La Vida Moderna es usar el palo del selfie para varear olivos

para empezar ya voy a empezar ya porque hay mucha Dhanga hoy no es el Día de Andalucía pero siempre es el Día de Andalucía en nuestro corazón así que vamos a celebrarlo hoy

Voz 0470 00:24 de Alba

Voz 1623 00:25 de Jaén ir desde Úbeda hombre precioso hija de Julia de Juli que que ha traído el paradero fruto de una persona pequeñas cosas DVD no sé cómo se llama como

Voz 1 00:40 mochila venga mochica ahí la mochila para poder leído me me voy

Voz 0470 01:05 sí sí esto es a todos por venir estamos todavía citados de de ayer nos ha porque os acordáis ayer feliz como olvidarlos

Voz 0460 01:18 de nada te hasta tuve suerte porque luego me dijo que su idea era cogerme en peso recordemos que con él y coger peso y boca abajo Cheney quitarte algo si hubiera hecho ayer eso Germán Gabriel hoy tendría un puesto político para Aragón

Voz 0470 01:38 esto es la vida marina ahí están aquí un día más una preso para Ignatius

Voz 1 01:46 era una una una pasada rápida de cosas que nos han traído

Voz 0470 01:52 muy rápido Avenue señor simpático me ha dicho al oído saludó milenio al que se escucha el de Canadá y nos ha traído esto que problemas Canadair efectivamente un saludo con peana de de plastilina

Voz 0460 02:04 es precioso muy bien mucho

Voz 0470 02:07 nos trajo Germán Gabriel después de casi matar Ignatius cositas muchas cosas le trajo eh bueno para el para ir entrenando contra colgados claro que por cierto anunciamos que va a haber revanchas dentro de dos tres semanas ya está la la fecha puesta ya diremos

Voz 0460 02:19 ya tenemos pizza Rita ya además de la Federación de Baloncesto de Castilla

Voz 0470 02:21 en León la mejor hayan salido muchas estrellas y luego nos arregla y me regaló el chandal de España sí pero para que no me dé urticaria con bufanda el Estudiantes e a mí me trajo Germán Gabriel una camisa una un chándal de de la selección de baloncesto de Reino Unido que son de la meta Juárez de dependerá de la verdad desde dentro de las islas británicas de las mejores selecciones siempre la pelota de Iowa

Voz 0460 02:47 la camiseta de baloncesto baloncesto todo lo que más me atrae los manda José Luis Rodríguez el que hace las piezas de arte más Keep it cutre sin que se hayan hecho nunca en la historia Yes el dibujante que dibuja sobre rollos de papel higiénico que nos manda a Mister chamán a sucio simio de circo del pintados sin rollo total higiénico el preciosa hombre José Mota

Voz 0470 03:16 esta cero voy a dar a mí la muerte la muerte que persigue que en total suman una tarde

Voz 0460 03:24 esto te lo juro esto para que pez cutre definitivo importan at Work

Voz 0470 03:29 ya a todos por enviando Eto'o y además hoy en el en el Día de Andalucía ha llegado desde mi pueblo a niños que no han enviado este vídeo van vestido con la ropa de Maradona

Voz 0470 04:50 has están hoy aquí así que pido un aplauso para Matteo Ángela y Manuel Quevedo

Voz 1 05:00 cuál es quieren tenía

Voz 0470 05:05 vale vale vale vale he venido aquí chicos vale eh tú has tocado a Manuela tú a esto dado el tiempo que tenía que hacer Juan Carlos Pérez mi favorita era mi favorita mentira y que me has visto algo más sí creo que cartilla pero hay muchas cosas no vamos a hacer regalos vale adelante qué es esto de Thomas no

Voz 0460 05:45 pero si va la que nosotros una cartilla de de

Voz 0470 05:48 pero de Primaria joder y dibujando el otro pero este Trending vale soy yo todo pintado sin salirse que muy importante aquí estoy yo aquí estamos los tres pero es súper pro ese es el que mejor coloreado está ya estamos los tres y luego aquí uno que sólo por contra y Manuela que pone pone eh David Broncano Ignatius que que y luego aquí que ponen con aquí Manolo Santos buenas mamuts a qué no el micro Nacho apretón de Picadas ir muy bonito kikos como se dice comida Tito que sean estos solitos si no no son títulos habrá que todos los kikos valen esto aquí son fritos son la juventud gordo de de de de de azúcar hasta arriba de los que tan rico de la de la chucherías eh eh vale eh joder esto es de lo mejor de Santa muy emocionante muy o como la vida moderna incluye ayer había peleas Samuel entre señores mayores desnuda y hoy esto es bienvenidos cuidarle que incluimos todos los espetos un poco el programa de Susa en cualquier momento se se puede torcer pero bueno sigo muchas de venir así que un aplauso para Marte

