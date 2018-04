"Ahora no son como Quini"

Voz 0194

00:00

ayer en fútbol encogió de tiempo este programa pero la casualidad quiso en un día de Carrusel nosotros en Hora Veinticinco tuviéramos que hablar de la muerte de Kim Yo vi jugar a King ante sus goles recuerdo su secuestro escuche sus palabras de perdón Quini no era un futbolista normal o quizás sí era un futbolista normal de esa época no llevaba tatuajes Se se peinaba cómo se destine peinaba la gente normal separaba saludar a quién se lo pedía no tenía entorno pero tenía amigos sus amigos muchos de su mismo Vestuario eran como él no hace tanto de esto yo no soy tan vieja aunque sí mayor y ayer cuando recordaba Akin y me preguntaba qué es lo que le ha pasado al fútbol y al final me preguntaba qué nos ha pasado a nosotros como sociedad hemos convertido en ídolos a personajes pagados de sí mismos protegidos por un entorno a veces tóxico metidos en coches de cristales tintados a través de los cuales los niños no pueden verlos se disfrazan se visten de maneras imposibles se maquillan peinan antes de salir a hacer su trabajo pero son ídolos los siglos de hoy no son gente normal pensar en quiénes pensar en gente normal y es precisamente a la gente normal la que mueve este país Kimi era uno de ellos no de nosotros prefería el césped a los palcos lástima que el poder mire José siente más en los palcos que en el césped porque está en el césped metáfora de la calle es donde pasan las cosas la gente normal a menudo pasa desapercibida salvo a la hora de hacerse fotos O'Shea hay elecciones a la vista Ángels Barceló