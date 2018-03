In Pod We Cast / De vecino ejemplar a inmigrante perseguido

Voz 1 00:00 importa ricas con Marta del Vado

Voz 1775 00:14 esta voz que escuchamos es la de Ravi Rajoy ir activista de los derechos humanos nacido en Trinidad Tobago que fue arrestado en Nueva York en el mes de enero tras acudir a una cita con el ICE siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos país en el que reside desde hace más de veinte años me cuenta que fue allí por un chequeo rutinario como viene haciendo desde hace años pero que esta vez le dijeron que tenían que llevar y que iba a ser deportado del del mito los mitos no hubo entonces sufrió un desmayo al hospital y desde allí fue trasladado al aeropuerto de juvenil Watchmen ya que había veinte agentes vigilando le acompañaban diez coches de policía iba solo en una furgoneta como si fuera el Chapo o como si fuera uno de los delincuentes más buscados eran en esos momentos concluye no paraba de preguntarse qué está pasando de dónde viene todo esto único en sus Marta que es lo que está pasando

Voz 1510 01:24 pues está pasando que como recordarás una semana después de ganar las elecciones y siguiendo la línea de sus promesas electorales Donald Trump prometió que iba a acorralar a los millones de inmigrantes que participaban en redes de delincuencia o en tráfico de drogas desde que llegó a la Casa Blanca los arrestos del servicio yo de Inmigración y Control de Aduanas han aumentado un cuarenta por ciento

Voz 1775 01:48 bueno entonces esto de Ravi recibir es significativo porque bueno además el es un destacado y hasta cierto punto famoso activista pero es sólo un ejemplo de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos no en todo caso Marta no me encaja mucho el perfil de recibir con esto que cuentas de redes de delincuencia o de tráfico de drogas

Voz 1510 02:08 claro es que si miramos despacio ese aumento de arrestos vemos que casi hay treinta y ocho mil que son de personas sin ningún antecedente criminal que estaban en la mayoría de los casos completamente integrados en esta sociedad son casi el doble respecto al año anterior en general no hay grandes despliegues ni operaciones llamativas digo en general porque hay excepciones de hecho hace unos días la alcaldesa de Oakland en California alertó de que el ICE preparaba una redada masiva ir de hecho detuvo a más de ciento cincuenta indocumentados de un AVE no el caso es que la la persecución al inmigrante es constante los agentes de inmigración se sienten reforzados desde que Trump está al mando y hacen valer su autoridad ante los inmigrantes pues de esta manera no

Voz 1775 02:52 bueno pero en todo caso en tiempos de Obama esto es algo que también ocurría de hecho Obama se ganó el apodo de deportes en chino algo así como el jefe máximo de las deportaciones

Voz 1510 03:03 sí es verdad eh el anterior presidente expulsó a cientos de miles de inmigrantes sin papeles e muchas de ellas fueron expulsiones en caliente de gente que acababa de entrar al país de forma ilegal esto ocurrió sobre todo al comienzo de su mandato aunque después cuando los republicanos en el Congreso impidieron su reforma para dar la ciudadanía a millones de inmigrantes que llegaron de forma ilegal te acuerdas del famoso y Mac Obama dio marcha atrás así por simplificar lo de alguna manera decidió no ir contra los que ya estaban integrados independientemente de de cómo hubieran llegado a este país

Voz 1775 03:37 claro y eso sí es lo que en lo que ahora se nota un cambio no

Voz 1510 03:41 sí bueno absolutamente ahora las personas que no tienen papeles Se estima que son unos once millones viven bajo la amenaza constante de la expulsión lo que imagínate condiciona su día a día completamente pero el temor se extiende también a los inmigrantes que están aquí legalmente sobre todo entre los hispanos o directamente los que no son blancos es un nivel de incertidumbre de miedo que ha aumentado desde que Donald Trump está en la Casa Blanca este fin de semana estuve en casa de Fátima una una Dreamers que precisamente me hablaba de Estado