Voz 0460 07:37 la obra cuantas cosas eh no es lo último tengo una sorpresa para vosotros dice que Capra dentro de esa caja b Tick tac enteras y señores permítanme presentarles al autor de lo que hay ahí dentro de la caja ha estado otras veces en el programa que muy a lo compensado con al expirar

Voz 0470 08:01 en Salamanca donde está pero Héctor desde Salamanca casi salgo yo porque es verdad pero no hemos ensayado nada tú has señalado yo

Voz 0460 08:23 Nos hemos puesto de acuerdo tu apellido José Sánchez Moro Víctor Sánchez que piensa esto que dentro de un ático eh

Voz 0470 08:36 qué puede haber dentro los restos mortales de Excalibur por lo de ayer

Voz 5 08:41 una cabeza que la sabes

Voz 0460 08:44 José Mota cabe no

Voz 5 08:47 la pelea a la cabeza de la pelea por que que que cuál es el regateo la venganza ansioso por verlo así claro

Voz 0460 08:53 a ver una obra de arte que ha estado haciendo Héctor desde antes de Navidad vale poco a poco la ha ido edificando hasta por fin conseguir lo que vamos a ver que yo todavía no lo he visto tampoco preferimos que fuera una sorpresa para todos los la los genomas enseñar

Voz 5 09:08 digan pero bueno yo también diré que como periodista siempre quise montar algo en la SER valen así que esto es lo más cerca

Voz 0470 09:17 no

Voz 5 09:18 ha conseguido jugó a buen buen chiste atención

Voz 0470 09:22 o es una especie de de casa luego es una réplica un Lego es una réplica

Voz 0460 09:28 no sólo de nosotros tres Nonia sino de todo el estudio central de la Cadena SER

Voz 0470 09:33 esto maravilloso donde hacemos el programa un aplauso para eh no tiene prohibido tocar el ego te cuesta Londre Moldavia lo que se me tiren hostia

Voz 0460 09:52 que que que estos legos de Londres hicieron cómodo gigantes que compite rico

Voz 0470 09:57 oye pero tienen que te súper y están luego en la en la en la cabina hay un zorro puesto también aclaró rojo esto es lo que pasa es que no le falta un detalle si le feliz faltan todas estas televi

Voz 5 10:09 es que no entregaba había tantas

Voz 0470 10:12 pensaba que sólo había una esto luego haremos un haremos una Review para Tube que todos los detalles de esta

Voz 0460 10:17 entonces era difícil enseñarlo porque quiere hasta el mínimo detalle del estudio

Voz 0470 10:21 no todo lo que pasa que todo atentar volcado no

Voz 5 10:23 ahora mismo no me permite estar tranquilo ya pues todo que me ha dejado fuera bueno no pero está muy bien estos días pero sí

Voz 0470 10:29 ella no lo cualquier cosa aquí está la guitarra a a hora a hora el portátil esta también hay engancha digo no está todo no les falta un detalle

Voz 0460 10:47 es decir que el otro reto de Héctor Sánchez consiste en a la casa Lego por lo visto hay que reunir un tipo tomarla alero ideas si hay que conseguir un número determinado de firmas eso para para que tú les propongan ideas que yo las hagan realidad

Voz 5 11:03 me voy a contar mi mi promoción que la promoción gracia

Voz 6 11:08 sí

Voz 5 11:08 bueno por la plataforma de idea no sé si alguien la conoce es una página web en la que Lego propone a los aficionados que hagan sus propias creaciones y después los aficionados la suben cuando hago la gente lo vota los que obtienen diez mil votos a estudian la posibilidad de convertirlo en un ser real

Voz 0470 11:28 gente pueda comprarlo sí sí sí han así han salido bar

Voz 5 11:30 por década fantasmas de los Beatles de

Voz 0470 11:33 pero claro es que la gente tiene un seguimiento pero no no por eso mismo pensaba que iba a decir bueno un del Equipo Baloncesto Fuenlabrada

