La llamada número mil millones a 'La Ventana' se lleva un viaje con un locutor de Cadena SER

Voz 1284 00:05 pues yo solo quiero pasar lista para que luego empecemos directamente todo por la radio Toni Martínez Aróstegui Especialistas secundarios Ana Alonso Pedro Aznar sí sí sí la que acabará musiquita no tengan tres minutos empezamos

Voz 2 00:25 viva el vino aquí a hacer amigos a la política me la trae floja

Voz 3 00:31 a mí me la segunda me la trae al fresco Wood que miedo de Reyes

Voz 2 00:35 me pregunto si así que yo os propongo que de aquí digamos Pando claro

Voz 5 01:02 yo lo que lamento es sencillamente que Ciudadanos y dejando que uniéndose a este grupo eh estos grupos de izquierdas pues el pues Prat se sume a la misma fiesta

Voz 7 01:21 venga pues ya que estamos saludados al loro ya le

Voz 1284 01:24 lo que al grano toda historia

Voz 0230 01:26 la historia de la humanidad habría sido distinta con ascensores de una sola plaza porque casi nadie hablaría del tiempo hubo un inventor que patentó ascensores de un solo viajero tenía un lema ascensores monoplaza porque ya sabemos que hace sol

Voz 8 01:45 Amare señor hace frío Onieba

Voz 0230 01:49 los ascensores cambiaron bien la historia de la radio y por eso tenemos ahora el placer de la conversación banal no todo van a ser tensiones y calamidades hace frío nieva hay que abrigarse en Aragón los diputados regionales tenía miedo de no llegar a la votación de los Presupuestos Mente han llegado todos pero este es un problema que no tiene diez lo de España debido a que no tiene presupuesto para que luego digan que el Gobierno de Mariano Rajoy no resuelve problemas son los demás los que se complican si el Gobierno de Aragón no tuviera presupuestos hoy la nieve hubiera dado igual Rajoy dice no tengo presupuestos nadie tiene que ir a votar da igual si una tormenta hoy en Oslo están a quince bajo cero luego sepáis luego están en Oslo pensando quienes tuvieran Burgos así son las cosas el Tribunal Supremo ha dicho que no que el cliente no tiene razón la razón la tiene el banco

Voz 0230 02:50 el gasto de la firma de la hipoteca la tiene que pagar el gasto lo tiene que pagar el cliente lo ha dicho el Tribunal Supremo que como su propio nombre indica es supremo como la merlot esta alguien sabe porque se llama suprema esa parte de la merluza por qué no hay suprema de oveja del cerdo tiene secretos suprema la merluza y la oveja no tiene nada

Voz 11 03:16 hemos el proceloso mundo de las asociaciones de ideas son tonterías si bueno

Voz 1047 03:21 no está bien ella bueno doblemente

Voz 0230 03:24 el doble rasero una cosa te lleva a la otra no te das cuenta hace tarde

Voz 1704 03:28 en la tela

Voz 13 03:35 nunca es tarde para las tuberías barcelonés uno de estos lugares donde la nieve sienta peor que un apocalipsis nuclear

Voz 14 03:44 Robledo da testimonio de la catástrofe

Voz 15 03:46 Barcelona ha nevado un minuto calles cortadas edificios aislados escasez de provisiones en mi oficina ya hemos matado al becario más débil y nos lo hemos comido

Voz 16 03:55 ahora Algarrobo es una persona que si no representa soy de los que bajó a la calle a ver pasar la Maratón de Sevilla y comentó Kemal corre ese señalando con

Voz 3 04:04 churro

Voz 14 04:07 vamos un tuit de señor gritos sobre esa gente egoísta que sólo piensen lo suyo en más tú estás a favor o en contra de ponerle letra al himno nacional yo es que estoy en paro Tina recuerda la importancia de tener buenos argumentos en una discusión los tú tendrás la razón pero yo tengo una motosierra fíjate ya acabamos las tuberías con un dialogo policías es domésticos a cargo del doctor Pablo

Voz 15 04:30 Johnson homicidios que tenemos a no ser dímelo tú la escena del crimen

Voz 11 05:08 mañana podría haber nuevo presidente en Cataluña o no

Voz 0230 05:12 podría haber un acto a favor de Puigdemont o no podría anunciarse la retirada de Puigdemont o no la política española se desliza hacia territorio Montserrat y no en el sentido de la ministra de Sanidad Dolors Montserrat que va a pasar

Voz 18 05:26 lo mejor se bajado lo mejor siempre a lo mejor sí

Voz 1704 05:28 igual puede pasar de todo

Voz 0230 05:31 ya ha vuelto el tiempo de las indirectas el Gobierno dice a través de suministro de Justicia Rafael Catalá lítica sin más consecuencias pues muy bien lo dice así pues muy bien

Voz 1764 05:41 es una declaración política pues bueno pues muy bien pues una política

Voz 0230 05:47 pues muy bien pero que si el Parlament de Cataluña hace una declaración de apoyo en forma de ley en este caso tomó mal no lo dice así pero se sobreentiende si es declaración como bien si es ley pues muy mal

