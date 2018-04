La Vida Moderna es llamar abuela al Thermomix

Voz 3 00:00 Berizzo

Voz 4 00:17 no hay Pierre claro al programa de la vida moderna

Voz 2 00:21 tú Cristo del

Voz 4 00:24 ante el usía aquel día una gran región

Voz 2 00:38 casi hasta el murciano que presentan aplauso con David el andaluz de la salud aprovecha aprovecha este aplauso que promete ser correcto el río Broncano puede aquí en Ser

Voz 4 00:55 libro

Voz 2 01:03 que lo estaba poniendo en valor la gran comunidad autónoma un poquito más ya Murcia a más altas no se puede llegar

Voz 0470 01:14 no dejaba que presentasen a mí como el anda y hoy tenemos rebosante de Andalucía aunque no han nacido en Andalucía

Voz 2 01:20 sí

Voz 0470 01:20 que cuando el día está a falta también de Miró estuve siendo claro de Santiago de Compostela GM aducen mis cojones hablamos de Vallecas también me miro Puente Vallecas menciona claro y Mi Familia de la Comunidad de Madrid a todo dentro a todo y de representantes no del pueblo andaluz

Voz 5 01:40 a ver esta

Voz 2 01:43 eh

Voz 6 01:45 se va

Voz 2 01:48 la vi

Voz 7 01:51 a a no

Voz 6 01:56 no no

Voz 2 02:12 Andalucía muere

Voz 8 02:15 quiero aprovechar la oportunidad y pedir perdón por la Cruzcampo

Voz 2 02:20 chaleco

Voz 0470 02:23 Ramiro chavales con la bandera andaluza con la estrella roja en medio la pausa viento aparte si no se cantaba Andalucía aquí con tanta fuerza desde desde Al Andalus visible desde el año setecientos los once a Venter colas pero bueno vamos a ver qué me dice Alex que para celebrar el de Andalucía ha puesto en Twitter mentalidad moderna es el de Andalucía que dio en la chirigotas y la Guardia Civil durante sale por estar siempre la conciliación bueno vamos a ver qué horror es el mejor hoy tenemos que muy rápido porque siempre contamos repasan porque señor mayor a las dos y cuarto es un bolo vale donde en Errenteria en Errenteria sí señor Colom privado tuyo bolo no público público prevenirla ya pero que no te la vida moderna no es yo que en solitario qué tal detalle no conocía sólo Unplugged qué tal detallando fantástico no hay entradas y aprovechando que aprovechando la ola Nico problemas cuando toman de dos en dos de un uno de aquellos actos en Asturias sí que vinieron diez doce personas OJ todos todo defensores del bable bueno vamos a ver en que hay que hay mucho es que hay muchas cosas que de verdad entonces en Andalucía ya está eh recordemos que la vida moderna hacer una nueva etapa checo el cien por cien libre de ofensa esta paz aquí no se ofenda nadie porque ya dijimos otro casi nos retiramos de hecho ya hemos optado por no retirarnos pero amagar nos es verdad a manejarnos en la no estando eh sí sí con lo fácil que sería insultar a Andalucía

Voz 2 03:49 no lo has hecho en este Chrome ya no lo

Voz 0470 03:54 he hecho cosas buenas noticias y soy murcianos eso es sólo cosas buena entonces como ahora o vamos a hacer es recordemos estar un par de semanas sin ofensas para luego de pronto salir de los arbustos y hacer

Voz 2 04:06 el quite fuera es verdad estamos con el kilómetro cero fuera de frente de repente salir

Voz 0470 04:12 que la que la gente dijo que tranquilos están qué poca ofensa Italia y de pronto

Voz 2 04:18 vale entonces hemos hecho una

Voz 0470 04:22 bien dónde vamos a eh a hablar de varios temas ya podíamos llevar exponencialmente avales Pontes lo bueno lo hemos ya bueno mucho éxito Nueva y entonces vamos a hablar de varios temas que Alex coja corte de eso y los pongas en Twitter sin contexto para que se vea que somos ahora un gente muy educada te poner un muchachito nuevo sí