Voz 0460 11:43 lotería de los Beatles locas levantamos y los Beatles

Voz 5 11:45 que lo hay y yo he hecho tres cuál es vuestra yo tengo una de los Ramones una de Tintín y otra de Queen o visto por ahí una camiseta de Queen pero todo esto no nos incluyan

Voz 0460 11:57 esto es realmente para darnos esta teoría guapo que fabricará esto en plan industrial

Voz 5 12:04 por supuesto pero bueno probablemente

Voz 0460 12:07 es decirle a la gente que pueda que quiere apoyar te pueden meterse en Twitter arroba con H

Voz 0470 12:12 eso es vale puede muchas veces por por traer nosotros preciosismo casi tan guay como el dibujo de Manuela

Voz 5 12:20 casi casi está en el listón están

Voz 0470 12:23 el listón estaba alto que quería el matiz

Voz 0460 12:25 ante que se metiera destrozó

Voz 5 12:28 el todas maneras de él tiene mi teléfono según momento sufre algún momento sufre algún percance así que hay hay mano de obra parte del ya tenemos servicios

Voz 0470 12:41 un aplauso para gracias gracias no yo ahora ya sí podemos empezar con el brasero claro que sean los hechas en la noche ya ya no pero vamos bien todavía no he llamado tres hombres noticias primera

Voz 0460 13:03 roto como como tenemos ya el de Héctor ya el otro me da gracias claro

Voz 0470 13:08 la primera es la primera de una entrevista a Mario Vargas Llosa por cierto al final no sacamos los

Voz 0460 13:16 el ex Secretos de García Márquez de la nada

Voz 0470 13:18 o sea que de desvelaron los archivos de lo que hizo fotos incluso Mortadelo que se hizo todo documentado Ari Vargas Llosa titular la corrección política es enemiga de la libertad está de nuestro lado en teoría así para cuando la gente de derecha dice eso claro que ponga tiene una situación aquí de sí sí sí la quieres aprovechar para luego decidir puntos negros y ya no me lo creo que Mario todo un premio Nobel está saliendo con una filipina

Voz 0460 13:50 claro claro es que ya más y eso con eso ya puede ser todo lo de derechas que quieran con la cuarta calla la boca te calla la boca puede hacer todo lo de derechos que quiera pero luego te dice es que todas las noches me acuesto con una filipina eh ya ahora ya o se balancea automáticamente

Voz 0470 14:07 sí para Vargas Llosa recordamos que es el que recibió el Mortadelo no me acuerdo como lo hizo él no no lo hizo Mortadelo porque

Voz 0460 14:17 yo ahí de Vargas Llosa

Voz 0470 14:19 datar del mortal su Fructuoso que eso siempre el habla siempre de una posición de rencor eso no la superaba eso te va a pasar a ti ahora que te lo hizo Herman es algo que os une a Mario Camus

Voz 0460 14:33 harto García Márquez claro ahora corrección política inmigrada en la libertad donde donde estaba esa corrección política cuando a pisos núm mortales

Voz 0470 14:44 lo dice el nacionalismo entraña una forma de racismo y conduce a la violencia el dar Manet el desvanecimiento de las fronteras en lo más progresista nuestro tiempo dice Mario Vargas Llosa es oler una mucho con Macaco el mundo prácticamente Moving eh muy Bardem All the People Manu Chao tiene que estar temblando

Voz 0460 15:04 estoy vigilando te estoy imaginando Manu Chao otra otra

Voz 0470 15:07 corriente otro autor sudamericano en contra de la globalización y a tope y con los derechos los pueblos indígenas la que más lucha hoy Mario Vargas Llosa la gira por ahí por por por locales de Malasaña sea precioso eh a gusto se queda uno desprestigiando los premios Nobel que otro premio Nobel podríamos desprestigia pues hombre Camilo José Cela Obama a Barack Obama ha sido vez más eh sí luego dije déjame pero hijos el Echegaray Echegaray es un premio Nobel español anteriormente Alexandre hija tiene un premio no él no Alexandr I Premio Nobel se pone no tiene la gente no tiene

Voz 0460 15:54 la gente

Voz 0470 15:55 no tiene premio Nobel Vicente les ha apostado

Voz 0460 15:58 el acusado como argumento ese poeta mayor admitido que no que no que no tiene una cama nido que no hombre que no sí hombre además te digo la años setenta ya algo así sí sí sí sí sí oiga

Voz 0470 16:15 el cable el Premio Nobel de Literatura el setenta y siete Vicente del Sandero puto crack pero pero Echegaray porque Premio Nobel había leído algo de Echegaray

