La Script: Jennifer Lawrence, espía rusa sin piedad (2/03/2018)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa

Voz 0076 00:13 en eh

Voz 1457 00:21 hola qué tal bienvenidos a La Script llega a la gran cita del cine americano el domingo se celebran los Oscar que vamos a retransmitir aquí en la Cadena Ser por por tierra Mariaire contaremos porque es que me abruma me abruma la retransmisión que vamos a hacer en este año vamos a más y bueno Pepa párame porque me lanzo me lanzo vamos hablar lógicamente del de los Oscar de la cara a pero también de la cara B de los estrenos de la semana gorrión rojo con Jennifer Lawrence en la vuelta de Santiago Segura la dirección con la comedia sin rodeos la cinta israelí foxtrot

Voz 3 01:08 a mí

Voz 4 01:13 no

Voz 1 01:27 eres eh

Voz 0277 01:58 la trifulca de La Script con Pepa Blanes que esta semana ha cumplido años y yo no sé si les dan mayor que Britney Spears no seguramente no yo creo que que esto me suena a mí que los de veinte Vedder estaba horrorizados Elio Castro cómo está muy bien qué tal

Voz 1457 02:17 habitamos a nuestra trifulca a los compañeros de la tele que son José Manuel Romero y Dani Garrán cómo estáis compañeros

Voz 1860 02:25 a parte de que estaban tarareando es que yo no sé

Voz 0076 02:30 I did it again tiene un mensaje oculto de Pepa o algo

Voz 0277 02:33 el ganador pero sí pero vamos a ver no me no f6 no empezáis a volver

Voz 1463 02:41 lo que no sé si se puede decirnos si Chinitas así que vamos a ir eso que decías al principio en tierra Mariaire es que el periódico global osea el país nos va a retransmitir el programa de los Oscar vamos a ver eso quiere lo vamos a PETA

Voz 1457 02:59 que nuestro programa de pueden escucharlo en el transistor en el podcast en Berlín en la página web que tenemos pues es una unas cámaras en las que no vayan a ceder en un programa de radio hizo lo pincha nuestros compañeros del país si nos bendicen sin no reconoce y no reconocen si somos los hermanos pobres pero vienen a visitarnos pues muy bien

Voz 0277 03:22 dará innovado venir Boyero pero llamaremos por teléfono a los compañeros de la redacción para ver qué qué tal están llevando esta noche

Voz 1457 03:33 además en una gala muy abierta mucho más que otros años con Guillermo del Toro y la forma del agua con muchas papeletas para ganar a pesar de todos lados pullas que le han estado metiendo Tres anuncios en las afueras que también es como otra de las favoritas que ha ganado ya los Globos de Oro iba hasta

Voz 6 03:53 si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió

Voz 1457 03:56 la obligación de dar parte

Voz 8 04:02 pues y sabéis algo de lo que ocurrió Easy

Voz 1457 04:06 sabéis algo de lo que puede pasar ya se han cerrado las votaciones

Voz 8 04:10 cómo lo veis le habrá afectado

Voz 9 04:13 las acusaciones de plagio estas acusaciones de plagio que habido forman parte de la campaña de los trapos sucios que hay en toda campaña de los Oscar bueno pues sí

Voz 1457 04:23 lo que si no puede ser el hombre somos mal pensado

Voz 9 04:25 no sé seguro yo lo que creo en esta edición que después del año pasado es como si empezara una nueva era en los Oscar no lo sea que empezará algo nuevo porque no se puede caer tan bajo como el de cayó el año pasado no

Voz 1860 04:41 puede ganar y luego claro

Voz 9 04:44 hombre yo creo que en ese sentido no pero que sigue que creo que debe no sea algo de renovación poco no sé

Voz 1457 04:49 Brel y renovación hay pocas

Voz 9 04:52 sí sí sí de hecho fijó

Voz 1463 04:54 lo que sí es verdad que no ha habido ningún comunicado oficial de la Academia pero que las entregado horas hay muchísimas más entrenadoras que entrenadores y la verdad es que si te pones a mirar los nombres de las personas que van a entregar premio no sabemos lo que pasará luego con las películas que ganen pero ya de entrada a la Academia así que sea renovado hay mucho latino no hay hindúes de obtienen hindú perdón hay muchas mujeres hay hombres hay gente mayor hay gente muy joven y creo que por lo que van es por la varían a lo bestia no para que no se les acuse de nada

Voz 1457 05:26 yo diría que gana mejor película Tres anuncios y mejor dirección Guillermo del Toro que bueno podía ser como lo que ha estado basado en los últimos años Bolton

Voz 9 05:37 las Anderson

Voz 1457 05:38 Paul Thomas Anderson dirección por el hilo invisible

Voz 10 05:42 Greta

Voz 0277 05:44 vale todo no lo digo

Voz 9 05:48 hombre porque es verdad que yo por lo que voy leyendo parece que hay una corriente muy a favor de decreta

Voz 1463 05:56 hombre sería como el candidato de consenso no quiero decir que a lo mejor era Guillermo el toro con todas estas cosas hay gente que se echa para atrás no estaba donan el director de Tres anuncios Nolan es un tipo que nunca ha llegado a gustar del todo

Voz 1457 06:12 luego está es vi aseado

Voz 1463 06:14 no sé creo es una peli de terror y quizá el votaron en este año una mujer sea como el de cine una película que ha gustado saca a lo mejor no ha sido la que Massa maravillado pero que en líneas generales todo el mundo la puesto vientos a los mejores como bueno pues la opción de consenso no lo sé

Voz 1457 06:31 bueno el año pasado también hubo muchos entrenadores negros digamos que que sí que hay una cierta renovación este año está el tema del mi tú que la Academia no va a hacer un hay un llamamiento a que las actrices vayan de negro sea que lo dejan a su libre albedrío lo que sí que es también novedad que hay una mujer por primera vez en los noventa años de la historia de los Oscar como finalista en la dirección de fotografía es Rachel Morrison por Matt Vaughn bueno son un en fin que la cosa está ahí con Lady Bird hay mucho movimiento y las mujeres

Voz 11 07:07 en marcha por qué no puedo comparar los huevos porque es mucho lo mancha todo el logo hacen que limpiarlo yo los Juegos son malos para el Maryam que ya lo has oído date prisa y las fiestas pues todos los periódicos se parecen a ello queremos ser veranos tomamos leche de soja ya veis toques de coerción ventas una fomenta la industrial están crudas tienen cosas Planck ves cómo quieres habrán después un zarpas más que estuvo esta pensé que Brandes fueran genio Paulette mamá y los huevos están hechas pero

