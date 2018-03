Los hijos de Manolo Preciado y de Quini, juntos en El Larguero

Voz 1 00:00 el pan

Voz 1670 00:29 hemos cambiado escenario hemos dejado el césped del Molinón y la verdad que es agradece porque alcaldesa un frío fuera de los que se quedan congelados eh gracias por estar aquí con nosotros e este ratito en este ratito de recuerdo a Enrique Castro Quini hemos dejado a los jugadores está por aquí también Manolo Vega Arango que es santo y seña hay parte tan importante de la historia este club Manolo buenas noches sería te saludaba ante Santoro gracias entrenador Pipo Baraja Rubén hola hola buenas noches qué frío hace fuera yo pensé que eso lo hacía en Valladolid pero bueno la tuvo lo hace muy bien lo que es el frío pero sí es verdad que bastante fría aquí en estos días está aquí también Manu Preciado el hijo de de Manolo Preciado mano qué tal tocayo Adán buenas noches bueno ya Guillermo ahí en el en el césped

Voz 4 01:14 pero creo que tenía soy previsto haberte reunido con King decías no

Voz 5 01:21 sí había quedado ayer por la tarde llama Antonio Maestro va para venir aquí quería haber el cómo entrena hable con Toño oí como no sabía les iba a poder estar por la mañana hoy por la mañana me dijo de al brujo hoy tenía pensado llamarle les llame y no me cogía el teléfono volvía a llamar a Antonio Maestro oí me dijo hermano estoy tranquilo que ya sabes que siempre te devuelve la llamada Hay nada pues luego Olveira Mari yo voy a empezar el entrenamiento con los chavales y a las diez y pico pues me llamó una amiga Gijón tenía en mil llamadas cien mil mensajes Si no estoy atento al teléfono así entrenando y justo le cogí buscáis derrumbado trío como te puedes imaginar

Voz 5 02:07 coincidencia a uno piensa aparte con todo lo que me ha pasado Dios joder sólo sólo faltaba que el día que lo iba a ver para darle un abrazo justo me pasa a mí no pero

Voz 1670 02:16 eh tú perdiste como todo el mundo sabe a a tu hermano en un accidente de tráfico a tu madre tu padre en dos mil doce que más le puede pasar a una persona y cómo has conseguido Manu sobreponer te seguir enganchado al fútbol y seguro que poco como homenaje a a tu padre también en parte pero pero en todos esos años buena parte de consejos también él no Quini para superar esos momentos

Voz 5 02:39 sí yo pienso que el brujo Alar perdió la su hermano también yo creo que me tenía un cariño especial no desde el primer día que aquí yo sé como que se lo han notado ganó que me trataba muy muy muy bien igual quizás más que a los demás y cuando pásalo a mi padre dio paso a los dos peores años quizás desde Mi vida estado incluso te podría decir que el primer año siguen rumbo hoy el mayor muchísimo no que una persona como Quini no es como que teníamos un amigo de tu barrio tal es un tío muy muy importante no oí aparte de que el deporte me ha ayudado muchísimo en ese sentido el fútbol eh Quini me ayudó muchísimo que te llame todas las semanas el brujo eso eso no te lo quita nadie no

Voz 1670 03:25 ahora te pregunta por tu faceta de entrenador está al lado del actual entrenador del Sporting pero quería saludar Nos también esta noche en El Larguero uno de los hijos de Enrique Castro Quini está por ahí

Voz 7 03:35 Óscar Oscar Castro hola Óscar buenas noches hola buenas noches Manu

Voz 1670 03:40 por eso te agradezco mucho este es esta noche y que como parte de la familia de Quini en los micrófonos de la SER porque queremos darte un abrazo que bueno ya te lo ha mandado el Molinón ante la mandó Gijón y te dado a España entera no y el mundo del fútbol pero queríamos darte un abrazo también de parte de la SER y de ida El Larguero hoy que sepas que estamos con vosotros no que es un día durísimo Óscar

Voz 1398 04:01 pues muchas gracias sí la verdad que lo único que por lo que queremos darles las gracias a todos desde el primero hasta el último es que no sabes tampoco nombrar no quieres nombrar porque alguien parece muy injusto que te puedas olvidar a más mínimo detalle entonces sí estoy hablando es simplemente por de partes de todas la familia pues dar las gracias a toda la gente que pasó a toda la gente que te llama a todas gente que demuestra lo que lo que quería mi padre y para nosotros es muy importante en estos momentos porque se va un pilar fundamental y ya estamos pues destrozadas la verdad