Voz 0460 16:24 hombre Portugal niegan una vez la Eurocopa Eurovisión pero Echegaray

Voz 0470 16:33 el alto tú que el otro eh eh Juan Ramón Jiménez nos también española

Voz 0460 16:36 sí creo que sí es cierto Benavente El sí de las niñas Jacinto Benavente nombre que no tiene

Voz 0470 16:45 que no que no que no tiene así Premio Nobel

Voz 1 16:56 hay que buscarla

Voz 0470 16:59 Cerezo las acciones se despacha en realidad no

Voz 0460 17:04 sí sí sí que sí que

Voz 0470 17:06 no sé quién más tienen todo españoles Echegaray lo que hemos dicho Echegaray Benavente y Alexandre cero ocho para decir

Voz 0460 17:15 la literatura de te esto no

Voz 0470 17:17 se echó el íbamos tenemos seis seis pero no él solo pues me parece muchísimo eh yo creo que sí

Voz 0460 17:23 pero tiene todavía todavía

Voz 0470 17:26 al premio Nobel españoles seis hemos dicho ocho hay ocho ocho vamos a ver yo lo voy a decir no

Voz 0460 17:31 verdad que Vargas Llosa tiene la doble nacionalidad

Voz 0470 17:34 exacto Vargas Llosa es verdad español José Garay vez y los que tienen en el dos cuatro de literatura Ramón y Cajal de ciencias en el seis Bravo e Jacinto Benavente Juan Ramón Jiménez Severo Ochoa Vicente Alexandre y luego ya a Cela claro hay Mario Vargas Llosa al incluye nada cuenta incluimos

Voz 0460 17:51 a Rosa Navarro que tiene dos dos primero en Perú

Voz 0470 17:56 si el último Nobel español hasta la fecha nació en Arequipa

Voz 0460 17:59 a Llosa ahí

Voz 0470 18:06 quieras te García Valledor

Voz 0460 18:11 daría como la ceremonia de entrega de los premios Nobel hacer un Mortadelo al al al premiado que el premiado vaya a recoger el premio que una persona quién podría ser el Mortadelo Un Mortadelo oficial

Voz 0470 18:23 Jordi el niño

Voz 0460 18:32 premios Nobel pues en vez de darle un premio Nobel a Bob Dylan para que todo el mundo sepa que existen estos premios pues al niño

Voz 0470 18:40 tres de los ocho que hay a quién les se lo quitaría yo Echegaray pero porque yo pero que ha escrito Echegaray hombre dejárselo sí destacó como otro dramaturgo por el gran Galeote tomarían al hijo Don Juan la Unión

Voz 0460 18:54 el suspense que suspense usted puede repetir genera más

Voz 0470 18:58 ustedes os títulos del gran en una historia el gran Galeote Galeote Mariana el Galeote el gran Galeote gran toques como pero no lo público para la época de la EPO lo pone con mayúsculas es un nombre propio el hijo de Don Juan porque te pero es que no eran ni Nolte no te atrae ya escritas tú que saben mucho hasta que yo no

Voz 0460 19:16 eh porque el resto Jose años germinó escritores murieron en claro

Voz 0470 19:22 punto cuatro debía haber un erial de Cultura dicen no el premio Nobel entonces eran poco más indie que luego se fue haciendo comercial saludaban por actuaba sólo en salas de Sáez bueno yo se lo quitaría Echegaray

Voz 0460 19:35 el aire es como él Vetusta Morla de los

Voz 0470 19:37 el Premio Nobel a los premios no lo vamos a Fazio no de grandes y tú a quién se lo quitaría a Vargas Llosa tú a Camilo José Cela porque es labor que pagar es que dice para provocar pero cómo cómo le vas a quitar el Nobel a Juan José Cepeda gachas Corea sí sí sí es cierto tu alter ego del pasado si tú vas a quemar como Cela por España comiendo ojalá Dios eh no habrá no sólo aquí a pagarla orinal escribió el pote de Archidona que es un libro que recomendamos desde aquí no así la película con lo cual si descarta Cela que es lo quitas pues a Juan Ramón Jimenez porque Platero soy yo es un coñazo eso hay que decirlo yo no no no lo leas no lo mandamos a su mensaje de aquí a juventud que no sigue no leáis ni Platero yo no que os obliguen en la Wikipedia el resumen no sólo una ley sino si tenéis uno ejemplar cerca que máis El Principito se ría madre aprovechando que el Pisuerga pasa