Voz 1775 04:15 pues si te parece enseñan eh que te encontraste en esa en esa visita el reportaje que es preparado y empezamos por ahí el hipotéticas de hoy

Voz 1510 04:25 venga ahora te cuenta eh

Voz 1510 05:40 hola días

Voz 6 05:42 por pienso falaces

Voz 1510 05:45 la familia claros vive en el condado de Montgomery en Maryland en una casa adosada que tienen jardín delantero juguetes de bebé en mitad del salón y las paredes llenas de fotos Diego y Lisandro son unos apasionados del fútbol a Lisandro le dieron una beca para estudiar en una universidad en Carolina del Norte

Voz 7 06:05 beca por su esfuerzo que él tuvo jugando fútbol era un buen fin es buen futbolista cuando él residió en la noticia pues todos estamos contentos porque él quería perseguir su sueño que él quería hacer un pediatra porque le encantan los niños hizo sueño era convertirse en un doctor pediatra

Voz 1510 06:26 digo tenía un trabajo estable Diego

Voz 7 06:29 Diego se graduó dejáis también también estuvo becado por un año en Igea que están comiendo cables y después de eso él tuvo una fractura en su pierna que no puedo seguir jugando más entonces ahí tomó un break también de esos estudios aquí empezó a trabajar trabajo fijo que era de mantenimiento de de carros a él le encanta mucho lo ha de mecánicos cuando él era un niño le gustaba decir

Voz 1510 07:03 Mar la bicicleta y volverlas a armar a una Fátima hermano mayor de ambos que ella llegó con doce años a Estados Unidos donde ya estaban sus padres sus hermanos llegaron con diez y con doce Lizandro estaba preparando las cosas para entrar a la universidad se iba a mudar a otro Estado así que como le aconsejó su abogada fue a migración donde iba periódicamente a renovar sus visas temporales a comunicar el traslado por estudios

Voz 0442 07:28 sí ya está que fueron un tema por no violarla aldeas que yo quería una cosa bien

Voz 1510 07:38 para Lucía cada hora que pasaba sin saber nada de sus hijos era más larga que el anterior

Voz 0442 07:43 se llama llamada día doce cuando fueron a la demanda y y así yo desesperar buena tren tratar de no

Voz 1510 08:05 cuando la preocupación pudo más que ella lucía llamó a la abogada confirmó su mayor temor

Voz 0442 08:11 el abogado de yo me contestan el teléfono mire yo sentir que me valiente como cuchillos les

Voz 1510 08:27 detuvieron en la mañana del viernes veintiocho de julio del año pasado ese mismo día por la tarde fueron trasladados a una cárcel el martes siguiente Fátima pudo visitarlos

Voz 7 08:36 sí me dolió mucho verlos esa detención porque tenían como que eran unos criminales con un uniforme bien horrible que sólo uniforme los merecen alguien que así es son criminales pero mi hermano nos trataron como quieran criminalmente yo podía haber es una mirada lo triste que estaban ellos ya presentía que lo iban a mandar pero ellos trataron de ser fuerte Etoo

Voz 1510 09:06 era la última vez que los vería al día siguiente fueron deportados a El Salvador sin antecedentes penales con visas en vigor matriculados en la Universidad y con contrato de trabajo Giotto de igual los agentes de migración alegaron que entraron al país ilegalmente hace diez años siendo menores al dolor familiar de la separación forzada se suma la preocupación por Diego y por Lisandro allá pero también por quedarse aquí con visas temporales que la Administración Trump quiere eliminar José Santo el padre lleva casi veinte años en este país

Voz 8 09:35 este hoy no sabemos cómo bueno yo es decir lo que cómo vamos a ver no entero hemos tomado hondo adicción que sí si lo quitan del todo y no hay ninguna duda de que voten las desde aquí pues entonces no te quedas para