Voz 9 04:41 a la cordial claro

Voz 10 04:47 buenos Muchachito es nuevo la acepté

Voz 0470 04:54 dame la mano claro entonces vale entonces tengo aquí varios temas de los que alguna vez hemos polemizado para que sería que ahora hay que opinar sobre esto de forma limpia que se saquen cortes patrullas gente diga vaya programa más visto que esto podía ser desde la iglesia entonces este trabajo más vale venga me pongo a la altura de tu cintura eso es porque tú me vea desde las alturas

Voz 11 05:22 vale eh eh

Voz 0470 05:26 es una chica me está mirando muy sino eso me pasó anoche estás describiendo Mi vida no habitual Juan Ignacio si estamos aquí la ser muy tranquilamente verdad vamos a lanza un tema que me apetece mucho qué opina de que Héctor qué opina usted de ciudad danos hombres político torció el futuro el partido de Allegra radiales a luego como corte otra vez sí eh pero estoy ciudadanos hombre de Ciudadanos mucho que más ha preguntado porque es el partido el futuro sin la verdad es que sí es el partido que más se parece a España vale que ahora mismo una libio increíbles porque siempre por montar el numerito me veo obligado a estar siempre al filo del insulto de la ofensa por fin gracias ahora a esta sección puedo ser oye si Don Juan Ignacio quítate Samos China es verdad llena de piedras verlo como hemos hecho ahora con un silencio antes que se corte sólo eso el Don Juan en los reinos no no no

Voz 2 06:28 la verdad es que lo digo de verdad porque yo siempre he montó el numerito

Voz 0470 06:30 pero por fin Don Juan Ignacio qué opina usted de Andalucía hoy en de Andalucía todos miran muchísimos amigos allí mal que parece mentira que lo vienen la acogido que te sientes

Voz 12 06:39 la además que es verdad y además es verdad

Voz 0470 06:41 eh eh porque hay muchos tópicos y hay muchos clichés pero de verdad a gente con duende diría yo que no hay no hay una palabra mejor para describirlo

Voz 1194 06:51 cosa especial que cuando no hay palabras

Voz 0470 06:54 después claro a la fantasía pues que es lo que más a mano tiene mucha gente pues el duende que y que es verdad porque ahí son cosas bonitas que no hay palabras para describirlo hiciera lo es maravilloso impecable impecables que la Casa Real Don Juan Ignacio la Casa Real opinamos de la monarquía serían las cosas que daría pena que se perdiera

Voz 2 07:21 por la sencilla razón de que estamos acomodados

Voz 1194 07:24 en nuestro sistema en nuestro sistema político pero que es eso en el fondo no representa a las personas a la represión a lo que locales representa antropológica mente hablando es a alguien que la simbolismo que que la sin que al simboliza el poder sí

Voz 0470 07:38 que claro

Voz 1194 07:41 crítica digamos que un buen un paso Secundario pero en el fondo es un sucedáneo de lo que es el hombre y la mujer y la hombre la mujer necesitan que el poder esté simbolizado para saber a qué a tener claro y eso es lo que hay

Voz 0470 07:52 en lo que siempre hemos dicho símbolo necesario un símbolo empresario muy un símbolo que una España que vertebra en fin el Rey es querido allá donde va a Cataluña Euskadi por favor pero que no se ha querido te quiero decir no no puede ser una velo alguien que simboliza el poder aunque sea para olía a odiar no exactamente aunque sea pero bueno para que te digo pero incluso así no no no no no vamos a ver qué incluir que incluso si es que es una casa real tan avanzada muy avanzada que admite muy bien la crítica de las casan más avanzada la más avanzada sí sí claro es que lo simulan nos tan sólo para creerlo no no también para ir en contra me refiero sí sí es es la importancia el que quiera pueda importar ahora que vaya entrando un aplauso como de tertulia de la dos así como de

Voz 2 08:44 parece que está lloviendo

Voz 0470 08:47 yo tengo un par de temas de los que hablar en estos días joder el tiempo pasa tiempo gay son tiempo no no son tiempos convulsos pero hay hay que valorar lo importante que es el papel de la Iglesia en España a día de hoy no como yo recomiendo desde aquí me gustaría mandar a todos nuestros oyentes que marcarán la casilla de la de la de la X y la X de la Iglesia porque la Iglesia porque es muy importante la labor social claro aquí siempre se ríe mucho el hilo como con eso no hay huevos