Voz 0460 20:41 repito lo dieron el Nobel es superior que que que que libros tiene Vargas Llosa que es superior a ver está

Voz 0470 20:46 Marley en carne y hueso Vargas Llosa nombre no pasa por favor por favor por lo menos que los que iba mal dieron el premio en pena para poder quitárselo no escritor y aviador francés Louis a muchos jóvenes avión fíjate la casualidad bueno entonces hemos quitado esos premios no a Juan Ramón Jiménez a hacer no ha llegado yo soy Echegaray ir grito mal y por lo tanto sólo los damos a se lo darán no no es que nos quedemos en un Nobel sino que sustituirá a la persona

Voz 6 21:22 se lo damos aquí

Voz 0470 21:26 Mutu es nacionalizado mucho el ex jugador de fútbol Russell del Racing darle el premio Nobel a Muti tiene la doble nacionalidad yo creo que sí yo con Ángela Mena

Voz 0460 21:37 pero follar lentamente a lo sueco que se allí mutis todo el mundo que liquidez Albino dice dice soy o que diga soy igualito a Samuel L Jackson pero negros oye lamentan es que esté presente Yi mutuo a liarla huraño

Voz 0470 22:00 pues muy bien Luis Milla a Luis Milla no no no a Muti Luismi hace queda así como siendo quien soy mejor cuatro Mararía que vamos a intentar prometió si es español entonces no nigeriana ah bueno otra noticia el submarino S ochenta Plus del sobrepeso al sobreprecio resulta de que el Ministerio de Defensa y contrató unos submarinos para la Armada española parece que al final tienen que ser más grande de lo que pensaban y ha costado como Chen como cien cuanto más y ha costado tres mil millones de euros de lo que ser verdad esta pero sobreprecio en un contrato público más pero tres mil millas ah no no no costaba inicialmente costaba dos mil millones ya hay que añadirle mil quinientos cincuenta millones para para cuatro submarinos te sale te sale a casi mil millones de euros el submarino pero esto el renting yo creo que será leasing claro eso hoy pero el compra un cohete que vaya Martín está más barato con pocos también millones de los submarinos pero uno uno un submarino flota caro más eh más para qué lo queremos un puso papaya Paquito para los cayucos tú fíjate ese chaval esos chavales con dos buena intención llegando a la costa de Almería el submarino amarillo Mi carro tu empresa Navantia Navantia que es semipública

Voz 0460 23:42 cuesta dos mil millones mil quinientos millones más pintar

Voz 0470 23:45 los personajes de la Warner Piolín saliendo por el estrecho la tramos un llamamiento a todos los chavales grafiteros joe que a ver si hay cojones con el submarino Mondariz volví a encontrado está el astillero de lo estén construyendo a ir Grafite darlo todo

Voz 0460 24:05 prima jinete

Voz 0470 24:06 en el en el módulo siete en la prueba en la proa del submarino pintar Chiquetete sí

Voz 0460 24:13 que nos oigan submarino que Navantia además es una empresa semipública si donde ha habido un desfalco bueno

Voz 0470 24:23 eso dice el Ministerio de Defensa ha renunciado a penalizar a Navantia por no retraso

Voz 0460 24:26 va a haber robado tanto no sabemos qué pero que se te olvida una autónomos

Voz 0470 24:35 lo que dice el Ministerio alega que al tratarse de una empresa pública esto es la noticia el os lo juro literal que darse de una empresa pública el dinero que entra por un bolsillo sale del otro pero ambos son del mismo país

Voz 0460 24:46 pero eso me lo han dicho un cómico oficialmente

Voz 0470 24:51 defensa de Hendaya y luego dice

Voz 0460 24:54 me imagino la versión queremos en el Ministerio de Defensa cogiendo a ver cómo explico

Voz 0470 24:59 lo que sale de un bolsillo claro es el mismo pantalón claro no es un bolsillo las personas y luego dice es un informe Office sí sí dice sí se han discutido de magnífico vago no ya van de frente con la zorra fuera claro etcétera borraba perdón oyendo sí que se han discutido los márgenes de beneficio para que equivocarse no acabe resultando en un buen negocio para huevos o sea que dentro y esto los entregan entre dos mil veintidós dos mil veintisiete

Voz 0460 25:27 es queda luego va al Toni que en la cárcel para capear sobre el submarino ha causado mucho desfalco de Manu que seguimos haciendo sería la palabra no