Voz 0277 07:33 sí pero con malas porque tengo hambre

Voz 1457 07:39 bueno este es un poco como lo que no haría Spielberg no entonces por eso quizá está en esa diciendo que no estoy yo está esa tía no es como Mis hijos diciendo quítate del galo pues es es es interesante

Voz 12 07:54 pues que se tiempo ese nuevo tiempo

Voz 9 07:57 el nuevo cine un nuevo lenguaje unos nuevas temáticas y escribir es verdad que es el cine digamos más parecido al cine clásico de toda la vida la película a me encanta los archivos del Pentágono pero sí que es verdad que es

Voz 12 08:08 que que soplan aires nuevos y nuevos

Voz 9 08:11 formas de contar historias nuevas temáticas en fin que es normal que Spielberg se quede fuera vuelven medir

Voz 1457 08:19 Streep que bate récords como siempre ella lo ha pulverizado todo por su papel los archivos del Pentágono consigue su vigésimo primera candidatura es la es la reina bueno la reina es kate Nigel Burke tiene cuatro tú te ganó cuatro Oscar ir de momento Meryl tranquila que llevas tres pero fíjate sigan invitando a las fiestas lo cual es maravilloso y luego junto a ella que no sé yo creo que es bueno en fin Sally Hawkins de la forma de Lambert del agua sois y Ronan Margot Robbie por Tony a la favorita Frances Mc Dormand por tres anuncios una servidora espera que esto no

Voz 13 08:57 da fin de una vez por todas al extraña historia de los Tres anuncios en las afueras

Voz 8 09:02 encina nada más mona esto sólo es el principio por qué no lo sueltas en tu programas de los cojones buenos días Missouri

Voz 0277 09:11 Pepa Bueno eso

Voz 1463 09:15 más tacos dice nada si no no

Voz 1457 09:17 a retransmitir desde el país eso os digo esto así con estos tacos bueno yo estoy muy contenta porque es verdad que los Oscar están un poquito Jerónimo fílmicos osea Ceballos yo creo que se lo va a llevar el de mejor guión James Ivory que no sea capaz que no acató un Oscar a Mejor Película Mejor guión y director no

Voz 9 09:36 no no no puede ser puede ser es que la adaptación de de ser iba Your Name no entonces sí en cuanto a al Oscar a la mejor actriz parece que está muy cantado con lo de Meryl Streep me pasa como con decir guasa aunque da la impresión de que los académicos cuando no saben a quién votar Meryl Streep desde Washington ya está sequita limpio

Voz 1463 09:58 hombre la noche canciones impecable santificar ordenadas en Primera Nacional sí que es verdad que son como los dos únicos actores junto a Octavia Spencer que de alguna manera son veteranos en esto de los premios porque Sally Hawkins que evidentemente no son actrices revelación ni muchísimo menos o Frances Mc Dormand o en el caso de los actores sí que hay mayor novedad no está Sors y Rubén que tiene dos nominaciones pero no deja de ser el IVA Ariza a la industria

Voz 1457 10:26 pero hombre hay Margot Robbie yo creo que está muy bien yo tenía y también es un poco el papel ese de qué guapa eres fea ateas de japonés

Voz 9 10:34 si eso le gusta mucho a a la Academia recordemos a Charlie Theron no

Voz 1457 10:39 exactamente recordamos a Charlize Theron yo votaría a Sally Hawkins en la forma del agua eh

Voz 1463 10:47 yo votaría a Sally Hawkins en esto vamos a estar de acuerdo

Voz 10 10:51 yo quizá francés Madonna

Voz 8 10:55 vaya pues ya ya está clarísimo

Voz 1457 10:57 a ver favorito de entre los actores es gay por su papel de hecho en el instante más oscuro ganó Nicole Kidman con su nariz de las horas yo creo que este es el Oscar no

Voz 9 11:09 es el gran favorito me parece ha ganado todos los premios importantes de del año sería en este caso una sorpresa que que no ganara aunque a mí no es el Churchill que más me gusta de todos los que hemos visto últimamente no me gusta me parece que hombre en años de

Voz 14 11:24 su despedida de de de que pesa otra sí pero está muy bien la película también me votaría hizo Daniel Day Lewis y Luis yo creo que es que es que es el mejor actor de su generación es problema también que tiene Churchill

Voz 15 11:38 como a lo mejor Javier Bardem con con su Escobar no que hemos visto tanto

Voz 1457 11:41 el últimamente que quería hacerle ganar el premio

Voz 9 11:44 ya agotado fíjate personas esto Javier

Voz 1457 11:47 Bardem no a mi me gusta mucho Daniel Cataluña el actor protagonista de déjame salir tan

Voz 1463 11:53 Timothy Sálvame la verdad es que está muy bien Timothy nazi lo habría que hubiera cambiado la versión

Voz 16 12:01 vale porque no tocar la edad escribió para quitarle ni siquiera es seguro que las he preguntado nada

Voz 1463 12:06 fíjate todo lo que sí

Voz 1457 12:08 además es el actor de moda ir ligó con la hija fue novio de la hija de Madonna

Voz 1860 12:14 tenía que deciros no es eso cuenta relevante

Voz 1457 12:21 pero pero bueno me parece interesante que haya este relevo generacional en socialmente no dice mucho porque es un niño de la aldea supera class no nos no nos dirigiría la palabra

Voz 1463 12:31 con Pepa no en todo caso el único que hemos la digirió dirigiría de los nominados es Daniel Carulla o no si porque si no

Voz 1457 12:41 es bueno es verdad pero pero es decir

Voz 1463 12:44 por favor nuestro acento

Voz 1457 12:46 nunca nunca nuestra no sé en fin bueno vamos a dejar a los actores y y bueno tenemos que que también decir que vuelve a estar ausente el cine español llevamos muchísimos años desde que a Javier Bardem y Penélope Cruz y Almodóvar no aparecen he ahí una gran gran sequía ir ahora nuestros compañeros José Manuel Garrán ida Josema no

Voz 1860 13:08 pero pero

Voz 1457 13:12 GG en a en han dicho que esto este planteamiento que hemos hecho es un tostón mentira sí sí dicen mira vamos a contar lo que sabe

Voz 0457 13:22 aquí no hay interés vienes aquí como académicos atrás nosotros a escuchar cómo me siento es tal anécdota