Voz 2 09:20 salía del papel colegir

Voz 0470 09:23 pues yo creo que se dice mucho tertuliano de centro no sí sí sí sí sí con la Iglesia pero pero de una opinión un cable a vale bueno a ver a tope con la Iglesia magnífica labor social que están hace lo que le ahorra al Estado en la iglesia me está costando muchísimo no me consta te lo juro que por primera vez me encuentro como pero es hora de que volvamos a recuperar lo que es algo que el

Voz 1194 09:57 el ser humano sienta que trasciende que le trasciende y que es más importante que el que está por encima de algo espiritual y estamos perdiendo los papeles totalmente existiendo cosa fíjate que cada vez que se ha dicho Dios ha muerto hemos intentado sustituirlo con qué conciencia con arte pero queremos convertido eso era una religión es que no hay otra maneras

Voz 0470 10:16 te lo voy a citar

Voz 2 10:19 ya casi estamos sentimiento religioso de la vida

Voz 1194 10:22 para Assad para sentirnos importan apegados a paso de dos

Voz 0470 10:28 al último tema aquí Deep aquí ojo eh Éste es el único problema que puede ser mi madre en los cinco años que llevamos haciendo el programa le voy a decir mamá escucha Tel de hoy el último tema para sacar Twitter Murcia la Bella Región de Murcia qué hermosa es que eso sí no voy a poder

Voz 2 10:52 muy a tope con esa

Voz 0470 10:54 qué qué pueblos el que más te gusta de Yacla Yecla sí hay gentes de Murcia que esto es qué tipo de Cántico

Voz 2 11:04 los árabes es soterrar

Voz 0470 11:10 la Juan Ignacio opinión de Murcia rápidamente acabamos

Voz 1194 11:13 ninguna región de España con gente que tenga tanta auto ironía de gente que se sepa reír de sí mismo y eso es lo que hace falta y te pueden meter con mucha comunidad autónoma gente ofendida en Murcia eso nunca pasará porque saben que ellos ya están tocando

Voz 0470 11:34 ahora de todo esto saca lo más limpio su te lo Twitter a caño gordo todo esto pero sin que se ironía de hoy hemos hablado de Murcia hemos hablado a todo esto

Voz 13 11:43 nos ha nos recordarlo no

Voz 0470 11:45 marcamos exacto dentro de dos semanas

Voz 13 11:49 otras ya paro

Voz 2 11:52 oye me me te ven como un conejo como si estuvieras deslumbrando disparo

Voz 0470 12:06 esto vídeo van para Twitter nos quedamos en perfil bajo bajo el radar dentro de dos semanas ahora sí de toda la vida

Voz 2 12:13 Ana de Madrid sí

Voz 10 13:12 Espanyol uno Real Madrid cero

Voz 14 13:22 sí

Voz 15 13:25 Héctor de Miguel Martín Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 2 13:39 estamos más o miércoles llamando febrero alegría

Voz 0470 13:45 con este resultado el bicho al que sabes

Voz 2 13:48 es increíble pero celebrando la derrota tiene un equipo fascista a manos de otro equipo Fassi me ha parecido preciosa

Voz 0470 14:00 ahí ha sido Guerra Mundial de Mussolini contra Gil a todos nuestros oyentes de la español vamos a Barcelona entre bueno no saber esto es la vida moderna están en el estudio central de la putas es un día más aquí como como como dos Odom mastodontes o dos fieras

Voz 4 14:22 el sistema hola

Voz 2 14:30 sí ha dado muerte es que no no perdón o culpa mía

Voz 0470 14:37 por tener una cosa no me deja elegir

Voz 2 14:42 que sino que estos y una ofensa

Voz 0470 14:49 es lo que me la Cruzcampo me da igual el que sin ofensa ahora el programa el rapidísimo rapidito venga ya está además es que me toca los huevos porque hoy en homenaje a oye he trabajado muy poco porque llevo trabajando dos semanas muy dura me has hecho una jugada tienen unas cuantas esta semana muy bien hoy me resuelve la sección las gentes muchísimas gracias eh vamos a hablar de lo que está pasando vamos a hablar de Bosnia la gente no estaba tan contenta han cantado más claro eh están apareciendo banderas en muchísimos sitios de hecho ya por fin la que hay muchas una