Voz 1764 05:58 así tiene consecuencias si tiene ya es un acto que tiene consecuencias hacia terceros entonces en ese momento donde ya o aprueba una norma énfasis una disposición de carácter general una ley una o una un acuerdo que tiene efectos frente a terceros y ahí es donde puede surgir la posibilidad de una impugnación

Voz 0230 06:16 esto de las indirectas ya lo hemos vivido esto recuerda al momento del pasado mes de octubre cuando el Parlamento catalán hizo una declaración de casi independencia es un concepto novedoso en el derecho internacional que fue respondido por el Gobierno con una pregunta

Voz 19 06:29 que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña

Voz 0230 06:33 esto sucedió esto ya no nos acordamos pero esto es que si nos acordamos le escribió una carta te acuerdas tú friki describió lo tiene memoria convivió le escribió una carta me podría usted confirmar si ese follón del otro día que vimos era la independencia sólo le faltaba añadir como Gila porque en ese caso lo voy a tener que declarar la guerra

Voz 1704 06:54 claro usted la independencia Puigdemont respondió

Voz 19 06:58 podría ser yo le digo yo no le digo yo que sé sino por no es

Voz 20 07:04 hay que ir se va si verdaderamente cree que la situación de la gente para que haya que ir que para eso estoy que va a ser que no voy si no es por no ir

Voz 0230 07:13 esto sucedió así parece un disparate en realidad es un disparate pero sucedió así el presidente del Gobierno de España preguntó por carta en realidad burofax si habían declarado la independencia de una parte del territorio porque no lo tenía claro y la respondieron así lo montamos en aquel tiempo remoto hace cuatro meses

Voz 1047 07:30 la mañana si tiene ve en Canarias ya sabemos el contenido de esa carta de la respuesta de pus Yamón Pol Foradada buenos días un buen día

Voz 19 07:40 lo que dice el burofax pues no responde a la pregunta de si declaró o no declaró la independencia

Voz 0230 07:48 no esto sucedió así me ha declarado usted la independencia que os habréis preguntado alguna vez cómo se dice en italiano soy un caballero Jedi como lo fue mi padre antes no se dice así

Voz 19 08:02 con medio para el prime time

Voz 0230 08:05 esta noche uno llega son una losa eso usted independiente a todavía está en España kilos fue el ministro de Justicia Rafael Catalá quién dijo que la respuesta de Puigdemont no estaba clara

Voz 19 08:18 esto sucedió de verdad la primera

Voz 1704 08:21 pregunta TIC aclara parece

Voz 19 08:24 la respuesta no lo es tanto bueno hoy sabemos

Voz 0230 08:26 es que todo este follón hoy sabemos que en realidad no se declaró la Independencia que fue una exageración que algunos consideran engaño pero qué paso con el él así lo dice Artur Mas que se financió una independencia y él se preguntaba lo recordáis es que esto hace días es que si lo cuando lo ponemos todo junto se fingió la independencia fue un engaño una exageración una Gang Dance o es una versión buenos y en aquel momento hubieran dicho esto es una exageración eh no es una declaración de independencia no tiene valor jurídico el referéndum del uno de octubre es evidente que no tenía validez si hubieran dicho todo lo que dijeron después Nos habríamos ahorrado todos un montón de estrés pero como están representando pues cada día cambia la representación y hoy volvemos al mismo punto porque ahora en Cataluña están entre los independentistas están los partidarios de seguir con la exageración o engaño los que se creen la exageración o engaño los partidarios de zanjar el asunto de la exageración o engaño en qué punto estamos escuchamos un momento de Hora catorce hoy nuestro compañero Pablo

Voz 21 09:31 yo no quiero decir con esto pues que mañana podemos vivir otra vez una de aquellas jornadas en las que se vaya a votar una propuesta la oposición levante la mano pida reconsiderar las se suspende al pleno se reunirá la mesa ser una junta ser una mesa volvamos otra vez al pleno

Voz 0230 09:46 entonces bueno estamos en el mismo punto puede pasar cualquier cosa

Voz 18 09:49 lo mejor han bajado lo mejor sí

Voz 1704 09:52 igual Susana Díaz y Pedro Sánchez juntos

Voz 0230 09:56 la calma puntos quiere decir que está en Andalucía y la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz cree que en la derecha y nervios lo ha dicho esta mañana en la SER hoy es el Día de Andalucía Susana Díaz ha hablado y ha dicho que en la derecha Tyler

Voz 22 10:12 yo sé que en la derecha y nervio entre unos y otros lo que pero que Ciudadanos se contagien y de los nervios del PP

Voz 23 10:18 mide las prisas de Rivera mientras tanto el líder del P

Voz 0230 10:21 PSOE

Voz 13 10:28 debido claro y lanzarse hacia Mariano Rajoy

Voz 0230 10:32 lo primero un juego de palabras como es natural espero que la pugna Rajoy Rivera tiene a España detenida es evidente que tanto el Partido Popular

Voz 24 10:40 pero danos en esta guerra fría en la que están inmersos en lo que han hecho sido prisionero a España han detenido a España