Voz 1457 13:28 bueno pues a la hija

Voz 0457 13:30 Madonna por ejemplo es hora lo sabía no las habíamos miras no estaríamos aquí o no

Voz 0277 13:35 eso tiene por leer los tabloides

Voz 1457 13:40 eso no regala el diez minutos solamente vamos

Voz 1084 13:43 en algunas curiosidades y algunos datos nos hemos fijado en categorías pues que a lo mejor no van a protagonizar la gala como documental corto decías que bueno que las nominaciones de Meryl Streep también de Timothy charla Ahmed que es el actor más joven en ser nominada en ochenta años y en el otro lado justo también está Christopher Plummer que es el intérprete nominado de mayor edad en la historia de los Oscar a usos ochenta y ocho años pues grabó las escenas en sólo nueve días para sustituir a a Kevin Spacey Iker ya ya lo sabéis no lo de la película por las acusaciones de acoso sexual el Ridley siempre dijo que había dos actores que podían hacer este papel queremos Kevin y yo desde el principio en el proyecto resulta irónico que ya ha acabado haciéndolo por supuesto no he visto su trabajo tengo demasiadas cosas que hacer

Voz 9 14:27 como para ver el trabajo de otro hombre

Voz 1463 14:30 bueno si no lo sabemos no sabemos si

Voz 17 14:32 ganará pero también tiene competencia en edad porque como decíais ya eh James Ivory tiene y ochenta y nueve para cumplir noventa y arnés Barbara de noventa también lo saque

Voz 1084 14:42 competición por arriba y por abajo

Voz 1457 14:45 o sea que ella dijeron tú filias por fin tibia no solamente en el Kremlin que hubo en aquel tiempo

Voz 0457 14:52 también hemos hemos buscado vimos indagará sobre sobre Meryl Streep que ya hemos hablado de ella es la princesa con tres oscars porque la reina como dijiste Marías que Katherine Hepburn con cuatro pero eso sí que es la mujer más nominada pero como nosotros nos llevamos siempre todo a nuestro terreno sería Filo su pelo hola nos hemos fijado en el reparto en el ojo de Spielberg tiramos a casa con las series como te digo porque en los Papeles del Pentágono están o Kiir sala por san Matthews raíz Alison Bree Carrick uno sea todo palabras mayores de escritos en mayúscula en las series de televisión nota que

Voz 1084 15:29 esto muchas serias el último año

Voz 1860 15:32 Spielberg acogido a lo mejor de cada casa

Voz 0457 15:35 además tenemos que decir que a Mail Street va a participar en la segunda temporada de la serie revelación de la temporada pasada así se une a Nicole Kidman Reese Witherspoon Laura ADER Charlene Butler nunca se decir su nombre para interpretar a la madre de Perry que es el rol al que le daba vida Alexander es que está por ver si aparece en esta segunda temporada una serie de mujeres muy crítica con temas como el maltrato donde tenemos muchas ganas de ver el papel de la Streep porque ya en estos temas siempre siempre se ha mojado en sus discursos

Voz 1463 16:07 no yo estoy viendo las mujeres no hemos estado en el mundo solíamos estar escondidas en casa en el harén no sujetas con una correa bastante corta Se podría decir que junto con la revolución tecnológica el cambio desestabilizador más provocativo en el curso de la historia humana es que finalmente estamos llegando al mundo estamos aquí ahora las mujeres estamos en el mundo no vamos a ser intimidada

Voz 8 16:35 bonito

Voz 0277 16:37 bueno yo también creo mejor preste igual que yo

Voz 1457 16:42 a Oprah Winfrey hizo un discurso que leyó como presidencial Meryl Streep que tiene una

Voz 1463 16:48 si además te puede cantar Mamma Mia aquí desde el que tiene un registro muy amplio dentro de la Casa Blanca estarían interpreta o casi

Voz 1457 16:55 con un golpe de otro me encanta

Voz 1463 16:58 este otro caso curioso

Voz 1084 17:00 minados dos que ya habían sabían encontrado previamente en televisión por un lado tenemos a Richard Jen

Voz 1457 17:06 quiénes nominado a mejor actor secundario por la forma del agua

Voz 1084 17:09 por otra Frances Mc Dormand que que ya lo hemos escuchado que nominada por por tres anuncios en las afueras

Voz 0457 17:14 se ha llevado el Bafta Globo de Oro todos los premios

Voz 1084 17:17 de sindicatos pues bien fueron protagonistas de la miniserie de HBO Eric en la que interpretaban a amarillo

Voz 1457 17:24 Carlos Jesús recordáis el vestido de boda

Voz 18 17:28 sí sí algunos dicen que soy tacaño pues se equivocan

Voz 19 17:36 es una mujer muy mafioso y eso es esto

Voz 18 17:38 bueno no me de escoba para que sea simpática con las ratonera por suerte te tengo a ti para decirme que pienso Cesc no se crearían ni

Voz 1463 17:48 que es un poco el papel de su vida

Voz 0457 17:53 hombre tan mágica y tan amables

Voz 1860 17:55 era junto con sus papeles luego

Voz 0457 17:58 también hemos información sobre Timothy el actor de Reina el más joven una autentico nuevo fenómeno también hace doblete porque le hemos podido ver enrolarse con rondan en Lady Bird buceando porque ya casi no nos acordamos lo hemos encontrado en la segunda temporada de Homeland donde interpreta al hijo del vicepresidente de Estados Unidos

Voz 11 18:20 desengaño

Voz 1804 18:24 hizo le tiene una x Box es esquí ha hecho nuestro espacio mi madre lo hace cada mes él duerme en el cuarto de invitados una semana ella jura que ha cortado con él ni poco después beber martinis y escucha Maiza según mi terapeuta es muy común pero esta categoría

Voz 0457 18:50 le pega muchísimo mucho es que no sé si decir un spoiler no lo voy a decir porque bueno todavía hay igual hay gente que no ha visto la temporada de Homeland

Voz 1463 18:58 de pero sigue débil por la ciento catorce lo define

Voz 0457 19:05 el chaval tiene como una especie de historia de amor con con la hija de del protagonista y al final pues muere en un atentado