Voz 2 15:39 Ignacio como muy sevillano sí señor sí indicó con la hacer con el peinado de torero jovencitos chaval hombre

Voz 0470 15:50 gracias a gente como tú España nunca desaparecerá

Voz 2 15:55 la qué tal llevaron momento no no lo has visto venía contento levantando la

Voz 0470 16:01 es estar aparece tenemos esta locución de julio mírame

Voz 2 16:05 Cora Mother Toni Elías Cantuta

Voz 0470 16:09 ha sentido están apareciendo banderas en muchísimos sitios de hecho yo creo que estaríamos la música misteriosa para comentar lo que está pasando está estampas hay avistamientos esto es muy de radio de noche rancias si el míster está viendo avistamientos está viendo a deducciones está viendo apariciones de Vaduz está gestionando con la música

Voz 2 16:33 hay un chico del vino pero no sé si es que la música me está bailando hay un chico al borde del camino de verdad pensé que la música me había hecho verte al vino

Voz 10 16:42 perdona

Voz 2 16:44 ella que ya la han visto en la puerta perdón perdón pensé que eras Un gol pensé que eras Casper de esta nueva etapa sin ofensas gracias pídele perdón a esta y ahí está el abrazo y el albinismo además demuestre es que mira a la piel que tienes para que sepan que los árabes no dijeron no dejaron toda su simiente en Andalucía gente blanca o que no se contagió del mar alojar a los moros pero empezó que lleva diez minutos casa una serie de bocetos

Voz 0470 17:31 qué papel para hacer joder es increíble me qué estado de forma bien en el fondo no viene muy bien el albinismo porque vamos a Blair que aparecen en la nieve por ejemplo en Sierra Nevada bueno esto es todo esto creo que ese no es el es el Mulhacén es veleta que había pongámonos pastún el yo creo que este no será que tú no y ha subido este súbita subida que no suena no penden cuando creo que es el Veleta el Mulhacén creo pero estás hablando de los chicos que hay

Voz 2 18:07 el taller se saca cubría para el rulas del Canijo más allá de España cuidado también hay nieve

Voz 0470 18:19 sí también hay nieve en Oslo o no no hay otra cosa y tenemos las pruebas ahí está un chaval con trineo además prevé que Europa hice la riqueza se ve la gente envuelto en la bandera de es un chaval en en en en Oslo con con los pinos detrás eh con todo lo que sea eso en todas la la la Tyra eh un trineo y la nieve precioso eh es una chica pues comentó

Voz 2 18:47 pero es que lo está haciendo muy bien

Voz 0470 18:52 pero lleva no lo veía los derechos no estaba en Palma

Voz 2 18:58 llegados del Norwegian nos White perecieron Mariola

Voz 0470 19:06 también les gusta admite Sex tenemos del mismo

Voz 2 19:09 Suárez otra foto

Voz 0470 19:12 pero mucha nieve no Noruega esquí de fondo quizá eso esta foto alejó del esquí de fondo que lo peor la peor lacra de invierno el puto de fondo se eso es la puta mierda es un coñazo quiero ofender a ese colectivo en concreto cualquiera sino es verdad flipado hace el esquí diga lo siento lo siento ofendidos sabes quién hacía muchos años que

Voz 2 19:35 no dijo más

Voz 0470 19:37 el esquí de fondo pero como no quieren del esquí de fondo es una gran disciplina requiere coraje autodisciplina eso no es llenar más sitios en los que aparece en la cantera del del esquí de seguir bien aparecen banderas en los campos de fútbol de España donde por ejemplo Córdoba no bajen los Cármenes en Villarreal en Villarreal en Mestalla la cerámica en el estadio de la cerámica ahí está no si podemos ampliar de ahí la bandera de perdón mira María Rosa preciosa pero ojo porque esto no tiene mérito lo que tiene realmente méritos llevar la bandera sitios jodidos como balas sintió fuertes avistamientos de la bandera de modernidad en Europa

Voz 10 20:24 concretamente en Berlín

Voz 0470 20:27 por delante del esto se estos enraizamiento serán entonces el rais pero aclara que alguien sabe si esto es el rais o el Bundestag o con que hay gente un debate aquí es

