Hora 25 Deportes: Adiós Brujo (28/02/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 0919 00:02 sí

Voz 2 00:06 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes muy también hay Liga y hoy camina al final

Voz 0919 00:16 aquí podemos decir que en la jornada todos los goles

Voz 0791 00:20 los ha marcado Quini pues sí qué te parece así tenemos tres partidos al descanso en San Mamés

Voz 0919 00:25 a mitad de partido Athletic cero Valencia uno ha marcado cuando vivía en La Rosaleda Málaga cero Sevilla uno el descanso ha marcado Correa ahí en el Alfonso Pérez Getafe dos Deportivo de la Coruña cero ha marcado Ángel el primero para el Getafe el segundo lo marcó Eneko queda en propia puerta pero lo primero hoy en este programa tiene que ser despedir a un drama

Voz 3 00:49 a González más conocido por aquí en el Prado de delantero centro del Real Sporting de Gijón

Voz 0070 00:55 Miren es lanza para diga

Voz 0919 01:06 Juan de Juni segundos

Voz 5 01:23 porque son la margen mercantil Marta

Voz 6 01:31 no hubo con uno de que la gente me tenga Hakkari

Voz 2 01:36 no

Voz 6 01:43 que dispone mañana que vivía en El Molinón eso

Voz 0919 02:00 de Enrique Castro Quini se ha dicho mucho todo bueno las últimas horas y se va a seguir diciendo porque era un personaje que es un personaje de verdad yo de acuerdo brevemente mi experiencia con él no le conocí de jugador Le conocí de delegado del Sporting de Gijón durante los muchos años que lleve el inalámbrico de la SER a pie de campo cada semana por los estadios de España cuando iba al Molinón sabía que había una buena noticia Llera que me iba a encontrar con Quini por año siempre amable siempre atento siempre humilde con un saludo cariñoso y algún chascarrillo gracioso sobre nuestro trabajo la radio los periodistas los colegas muchas veces era lo mejor del día ese rato con Kim en el monte no haberlo conocido es un auténtico privilegio hoy el Molinón está demostrando una vez más su cariño Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 02:58 qué tal Gallego buenas tardes Gijón está a la altura de Quini media entrada en El Molinón más de catorce mil personas para despedir al brujo al mejor delantero de la historia del Sporting han sacado el féretro al centro del campo sus compañeros sus amigos los hermanos Morán Ferrero Joaquín cunde hablan en la tribuna del Molinón es hoy un paseo de la fama el español con Amancio con Charly Rexach con Butragueño con Daniel Ruiz Bazán con el Lobo Carrasco e con José Ramón Lete con Juan Luis Larrea con todo en el deporte español volcado con Quini la gente interrumpe al capellán del Sporting al padre fue yo cada cinco minutos para rendir una fuerte ovación en breve un cantautor gijonés muy importante lo Prendes va a dedicar una canción especial para el brujo que se marcha triste Se marcha consciente de que la gente le echa de menos es que es tremendo pensar que en este féretro que está en el centro del Molinón está la figura de un grande de el máximo goleador de la historia del fútbol español siete pichichis solamente Cristiano Ronaldo y Messi han marcado más goles que Quini en las diferentes categorías del fútbol español Se espera que esto dure al menos un rato más Ike Gijón despida con un hasta luego a su delantero favorito

Voz 0919 04:10 enseguida vamos con la Liga hoy en esta jornada todos los goles los marca el inicio del programa vuestros mensajes de que van del recuerdo de un futbolista y un pero

Voz 7 04:26 hola chico quiero hacer llegar mi eso mi sentimiento de tristeza por la muerte te de Kindle huyó como tengo años suficientes para recordarlo siempre como jugador y como persona por todo lo la los avatares que ha pasado no se esa personalidad trascendía sabes por qué ahora sale alaba mucho cuando ha sido mayor también cinco todas las cosas pero siempre desde chica yo siempre oído Hay esa esa forma tan buena de estar en la vida no y claro su vida era el fútbol y todo lo que lo rodeaba todo eso afortunadamente para los demás no has llegado no no ha dado en Ohio llegado a eso de las personas pues no no sea no solamente profesionalmente bueno pues eso mucha mucha tristeza pero bueno por lo menos ha tenido esa cosa de orgullo de sentirse querido sabe que eso es tan importante en la vida bueno pues

