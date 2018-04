Otras costumbres

Voz 1071

00:00

qué tal buenas noches a gente no se lo va a creer que tú preparas tus pasos en tu mesa yo mi portada de las diez en la memoria tenemos que hacer un especial de esto porque estamos a distancia efectivamente in no nos comentamos nunca yo nunca te digo de qué van los pasos pero fin a veces muchas veces cuando acabas de escuchar más de la cuenta no te ha dado tiempo a la gente va a pensar mira sea copia en estas treinta segundos sentado me ha dado tiempo no no pero sí en efecto vamos a tirar del hilo de Quini que soy un gran asunto en muchas conversaciones mira hay días en que el diario se abre solo por la página en la que escriba Ramón Besa y con un par de frases te haces idea de Un mundo Quini escribía hoy besa no se cansó de meter goles y sin embargo a veces parece haber lo decías como si no hubiera sido el futbolista Gate encontrabas vamos ningún ambiente triste alrededor del para nada no contacto ocurrido algo excepcional y ha ocurrido dos veces de pronto la gente se ha puesto a hablar nos hemos puesto a hablar de la bondad lo han hecho por luto pero lo han hecho con sinceridad hoy no había quién conociera Enrique Castro Quini que no describiera una manera de vivir sin artificios da una rareza más en el contexto del fútbol pero decimos que ocurre por segunda vez ocurrió hace poco recordarás cuando murió Juan