Voz 2 20:41 sí

Voz 0470 20:43 yo creo que es el no lo que me acuerdo por la cubre de arriba porque jugando al cole Duty ella una vez puse

Voz 2 20:50 que lo diga el albino que será la imaginas a mí no lo sabrá te del que controla

Voz 0470 21:11 yo puse en el en el Call of Duty puse la bandera soviética y encima era eso lo videojuego mil fotos en la vida frente a lo dejó yo aprendí a conducir con el sector denotan a bastante que luego se mató en un helicóptero también de maravilla pero así que con Colima RAE si se duración de la casualidad la casualidad no vamos a otra yo creo que aquí top tope de la porque ya es difícil aparecer en la última en un sitio en la penúltima donde se toman decisiones que no afectan a todos vale pero dentro además ahí está en el paro Parlamento Europeo ya en extra dentro del Parlamento Europeo otro futuro era de moderadores lo que pasará dentro de un año estamos mirando a nuestro futuro ahora mismo señoras señores la mal con André Madroño dentro del Europarlamento gigante parece parece la guerra la cara ahí ocupando lo que va a ser nuestro asiento dentro de un año hay yo es Mírame futuro llámese habla estas hablando a Europa ahora

Voz 2 22:04 no

Voz 0470 22:04 admiran Europa Soitu recordemos que nuestro plan es sacar un escaño en el Parlamento veo a mi sacamos más también estaba bueno sí pero uno no sería ideal si mandara Ignatius ya ser un grito sordo hacer un grito sordo y también minutos dimitir si dimitiría el delitos Sordi cada uno a su casa y que lo interpreten los politólogos como yo quiera pues acabarse el Racing también acabar la sección con lo más flipado y lo más flipante que nos ha llegado con raras no con unos chavales que una manada no una bandada van podemos escuchaban banda supone ya se venga bandada una bandada de Cuenca de concretamente de Huete Huete fuente cuencas Huete Cuenca Nos manda Ovidio de ser unos putos flipado o qué pero que no sea encantado está están instándole

Voz 2 22:56 a otra gente mientras cantan no están vigentes eso es un mastín estoy contando

Voz 4 23:11 aquí mucho

Voz 2 23:18 un aplauso para mí

Voz 14 23:19 el bien Ignacio Delgado Alemany Malilla de

Voz 2 23:31 aquí

Voz 0470 23:42 hay muchas cosas que hacer que es rápido lo hacen después de que el como burocrática me funcionariales oye que intentar ser ofensivo con todo el mundo preguntó pero es al revés que ayer no se puede ah vale vale pero luego perdí disculpas también ordenadamente pero no se puede ah vale vale te entiendo el juego es empezar de cero para los simulada vale vale ayer me permitís un paréntesis ayer hubo valientes y retrospectivo porque Germán Gabriel ex pívot de baloncesto comentarista de el baloncesto Movistar acarreando campeón del mundo te reto a una pelea tú te insultan eso está digamos en otro espacio tiempo estamos hablando una cosa un una las ofensas de otra época van extraídas a hoy tengo aquí mi casco y se pone el casco de de gladiador español creo que corta eh pero usted no no las he felinos no vamos al tema pero vas a hablar de eso pero que no sé no sé que para quemado hoy esto pues tengo mis tema Álvarez rápido pues venga Ecuador entonces no claras nuestras evitando algún que no no quiero meterme en problemas quiero decir no no creo no creo que Germán Gabriel se presente aquí esta noche estar haciendo tiempo por si esta Germán Gabriel está jamás Koke es una cosa que hemos grabado esto

Voz 17 25:14 ha estado hoy en la vida moderna el campeón del mundo de baloncesto pero adiós para grandes

Voz 0470 25:23 bueno todo el mundo pívot

Voz 17 25:25 Germán Gabriel

Voz 18 25:49 un aplauso para Chema Cabriado

Voz 2 25:55 pocas personas tienen el privilegio de conocer a la persona que les va a pero mire mire este plano porque último fue encontrada Sergio Herman Cahn hostia Industria Portland dulce todavía no nota germánica con la tapa quiere ser más bajos las vamos a morder

