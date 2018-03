El Larguero: Programa especial en homenaje a Quini desde El Molinón-Enrique Castro 'Quini' (28/02/2018)

Voz 2 00:00 a las once y treinta y dos casilla de la noche eso que sonaba hay que escuchado y es lo que sea estado oyendo durante buena parte del día en Gijón

Voz 1375 01:11 en los exteriores cuando ya se acercaba a la gente al estadio a esa capilla ardiente que sea a partir de las doce de la mañana y donde ha habido un reguero de gente hasta veinte mil personas que han ido pasando durante todo el día por el estadio de El Molinón donde luego a eso de las ocho y cuarto de la tarde ya se han reunido aquí casi catorce mil personas para decirle adiós en ese funeral donde todos los sportinguistas y todos los aficionados al fútbol incluso los que no han querido decirle adiós desde aquí vamos a hacer esta noche El Larguero estamos pisando el césped del Molinón yo estoy muy bien acompañado antes de seguir hablando os recuerdo que además de oír el larguero

Voz 3 01:46 podéis deberíais esto

Voz 1375 01:48 anoche ver el larguero a través de nuestra página web de la obligación de Facebook Life de El Larguero de la Cadena SER porque estoy en el centro del campo detrás de mí hay cientos de coronas que hoy han llegado de todos los rincones del país para recordar al brujo a Enrique Castro Quini hilos encargados de sacar el féretro han sido algunos de los compañeros de aquel mítico Sporting que por dos veces estuvieron a punto de acariciar el título de Liga también el título de Copa iraquíes tan buena parte de ellos

Voz 3 02:16 está Joaquín está redondo está eh David está Jiménez está está Claudio está

Voz 1375 02:26 el hoy buena parte de la alineación de aquel mítico Sporting de Gijón en este césped donde ahora mismo no se oye nada ni una sola mosca después de un día bastante duro en el que Gijón ha querido decir adiós el último adiós a Enrique es el día uno después de Quini está para que a mi derecha Joaquín por ejemplo

Voz 4 02:46 quién hola buenas noches que había tan duro y tan tan largo no

Voz 5 02:50 un día distinto muy duro especial ha ido un amigo realmente no nos lo acabamos de creer no

Voz 1375 02:57 sólo falta aquí vestidos de corto porque porque intentan ponerle buena cara a la a la mala noticia que a todos nos sobrecogían anoche pero incluso se han atrevido a dar aquí alguna pataleta de balón alguno está incluso para para jugar todavía no en algún partido de de veteranos pero hoy evidentemente Redondo la sensación era es difícil de explicar no como ayer por la tarde no estaba en el guión lo que pasó no

Voz 5 03:18 no no pasó porque fue una cosa muy inesperada no es que la verdad que después de ser una persona luchadora contra todo lo que todo lo que es lo que sufrió digamos no desde desde el secuestro lo del hermano y resulta que ahora un cáncer hay lo que menos pensaba será pues que sucediera una cosa como ésta no la verdad que fue inesperada hay para nosotros la verdad que bueno estamos estamos deshechos no lo que esa que bueno la vida a veces es lo que lo que trae estas estas cosas hay que aceptarlas no

Voz 1375 03:54 está por aquí Eloy que fue uno de los que coincidió junto a nuestro compañero David Jiménez de la Cadena Ser en Gijón hola David muy buenas

Voz 0480 04:00 hola Marta Gonzales letal

Voz 1375 04:02 junto con uno de los compañeros que estuvo en la última temporada creo de Ekin y coincidió Eloy Olaya hola muy buenas

Voz 6 04:08 muy buenas

Voz 1375 04:09 Eto'o ha sido uno de los que ha sacado también el féretro no echando una mano ya al césped no

Voz 6 04:12 sí yo creo que todos todos hemos estado aquí todos como ha estado toda la afición del Sporting y no sólo la afición de la gente de Gijón sino de toda Asturias y de España era el fútbol sino era todo el Deportes estamento deportivo y lo social también una repercusión por la dureza también

Voz 3 04:29 que que ha tenido este impactante hecho de ayer ahora le preguntamos a Claudio ya cunde así a Jiménez y ya David

Voz 1375 04:36 pero lo que quiero es que que no recordáis cosas no anécdotas de cuando jugaba con él y de cómo era hay de cómo era el Brujo Quini no han ayer estábamos en Madrid decían unos vamos a Gijón a hacer el larguero pues yo creo que hoy merece la pena de estar aquí en este césped del del Molinón que hoy David ha cambiado nombre el estadio o mejor dicho es el añadido otro nombre al del Molinón no