Voz 1860 19:13 pues hasta es una temporada donde estábamos

Voz 0457 19:20 como la muerte de Chanquete vamos a seguir buscando el rastro de los nominados en televisión Daniel Kalou ya la cara conocida es era una cara conocida para nosotros por Black Mirror El director de sucinta Jordan PIL es el tercero y bueno es el tercero en ser nominado a Mejor Guión Mejor Director y Mejor Película con su opera prima déjame salir gana el de mejor director sería el primer negro en conseguirlo en la historia

Voz 1860 19:49 pues sí es una categoría

Voz 1084 19:53 ayer siendo difícil bueno y ahora vamos a cambiar de tema y esto creo que nos va a gustar más a a Elio y a mí que son un Oscar y un año en general con mucho cine pero también con mucho deporte además de ello Tony a la película de Marco otro robot de la que hablábamos y basada en la vida de la patinador a Toni Toni jardín convertida en una de las grandes villanos de Estados Unidos

Voz 9 20:12 a que claro

Voz 1463 20:14 de perturbado el lema Chacarita la rodilla a una amiga

Voz 8 20:18 quién teoría eso a una mina

Voz 0277 20:21 bueno esta película en la montado montadores decía que Tony es jardinera

Voz 1457 20:26 de las en los últimos veinticinco años solamente ha habido seis mujeres capaces de hacer el tras el triple Axel ese que no sé lo que es una una voltereta al tacto y que ahora mismo solamente hay dos patinadores que lo saben hacer y que lógicamente no estaban para hacer de doble en una película entonces lo lo hizo una que no lo conseguía pero el problema del montaje fue precisamente cazar Margot Robbie que maravillosa pero no no llega a esos niveles con con esta patinadores que tampoco lo lo concedía para creáis que yo leo los tabloides a fondo

Voz 1084 20:58 muy bien pues además de esta cinta como decía ficción nada pero con esa apariencia de falso documental Netflix ha colado Ícaro en la categoría de mejor documental un relato demoledor del dopaje en Rusia hay cómo está vinculado también a la popularidad de Putin las medallas pues la verdad es que lo disparan en en las encuestas como alteran las pruebas los los deportistas todo a través del testimonio de un científico ruso un desertor que ahora está refugiado en Estados Unidos con estatus de de testigo protegido

Voz 0785 21:24 pues Rusia ganó un total de setenta y tres medallas en las olimpiadas de Pekín de dos mil ocho cuántos de esos atletas estaban dopados XXX Rusia ganó ochenta y una medallas en Londres cuántos de esos atletas estaban dopados

Voz 0076 21:38 puede que más el cincuenta por ciento seguro

Voz 0785 21:40 voy a decir que el cincuenta por ciento las ganaron a través de un programa especial patrocinado por el Gobierno

Voz 1457 21:46 claro

Voz 10 21:49 Putin estaba al tanto del programa de dopaje ruso

Voz 20 21:53 se conocía a mi nombre

Voz 9 21:56 si tú me sacó de prisión expresamente para niño

Voz 1457 21:59 qué maravilloso le va a encantar

Voz 9 22:02 bueno fíjate lo actual que es este documental que en los pasados Juegos Olímpicos de invierno que se acaban de clausurar Rusia no ha podido desfilar como país han tenido que desfilar individualmente como va como atletas no apoyándose en las ha permitido por el dopaje

Voz 1084 22:15 sí y además va va a llegar de actualidad porque justo esta semana el Comité Olímpico Internacional le ha levantado la suspensión a Rusia antes de una desde los Oscar no sé bueno y además para terminar este bloque deportivo un grande del baloncesto como Kobe Bryant está nominado por un corto animado querido baloncesto en el que lleva a la pantalla pues el poema que publicó al retirarse una carta de amor al baloncesto con música de John Williams

Voz 10 22:37 igualmente muy suelo zona íntima

Voz 15 22:45 bueno un amor tan profundo que lo dio todo por por el baloncesto como hemos visto bueno aquel que Kobe Bryant tuvo también una

Voz 9 22:51 pues a acusación de de acoso sexual lo malos tratos alguna cosa por ahí algún sí sí sí sí recordado

Voz 1457 23:01 bueno la verdad es que es interesante que los documentos la les que sacáis Netflix que también está la película en que no sé yo si precisamente por ser de Netflix no ha entrado en nada otras categorías mayores aunque bueno tiene ese es interesante han guión pero bueno no está

Voz 9 23:18 sí secundaria hacía este Secundaria casación fotografías

Voz 1457 23:21 mi fotografía que es la como decíais la la primera mujer y luego más cosas Dani que se pueden ver las plataformas digitales

Voz 0457 23:28 si hablábamos de Ícaro pero Netflix ha colado también otro documental largo entre las nominadas a esta categoría recordado además en la política la polémica del año pasado que ganó J made in America una serie documental de televisión emitida por lo que dura casi ocho horas pero que tuvo pasen salas y logró colarse en los premios pues la antena edición estaba llena de cintas sobre el racismo la propia de OJ la de enmienda trece en negro y este año también ha ido bien a Netflix con Strong a Island un documental sobre la tragedia Witt de William Ford asesinado en el noventa y dos el autor del crimen no sólo quedó libre sino que acusaron al propio for de su asesinato

Voz 1457 24:09 el asesinato sí exacto sólo por ser

Voz 0457 24:11 negro Ésta es su madre hablando del juicio con el Gran Jurado

Voz 21 24:15 yo no deberías pasarte raza credo Niccolo deberías juzgar el contenido de las pruebas presentadas mi sensación fue que les da igual si me muero o bomba ya anda o pasado moriré pensando que les dio igual porque mi hijo era un chico negro siempre pensaré siempre hasta el día que me muera

Voz 1457 24:50 y quién es el quién es el director

Voz 0457 24:52 está dirigida por su hermano James Ford que además es transgénero en una gala con con mucha reivindicación de este tipo porque Daniel Vega

Voz 1457 25:01 también la no la protagonista

Voz 0457 25:03 de la chilena una mujer fantástica será la primera transexual en presentar unos

Voz 1463 25:08 pues sí eso sí sí sí la verdad es que la película pues

Voz 9 25:12 a ver si te da la sorpresa en la categoría puede estarlo yo creo que está a dieta en la categoría yo creo que está muy abierta que quizá es la favorita y la rusa la rusa Loles también o sea que por eso digo que sí

Voz 1457 25:24 pero bueno eso es un poco como la últimamente en la categoría de habla no inglesa es un poco como vamos que tengo la sensación de que la parte política es importante no siempre cosas

Voz 0277 25:34 porque es una chilena puede aunque sea no

Voz 1457 25:37 película formalmente más convencional precisamente el contenidos lo que pueden