Voz 0230 10:48 a España prisión era queda detenida en el doble sentido de cuando alguien es prisionero y no puede salir del recinto y alguien está parado fue detenido juego de palabras dice Pedro Sánchez que si Mariano Rajoy no puede aprobar los presupuestos tendrá que convocar elecciones

Voz 25 11:03 si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos lo que tiene que hacer es convocar a los españoles a las urnas que haya una mayoría alternativa que esa mayoría alternativa conforme un gobierno diferente que pueda sacar a España de la parálisis en la que le ha asumido el señor

Voz 0230 11:17 hoy está detenido y lanza un mensaje a Ciudadanos

Voz 24 11:21 Dios realmente ha habido en este país desde que Rivera apoyan Rajoy

Voz 0230 11:26 pues saber cómo responde al ver riberas pues ya será mañana porque van de uno en uno con Pablo Iglesias un poco más retirado para aquellos que piensen que la situación es triste les recomendamos que se fijen en la historia de un atracador que acaba de cometer un delito a la fuga coge un taxi le pide que le lleve hasta donde le del dinero y deja en la puerta de comisaría

Voz 0723 11:45 un atracador a la fuga pide a un taxista que lo lleve a Pontevedra lo apea en comisaría es el

Voz 1704 11:50 lo que encontramos en La Voz de Galicia

Voz 0723 11:53 el acusado ha entrado una panadería de Pontevedra robó un Ipad se marchó de ahí a Vigo allí asaltó un conductor a punto de cuchillo pero el propietario del coche forcejeo por lo tanto la asaltante tuvo que huir en esta huida se encontró con un taxista al que le pidió que le llevase de vuelta a Pontevedra claro no llevaba dinero tampoco se lo dijo al taxista al principio y comenzó la carrera en total eran cuarenta y dos euros que claro cuando estaban llegando vio que no tenía dinero así que lo llevó a la a la comisaría de la Policía Nacional pues donde fue detenido hoy por cierto ahora está acusado que tiene que empezar ochocientos diez euros a la Fisk la Fiscalía cuatrocientos diez euros

Voz 1047 12:29 por el robo dos años de cárcel por el intento de robo

Voz 0723 12:31 intimidación y otros ochocientos diez euros por intentó estafar al taxista también aparte pagar los cuarenta seis

Voz 1284 12:37 en la cara de mala deja al día para dejar de fumar Especialistas secundarios

Voz 14 12:48 el tema pensiones amigos es menudo movido aquí a todos nos queda lejísimos porque forma parte de esa gigantesca línea no que separa los millennials de la jubilación y que trabajaba en la radio somos ricos por lo tanto en los queda lejos pero seguro que hay oyentes que están preocupados con el tema de las pensiones así que vamos a ver teléfonos para que no se expliquen estas estas cuitas buenas tardes tenemos alguien ya no lo buenas tardes

Voz 23 13:11 pues buenas tardes

Voz 14 13:14 hola buenas tardes su nombre por favor mira me llaman

Voz 22 13:16 María cinta de lomo Aguirre

Voz 26 13:19 María cintas usted jubilada

Voz 14 13:23 en y años bueno pues atención compañeros atención la Audiencia sobretodo atención Maria Cinta porque tengo el placer de usted usted Maria Cinta es la llamada a la Ventana de Francino número mil en Melilla

Voz 28 13:41 de ella

Voz 1284 13:43 la venta

Voz 28 13:45 eh

Voz 29 13:47 comentó ya estoy ahora petrificada que lucían

Voz 28 13:51 hola

Voz 14 13:53 en millones de personas que entran por teléfono en la venta en las desde que la dirige al filo tú no tenido cuenta pero nosotros y hay que celebrarlo no sólo celebró sino que además te vas a llevar un montón de obsequios de parte de la Cadena SER

Voz 26 14:09 yo soy una persona humilde siguió nunca

Voz 14 14:11 pues que ya no lo eres ya mira te regalo Porcel por ser tú la llamada millón este llevas un lote de botellas de vino de la bodega de la gran cadena sí

Voz 28 14:22 de los viñedos que tenemos aquí en la séptima planta muy bien bien II Guerra

Voz 14 14:28 a garrafas que más quieres más cosas no mira tienen tengo más volcarnos de aceite de oliva

Voz 28 14:33 sin hacer un recorrido guiado por las instalaciones de la Cadena SER enviar un CD con los mejores buenos días de Pepa Bueno me encanta así lo mejor una estancia de dos noches en un hotel spa con el locutor de la Cadena SER que un locutora de él y que estoy que no estoy oiga quienes Tiger de maravilla

Voz 14 15:01 Maria Cinta y aquí en lo que usted con quién quién con quién quiere pasar dos noches de hotel no tapa en

Voz 26 15:07 bueno la verdad es que a mí me da igual porque todo locutor y locutora tienen lo suyo