Voz 0480 04:53 bado a ir ligados a partir de ahora el Molinón no solamente la historia sino también en el nombre y hoy esta mañana el Ayuntamiento de Gijón ha decidido no ha hecho falta ni un pleno ni nada porque ha sido cuestión de segundos

Voz 1375 05:02 así rápido municipales ya han dicho cambiamos

Voz 0480 05:05 en nombre del estadio añadimos Quini y entonces desde hoy este estadio se llama Estadio El Molinón Enrique Castro Quini como tú dices ahora está en completo silencio ante rugía ha sido un momento muy emocionante el de la salida del féretro la despedida definitiva la última carrera de Quini por la banda te dije que te ibas a encontrar en Gijón una noche fría y la verdad es que está elabora y una noche triste y es muy triste y al final las noches tristes lo que hace la gente reunirse los amigos no acompañarse y que hoy es lo que vamos a hacer aquí en la radio con estos países

Voz 1375 05:32 Nos Ekin pues con su permiso nos hemos colado aquí en esta remiendo amigos no han dejado entrar a las puertas para esta reunión de de amigo dos de Enrique Castro Quini enseguida les vamos a pedir que no recuerden unos vamos a ir hacia el área donde también se desenvolvía Quini tantos y tantos goles marcó en esta en este campo con la camiseta de el Sporting de Gijón pero está por ahí también en otro punto del Molinón Antón Meana con algunos de los protagonistas que lo

Voz 0171 05:55 también menos van a recordar cómo ha ido el día hay como era Enrique Castro hola Antón muy buenas dónde anda

Voz 1375 06:00 hola qué tal buenas noches pues estamos en la sala de prensa aquí ha estado durante todo

Voz 1130 06:04 el día la capilla ardiente de Enrique Castro Quini han pasado más de veinte mil personas durante todo el día por este sitio del estadio de El Molinón

Voz 7 06:13 estoy muy bien acompañado a mi derecha

Voz 1130 06:16 ya un histórico el presidente del Sporting

Voz 7 06:20 la mejor época del Sporting el presidente de los jugadores que están contigo en el césped Manuel Arango muy buenas noches presidente pero buenas noches qué significaba Kimi para usted

Voz 8 06:29 pues sinceramente todo no sólo para mí sino para toda la afición sportinguista prueba de godello es bueno la el dolor que hemos tenido en el día de ayer oí en el día de hoy después el como respondido toda la afición esté acto entrañable que que fue en el estadio

Voz 4 06:49 que bueno no hace falta

Voz 8 06:52 hablar sino solamente verlo vinieron una persona sumamente entrañable que yo tuve la suerte de conocerlo desde el año mil novecientos setenta y seis cuando yo entré como presidente del club en una primera etapa siempre fue una

Voz 4 07:07 persona entregada a los demás

Voz 8 07:10 eh cariñosa cercana modesta dentro de la categoría que él tenía como como futbolista pero sobretodo tenía tenían algo especial en su forma de ser cariñoso afable es tengo un recuerdo entrañable sino no lo ocultó en antes decir si manifestar que pasado día quizás incluso estar en el habla pasa un día mal pensando que las personas con una capacidad de cariño que aportaba a él y de vitalidad que tenía como Lucho con la enfermedad en momentos tan difíciles están críticos llegó a a a pasar lo que pasó adquieren un espacio tan corto de tiempo

Voz 1130 07:51 le escucha Manu con atención la alcaldesa de Gijón Amir pierda carecemos de John muy buenas noches estamos desde hoy en el Estadio Municipal de El Molinón Enrique Castro Quini que esta mañana ha tomado ustedes todos los grupos del Ayuntamiento la

Voz 9 08:03 la decisión sí pero bueno tampoco hay que presentarlo como algo que haya sido muy complicado llevó un segundo hijo

Voz 0222 08:11 la misma corporación que en el año dieciséis había

Voz 9 08:14 ha habido que Quini fuera hijo adoptivo de Gijón en un segundo por unanimidad seis grupos políticos no tuvieron duda ir a las nueve y cuarto está a la decisión tomada Hay sin ninguna no es ningún mérito mal olor

Voz 7 08:29 esa el técnico del Sporting y al extremo de la mesa un amigo tuyo Pipo Baraja el entrenador Sporting que te está escuchando ya en directo en El Larguero