Voz 9 25:42 sí sí sí yo yo me espero esa esa categoría porque es uno de los de las que pueden dar un digamos sí sí sorpresa ida que hablar en la noche porque se gana dos cuerpos ya lo hemos dicho todo

Voz 1084 25:52 bueno oye en esta categoría de documental de la que hablábamos también está nominada los últimos de Alepo una narración sobre los Cascos Blancos en la guerra siria hay que se puede ver en estos días en La dos de Televisión Española Si alguien quiere verlo las favoritas dicen las predicciones de los expertos son Ícaro la del dopaje ruso ir rostros y lugares el documental de acné Agnès Varda que a sus noventa años está llevando a cabo pues bueno la mejor campaña de promo

Voz 9 26:15 hombre de los Oscar porque en la cinta

Voz 1084 26:18 acompaña al artista gráfico hoy el fotógrafo JR quién ha decidido pues pasear su retrato de de cartón a tamaño real por todo Hollywood por todos los ángeles y la verdad que todos han hecho fotos él está haciendo una campaña muy barata

Voz 1463 26:32 en medio de Spielberg claro lo que sorprende es que está pionera de la Nouvelle Vague que está directora sea su primera nominación entonces él va preguntando en todas las fiestas se qué te parece que sea la primera nominación al Oscar carnes Varda entonces Spielberg dice Anne es te esperamos aquí bueno salen Un vídeo Martin Scorsese riéndose con guía no entienden nada de lo que está pasando ella va a todas partes sale con una foca no sé qué paisaje salvo el documental es maravilloso es precioso que y lugares si a vosotros que os ha gustado tanto el libro de la España vacía es un poco ese recorrido del pero con una mirada mucho más en las gentes digamos que los datos es muy bonito el documento

Voz 1457 27:13 ya es un año que ya ese Oscar

Voz 9 27:15 bueno es lo que iba a decir que le dieron el Oscar honorífico que bueno que siempre están un poco hay aparcados porque pasa un poco desapercibido

Voz 1463 27:22 es una película en la que se muestra lo mala persona que se llama

Voz 0277 27:28 es un spoiler decir que no le puerta lo cual es es

Voz 1457 27:32 es tremendo bueno a ver qué pasa si además esa noche Agnes Varda se lleva también el Oscar a documental saldrán con su retrato a recogerlo ya ya veremos bueno cortos porque hay tres categorías corto animado de ficción il documento

Voz 1463 27:48 tal sabes llamado la atención varios sobre todo

Voz 1084 27:51 esta última categoría el gran favorito que no hemos podido ver aún es Édith Jedi una pareja de noventa y seis noventa y cinco años que formaron en dos mil catorce el matrimonio interracial más anciano de de la historia de Estados Unidos luego vendrían las disputas familiares si hemos visto una propuesta muy interesante de Netflix heroínas que habla es un corto de cuarenta minutos que retrata la epidemia de la heroína a través de tres heroínas de una comunidad de Huntington en Virginia una jefa de Bomberos una juez hay una trabajadora social que bueno retratan como es una epidemia hay un problema que puede llevar a Estados Unidos a a la bancarrota por los costes sanitarios

Voz 1457 28:26 bueno pues muy interesante heroína también en Netflix si quieren hacer los deberes antes de el del domingo o después del domingo vamos a dejarlo aquí compañeros y ahora ya entramos en las en los estrenos de la semana José Manuel Garrán ir

Voz 1860 28:41 a Romeo estudia gracias Pepa favor

Voz 1 28:58 eh

Voz 0277 29:28 pues desde que Pepa Blanes ha cumplido los treinta y tres volverá la juventud hice dentro de poco nos pondrá las Spice Girls seguimos con Britney Spears Elio Castro y ahora sí

Voz 9 29:41 sí me encanta me encanta esta rejuvenecer musicalmente

Voz 1457 29:47 pero yo echo de menos las gominolas

Voz 0277 29:51 bueno vamos con las películas que es esto

Voz 1457 29:52 Henin este fin de semana vamos a empezar con un gorrión rojo que es un thriller de espionaje protagonizado por Jennifer Lawrence con ella la de pareja esta Joel Ewerthon de esta Charlotte Rampling Jeremy Irons está dirigida por Francis Lawrence ustedes quiénes pues es el director de las tres últimas entregas de la saga de los Juegos del Hambre osea que ya se imaginan Un poco de qué va la historia Jennifer Lawrence interpreta a una espía reclutada por el servicio de seguridad ruso para atentar contra la CIA buenos días

Voz 23 30:24 la discusión

Voz 1457 30:27 tipo de bien

Voz 25 30:34 me pidieron que llevara un nombre al monte decían que era un enemigo del Estado

Voz 10 30:43 a cambio mi madre tendría la intención crítica

Voz 1457 30:46 ni ustedes dirán esta película se ambienta en la guerra fría porque ellas una bailarina del Bolshoi pues no se ambienta ahora mismo

Voz 9 30:56 es que no porque es que el Juego de espías entre Rusia y Estados Unidos

Voz 1457 30:59 sí yo antes en la Unión Soviética a Estados Unidos

Voz 9 31:03 sí lo que pasa es que es una Oporto

Voz 1457 31:04 unidad Super desaprovechada porque es como una película de los espías hoy en día que hay una cosa que es interesante y es que los espías de hoy tampoco pueden llevar tienen que volver al Bolivia

Voz 9 31:14 si ahora hay una cosa que me llama la atención y es que hace poco también bueno el verano pasado se estrenó atómica con Charlize Theron que también era una espía estaba ambientada en la en el Berlín del del muro y todas estas cosas así en fin que me parece que está de moda o se se potencia el papel de heroína espía

Voz 26 31:33 la ahora para dar un poco la réplica a los James Bond de turno no

Voz 1457 31:38 pues sí sí lo que pasa es que esto tienen acento en en ruso sin tienen acento ruso sea resulta muy ridículo es común poco películas de los espías de la Guerra Fría para adolescentes

Voz 1463 31:50 luego es muy cool es muy curioso que hace Hollywood no de que un poco los los villanos de sus películas más comerciales acaban siempre siendo los villanos de turno su estrategia geopolítica como país que es es una cosa muy curiosa así creo que lo hicimos aquí lo de los villanos de James son cuando empezaban a ser rusos cuando eran chinos cuando llegaban a será árabes e injusto es lo que decía el Leonor que como un resurgimiento también de todo el tema de de Rusia contra pero también en lo estamos viendo en películas totalmente porque es verdad que hubo