Voz 28 15:12 sí sí pero bueno hombre por supuesto sí

Voz 26 15:17 mire yo elijo Toni Martínez

Voz 1284 15:20 Elio Martín es otra cosa

Voz 26 15:24 la escucha dormimos en camas separadas que yo estoy

Voz 1284 15:31 usted decía claro

Voz 14 15:33 cómo se separan los segunda bueno pues en nombre de De nuevo director general

Voz 1284 15:38 de de de

Voz 14 15:41 de los socios accionistas pueden si de todos nosotros los trabajadores y en todos los becarios muchísimas felicidades no saben canta que

Voz 28 15:55 hay una cosa

Voz 26 15:57 es que ella llama para de las pensiones al culto

Voz 14 15:59 se me había olvidado ahora Alguer quiere usted hablar de lo que quería decir bajonazo total

Voz 26 16:06 quiere quería decir que es la Cadena SER soy un nazi bueno bueno criticando las iniciativas del Gobierno pero cuando gobernaba el PSOE es que soy una una algo peor Toni Martínez

Voz 27 16:22 el desiste

Voz 26 16:24 en el CP no hay dinero para pensiones por no hacer nada demagogia cojones

Voz 14 16:33 mira que van a de no sé qué decir ambos entonces en las dos noches de hotel con Tonino

Voz 26 16:38 bueno una cosa no quita la otra rojillo y una señora derecha liberal nombró que no podamos compartir bonitas noches señora que parte de la Izquierda

Voz 14 16:54 bueno mil millones de llamadas en el tiempo e ilusión que alegría

Voz 1704 17:01 jugador con un periodista

Voz 30 17:04 estoy empezando a creer que todos los periodistas está en sonados

Voz 1284 17:09 si gana

Voz 1047 17:10 no pasa nada si pero esto nos dedicamos a esto en esta sección he pasado de trabajar por cuenta propia a trabajar por cuenta ajena antes buscaba Obras Públicas inacabadas malograda son desproporcionadas y ahora ellas me buscan a mí gracias a vosotros oyentes que me manda Espinar pero en mil millones de llamadas lo que él llamaba estamos todo el día aquí con los teléfonos templando hoy mi jefe en esta sección es de nuevo un oyente Pedro en Twitter arroba escrito guion bajo RC en fin poner nombre más fácil expedito hacer sí que lo que me han pedido que hable de la conexión que espera desde hace muchos años el municipio sevillano Espartinas de la comarca del Jara fe esta conexión es la conexión con la A nueve porque están a trece kilómetros de Sevilla pero yo no la tiene y según la plataforma anti a atasco de Espartinas más de dieciséis mil coches intentan llegar a Sevilla vamos para que haya una plataforma ante atasco ya sabes se forman atascos de tres kilómetros la distancia que hay que recorrer hasta la autopista no llega a los cuatro y están allí parados durante horas ellos aseguran que llevan unos veinticinco o año no Maradona esperando la la conexión así que voy a elegir esta fecha que en este proyecto hay demasiados años reseñables mil novecientos noventa y tres hubo muy buenas canciones este año pero yo voy a poner la mala la que bailado a la que bailo bueno a ver la mala según micro

Voz 27 18:30 vale vale vale

Voz 1284 18:33 no te mazos esa que bailo Quito con muy poca

Voz 1047 18:36 gracias

Voz 1284 18:38 no comparada con que tienen de Bagdad

Voz 27 18:53 mi añoramos ese ahí dentro desde hacía

Voz 1284 18:56 te pones a Nirvana o de esto

Voz 1047 18:59 por eso no me caso mil novecientos cuarenta y tres comenzó en viernes fue declarado Año Internacional de las poblaciones indígenas del mundo en España hubo elecciones generales y fue reelegido Felipe González y todavía no habíamos oído aquello de váyase señor González no había apenas móviles ni redes sociales ni nada de nada que hacíamos en mil novecientos noventa y tres La pero bueno sí bailar la Macarena

Voz 8 19:21 eh eh o el eh

Voz 1047 19:25 el periódicos y libros coger pelis en un videoclub sitio bien bien Espartinas que viene

Voz 1284 19:30 a gusto ver el mundo

Voz 1047 19:36 ACS y en Espartinas Sevilla en mil novecientos noventa y tres ya esperaban la conexión con la autopista la A49 pasa cerca del casco urbano pero no tienen acceso se pensaron dos opciones construir una carretera este tema complejo a ver voy a echarme de variables bucles Si porque me no las explicarlo construir una carretera que llegase hasta la salida once de la A49 la salida Umbrete Bollullos de la Mitación dio otra que es el pueblo y otra era conectar una segunda carretera que nace en el pueblo y acaba en un olivar hombre eso no conectaría el casco urbano con la ese es cuarenta y la A cuatro no está a doscientos metros de la autopista claro doscientos metros ahí al lado el olivar bueno vamos a ver qué ha pasado ha pasado venga

Voz 31 20:22 a tienes Party

Voz 1047 20:25 en conexión con la autopista A

Voz 1284 20:30 a la segunda hora

Voz 32 20:33 desde que digas venga que bonito imaginar cuál sería la conexión errónea a bueno pues espera que de esta la cosa