Voz 1510 09:56 luego Fátima mira su bebé de poco más de un año

Voz 7 09:59 sí sí todavía está esa miedo a Yao me me siento insegura porque ahora estoy aquí y mañana no no sé qué va a pasar yo tengo el DACA yo soy recipiente DACA cómo veía ya lo Cancelo entonces mi principal temor ahora es tengo un hijo que es ciudadano pues es envite mi temor que va a pasar con mi hijo Él si el día mañana mi lleguen a deportar o algo lo sé estoy SM preocupación es ridículo todo esto

Voz 1775 12:01 uno se queda con la sensación de que las vidas normales el día a día de todas estas personas que hasta bueno hasta hace poco hasta hace un año hasta la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca sentían que ya eran parte de los Estados Unidos pues se han convertido ahora en este tiempo en una auténtica lotería en la que parece que en cualquier momento te puede tocar Ibar igual lo que hayas conseguido ser o lo que hayas hecho ya ustedes haciendo por tu comunidad lo único que va a importar es tu origen

Voz 1510 12:29 y además al miedo de ser detenido y deportado como en el caso de Diego y de Lisandro que no les dejaron ir a su casa coger sus cosas ni despedirse de su familia a ese miedo a ser arrancado de tu vida de un día para otro se suma al de la Vuelta a tu país de origen en muchos casos los deportados vuelven a sus países natales después de vivir durante décadas en EEUU es decir vuelven a un lugar que no conocen donde ya no tiene ningún tipo de arraigo y en el caso del Salvador a un país con un nivel de violencia brutal que condiciona absolutamente la vida de dos jóvenes cómo Lisandro y Diego que se exponen a las maras pandillas de hecho estos chicos al al llegar fueron a vivir a casa de sus tías y no salían a la calle sin estaban acompañados al mes se fueron del país ahora están en Nicaragua estudiando en la universidad

Voz 1775 13:21 vaya panorama Marta antes de seguir aclaran los en pocas palabras que significan dos términos que han sonado en tu reportaje y bueno que se repiten constantemente cuando hablamos de este tema mereciera DACA ITP S

Voz 1510 13:33 bueno DACA son las siglas en inglés para acción diferida para los llegados en la infancia IT PSE quiere decir Status de Protección Temporal son dos visados temporales que permiten a los inmigrantes que que los tienen trabajar estudiar vivir en Estados Unidos legalmente el DACA Se aprobó bajo la Administración Obama para regularizar precisamente a unos setecientos mil Dreamers que son los inmigrantes que ahora tienen alrededor de treinta años y que llegaron sin papeles siendo menores de edad el TPS es un visado humanitario que se empezó a conceder a principios de los noventa es decir hay miles de personas que llevan más de veinte años viviendo aquí con TPS la mayoría son del Salvador de Honduras y de Haití pero también hay de Siria de Yemen de Somalia de Sudán en total hay unos trescientos veinte mil beneficiarios hay que tienen en común pues que Donald Trump quiere eliminar estas formulas migratorias quiere terminar con estas visas por lo que si finalmente lo hace todas estas personas pueden pasar a ser ilegales perder sus trabajos enfrentarse a deportaciones personas que como digo llevan décadas viviendo aquí no sólo tienen hijos estadounidenses por ejemplo sino que también tienen tienen negocios tienen hipotecas eh bueno se enfrentan a un auténtico drama no

Voz 1775 14:49 claro en muchos casos gente completamente integrada en la duda Marta de saber si hay alguna vía legal si se abierto alguna vía legal para estos beneficiarios de edad que de TPS que les permita bueno intentar defenderse en caso de que efectivamente con la política de Trump se dé marcha atrás en estos dos programas o si por lo menos hay algún tipo de campaña movilización de apoyo

Voz 1510 15:10 si por un lado sí que ha habido una reacción de de muchos gobiernos locales y municipales que han decidido no colaborar con los agentes de migración y se han convertido en las famosas ciudades Santuario verdad