Voz 1670 04:39 sí soy tu padre se entera de todo lo que ha habido hoy seguro que el diría que no porque yo no merezco todo esto no pero eso es algo contra lo que no se puede luchar no el cariño de la gente no se compra el cariño de la gente será hay todo el mundo sólo ha querido dar a tu padre

Voz 1398 04:52 sí la verdad es que es la de ser él no era muy amigo de de estas cosas de de tanta parafernalia él decía que no lo merecía que notar eso ya la verdad que a lo mejor hubiera protestado un poco pero sé yo que en el fondo en el fondo está muy agradecido a todos como lo estamos nosotros de la familia

Voz 1670 05:10 desaparecido la decisión del Ayuntamiento hoy de que el estadio lleve a partir de hoy también además del Molinón el nombre de tu padre

Voz 1398 05:15 el joven pues el Ayuntamiento de hablaba hoy con la alcaldesa que creo que está por ahí aprovecha

Voz 1670 05:20 está te está escuchando Carmen buenas noches

Voz 1398 05:23 buenas noches Carme hablaba con ella hay es que tiene una avenida

Voz 8 05:26 tiene hola al estadio tiene la verdad que

Voz 1398 05:29 es que más yo creo que es imposible que puedan hacer por porel él y bueno y por nosotros que nos toca de alguna manera ideas y la verdad es que es que no hay más que palabras de agradecimiento ya te digo a todas esas personas al Ayuntamiento ya todos algo para

Voz 1670 05:46 el hijo de de quién y nada un abrazo

Voz 9 05:48 muerte yo le decía que ahora ellos tienen que bueno tienen que estar con Nieves tienen que estar con su madre también me gustaría si no te parece mal un abrazo para falo que bueno lo queremos mucho a todos os queremos mucho pero también en estos momentos me acuerdo sobre todo de tu madre de falo para los dos especialmente porque yo creo que es los que más necesitan puede necesitar el apoyo vuestro que sois los que vais así que ser ahora el timón de esa desafía un abrazo muy fuerte para todos

Voz 1398 06:23 muchas gracias y que si mi madre y mi tío son dos personas que todos nos sentimos ellos quizás un poco especialmente se podría decir que que que son los que peor lo están pasando mal

Voz 9 06:36 me encanta verlos hoy cogidos de la mano cuando salía del campo bueno nada no sé mucho sentimiento o no puedo decir temas en no

Voz 7 06:46 es que he mano algo para Óscar

Voz 5 06:50 nada tenía sinceramente a buscarle conocido antes en el primer parque y nos que no sabéis no sabíais conocido no no le con lo de la habría visto seguro de vista ahora Óscar buenas leyes

Voz 1398 07:03 muy buenas manos Él fui ya saludarte porque es bueno no tuvimos la suerte de coincidir yo conocí en paz descanse tu padre pero a ti no te habías con los fijos y la verdad es que cuando te vi me acordé del porque nos acordamos mucho en Gijón de tu padre siempre pero ahora cuando estén dije yo mira es digo yo estaba viendo a los dos arriba hija yo tengo que ir a saludarlo y por eso fue ya

Voz 5 07:25 sí lo sé te lo agradezco hoy tiene una familia increíble a parte de las pérdidas a Kimi lo que decía la alcaldesa que es malo falo increíble osea es la última vez que vine al Molinón hasta de prensa viene con un equipo de fútbol que por parte de Quini me puse a llorar cuando te ponían aquí el vídeo oí Él fue el que me dio un abrazo oí y luego pues a tu madre que lo ha dicho un abrazo enorme y mucho

Voz 1398 07:55 muchas gracias

Voz 1670 07:58 los hijos de Manolo Preciado ID Enrique Castro Quini casi nada uno perdió a su padre hace seis años por un ataque al corazón el otros Carlo perdió ayer también exactamente por la misma causa os mando un abrazo a los dos por qué no sabemos o no nos viene a la cabeza mucho más así que que sepáis que estamos con vosotros y que os mandamos un abrazo fuerte especialmente para Óscar que ahora está viviendo más recientemente todo lo que está ocurriendo seguro Manu que están arriba los dos oyendo Larguero

Voz 5 08:25 seguro que hacen un entienden de la de la Virgen

Voz 7 08:29 la verdad es que sí Óscar un abrazo fuerte una verdad