Voz 1047 20:41 ah si no está justo justo terminamos

Voz 33 20:47 oye no no no no no no no ni justo justo no esto no expuesta no

Voz 1047 20:55 efectivamente mira Frantino tenido desde el principio y no ha dejado que sabe más bien os he hablado de dos opciones como decía Toni para conectar el municipio con los A49 cuál de las dos eligió a la determinar la carretera que acaba en el olivar la de construir una nueva carretera que llega hasta que llegase hasta la salida once de la autopista C las dos opciones nos gusta explorar los límites

Voz 1284 21:19 no sé si con él hace las dos opciones a gastar claro

Voz 1047 21:24 que dio nada a cambio de una respuesta a la altura de de de la obra española efectivamente Cela que no está explora los límites e invertir dinero a diestro y siniestro un gobierno del PP construyó esa nueva carretera que iba llegara hasta la salida once de la A49 pero para ser rematada necesitaba la aprobación de Bollullos de la Mitación un pueblo cercano porque pasaba por su término municipal bueno se gastaron uno coma ocho millones de euros en un kilómetro y medio y ahí está cerrada sin destino bien siguen de intento acabar esos doscientos metros que van a parar a un olivar el actual equipo Segovía no de Ciudadanos está en ello porque parece que ese momento han fracasado se han quedado sin tiene ve las tierras son de un vecino y no llegan a un acuerdo económico la han construido pero el firme está mal

Voz 1284 22:16 no quiero

Voz 34 22:19 quién es el vecino que es el vecino que sigue firme

Voz 14 22:24 venga a ver lo que dice el público dice el público

Voz 1284 22:30 la terminal terminología o él

Voz 1047 22:33 bueno pues pues no las tierras son de un vecino que no llega a un acuerdo sean les han ido los años en esto primero iba a ser una venta luego una expropiación luego una compraventa de terrenos rústicos porque la expropiación lo dilata todo luego tuvieron que cambiará el proyecto al europeas relató los quitamiedos y entre unas cosas y otras así estamos y el proyecto se ido encareciendo qué pasa ya de los cinco millones de euros favor pues bien hay entonces a doscientos metros estar ahí eh no las demás

Voz 1704 22:56 Casemiro que se ve al vecino allí de Espartinas

Voz 1047 22:59 en el coche pensando en todos todos los que están esperando esta conexión adivinación cromatismo de qué color es el futuro de esta ansiada décima conexión a verde esperanza no más atascos Oliva ve de color de rosa que ya sí que si no se amarillos y mezclado con rojito tirando a Negrín chin chin chin

Voz 34 23:18 Mariño Chinchón cómo estás

Voz 1047 23:27 están libre amarillas y mezclado con rojilla y tirando a Negrín si a finales de enero se publicó en el BOE la modificación presupuestaria que habían aprobado en el pleno que destina la cantidad de treinta y ocho mil quinientos cuarenta mil euros para expropiar los terrenos porque a los vecinos han dicho que no hablar de acuerdo a la alcaldesa había querido negociar los propietario Solano así que expedir desorbitadas tiernas por favor tener que esperar todavía la semana que viene más Isidre Loncar gays mejor cuadren

Voz 1284 24:06 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio y ahora por cierto con la canción del momento

Voz 35 24:11 no

Voz 34 24:24 la culpa es de Eurovisión no culpa indirectamente esta es la canción que nos representarán Eurovisión supongo que lo habéis oído ya ciento cincuenta mil millones de veces

Voz 1704 24:34 sientes que baila por décimo quinta vez voy directamente se llama tu canción la cantan Amaya hay Alfred de hotel la canción es bonita la verdad bonitas enteras bonita yo creo que no la melodías bonitas a los chavales quieren el ambiente entre bonitas ya el nombre entré entre Alvarado ha encarado

Voz 1284 24:52 indica que no sigamos por uno cero

Voz 1704 24:58 no no la intención no estaba los prejuicios toma una decisión vamos a la sientes si es bonita además los chavales se quién hay mucha química entre ellos esto es lo que tal pero que están cantando en raro una vez más no entiendo el mensaje la pregunta será aclara entenderéis esta canción habéis oído bien porcino soy ido vamos a desmembrar la Un poquito este romanticismo culto que hay en tu canción Dale

Voz 36 25:21 oye ya hay Maxim que viaja a la lo serio

Voz 1704 25:31 vale para esto porque ahora pero vamos a ver queda tiene este chaval es así lo hizo la canción nunca llegó a imaginar que viajar a la Luna sería una llegamos en mil novecientos sesenta y nueve ahí te habrías claro sí bueno ya pero osea en la luna prácticamente hay un Mercadona ya sea quiero decir en fin no sé qué le pasa vale sigue

Voz 37 25:51 ah vale

Voz 1704 25:53 contesta ella esto lo pones todo al revés pues qué bien qué romántico o me lo desordenes todo osea hecho así es como hemos empezado estar las nuestra relación que bonito el amor sigue

Voz 36 26:05 pero por qué

Voz 1704 26:07 con esto párame aquí cuando es mi frente y descubro porque eso digo yo porqué besas mi frente