Voz 9 06:03 hola señor Gallego de Hora Veinticinco el otro día insiste es un comentario de Neymar que no me gustó ni un pelo cuando dijiste es que esta semana han Neymar no va sacan en en de indagar mal el baile como que baila al muchacho que lo cuelga porque no tengo esa patada en la han pegado y la han dejado como lo han dejado me pareció un poco mal intencionado señor Gallego así que venga Gallego que te ese ver plumero campeón Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 06:41 vamos al fútbol en directo

Voz 0684 06:47 segunda mitad y San Mamés Athletic de Bilbao Valencia como está Diego González he estado gallego qué tal muy buenas el diminuto del de esta segunda mitad pero uno gana que el Valencia en San Mamés gol de contó bien el XXII de la primera parte Kevin Le pego tremendo desde fuera del área pegadito a la base del poste del poste derecho de que no pudo hacer absolutamente nada en el XXXV Aduriz tenía la gran oportunidad del empate en el punto de penalti pero ahí neto le sacó también perfectamente bien un paradón ese penalti evitó el empate a uno del momento Victoria aquí en un nada buen partido por parte de ambos para el Valencia cero uno minuto tres segunda parte vamos a La Rosaleda o

Voz 0919 07:25 soy duelo de Andalucía en el Día de Andalucía felicidades a todos los andaluces Málaga Sevilla segunda mitad cómo está Justo Rodríguez hola

Voz 0684 07:34 hola buenas noches Diego Torres Pesic el cero uno ante la primera el Sevilla que hace lo que quiere con el Málaga que no perdía cincuenta y un virus que se llevan disputadas de Pardines que rozó te equivocas

Voz 0016 07:50 en cambio

Voz 0684 07:51 el silbado por el público ha tenido que ser cambiado puente Ciri hasta que el Sevilla asfixiante en esta segunda parte Bonner Málaga pero Sevilla uno correr

Voz 0919 08:02 en el Coliseum Getafe Deportivo de la Coruña madre mía cómo está el Getafe Paco Hernando buenas tardes

Voz 0933 08:08 qué tal Gallego buenas tardes y el Getafe que ahora mismo estaría acumulando diez partidos en esta Liga sin perder en casa está ganando dos cero al Deportivo de la Coruña con dos goles que han llegado en el tramo final de la primera parte uno de Ángel y otro de novedad

Voz 1269 08:20 propia puerta además apuntamos un apercibido

Voz 0933 08:22 el equipo que ha visto la tarjeta amarilla Luisito que no jugará el próximo partido con el Depor IN el Getafe que también vio la quinta se perderá el partido ante el Real Madrid de la próxima jornada así

Voz 0919 08:30 que el Getafe le gana dos cero al Deportivo atención San Mamés Diego

Voz 10 08:36 del Atleti de Ademar que acaba de empatar el partido Azalia Don con el que había la enganchó de Marco

Voz 0684 08:45 no pudo hacer absolutamente nada meto empató de Marcos empató a tres y medio segunda parte

Voz 0919 08:52 ya sabéis que podéis escuchar el Carrusel Deportivo en la onda media de la serie en las aplicaciones móviles nosotros seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 09:47 ya a las nueve y media se juegan otros dos partidos en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Leganés el Atlético intentando meterle presión al Barcelona Si gana este partido se pone provisionalmente a cuatro puntos en la tabla ese es el objetivo del Cholo pero cuidadito con el Leganés novedades ambiente Miguel Martín Talavera Pedro Fullana Marta Casasola