Voz 1775 15:21 es de término no que antes de Trump no creo que no existía es algo que da llegado contarán también no

Voz 1510 15:27 claro porque en la mayoría de los casos felices sólo actúa solo pone a alguien bajo custodia después de que la policía del Estado la Policía Local de allá detenido por algún motivo que puede ser algo tan menor como una infracción de tráfico

Voz 1775 15:42 y ahí bueno a mí me imagino que aparecerá otro problema no sé la verdad es que capacidad tienen las cárceles estadounidenses para aceptar a Bono en todas estas personas

Voz 1510 15:51 están en riesgo de ser detenidas

Voz 1775 15:53 a partir de ahora con esta nueva estrategia antes de ser deportada

Voz 1510 15:57 es un problema claro fíjate que ahora se calcula que siguen arrestados en esta situación más de cuarenta y un mil personas pero es que la agencia de de aduanas tienen identificados ya tienen en sus registros a tres miles de inmigrantes que son susceptibles de ser deportados tres millones que eso supone

Voz 1775 16:17 bueno la cual casi la cuarta parte no uno de cada cuatro del total de once millones de personas que viven en Estados Unidos en situación ilegal

Voz 1510 16:25 bueno al margen de de esto que me comenta

Voz 1775 16:27 este de santuarios sea abierto puede abrir alguna vía legal para responder a esta situación en los tribunales

Voz 1510 16:33 pues mira te propongo que se lo preguntemos a un especialista se llama Oscar Chacón y es co fundador y director de Alianza Américas una red de organizaciones dedicada a trabajar por los demás

Voz 11 16:44 muchos de los inmigrantes en Estados Unidos sueños Chacón muchas gracias por acompañarnos no cumple justo eh

Voz 1510 16:51 las organizaciones que están siguiendo esta situación donde ponen sus esperanzas para para frenar esta persecución al inmigrante hay alguna posibilidad de que la justicia bloque las intenciones de de Trump o hay que confiar en algún tipo de acuerdo legislativo en el Congreso un acuerdo que regularice de alguna manera a estas personas que tienen visas temporales

Voz 12 17:15 no da ninguna confianza de que el Congreso vaya a tener la la sabiduría a tener la capacidad de resolver lo que está mal verdad con la política de inmigración de los Estados Unidos el el campo de batalla que quizás promete mejores resultados de lo que hemos visto en el plano legislativo es precisamente el plano judicial ahora aquí hay que ser claros que el plano judicial no es todos lo mismo te recuerdo que al final de cuentas las decisiones jurídicas del país tienden a hacer en última instancia resueltos por la Corte Suprema la Corte Suprema de Justicia hoy por hoy no es un cuerpo que nadie pueda concluir que es un cuerpo dirigido por una lógica liberal en la aplicación de la justicia haciendo por el contrario hay una tendencia al lamentable respaldada incluso por el último fue designado precisamente por el precedente son que viene como a reforzar verdad que la Corte Suprema tienen una orientación en más conservadora más obstina usa de lo que significa que la ley de lo que significa la Constitución misma de los Estados entonces no podemos decir que el la rama judicial en la bala de plata para todos

Voz 1510 18:40 siguiendo en esa línea está por ejemplo la vía judicial que plantea la demanda que han presentado ciudadanos haitianos y salvadoreños contra Donald Trump por eliminar el TPS alegando motivos racistas leve le ve alguna posibilidad de prosperar

Voz 12 18:55 es una demanda que tiene como sustento esencial la historia muy bien documentada de comentarios plenamente racistas hechos no sólo por el presidente sino por otro pocero de esta administración la misma declaraciones lamentable del del presidente a efecto de qué tipo de país es Haití el da o qué tipo de países son las naciones africanas au incluso el mismo El Salvador creo que denotan muy bien este prejuicio que está detrás de estas decisiones indudablemente la demanda considero yo va a enfrentar a un escrutinio muy fuerte en las cortes porque el tema de la discriminación racial no es algo fácil de probar verdad y ningún contexto en Estados Unidos pero me parece a mí muy interesante muy creativo desde el punto de vista jurídico ocupar puesta en mente el tema de la discriminación racial que ha sido un problema grave a lo largo de la Historia de los Estados Unidos justamente para explicar porqué esta decisiones indie indebida porque debería de ser revertido