Voz 1284 26:14 por tanto cariñosa con esas cosas al revés

Voz 1704 26:19 claro bueno eso es la no

Voz 1284 26:22 tu correo borre la enfrente es la voz

Voz 1704 26:24 no dos besos en la boca no besas en la frente que estamos en mil novecientos veintitrés otra ver una vez más queda tiene esta gente si son chavales diecinueve esta canción va de dos señores que están en una residenciales

Voz 38 26:34 ahora ya no

Voz 1704 26:40 ya no ya no pudo inventarlo por la jeta en el medio de la calzada antes si podía cimentar te lo estaba inventando no hay chicas no hay chico tampoco de qué estamos hablando mamá el abuelos inventa cosas dale

Voz 35 26:52 sí

Voz 1704 26:57 ahora me han ido ya estamos inventando es imposible en serio no había bailado nunca nunca nunca ni en el cole ni de niño ni habías bailar la Macarena nunca ni una vez en una verbena podría estar bailando súper bien ahora eh anda sigue párame aquí que esta medida deja muy Turbao eres cabeceando a no es que esto es serio porque él es el arte que en dulce a la piel de todas las cosas que puede hacer el arte que mira que puede hacer cosas endulzar la piel no está entre ellas creo yo no me veo yo a nadie que vea La Gioconda y luego les es el Deutsche pasa cariño

Voz 14 27:34 qué sí

Voz 1704 27:36 yo no veo a nadie del Guernica chupando el diciendo Mingo frenó no pasa valen sigue

Voz 39 27:42 a mí me

Voz 36 27:45 mis

Voz 1704 27:48 para eso también de mi mente viajera que sigue tus pies esto me encanta vale mi mente viajera que siga a tus pies traducido tú tira de ella te espero aquí si eso ya con la vale lo que yo te diga que esta canción es una historia de amor de abuelos en una residencia

Voz 35 28:14 vale

Voz 1704 28:14 ahora me lo he osea es muchísimo pedir osea estás a mi lado creando una nueva ciudad sea te conformas con un beso en la frente pero quieres que cree una nueva ciudad tu lado sea en este caso se conformaría con Calatrava vale más o menos íbamos atención al climas Pilar al final esto es lo más bonito la canción eh el acabose el emocionó se dale

Voz 40 28:33 pero

Voz 1047 28:37 tu canción

Voz 41 28:39 ah

Voz 42 28:43 y asimile una subida preciosa claro yo sólo quiero ti canción posee lo que querría sería que no me lo pusiera todo el revés que me dieran un beso en condiciones y que me siguieran con los pies sino con la mente pero Añaza

Voz 1284 28:53 la canción es bonita pero es que no la entiendo

Voz 1704 28:55 no la entiendo está claro que para triunfar en Eurovisión la última vez que hicimos un papel digno en lo que ha puesto se refiere lo llevamos clarísimo era sota caballo Rey prácticamente una cuenta uno uno dos tres cuatro que entonces yo propongo que este año hagamos una mezcla de las dos cosas llevemos una canción que se entienda y cada vez sea bonita algo así

Voz 3 29:19 Michael Jackson

Voz 27 29:29 y ahora ha bailado la gente y ahora a llorar

Voz 35 29:53 a mí me

Voz 44 29:56 ella

Voz 14 30:17 hoy tenemos ahora tenemos Boyero

Voz 1284 30:19 estado rondando por aquí así sale pues pero ante

Voz 14 30:21 es antes antes llega la ventana nuestro segundo crítico de cine favorito ya lo conocéis es Agustín Powers

Voz 1284 30:26 sí hombre del Hola si tarda lo bien hombre

Voz 14 30:30 chalada que Agustín le vamos a pedir la opinión de tres películas que hay actualmente en la cartelera alguno de ellas tiene opciones para ganar los Oscar te parece bien que empecemos con Black Panthers

Voz 16 30:38 pues vamos a Irene va Black Panthers

Voz 45 30:43 se trata el drama histórico

Voz 16 30:45 el biopic de Rosa Parks EEUU a unos ochenta cincuenta o cincuenta Rosa par ses costurera durante el día activista social durante la tarde para noches Black panceta vale es una bestia que lucha contra el racismo a hostias Si a patadas en la boca en la película es cierto pero para mí faltan algunas patadas en la boca a boca si hago eso sí está filmada con brío alucinante la escena de la el autobús cuando Rosa se niega a ceder su asiento a un blanco is inició una pelea que acaba con la expulsión del autobús de media ciudad explosión no es pulso vale también es

Voz 14 31:23 yo no porque una explosión

Voz 16 31:26 por eso no es una peli entretenida ella ya aunque dicen que está basado en hechos reales yo hay algunas cosas que no me creo que han exagerado bastante como por ejemplo esa de que Rosa salte de un edificio a otro o que destruya que expira Golden Gate de un puñetazo poquito exagerado no se exagera pero hechas un buen rato sois

Voz 14 31:44 de Agustín para Black Panthers vamos con una así un poco sexy manga y Cincuenta sombras liberadas