Voz 1269 10:08 qué tal Gallego muy buenas tardes desde el Metropolitano donde ha caído la mundial como en todo Madrid evidentemente eso va a ser uno de los cosas que va a condicionar al menos el arranque del partido tú lo decías quiere meter presión al Barça quiere ganar el Atlético Madrid este partido para llegar con todas las opciones intactas el próximo domingo a Barcelona para eso hace algún retoque en el once que tiene ya Pedro Fullana calentito qué tal Pedro muy vivo

Voz 0684 10:34 muy buenas mínimos retoques entran corre hay Juanfran el resto habituales Oblak en portería Juanfran Giménez Godín Filipe en defensa por delante juega Thomas el único apercibido junto a Saúl Correa por la derecha Koke por la izquierda allí en la delantera Antoine Griezmann Diego Costa

Voz 0070 10:47 el rival el Club Deportivo Leganés que viene

Voz 1269 10:50 muy tocado por las lesiones y por las bajas por acumulación de amonestaciones hasta seis iba a presentar el bueno de Garitano este once Marta acaso es muy buena

Voz 0277 10:58 muy buena está la como dice seis bajas importantes en el equipo de Asier Garitano que buenas te va a salir con los siguientes once Cuéllar en la portería en defensa Bush tinta Montauban y Ezequiel Muñoz y Raúl García centro del campo Google Eraso Diego Rico en una banda Omar Ramos en la otra Gabriel de la mediapunta allá arriba de Herrero

Voz 1269 11:16 el ambiente como te puedes imaginar frío como el día en lo meteorológico la Liga no piensan el aficionado a las nueve y media se juega la Liga en este Atlético de Madrid Club Deportivo Leganés

Voz 0919 11:26 también se juega es ahora en Ipurua después de que la meteorología amenazase durante parte del día con impedir que este partido se jugará finalmente Éibar Villarreal van a poder disputar su partido sin problema José Ignacio Tornadijo Roberto Ramajo Ipurúa buenas tardes

Voz 1269 11:42 sí buenas tardes Jesús pues si se va a jugar el partido sin problemas estamos con cinco grados de temperatura el césped limpio al menos cuenta Ramajo la operación que ha habido que hacer esta mañana para que esto esté en perfectas condiciones pero tenemos ya novedades onces iniciales rápidamente el de Leiva Roberto buenas tardes

Voz 12 11:57 qué tal torna muy buenas en portería capa Rami SAR Villa Juncker en defensa Escalante Dani García doble pivote Pedro León vuelve al once inicial es la frías

Voz 1269 12:06 el PAL novedad junto a Charles Kike García en punta de ataque Orellana por banda izquierda en el Villarreal Asenjo en portería con Mary Rukavina que OCU ocupa el puesto de Jaume Costa en la banda izquierda Álvaro Víctor Ruiz Rodri Javi Fuego por delante rezaba ir Cherie en las bandas el colombiano Roger Martínez ya el turco un al estará en la punta del ataque pero como decimos esta mañana Ipurúa amaneció con quince centímetros de nieve Roberto I se dudó de si se iba a poder disputar el partido sí pero operarios de él club también aficionados del Eibar que han subido hasta Ipurua para con carretillas y con pan

Voz 0684 12:39 ayudar a los trabajadores del club durante tres horas han trabajado para ganar

Voz 1269 12:43 mismo Ipurua tenga un aspecto envidiable el césped está todo verde la nieve que han quitado por cierto está fuera en la calle en los aledaños de Ipurúa abortan todas las nueve y media un apasionante lucha por Europa quién Ipurua Eibar Villarreal gracias compañeros

Voz 0919 12:59 mañana se cerrará la jornada con más fútbol mañana juega el líder el Barcelona de Valverde que viaja para jugar en Las Palmas con la Unión Deportiva Las Palmas convocatoria del líder que ha dicho Valverde alineará a Luis Suárez o el riesgo de que vea la quinta amarilla del preferirá dejarlo fuera y asegurarse su presencia el próximo domingo ante el Atlético de Madrid Adriá Albets