Voz 1775 20:13 señor Chacón desde fuera todo esto llama mucho la atención la verdad que que está pasando en EEUU que ha cambiado que hay detrás de todo esto

Voz 12 20:20 mira lo que hay que entender es quiénes el grupo político que está hoy en la Casa Blanca cuando de extranjeros hablamos en este país esté es un grupo político que si tu regresa hacen el tiempo cuarenta años vas encontrar ese mismo grupo en aquel entonces calificado como un bando extremista en la lógica xenófoba en la lógica racista de Estados Unidos pero es un grupo que aún siendo tan extremistas como son obviamente han hecho una transición interesantísima porque ahí están aconsejando al presidente en la Casa Blanca sin no entiendes este contexto más amplio desde el cual opera esta administración pues parecería realmente como un aberración una cierta hasta cierto punto pero visto desde su propia perspectiva es simple y sencillamente la consecución lógica verdad de utilizar a plenitud los poderes que ya tienes porque no hay que cambiar ninguna ley para que pudieran haber hecho lo que ya hicieron y eso también es importante entenderlo está administración para impulsar buena parte de esta agenda a la que me he referido realmente no necesitan nuevas leyes porque las leyes aprobadas particularmente la ley aprobada en septiembre de mil novecientos noventa y seis que por cierto no teníamos un presidente republicano en un presidente demócrata injustamente Bill Clinton corona este cambio importantísimo si uno realmente aplica con rigurosidad plena esa ley no necesita ningún instrumento jurídico nuevo porque esta ley te da de sobra para hacer lo que hicieron el año pasado y mucho más entonces no es

Voz 1775 22:19 no es parece algo nuevo ni algo exclusivo de esta administración ni de este presidente de Donald Trump

Voz 12 22:25 no definitivamente no yo creo que es importante entender ese punto porque hay un tanto de exageración cuando se habla de esta Administración como algo sin precedente alguno

Voz 1510 22:38 pero la situación en la que se están viendo por ejemplo los setecientos mil Dreamers que pueden perder sus visas temporales si es nueva

Voz 12 22:47 mira hay que recordar que la maquinaria de aprehensión de detención de expulsión de extranjeros ya se había puesto a máxima capacidad durante los años de la administración Obama es decir la administración Obama desdichada mente cayó en el error de pensar que si ellos podían demostrar que tan duro podían ser en contra de los extranjeros que eso de alguna manera va a generar un buen espíritu de lado republicano para finalmente colaborar en la aprobación de una reforma migratoria cosa que nunca pasó de lo menciono porque para poder imaginar un escenario donde está administración actual pueda estar poniendo en detención ponle tú a cincuenta mil personas por por noche tendrían que tener mucho más recursos financieros de lo que hasta ahora tienen a su disposición entonces yo creo de que lo que vamos a ver con el caso de los Dreamers que pudieran ciertamente verse totalmente desprotegido a partir de marzo pero también te recuerdo que hay otro segmento de población una población beneficiada del programa temporal conocido como TPS que practicamente una protección migratorio temporal si tú sumas los dos grupos están hablando de más de un millón de personas verdad que pudieran quedar desprotegidos plenamente eso quiere decir que esta Administración para poder sacar esa gente insista tendría que tener mucho más capacidad de detener y deportar pero yo creo que la puesta de ellos va un poco en la lógica de hacer eso pero además conseguir que desde los gobiernos locales gobiernos estatales CL estira más la soga al cuello al extranjero de manera que el extranjero mismo llegue a la conclusión que ya no puede vivir acá es un poco la lógica en la que yo creo que las cosas van a caminar más aplicación rigurosa de la ley más recurso económico aprobado por el Congreso para precisamente poder implementar una estrategia más agresiva combinada con política diseña dadas para sofocar más la la la la soga al cuello del extranjero Illa dos resultan al final de cuentas en la expulsión de imagen