Voz 16 31:53 era parecido que drama drama rural si no tiene un huerto de hortalizas y lamentablemente su huerto linda con una hilera de cincuenta cipreses de su mezquino la sombra de cincuenta cipreses es muy alargada Gasol no no llega a las hortalizas Avelino decide entonces agarrar su hacha halal lo cincuenta cipreses estalla ya conflicto va Cincuenta sombras liberadas es una tragedia digestión lenta en la película dura unas seis horas extras pero en ningún momento mira ese relojes todo lo pasado sí porque el director sabe captar la tensión de una de una brizna de hierba volando o qué bonito ejemplo en este caso este plano dura cuarenta y cinco minutos

Voz 14 32:31 cinco minutos de una brinda de voy yo era consideró

Voz 16 32:34 buenos días cundía Muñoz pues obra maestra Llum diez a cincuenta sombras liberadas íbamos con la última ley divertido

Voz 14 32:41 estas candidata a los Oscar

Voz 16 32:43 bueno Lady Bird ya escucháis bueno comedia deportiva el exjugador del Baloncesto y mito de la NBA Larry Clark nos puede ver a sus hijos por culpa el divorcio hoy día un plan para verlos que es disfrazarse de mujer y hacerse pasar por Lady una profesora británica de zumba que a clases particulares a chiquillo lo más destacable en la Heribert es el propio la river haciendo el Albert interpretarán no se asimismo hoy una señora inglesa lo cual tiene mucho mérito es bastante con los chistes buenos con los malos llegas a vomitar vale tu servidor

Voz 1284 33:19 no sé pero yo lo había anoche y ha resumido bastante bien si verdad sí sí sí yo anoche

Voz 16 33:26 valora si te compensa o no no se paró cuatro

Voz 1284 33:28 con cuatro hiperactiva y Tomás poquito más de estamos hablando de cero a diez a cinco de cero a diez

Voz 27 33:37 no no no no no no

Voz 1284 33:38 dijera diez un siete para para Agustín siete sí sí el expertos

Voz 14 33:47 Agustín gracias pero este repaso para acabar esta sección de cine vamos al resumen de películas en cinco segundos muy bien la envía Josema de Donosti y la película que resumido en sólo cinco segundos

Voz 0230 33:58 es el silencio de los corderos escuchamos están matando aunque aquí que ayuden a esas niñas

Voz 32 34:07 no se coman además esta tarde

Voz 46 34:09 ah sí

Voz 1284 34:12 las cosas José María buenos tipos su asumen que si ante la Corte

Voz 7 34:30 hoy ataca de nuevo en La Ventana en Todo por la radio el partido

Voz 1704 34:32 ocho rabietas pues sí momento para la política de citar el gamberrismo Piedrahita las cosas pequeñas es necesario hablar de algunos detalles de nuestra cotidianidad que puede mejorarse lo vamos a mejorar para eso comienza la nueva sesión del Gobierno de las chorradas siente señorías señoritos empieza la sesión comenzamos el orden del día con una reivindicación para modernizar un concepto que ha quedado ya obsoleto está clarísimo en los años de bonanza para que un disco fuera Disco de Oro tenía que vender cien mil copias ambos cambiaron al

Voz 1284 34:59 yo no se compra un disco ni Perry Mi Katy Perry concretamente

Voz 1704 35:02 los hace y por lo tanto se ha reducido el disco de oro a tan solo veinte mil copias correcto de la industria discográfica han sido realista pues bien desde el partido las torretas proponemos que haga si no el CONI la gente se casa a lo mejor poco más pero se divorcian antes hay muchos perdón cara casarse es otra cosa antes decía Si quiero con contundencia ahora te preguntan quiénes a Pedro como legítimo los enfermedad vives en principio sin en principio sin poner en pie

Voz 1284 35:27 pero lo que lo dijeron bueno ya está

Voz 1704 35:29 los reducimos no es realista que para llegar a la plata habrá que estar veinticinco años cincuenta para las de oro así que desde el partido de las torretas proponemos bodas de plata seis meses bodas de Oro un año un año casado ya has ganado un oro te quita una presión bestial estamos de acuerdo en él toda mi me gusta pero votó a favor de las bodas de oro a un año te has levantado si bien estupendo Ciudadanos el todo por la radio hablado si queremos continuamos segundo orden del día en el partido de las torretas el DNI el DNI está claro está claro que hay que tenerlo para poder identificarse es el siempre es el avatar de guasa oficial del Estado pero hay un proceso que es es un proceso que hace Art algo tedioso renovarlo renovar el les quiero decir sí a mi mejor me me toca ahora renovarlo pues bien

Voz 1284 36:23 no se puede hacer sin más hay que pedir cita previa correcto

Voz 1704 36:26 pues la cita previa tutelando para dentro de dos mil años no deberían llamarlo cita previa previa a que explote el sol qué es exactamente cuándo