Voz 0017 13:23 hola hola qué tal Gallego buenas tardes pues Valverde va con todo a Las Palmas no ha dejado en Barcelona ninguno de los pesos pesados del equipo se ha llevado a Messi se ha llevado a Luis Suárez que como dices está apercibido ya a Piqué el sábado tuvo molestias en la rodilla derecha mañana esperamos rotaciones en el once pero de momento como digo la convocatoria demuestra la importancia que le da Valverde

Voz 0070 13:43 a este partido frente a Las Palmas vuelven a la

Voz 0017 13:46 está Paco Alcácer y André Gomes se han quedado en Barcelona sólo Jordi Alba que está sancionado Semedo que está lesionado y Denis Suárez Guillermina por decisión técnica hoy a Valverde le hemos preguntado si se siente perjudicado por el calendario porque el Barça tendrá veinticuatro horas menos de descanso que el Atlético de Madrid de cara al domingo el entrenador del Barça

Voz 0588 14:06 lo ha dicho esto en esta jornada así nos perjudica también podía haber sido al revés con nuestras nos perjudica a nosotros porque tenemos una

Voz 0070 14:12 viaje largo porque el jueves porque el partido a las cuatro

Voz 0588 14:14 no porque el rival es el Atlético y juega hijo de la hoy vamos no es que el partido de UEFA un partido de Champions en partido Liga sino que son dos jornadas de Liga en que eso teniendo en cuenta el partido tan importante que es el domingo

Voz 2 14:25 el Cádiz se tenía que tener en cuenta pero bueno ya está hecho y a hay que tirar

Voz 0017 14:30 bueno pues se ha quejado Valverde del calendario y de hecho ya lo hizo la semana pasada cuando dijo que le hubiera gustado jugar contra el Eibar el viernes para poder tener el mismo tiempo de descanso que el Chelsea en este caso en lo que ha insistido mucho también es en que los tres puntos de mañana valen igual que los del domingo frente al Atlético no descarta Valverde al Madrid para el título de Liga pese a la derrota de ayer en Corea

Voz 0070 14:50 ella

Voz 0919 14:50 la Unión Deportiva Las Palmas puesto de descenso difícil situación cómo prepara el partido Paco Jémez Fran firmada buenas tardes

Voz 0016 14:57 hola qué tal muy buenas tardes pues si una Unión Deportiva una forma que quiere conseguir

Voz 1385 15:01 en la jornada que te obligar al líder de la categoría hijos por encima Palma que ha mejorado en el plano defensivo pero no en el ofensivo un aumento propio Las Palmas que presenta como novedad en la convocatoria de un canterano Eric Expósito vinculado los del filial del equipo amarillo te podía estar mañana en ese once titular del equipo grancanario ha preguntado a Paco Jémez como se pueden obligar a este Fútbol Club Barcelona

Voz 13 15:23 me una fórmula para ganar al Barcelona tocona eh tío tuviera no sería entrenador me dedicaría haber del esa fórmula todo el equipo de María millonario

Voz 0919 15:33 no no lo tengo la formula la fórmula para ganar este año el único que ha tenido es el Espanyol en Copa no le sirvió para superar la eliminatoria novedades de los otros partidos de mañana Betis Real Sociedad siete y media en el Villamarín cómo está el Betis Florencio Ordóñez

Voz 1259 15:48 hola qué tal muy buenas gallego pues están con la moral alta después del último triunfo haberse aupado a la séptima plaza que de momento han perdido por la victoria del Girona ayer y de momento por el triunfo de el Getafe ante el Deportivo La Coruña quieren recuperar esa séptima plaza que normalmente le da derecho a jugar el año que viene en Europa si le gana mañana la Real Sociedad allá ha confirmado Quique Setién que ha hablado este mediodía que no va a poder contar con Guardado que ya fue baja el lunes seguirá de baja por tanto el mexicano aunque no se notó mucho en el campo del Levante y si podrá recuperar a Georgia May por lo demás va a hacer rotaciones seguro en este partido Inter

