lo merece y porque nos dio tanto que es una obligación de los que le queremos y somos de aquí venir a despedirle este campo yo hubiese va a llenar esta noche en Gijón me va a decir a a Quini el ahora Quini ahora más bonito y en el ahora

Voz 3 06:04 ahora

Voz 0231 06:07 Nos va a costar contener las lágrimas si todo lo que llega desde fuera lo agradecemos como como no os podéis imaginar Toni

Voz 1995 06:16 un saludo tantos amigos amigos de él de lo bueno es que quién iba un poco más allá el fondo insisto que muchos de pequeño queríamos Quini no futbolistas queríamos el cine así que un saludo a tantos amigos asturianos a tantos amigos de de Gijón piensen ellos piensen en el momento en que somos capaces por una vez en este país de tener un sentimiento como sí desgraciadamente lo saca lo mejor de nosotros porque nos damos cuenta quizá en estos momentos quiénes somos sí que hoy todos van a gritar eso de ahora