Voz 1457 32:25 tiempo después del muro que se dejaron de hacer los rusos ya no eran malos en esta película

Voz 8 32:30 todos son malos a todos los rusos son malos

Voz 1457 32:33 un spoiler porque tienen cara de malo desde el primer momento

Voz 1463 32:36 a mí me recuerda un poco esa escena de Argo en la que se veía cómo la CIA estaba en Hollywood y creo que ya empiezo a pensar que la CIA está en Hollywood en todas partes

Voz 1457 32:46 bueno incluso La Script seguramente no creo porque no les interesa

Voz 9 32:49 mira a mí de vamos a mirar en qué

Voz 1463 32:52 alguien que sea que hay alguien capacitado para hacer una película de acción eres tú el libro

Voz 1457 32:56 esta es una película que es como para siguiendo al crecimiento de los chavales de los Juegos de el hambre es una película que tiene una intensidad de brutalidad mucho mayor ellas una bailarina ser rompe la pierna practicamente le vemos ahí la tibia al al aire libre hay sexo o bastante explícito yp precisamente el director dijo bueno leí la novela me interesó y se lo dije a Jennifer que estábamos haciendo los juegos de alambre porque le dije que era una película bastante dura entonces ella pues pues pues el lanzó

Voz 1463 33:27 ahora me voy a muy poca decía pensárselo antes de decir que sí a la película porque no podían es decir que si a ser muy orgullosa con esto con lo otro estuve dispuesta a llegar tan lejos como mi personaje después de hacerlo me sentí bien ponderada pero en plan que sí que a mi apoderado

Voz 8 33:44 han entrado agresor

Voz 1457 33:47 bueno pues todavía se siente empotrada tanto que ha decidido que deja el el cine temporalmente ha dicho que va aquí todo el mundo deja al cine y luego todos vuelven

Voz 1463 33:57 exactamente vamos lo que vende siendo un año sabático

Voz 1457 34:00 el año sabático porque hay que reconocer que traen a pastas fenomenal y dice que va a dedicarse a bueno pues a ayudar a chavales con problemas y tal ella es una de las actrices que que ha dado mucho la cara por el movimiento feminista hizo esta película que a mi me parece que es va un feminismo muy muy de andar por casa no porque la verdad son se utilizaba estas espías como carne como ganado pero pero en fin que es una película muy muy esquemática el que no te dejan no sea precisamente de lo que critican es lo que ella hace pero sin embargo las entrevistas decía que que que bueno que estamos en un momento estupendo

Voz 8 34:42 para las mujeres Guard Shack no me

Voz 1463 34:46 estamos en un momento crucial en el que tenemos que reconfigurar la manera que el mundo nos mira las mujeres tenemos que repensar la manera en la que nos tratan revisar aquellas cosas que nos parecían normales pero incómodas y ahora es el momento que eso ya no sea anormal estamos estudiando igualdad salarial y no son los Hollywood sino en todos los campos en todo el mundo también creo que doce hombres en una habitación no deberían firmar las cuotas de natalidad en países del Tercer Mundo

Voz 8 35:14 la cancha

Voz 1457 35:16 bueno pues esta es Jennifer Lawrence que a continuación presentó en Londres esta película hacía un frío bajo cero todos los compañeros de reparto iban abrigados y ella iba enseñando el el escote en fin es una mujer contra bueno

Voz 9 35:31 a ella también dijo que nadie le iba a decir cómo debía vestir on no debía vestir no sea que

Voz 1457 35:37 ya pero un poco no

Voz 9 35:39 protestaran porque ya que desde que se vistiera así no sea que sí es verdad que

Voz 1457 35:44 sea quiero decir que te presentas al fin y al cabo dando lo que te piden no que es es carne osea que me resulta todo muy contradictorio que yo me parece bien pero vamos me sorprende y luego también otra cosa pasa con esta actriz es que me parece que que desde Winter's Bone puesto es que a mí me parece no tiene interés yo entiendo que se retire un poco para pensar no sé si os parece una carrera interesante la que he hecho en la SER

Voz 9 36:09 mire yo sí lo que pasa es que yo creo que ella también pues ha jugado a digamos a las dos barajas no es su papel papeles en los Juegos del Hambre pues será el cine más comercial vinculado a los más jóvenes pero luego pues ha querido pues eso los películas que ha hecho con David Russell el Oscar que ganó buscar así papeles más y comprometidos au difíciles son más de actriz de esbozar una una carrera en el tiempo y yo creo que que yo llega un momento en que quizás se tiene que decidir un poco más hay que decidir en cuestiones ve que hay muchas chicas más jóvenes empieza a ver que pueden optar a esos papeles para el público adolescente ya va a tener que lidiar con ya con otro tipo de papeles que como suele decirse en Hollywood pues llega un momento en que a las actrices veinte escasean no

Voz 1457 36:55 si tiene que que pensar un poco qué es lo que quieres

Voz 9 36:58 sí se lo ella también y luego yo tengo una personalidad

Voz 1463 37:00 muy concreta osa ese tienen estas salidas de tono muchas veces las ruedas de prensa luego de repente es como una persona muy cercana no tiene como una personalidad tan impulsiva tan contradictoria a veces que también eso yo creo que que es un desgaste yo creo que también es como un parón en qué hago yo ahora no creo que la marca sí que a lo mejor puede lo que decía el leonés la marca Jennifer Lawrence puede haberse agotado un poquito en el sentido ella me parece una muy buena actriz pero creo que a lo mejor le ha ido seguido yendo de las

Voz 1457 37:32 ha ido oyendo las manos verdad aquella además ha triunfado en un momento de una exposición global que es tremenda bueno pues vamos con otro estreno es una comedia española dirigida por Santiago Segura que después de la sala de la saga Torrente pues ha pues se ha ido se ha ido a otro lugar y Make de una película chilena hizo la protagoniza Maribel Verdú hace de una mujer que dice basta

Voz 8 37:57 a a todo a su jefe acosador a su marido hago a sus amigos

Voz 1457 38:00 céntricas iba a su lado en la película vemos a Candela Peña Tony Acosta ir Cristina Pedroche no sé que me echen

Voz 27 38:08 pero este medio una especie de poción y yo me la tomé y estoy bien como estoy tranquila