Voz 0919 16:21 semanal aunque no será hasta mañana cuando del

Voz 1259 16:23 la lista el técnico cántabro del novedad

Voz 0919 16:26 desde la Real Sociedad Eusebio necesitada de Victoria Jorge Beristain buenas tardes

Voz 0016 16:30 buenas tardes sus con ese nombre propio de Miguel Ángel Moyá el último fichaje la gran novedad en la convocatoria de lo real el portero balear ha viajado esta misma tarde a veces de Madrid a Sevilla ya está en la concentración con sus nuevos compañeros todo apunta que puede debutarán club serbio tomará la decisión mañana mismo a las once una suave sesión táctica en Sevilla

Voz 0919 16:52 hoy y mañana en Vitoria Alavés Levante en Vitoria también ha nevado mucho y seguro que habrá que trabajar para que ese campo mañana está en perfecto estado Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0070 17:03 qué tal muy buenas y han quitado la nieve hoy como en principio no hay previstas más precipitaciones se podrá jugar sin problemas en el Deportivo Alavés Javi Garay con un edema en la rodilla lector ya recuperado pero sin ritmo para competir vuelve Munir tras su ciclo de cinco amarillas que le impidió jugar en el Santiago Bernabéu Abelardo no Safja

Voz 14 17:22 el Levante nuestra porque al final Levante es un equipo que no está en posición de descenso sí que vieron una de una racha no

Voz 1269 17:28 buenos resultados no está en descenso

Voz 14 17:30 viendo partidos para

Voz 0070 17:31 para sacar más puntos de los que tiene últimamente el Pitu es amigo de Muñiz le llama Muño

Voz 0919 17:38 el Levante no está en puesto de descenso pero lo roza Muñiz está en una situación delicada José Manuel además Angola

Voz 15 17:45 hola muy buenas gallegos y porque llega muy presionado después de trece jornadas consecutivas sin ganar como cuando se su continuidad con rotaciones porque además ha dejado fuera de la lista esta misma tarde hacerse Postigo ya es lo que sí que nuca ocupará la medular junto a Jefferson Lerma en el centro de la defensa Cavaco seguramente se perfila como acompañante de Chema Rodríguez lo que no cambiará seguramente será la pareja de delanteros con Roger Martí ícono Armando Sá

Voz 0919 18:10 bueno pues así se presenta la jornada de mañana la jornada que empezó ayer con la derrota del Real Madrid consecuencias ambiente a una semana de visitar al París Saint Germain Javier Herráez hola

Voz 0791 18:23 hola qué tal Gallego ambiente raro de preocupación Zidane no lo entiende el equipo arranca bien y luego se va diluyendo como un azucarillo en Madrid es un laberinto una montaña rusa una de cal otra de arena ayer comenzó sin nueve deambulando Bale y acabó contra nueve Benzema Mayoral Sergio Ramos dejó un hueco llegó el gol de gran jugador del Espanyol Gerard Moreno a pensar en el Getafe a recuperar futbolistas no el día seis clave el París Saint Germaine Marcelo irá convocado frente al Getafe y estará en París Cross estará pero ojito con esa rodilla y el que más preocupa y el más importante gallego como no Luka Modric

Voz 0919 19:01 bueno pues para ese partido de la próxima semana ya es definitivo Neymar no va a estar el París Saint Germaine acaba de emitir un comunicado anunciando que el jugador brasileño pasa por el quirófano no estará la próxima semana tendrá para dos meses de baja aproximadamente así que se acabó el culebrón no estarán Aimar jugará Di María

Voz 17 20:01 sí

Voz 20 20:38 eh

Voz 0919 20:45 vamos en directo los partidos que están disputando la segunda parte como está en San Mamés el Athletic Valencia Diego

Voz 0684 20:52 estamos en el minuto sesenta y uno de partido el partido está roto a Athletic uno Valencia uno como estar en La Rosaleda en el Málaga Sevilla justo vamos sigue igual en la segunda parte Volga pero sí porque se notaba correr