Voz 0470 26:46 la almohada Voy a ser tu sopla nuca

Voz 2 26:49 es cierto sopla nunca recuperarla apelando a todos los vale pero esperaremos pelea que

Voz 0470 27:07 necesito quitando la ropa si lo hace ya

Voz 2 27:10 a luchar voy a luchar como un terreno primitivo canario mira me mira me hoy no tiene esa tú locutor inteligente tú

Voz 18 27:20 ah vale como me muy claro

Voz 4 27:28 hola amiguito

Voz 2 27:30 que te dice llamado el envío mío me lo sabe todavía vais no te quites vale

Voz 0470 27:55 vale pero entonces ya te he querella peleas y y más perros

Voz 11 27:59 bueno vale vale en Gerona

Voz 2 28:03 este momento había que había que asumir esto esto iba a pasar gracias Germán Gabriel quieres decir tengo que estar a la altura nunca mejor dicho tú me has retado yo ahora no puedo escabullirse no te puede que me maten decirle que tienes previsto para me arrepiento ahora viendo te desnudo pero te voy a sido una cosa aunque me tumbe son que me ganes vas a tener que tocar este va a ser mi victoria para no tener que antes

Voz 11 28:42 bueno Juan Ignacio has dicho que

Voz 0470 28:44 lo que hoy Germán no no estaba protegido por Iñaki Cano comentaristas de NBA pero en realidad lo dije así que un aplauso para Iñaki Cano que está aquí cambió

Voz 4 28:57 en su veredicto

Voz 2 29:04 mira que yo Geli inalámbrico Iñaki Cano a ver vale tendremos mejor

Voz 0470 29:14 vale que no es como si fuera José Luis Moreno

Voz 2 29:17 la niña que vamos a

Voz 0470 29:21 lo vamos a hacer esto ya Iñaki es comentarito no mejores comentaristas deportivos de España y por eso no

Voz 2 29:26 la verdad e Iñaki Iñaki Iñaki yo digo

Voz 0470 29:37 y aquí comenta NBA Fórmula uno y todo todo yo creo que es lo ideal para que él narre la pelea soy se dotes Iñaki puede dar paso Koke ponemos sea como de previa

Voz 2 29:44 se pelean bueno ahí y ahora yo llamo yo me han dicho gafas me parezco es verdad es verdad es un poco más

Voz 0470 29:59 no vale o para presentarlo todo vais a como papá

Voz 2 30:04 sólo él la esquina roja Ignacio sabes tú porque no me esta por ahora que haga todo lo que tú digas verdad el rincón rojo cuerpos conmigo desde Canarias

Voz 18 30:24 no sabe la que sale vienen tripa

Voz 3 30:27 hola

Voz 2 30:43 bueno me gusta mucho el caminar desafiante es el paseo de la muerte con azul venido desde Venezuela desde Caracas Paquita dejarle aquí soy tu peor pesadilla tocarte la Tito raíz nervioso está nerviosillo presenta aquí

Voz 18 31:11 campeón del mundo júnior de baloncesto medalla de bronce en el Eurobasket

Voz 2 31:17 Herman Cain merienda que hoy Sabin presenta me llame mí ya me imagino con sesenta años podéis decir que soy concede

Voz 18 31:35 a presentarles a ver Mankell merienda von conflitos

Voz 3 31:39 con Aubry

Voz 2 31:47 todavía no ponemos ahí vale ahora Iñaki tienes que dar tu el olfato

Voz 0470 31:54 comentó vale acerca el el me comen como

Voz 2 31:56 tomó vale nada Lucha Canaria Lucha Canaria Canaria botes bajo lucha vale vale vale

Voz 18 32:08 a ver hay que hay que separar kosovar se pare recuperar poste bajo lo que tú quieras a ver tres

Voz 2 32:17 dos uno ahí está el dato es intentando atacar crema miedo

Voz 18 32:24 Abel empuja les engancha más de lo que pensaba pero estoy peleando con Lomeña o jueves Corea

Voz 3 32:43 Vitoria

Voz 19 33:01 no no dos

Voz 0470 34:37 la vida moderna llamar abuela a la Mix

Voz 2 34:40 ah

Voz 10 34:41 German Gabriel Caracas Venezuela novecientos ochenta