Voz 1457 38:11 es que a decir provoca boca me vuelvo loca

Voz 27 38:14 descontroló vale su peso fuerte oyes en serio esto qué te estoy contando nuestras escucha escucha de selfie el indio la poción bueno el caso es que he hecho cosas que nunca antes se que podría hicimos resulta de toda la mierda que me había tragado durante los últimos años

Voz 2 38:33 dura

Voz 1457 38:35 bueno pues es un giro de Santiago Segura que el machismo del feminismo el máximo el feminismo bueno él decía que sus películas de Torrente no eran machistas porque lo que representaba era a hombres horrendo osea era su manera de interpretarlo

Voz 1463 38:51 sí pero es curioso que después de haber hecho la saga que retrataba a este hombre machista no de de casi ya de un siglo pasado no era un machismo totalmente exacerbado y ahora se pase una película que es todo lo contrario que es un rímel en lo que viene siendo la primera película que dirige fuera de la saga Torrente Isi bueno es verdad que la idea está bien es una mujer que dice basta invita a decir que no las cosas claras a todo el mundo que les rodea tiene un jefe acosador y obsesionado con las jovencitas ella tiene cuarenta y pico Illa relegan para fichar a a una Instagram eh eh que expresen a Pedroche tiene amigas horribles tiene un marido vago que no hace nada es un machista progre sea quiero decir que que la película podría tiene cosas como para funcionar tiene un reparto coral yo creo que le falta un guión con más brío huy no sé a mí es que las bromas sólo me gustan los momentos en los que sale Candela Peña empieza a insultar a todos juntos

Voz 1457 39:53 que es la que realmente maravilloso bueno Pepa ha estado entrevistando a Maribel Verdú ya Santiago Segura yo he visto la entrevista la que me ha me ha gustado porque me parecía que era tanto completamente eh no sea una entrevista de hipócrita o sea que me hace mucho en una entrevista that súper controlada edita sobre un tema tan tremendo pero el de además dice que de que en un nuevo genes

Voz 1463 40:17 pero si él decía que que que bueno porque le preguntamos por el hecho de que fuera una mujer el además ha tenido un discurso en la alfombra roja de los Goya ya donde es el ha preguntado defendiendo el feminismo defendiendo la igualdad de las mujeres en la industria y tal y aquí le preguntamos por por ese cambio de este personaje femenino así como tan apoderado hoy decía que él les que quería inaugurar este nuevo género la comedia nada

Voz 1872 40:43 no es tampoco una comedia romántica de euros vamos a bautizarlo como median puede de la palabra en ponderar a mí me parece un palabro los aranceles Obama está feo no pero poco a poco de porque es un anglicismo vienen el inglés pero la ella aceptado viendo sabiendo el significado de una Herrera como es la darle voto darle fuerza a gente que oprimida o minorías y tal por eso defendemos sus a bastantes porque de verdad que no es una sociedad que todavía sigue siendo machista la mujer sufrió mucho la presión

Voz 14 41:16 yo no sé si me lo creo

Voz 1457 41:19 sin rodeos digo que no me lo creo sea yo ya también me me me me manifiestan contra estas entrevistas en las que creo que todo el mundo miente o dice cosas de buen rollo

Voz 1463 41:28 sí bueno es tu propio esa sensación es la promoción del buen rollo hombre quiero decir la película es la que es a muchos personajes femeninos es verdad que sí que se retratan comportamientos actitudes de hombres machistas si la película estuviera más fuera más redonda las bromas fueran un poquito más inteligentes usa me parece un poco de brocha gorda pero sí claro que hay un buen rollo Eaton do que creo que son máquinas de promocionar no el IVA con la camiseta como hacía con Torrente Iker creo que sea algo hace Santiago Segura es a las producciones de sus películas entonces sí claro que es totalmente es un discurso muy premeditado muy marcado pero es verdad que la película pues sí que avala que tiene un Unamuno es de más de cuarenta protagonizando la cinta que sí que dice basta a comportamientos machistas luego la cinta tiene pues los típicos cameos de gente muy televisiva de amigos Santiago Segura está el Gran Wyoming está Tony Acosta estaba APS pues Cristina Pedroche bueno la cinta apunta distintos temas yo creo que se pierde un poco esta Alaska y Mario Vaquerizo lo hemos puesto esta canción Juan Ana sólo por casualidad entonces pero la verdad es que pues es una película yo creo que también con la vocación que tenía torrente de hacer taquilla Yves Le preguntamos un poco que ahora está muy de moda no que que con el humor pues cuestionemos cosas de la sociedad y le preguntamos qué que cuestionaba esta película además del del machismo

Voz 1872 42:52 deberíamos ser más humanos más escuchar lo que dice el otro intentar entenderle sacada del Gordo más Hillary que alguna ver esa como idea es muy buena porque parece que estamos todos más unidos innoble a veces no ayuda tales os apetece llamar fuera la lo puedo nuestro problema me gusta me gusta eso del padre que te diga no hasta aquí hemos llegado juegos apuesta porque claro que luego en el momento de vértigo

Voz 1457 43:26 bueno pues Santiago Segura con el Times Up hasta aquí hemos llegado en su última en su última película a ver si luego encuentra o en su su su voz personal no después de de Torrente eso sería sería muy muy interesante íbamos con otra película que se ha estrenado también esta semana y es ópera prima del director vasco Paul Urkijo al hijo está producida por Álex de la Iglesia que es el gran padrino eh porque realmente ese sí que se está mojando Álex de la Iglesia apadrinando y produciendo a nuevos directores está rodada en euskera y ambientada en mil ochocientos cuarenta y tres se han pasado diez años después de la primera tierra carlista esto volvemos al universo Andy más o menos en un pequeño pueblo de Álava empiezan a pasar cosas raras siniestras es en fin un thriller rural en el que volvemos a ver a Eneko Sagardoy el ganador precisamente de el Goya a mejor actor revelación por día bueno también se puede ver en en castellano Elio qué te ha parecido

Voz 9 44:35 pues bueno me me han entretenido la verdad es que es una película que yo creo que no no tiene más pretensión eso de contar un cuento una fábula con el diablo

Voz 10 44:44 con mucho folclore vasco con mucho mito

Voz 9 44:47 también con algún apunte así social de Le el vasco rural frente al liberal burgués no que en fin yo creo que es una película que quizá no es una grandísima grandísima película pero es curiosa no y en todo también pues volvemos a ver uno de los temas Pérez heridos de Alex de la Iglesia el diablo las fuerzas ocultas y a todo lo que el mal en su estado más puro en fin todas esas cosas que que a él le fascinan le gustan no extraño que que que que produzca la película saque bueno para pasar un rato pues no está mal de todo bueno a nuestra