Voz 0919 21:08 ya en el Coliseum Getafe Deportivo de la Coruña segunda mitad Paco Hernández

Voz 1269 21:12 minuto veinte de la segunda mitad gallego está ganando el Getafe dos a cero al Deportivo de la Coruña más cerca el tercer gol de los azulones fútbol internacional

Voz 0919 21:20 uno de los partidos que hoy nos llama la atención sin duda alguna es el del París Saint Germain el equipo de Emery que juega en Copa de nuevo ante el Olympique de Marsella ya sabéis cómo hemos hemos hemos contado hace par de minutos el All París Anne Germaine confirma que Neymar va a viajar a Brasil para ser intervenido quirúrgicamente así que ya se descarta totalmente su participación en el partido de la próxima semana ante el Real Madrid ya veremos el tiempo que está de baja Emery desde hoy empieza a hacer sus alineaciones sin Neymar

Voz 1704 21:55 cómo sale Borja bueno pues lo principal la novedad Di María es el sustituto de Neymar y todo apunta que va a seguir siéndolo durante los siguientes partidos jugar con cava ni Icon en papel Trapp en la portería con esa rotación que tiene en la Copa es decir no se queda Oriol en el banquillo Many es el sustituto de Dani Alves que está sancionado está lesionado Marquitos rotando juegan Thiago Silva y Kim Bemba Yuri Vercher recupera la posición de Kurosawa ir al centro del campo titularidad para Thiago Motta se queda hoy fuera del equipo Lass Diarra vamos a quién juega ante el Madrid vuelve Randy que se perdió el partido el partido del fin de semana también están en el centro del campo Julien Drexler contra el Olympique de Marsella recordemos el rival del Athletic en la Europa League en los octavos de final también problemas tenemos en la competición de la FA Cup ha empezado hoy al desempate de entre el Tottenham y el Rothley de momento minuto cinco de la primera parte cero cero no juega Harry Kane Si lo hace Fernando Llorente que es titular y en Italia la Copa la Juve ha eliminado al Atalanta uno cero gol de Pjanic de penalti habían ganado cero uno en la ida de momento en el minuto diez de la primera parte Lazio cero Milán cero empataron a cero en la ida dos españoles titulares uno con cada equipo Luis Alberto Corbacho Suso con el Milán

Voz 0919 22:57 gracias Borja en los test de Fórmula uno de Montmeló hoy la jornada se ha visto afectada por la meteorología ha caído una nevada tremenda a pesar de que el circuito estaba limpio hubo bandera verde Fernando los ocho el mejor tiempo pero es que asa dado solamente once vueltas el único cada once vueltas los otros equipos apenas han salido con lo cual no es significativo si tenemos en tenis una mala noticia porque Rafa Nadal iba a reaparecer en el torneo de Acapulco en México después de haber ser retirado en Australia pero de nuevo una lesión muscular le deja fuera Miguel Ángel Zubiarrain que le pasa Rafa hola

Voz 0016 23:35 hola Jesús bueno da misma lesión que realidad

Voz 21 23:38 en los entrenamientos sintió unas molestias en un pequeño no

Voz 1269 23:44 acción con líquido

Voz 0016 23:46 conmigo a la esperar un par de días para hacerle financia a ver cómo estaba el tema pero si yo que no ser sincero debo decir que yo pensaba que no debía Acapulco Ikea Indian Wells luchar en Miami por dos es la final que había hecho el año pasado pues lo demás era jugar con pues sí que vamos a ver lo que dicen los médicos tiene otras tres semanas y media para seguir recuperándose si lo mejor será que se recupere del todo vuelva en condiciones de hacer es la temporada bien porque después de Miami tienen muchos muchos puntos que defender

Voz 0919 24:24 estaremos pendientes gracias Miguel Ángel Euroliga de baloncesto mañana vuelve a jugar el Barça en la cancha del Zalgiris cómo va a viajar Xavi Saisó hola hola Gallego

