Pensionistas y propietarios

no tengo ni idea de si la nueva burbuja inmobiliaria que algunos expertos ya dan como cosa hecha acabará explota estando o no tengo una idea esperemos que Noé porque los efectos de la anterior estallido todavía duran pero lo que sí está claro es que la vivienda en España se ha convertido al mismo tiempo en un problema para unos en el último refugio para otros me explico de entradas un problema hay un problema muy serio además cuando comprar una vivienda resulta ahora mismo pues prohibitivo para un amplio sector de la población sí porque al mismo tiempo el precio de los alquileres sobretodo en grandes ciudades se ha disparado de tal manera un nueve por ciento Sólo en el último año un nueve por ciento que a menudo un alquiler puede comerse pues más o menos o casi la mitad del sueldo ayer no saben ese dato por ejemplo en toda el área metropolitana de Barcelona osea que sea panorama es realmente preocupante en cuanto a lo de el último refugio viene a cuento de que cada vez se venden más casas en España con inquilino incorporado qué significa eso pues que una persona mayor con unos recursos Bono con una pensión que no le alcancen para vivir dignamente o como hilo como ella quiera pues vende la casa pero el comprador no podrá ocuparla hasta que lo ella muera esta práctica que está muy extendida en otros países europeos allegada llegado aquí pues ya se lo pueden imaginar fruto de la necesidad de la de la dichosa crisis pero bueno sirve al menos para sacarle provecho para justificar esa fiebre compradora que se extendió por todo el país en época de vacas gordas y que viene de muy atrás es algo cultural fíjense hay un dato muy significativo ahora mismo nueve de cada diez pensionistas españoles residen en su propia casa en régimen de propiedad pero claro al ritmo que llevan las pensiones me da que esto de la vivienda como último recurso no es que vaya a convertirse en tendencia es que puede ser en pocos años un auténtico tsunami ya después a lo que puedan agarrarse los hijos o los nietos de esos pensionistas cuando tengan su misma edad ahí ya no me atrevo a pronosticar nada porque me da miedo sólo imaginarlo pero es lo que hay