Voz 1457 45:24 ayer era Laura Martínez ha estado con el director Ile contaba el origen de esta película basada en un cuento vasco Ike que indaga en los siguientes temas

Voz 0076 45:32 bueno por un lado el el tema

Voz 9 45:34 a D

Voz 0076 45:36 de bueno del mundo demoníaco no puerta para mí la gran excusa ha sido el poder llevarse esa iconografía medieval de los demonios italiano la la película pero luego en el fondo realmente el tema de la película habla habla sobre los prejuicios no de de cómo las el el el monstruo no la criatura lo que te puede dar miedo lo que supone que lo que se supone que es la el el lo que representa el mal quizás si te pones en su lugar bueno quizás pues puedas entender un poquito lo que le pasa por la cabeza

Voz 1457 46:05 decía Paul Urkijo que es una apuesta estética arriesgada

Voz 0076 46:09 bueno más que enfrentarme pero ha sido un placer sea el hecho de de decir bueno quiero hacer una película de demonios con iconografía infernal y sobre todo quiero llevar a la pantalla los iconos más clásicos de los demonios de la enología de los de los cuadros medievales Si los grabados en los que vemos es el esos infiernos llenos de almas atormentadas no las fauces infernales las criaturas armonía y todo eso

Voz 1457 46:39 bueno pues si tienen miedo a no es mejor que lo que sí pequeña tenía muchísimo y entonces luego ya estás películas siempre me dan poco así

Voz 9 46:50 sí pero como Las brujas de zurra

Voz 0076 46:52 rudos zurra azzurra Moore de Ferrara Murgui que pues eso el mundo de las brujas la brujería los brujos los pactos con el diablo

Voz 9 47:00 las cosas que están en la tierra y se desatan el infierno y viceversa

Voz 1084 47:04 hasta que bueno es interesante ir bueno

Voz 1457 47:06 ha estado Laura con Eneko Sagardoy el gigante de Andilla que que decía que se lo ha pasado fenomenal buscando referentes del mal

Voz 20 47:13 me gustan mucho los personajes que me están tocando la verdad y me enfrento con con mucha responsabilidad y con y con mucha imaginación también tanto Andilla como remontar y me han hecho también indagar mucho en referencias estéticas de imágenes incluso de voces y entonces yo ya me enfrentaba con respeto pero por ejemplo tenía en las imágenes de de Hitler de Jack Nicholson de de Gollum

Voz 1457 47:43 eh

Voz 20 47:44 para la Voz tenía Tom Waits

Voz 9 47:46 muy presente bueno pues fíjense

Voz 1457 47:49 qué hay detrás de un diablo y vamos a terminar con foxtrot es la película del director israelí Samuel Madoff es el realizador de Líbano aquella película ambientada en un en un tanque uno soldados israelíes en Líbano esta última Fox ganó el Gran Premio del Jurado en el pasado Festival de Venecia es un drama sobre una familia acomodada israelí cuyo hijo muere en el servicio militar hice ese cuerpo que no aparece desata pues muchísimos problemas es en realidad un baño

Voz 28 48:20 tiene unos pasos muy sencillas fija adelante adelante lado y está atrás atrás a un lado y esto

Voz 1457 48:36 así que bueno este es el Trailer de esta película en la que se ve a unos soldados unos chicos de veinte años en mitad de en la tierra de nadie ahí en en un en un bueno estos puntos que hay de de paso alucinados no sabiendo que que hacen ahí puede exaltar el peligro en cualquier en cualquier momento Pepa qué te ha parecido

Voz 1463 48:56 me ha gustado mucho la verdad es que es un por dos cosas uno porque el tema el tema que trata es tremendo no que es la militancia la militarización del Estado de Israel y como como un Estado que se las da no de ser tan avanzado democrática

Voz 29 49:12 hay económicamente

Voz 1463 49:15 tiene este tipo de cosas no el servicio militar obligatorio donde a los niños de apenas dieciséis diecisiete años los mandan a puestos fronterizos donde claro evidentemente no controlan la situación no tienen disciplina militar y al primer palestino que llega pues se puede liar parda porque en unos saben cómo cómo actuar no es y la verdad es que luego tiene momentos muy poéticos está dirigida

Voz 1457 49:37 maravillosas osea visualmente es espectacular

Voz 1463 49:40 ah y luego pues no tiene grandes temas no como el duelo la la la muerte también me me gusta que es como esa metáfora de esa familia con esos traumas tan judíos no que al final no no dejan de ser los traumas de de un país no que que pero bueno así suena a sus hijos claro el decía que

Voz 1457 49:58 es su tuvo un arranque autobiográfico porque un atentado en su ciudad el director tenía una niña adolescente Illa mandó al colegio la niña estuvo perdida durante una hora y él sintió la misma angustia del padre protagonista

Voz 30 50:14 after hours vistan on

Voz 0076 50:17 a la hora volvió a casa perdió el autobús que debía acoger por un segundo que se vio afectado por el atentado y cogió el siguiente de alguna manera yo admiro la conducta del padre de la película porque mi recuerdo de aquella hora fue la de un borrón en la memoria sentí que mandé a mi hija a la muerte como él

Voz 1457 50:35 la zanjó bueno pues mandó en efecto esto es un poco la metáfora de de la película de cómo un país puede más dar a sus hijos a la muerte a mí me parece maravillosa pero me parece un poco un ángel exterminador en el sentido de que la sociedad israelí no sale de ese bucle una gente muy acomodada que tiene mucho dinero que lo lógico sería que sus hijos estuvieran en otro país porque si tienes que mandar a tus hijos a la guerra para que baile

Voz 1084 51:02 Nuestro a lo mejor es que no merece la pena

Voz 1457 51:04 me me gusta mucho pero me me abruma no conectó con con esos eh yo me iría Pepa haz el favor de no acatar antes de que no se buenas vamos a pagar que ya tenemos que acabar La Script porque esto es es un puro catarro Juan

Voz 26 51:20 hasta luego hasta luego

Voz 1457 51:23 terminamos la escriben la realización estado Juan Aranaz y en la producción redacción redes sociales Pepa Blanes Laura Martínez sine Taser

Voz 2 51:33 las Creed