Voz 1982 24:34 competir este es el objetivo del Barça en las siete jornadas que restan mañana presente Pesic contra posible futuro y así que mi sus bajas de Serafín Sanders y Marc García vuelven Oriol hay Pau Ribas Pesic y escuchamos dice que ganar en Euroliga le irá bien de cara a la Liga ACB

Voz 22 24:50 nosotros tenemos destruir son ellos nosotros seremos un vertido Si todos somos partido es primero ahora contra quienes tenemos que jugar

Voz 0919 25:03 que el Barça en la cancha de Zalguiris el Valencia recibe mañana al Bamberg Carlos Martínez última hora

Voz 0070 25:10 hola muy buenas pues con el mismo objetivo que comentaba ahora Saisó del del Barça él ganar partidos para coger esa dinámica de cara a la Liga ACB porque en Euroliga ya no tiene nada que hacer ni Valencia Basket su rival de mañana que visita por primera vez en su historia el pabellón de la Fuente de San Luis la buena noticia en Valencia Basket es que Txus Vidorreta va recuperando efectivos mañana podría recuperar a dos a Guillem Vives y la gran noticia al atávicos Williams fichado este verano y que todavía no se ha puesto ni una sola vez la camiseta de Valencia Basket será la gran noticia así le vemos algunos minutos mañana en La Fonteta y el Baskonia recibe mañana al Khimki con que no

Voz 0919 25:41 la de Leku Beauvoir es duda en Baskonia

Voz 0070 25:44 ya por dos problemas simultáneos esguince de tobillo y golpes la mano en el him que la estrella es vez MVP del mes de febrero ha llegado a media tarde Giorgios focas con toda su gente bueno le falta uno el internacional ruso Zubkov que es baja por lesión

Voz 0919 26:00 LB a Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buenas

Voz 0070 26:02 Le Bron James sigue batiendo récords si hay empezar hablando de Le Bron porque anoche liderado sus Cavaliers en la victoria contra los Nets lo hizo sumando treinta y un puntos doce rebotes y once asistencias unos numerosos que le han permitido promediar un triple doble durante el mes de febrero un registro que Le Bron no había logrado jamás en un mes natural pero es que además Gallego ha batido otro récord en su carrera ha superado los treinta mil puntos los ocho mil rebotes y las ocho mil asistencias algo que conjuntamente no había logrado nadie en la NBA lo peor es lo que menos me gusta de Cleveland es que nuestro José Manuel Calderón sigue sin rascar bola anoche ni un solo minuto además victoria de los con es débil Hernangómez ante los Bulls sólo tres minutos para español y derrota de los Nuggets de su hermano Juancho que no jugó ni un minuto con a los Clippers también destacó de la madrugada el partidazo de Dwyane Wade los Heat vencieron a los Sixers con de protagonista autor de quince de los últimos diecisiete puntos de Miami ir decidió el encuentro con un canas Tom por encima de Ben Simmons para esta noche hará una Toronto Orlando con Ibaka y media Charlotte puesto con Billy a las dos pelis Memphis con Marc a las dos y media Oklahoma Dallas con Abrines y también a las dos y media duelo de españoles Mirotic contra Pau en el Nueva Orleans antes

Voz 2 27:06 no

Voz 0919 27:06 lo vamos a dejar aquí pero antes minutos de modo resultado Athletic Valencia Diego acaba de Stoner Aduriz

Voz 0684 27:13 el resultado no se mueve Athletic uno Palencia uno veintidós segunda parte Málaga Sevilla justo no veintiséis de la segunda parte en el marcador hola

Voz 1269 27:24 a uno y Getafe Deportivo Paco veintiséis de la segunda parte Getafe luego el Deportivo de la Coruña cero

Voz 0919 27:29 ya sabéis que luego a las nueve y media jugará el Atlético de Madrid con el Leganés y también el Eibar con el Villarreal ahora sigue aquí hora25 con Ángels Barceló saludo de Gallego gracias