Voz 1375 08:38 el entrenador buenas noches buenas noches Manu pues fíjate anoche desgracias

Voz 1398 08:42 Puente

Voz 1375 08:44 fuiste quien me comunicó la noticia no cuando ya estaban empezando a confirmar que que definitivamente no había nada que hacer y Rubén Baraja es el que me dijo pues me acaban de decir que que ha fallecido y que no se puede hacer nada ahora hablaremos de de de lo que ha significado para tiene el poco tiempo que lleva aquí en el Sporting no pero supongo que es una de esas personas que han dejado huella incluso en el recién entrenador del Sporting no

Voz 4 09:05 bueno sin duda yo tengo tengo la gran suerte de haberlo

Voz 10 09:09 conocidos este hace tiempo que estaba quién Sporting ya lo conocía de antes por por referencias pero bueno me llevo una una imagen de él pues una persona como durante el día pero que son verdad sobre todo una calidad humana y increíble de un de un de un carisma que todos quisiéramos tener no porque era una persona muy querida en no solamente Gijón sino en en España en todo en toda en toda España y sobre todo por una persona que yo creo que lo más importante es que deja un legado en el Sporting para siempre no ya pasa a ser de de leyenda convertirse en un en un mito hoy por no solamente por lo que has sido sino por lo que representa para para Sporting vivos

Voz 1375 09:49 ahora estoy ahí contigo y con la alcaldesa con Manolo Vega

Voz 11 09:51 la Vega Arango aquí en otro lugar

Voz 3 09:54 si no está también Guillermo Maese con

Voz 1375 09:57 con otra institución aquí porque

Voz 3 10:00 en Gijón está de luto tres días de luto pero

Voz 1375 10:02 qué hace seis años falleció o Manolo Preciado Guillermo va

Voz 12 10:06 con el otro Manolo Preciado con Manolo Preciado hola Guillermo muy buenas o la mano que Tanzi estamos con su hijo en el área técnica del banquillo del Sporting un área técnica que hoy está delimitada por una gran cantidad de flores de error

Voz 6 10:19 esas que han acompañado a Quini

Voz 12 10:21 en su despedida un banquillo que durante años estuvo copado por por Manolo Preciado ya aquí está Manu su hijo mano muchas gracias por estarán en Larguero hombre gracias a vosotros me contabas antes fuera de micros que fue Quini la persona que más te ayudo desde el club va a superar no el fallecimiento de de tu padre

Voz 13 10:39 sí en los momentos más duros yo creo que igual yo perdí a mi hermano y mi momentos muy difíciles creo que él también se vio reflejado en mí aparte de eso creo que lo hubiera hecho toda voluntad Si desde que murió mi padre fue de la persona creo que más llamadas ha recibido sobre todo los dos primeros años que han sido los peores años de mi vida Hay y el me ayudó muchísimo a una persona como Quini que extremen a llamar te ropa más que alguien colega de tu barrio al colega de dar una persona pues eso tan emblemática como el que te llame cada semana o al mes qué tal mano qué tío tira para adelante tal esta ayuda a superar cualquier obstáculo la relación continuada si no sin duda yo por ejemplo ayer mismo había quedado con maestro en Mareo a ver los entrenamientos si quería ver a Baraja como entrenaba porque estoy dedicándome al mundo el entrenador oí estaba llamando a Quini a las ocho oí pues eso no me cogía el teléfono y siempre me le coge y a las diez coma salía a entrenarme me llegó al me llegó la hostia

Voz 12 11:52 Manolo Preciado que ha venido hasta Gijón para

Voz 1375 11:55 Springsteen pues si nos llegó la hostia todos como dice como dice Preciado buena pues con todo si os vamos a recordar a Quini ibamos a

Voz 14 12:03 eh

Voz 1375 12:03 va a también intentar ponerle buena cara a esta noche tan difícil y desde luego con ellos lo vamos a conseguir aquí están ahora mismo caminando hacia el área donde tantas veces ha jugado Enrique Castro Quini tantos goles ha metido y ahora seguramente que cada uno de ellos va a recordar alguna anécdota

Voz 3 12:18 esta vaya equipazo es que sólo les falta la camiseta aquí están vaya equipazo

Voz 1375 12:24 eh seguro que es un seguro de envidia Joaquín le

Voz 10 12:28 esta era la portería de los goles eh sí sí

Voz 0171 12:31 nada ahora ver si metáis alguno Price con balón y todo lo que tenemos bueno además