Voz 0470 25:39 no es que no salgan hecho es una cosa de digo desfalco para que no de nuevos ricos de nuevos ricos nuevos ricos claro se conocen lo dado dame cuatro sumará cuatro submarinos cuanto es España sacándose el fajo de billetes de ellos se llama es el sobrino es el el S ochenta Plus porque realmente era el S ochenta y han dicho me he podido

Voz 0460 26:02 pero el literal así en serio si os quiero el giro a esa persona responsable de hacer esta inversión en mucho defensa pensando siendo como diciendo qué hubiera hecho Rita Barberá

Voz 0470 26:14 eh

Voz 0470 26:26 no yo hombre y entraría en el sumario es una nota buenísimos es una sky Run que flipa se sí sí en Argentina lo llevaron al bueno en la etapa azul claro de todo entonces mi padre explicándole el animal

Voz 0460 26:56 es que ese murieron Isabel que un submarino para con lo que hizo es líder en la película

Voz 0470 27:05 como Slim la lista deslindes

Voz 0460 27:08 rescataba él dice es líder pues ya está Slim del deslinde no se llamaba como le lo Casillas con los judíos si hacerlo nosotros con el submarino con murcianos irlo sacando de Murcia poco a poco pero esto es peligroso tierra

Voz 0470 27:24 que tu ya quitamos sin ofensa ahora en el programa pero esto no

Voz 0460 27:27 defensa estos ayuda tengo otra noticia eso ahí

Voz 0470 27:35 con el tiempo te queda cuatro minutos cuatro mil vale pero tengo un último dice ya con esto hagamos el programa Ciudadanos Bongo Bongo me gusta Albert sedes la del PP hombre viva y reactiva la derogación de la Ley mordaza pide que el cambio de actitud del partido es fruto del desencuentro el partido de Rivera con el PP entonces algunos cosa que están bloqueando en apoyo al PP del bloqueo entonces se han desmarcado del PP que bien está la noticia ya son mayores Thiago que hay que matar al padre

Voz 0460 28:11 Ciudadanos comiendo como dijeron

Voz 0470 28:14 si Dios o no que pronto fobias impidió parisino el padre fíjense si parricida se dice que han que han rascado derogación de la mordaza y otras cosas en las que han cambiado porque están ahora Picazo en el PP e han cambie su posición sobre el bloqueo de la prisión permanente revisable también la discriminación del colectivo LGTB y la totalidad de la inscripción registral de tras sexuales al ciudadano como diciendo ahora bajo la Pepe ahora sí ahora venga para todos transexuales a la a la cabalgata de Reyes pero no porque estemos de acuerdo maravillosas precioso que bueno que bueno yo me tengo que ir a ver te quedan dos minutos sí pero yo voy pal es cuánto queda tres tres minutos os porque porque ahora te vas a que que coge un autobús digo un autobús Patil sólo me lo he pensado

Voz 0470 29:10 donde a Pamplona luego ya de ahí a Rentería quieres que comentamos alguna otra noticia que tú quieras eh quedan te quedan dos minutos no al cómo gestionamos todo minutos antes

Voz 0460 29:21 gusta danos están con la derecha están con LGTB ahora están con la gente que te ves con mujeres con gente realmente desfavorecida racial menos eficaces

Voz 0470 29:33 es verdad mente desfavorecida el arbitro mirándome raro algo yendo de la vamos a tener una lo vamos a tener podemos comentar muy rápido la última ya que hay oponer la canción de Los Planetas hombre yo iría por franjas Planeta ya luego te pedimos yo creo que sí es himno generacional de tres cuando estaban contentos sí vale su etapa pues pues ponemos eso respondimos después estaba a su casa amigo el vino no ayude a despedir el programa el cartel cogiendo esto esto es la vida moderna estandarte esto es la vida moderna dale Koke inventamos una joder ahí están

Voz 0460 30:21 sí

Voz 0470 31:18 la vida moderna es usar el palo del selfie para variar olivos joder una clasifica a final de temporada la aceituna eh es una canción buena que tiene un planeta hacia una definición de la nariz íbamos a cama porque señor mayor Se va a Euskadi al norte como está a actuar vamos a despedir especial no

Voz 0460 31:40 muchas veces aquí hemos coreado la expresión Fassi muy bueno pero nunca tuve teníamos a una persona que en carne y hueso simbolizada lo que es ser adiós hasta la médula cien por cien