Voz 1775 25:12 cómo puede cómo cree usted que puede evolucionar esta situación es optimista hay motivos para ser optimista

Voz 12 25:19 aquí hay un elemento que no hay que desestimar y es el tipo de conversación que está generando esto a nivel de localidades a lo en el país creo de que la gente que va logrando poco a poco supera este entorno de miedo de este entorno de prejuicios hice pueden dar cuenta de qué de quién estamos hablando son personas que ellos conocen son personas que han empleado esto yo creo que va a ir generando una reacción más vigorosa más digamos de civilidad ciudadana que creo que va a un tiene instancia contrarrestar Berta lo que ahora vemos emanando de de la máxima autoridad política del país me refiero pues a la rama ejecutiva la Casa Blanca ir yo tengo fe de que va a haber un cambio no creo que va a ser un cambio sin dolor Ello pero que va a haber lamentablemente mucho más víctimas vendrá más gente deportada que no debería de ser deportada antes de alcanzar ese momento de epifanía insisto yo no creo que la solución va a venir del Gobierno federal hacia abajo sino al contraviene para venir desde los gobiernos municipales estatales

Voz 1775 26:36 Oscar Chacón director de Alianza Américas muchas gracias por esta conversación

Voz 11 26:40 bien me gusto gracias un abrazo

Voz 1775 27:41 me queda la duda de cuáles son los argumentos que dan los defensores de estas políticas los que comparten y apoyan esta visión de tan porque imagino que también los hay

Voz 1510 27:51 bueno claro que los hay lo recordaba en el canal de televisión New York Juan noticias al hilo precisamente de la red esto de la activista rave con el que empezábamos en este hipotecas lo recordaba el concejal demócrata por Nueva York

Voz 1157 28:04 el danés Rodríguez el presidente son ya es no es tan sólo detrás de ello hay millones de personas racistas que no entienden que un padre que ha sido formado por personas de diferentes parte del mundo que todos hemos contribuido

Voz 1510 28:18 el argumento que más repiten esos millones de seguidores de Trump que insisto no sólo que exista Netsky

Voz 1775 28:24 bases no han disminuido desde que ganan la selecta

Voz 1510 28:27 el argumento que más repiten es que en la mayoría de los casos los inmigrantes que tienen Duck ahí TPS entraron al país de forma ilegal para ellos pesa más eso que en algún momento no hayan cumplido las normas que estén absolutamente integrados y contribuyendo a esta sociedad

Voz 1775 28:44 como si dijeran que el hecho de que lleva ya mucho tiempo en El País aportando contribuyendo no quiere decir que eso te de de de motivos para que harto te te haga merecedor de quedarte en Estados Unidos

Voz 1510 28:55 si eres de origen latino diría también musulmán africano son los de chico creo que en el fondo es un es un problema de radio mismo que esta Administración como decía Oscar Chacón está además alimentando pero a la vez te diré que según las encuestas un setenta por ciento de los estadounidenses quieren por ejemplo una solución para legalizar a los Dreamers entre otras cosas porque según las asociaciones de empresarios Si se elimina DACA por tanto los Dreamers pierden sus trabajos porque pasan a ser ilegales no tener papeles los empresarios perderían una media de un millón setecientos mil dólares día varios ir medio millón de dólares en pérdidas de impuestos semanales es que aquí en coger el dinero en este país

Voz 1775 29:40 bueno pues por lo menos es un argumento

Voz 1510 29:43 qué pasa Marta hasta el próximo hipotecas entonces

Voz 1775 29:46 un abrazo un abrazo