Voz 1284 36:33 al gran apagón eso sí

Voz 1704 36:37 es más fácil que tenga una cita yo antes con Scarlett Johansson que una paz de no renovar el DNI vale además no es cierto que te lo renueven porque no te lo renuevan renovarlos sería siguió al ir después de toda esa coñazo de proceso pudiera cambiar cosas sino no renovar es dejarlo como está siguen pudiera llegar qué sentido tiene no si muy era de diez años a la policía para confirmar que sigo siendo yo pues es absurdo es usted usted si soy yo lo que haría sería llegar a decir renuevo ahora quiero llamarme Julián y Mis padres son son Penny Ángels Barceló vale IT dejan que lo cambia sale así vas cambiando ahí sí que no

Voz 1284 37:13 no va votos a favor de un está claro claro es total si no lo renové ayer y me pareció facilísimo está hoy en día porque me ha dicho

Voz 1047 37:25 no es una semana cuando queden

Voz 1284 37:28 bien me admitieron igual fáciles y actores Martínez es que hablo con el DNI bueno votando a favor de modificarla amable y menos aún con Antonio Miguel bueno pues el todo a favor a favor sábado por la radio hablado

Voz 1704 37:44 tras estas resoluciones pasan al BOE ya sabéis el Boletín Oficial de estupideces menos lo que ha dicho don Antonio Miguel

Voz 1 37:49 sí

Voz 1284 37:52 sí sí

Voz 0230 37:57 no

Voz 1284 38:01 música pero muy especial en Todo por la radio con seis a ver hoy gritamos también no no no no sufre

Voz 0419 38:10 hay que estar como caía al como como en segundo plano por qué vamos a hablar de los tipos de coros cuáles son los grandes olvidados de la música pero un buen coro a tiempo vale más que un estribillo esta frase bueno vamos con un top cinco de los cohetes venga en el número cinco tenemos el coro avasallador es aquel ejecutado por una corista que te mueres de cómo canta que avasallen solista Ile convierte pues en el último pero segundón dejándole a la altura del betún escuchado remata no este es el guión el tema de los Rolling Stone y ella es la grande rima Merry Clayton corista de todo quisque hizo coros Elvis Presley Atón Jones anilla fijado si es avasalladora la la tipa que en el en el luto dos cuarenta y tres de la canción Jagger ya dijo venga va me callo de ya sí sí total que y ahí la tenemos ahí arriba

Voz 48 39:18 eh

Voz 32 39:32 bueno para que las tornas para que las cosas queden como bueno en el puesto número cuatro el cuatro cuatro tenemos el coro suscita

Voz 16 39:45 Concorde

Voz 0419 39:48 es fácil chorro año muy pegajoso pero ojo que es la piedra angular de por ejemplo esta canción que todos conocéis

Voz 2 39:58 quiero no es fácil imaginar

Voz 32 40:10 Carina gordos para mí tendría que estar dentro del país

Voz 12 40:18 la bala

Voz 32 40:22 pero bueno en el puesto número

Voz 0419 40:28 ignoro por qué está en el puesto número tres esto de las terceras Un amigo mío músico dice las las dichosas terceras pero por qué pues porque se le llama así porque entre la voz principal y la de corista y tres notas estos son terceras

Voz 35 40:45 hola buenas pero me ahora

Voz 3 41:04 yo estaba mucho este recurso

Voz 0419 41:06 son las Rytas no es como muy intuitivo siempre que vais a un artista que le pillan de improviso y tiene que salir a cantar con alguien con los tal hinchó por ejemplo siempre eleva a hacer una tercera vale eso es así las encontraréis a mansalva en disco de esa de Simon Garfunkel de Juan y Junior de los Cavaliers sorprendido

Voz 1284 41:23 el salón de la industria

Voz 27 41:25 L

Voz 32 41:29 son dos y medio bueno vamos con el puesto número dos El coro coro de los vagos

Voz 0419 41:39 pues porque no hace falta saberse la letra a los coristas van ahí simplemente repiten lo que haga en el artista como este

Voz 49 41:58 no

Voz 27 42:02 no se olvida que dice estoy cansado

Voz 32 42:11 esto es el tu salsa de los Beatles facilísimo bueno ya llegamos al número Faith es el coro llegue aquí griega hecho a medida para esta otra canción no

Voz 4 42:34 no

Voz 32 42:45 me encanta como Concha Velasco y canciller en realidad lo de llegue viene de los de los coros de los temas británicos de los Beatles y los You y todo esto no

Voz 0419 42:58 bueno vamos a hacer un mix de todos estos coros y los vamos a insertar en Mi querida España de efectivos

Voz 1284 43:04 somos la primera

Voz 1704 43:06 Marta Sánchez atente

Voz 0419 43:09 ya que tiene como Time tres estrofas este tema eh toma nota la primera lo digo aquí en Madrid porque los de Barcelona siempre estés con lo de la exquisita el retraso así que ya pasa el retardo el retardo podéis hacer electo y nada esos animales pues me acompañáis la siente venga vamos

Voz 50 43:43 así es

Voz 51 43:56 la verás

Voz 3 44:13 pero nosotros no

Voz 50 44:28 Hernández

Voz 51 44:40 Juan está y a mí