Voz 5 12:35 sí que digo yo que Quini siempre agradeció a los centros de Quini de de de cundir de Redondo porque así lo tenía mucho más fácil no sólo pone la cabeza o el pie porque ya le llegaba muy fácil para los remo

Voz 6 12:49 no nos tirábamos de cualquier manera no subiera la banda centraba a bulto brujo con la cabeza bien

Voz 0171 13:00 ya no estás a ponerla no llano la pone no ya ya ya no desea o tener algún

Voz 1375 13:04 lesionado bueno enseguida con ellos el rondo en el que vamos a recordar a Quini pero antes supongo que ellos también están pendientes porque me estaba preguntando a alguno de ellos como queda al Atleti que pasa con el Athletic de Bilbao Valencia Sevilla Málaga bueno pues os recuerdo que ha habido hoy cinco partidos de Liga que el Athletic de Bilbao y el Valencia han empatado a uno luego hablaremos también con Marcelino García Toral que también seguramente que parte de su cabeza hoy está quién en Gijón ha ganado el Sevilla cero uno al Málaga y la ganado Getafe tres cero al Deportivo de la Coruña y casi acaban de terminar dos partidos en el Wanda Metropolitano le ha metido cuatro el Atlético de Madrid al Leganés los cuatro de Antoine Griezmann Miguel Martín Talavera muy buena

Voz 1576 13:42 qué tal mano buenas noches pues sí la verdad que póquer del francés sensacional siete goles en dos partidos se vuelva a llevar el balón a casa está en un gran momento yo creo que junto con Messi sobre todo seguro en este dos mil dieciocho es el jugador de de la temporada y ha crecido junto a su equipo ahora mismo tiene el Atlético hay sesenta hay un punto se pone a cuatro provisionalmente del Barça firmar los mismos puntos como recordábamos en Carrusel el de la temporada que que fue campeón es verdad que esta vez tiene un Barça súper que no ha perdido todavía por delante en definitiva todo grandes sensaciones de esta ley

Voz 1375 14:14 ve mal pues luego estamos una instaba a Talavera cuatro cero le ha ganado el Atlético repito al Leganés los cuatro Antoine Griezmann iba a terminó también el Eibar uno Villarreal cero que ha contado en Carrusel José Ignacio Tornadijo La torna qué tal

Voz 9 14:25 hola qué tal malo buenas noches también hubo minuto de recuerdo aquí antes de empezar el partido por supuesto para el Brujo Quini y luego el encuentro pues la verdad es que se ha saldado con un choque donde en la primera mitad ha hecho vale el el Eibar ese gol de Kike García en el minuto dieciséis lo ha manejado bien muy tímido el Villarreal con algunas ausencias después movió el banquillo a la segunda parte Calleja le vino mejor porque la salida de Manu Trigueros las siglas de vaca ayudaron bastante al equipo tuvo un par de ocasiones para haber empatado pero manejó bien la situación el conjunto de Mendilíbar que ojo se pone con treinta y ocho puntos y que sin brillar mucho hoy ha sido practicó y se pone y se coloca a tres del Villarreal que está bien no

Voz 1375 15:01 madre mía cómo están como están algunos equipos esta temporada como el Eibar por ejemplo o que acaba de ganarle uno cero como Girona que se pone a los puntos de Europa bueno está increíble a la liga en esa zona media alta de la tabla luego volvemos para ahí también hasta luego torno nada hasta luego ya además dos apuntes más en esta portada del Larguero ha ganado el Paris Saint Germain tres cero al Olympique de Marsella hoy ha partido de Copa ya es oficial Neymar pasará por el quirófano evidentemente aquí está claro quién manda más en la Confederación Brasileña hiel mundial que lo que puedan haber dicho en París donde seguro que les hubiera gustado que se enfrentara al Real Madrid el martes que viene pero no estará ahí Neymar son las once y cuarenta y siete de la noche una menos en Canarias en el Molinón rodeados por estas coronas de flores que todavía están en el césped del estadio acompañado por toda esta cantidad de aquel histórico Sporting arranca el Larguero en la Ser en Gijón

Voz 1375 16:19 con está de luto tres días de luto pero es que hace seis años falleció Manolo Preciado está para Guillermo

Voz 16 22:30 no

Voz 18 22:46 aquí que hoy llega el brujo el buen muy canela en rama cuando menos te lo esperas valor que entró por la escuadra la vida es un puro juego y no hay que tenerle miedo se gana se pierde y que hay que ser un caos Valle de Tito to Read que enseña danza el estilo y la pura ahora aquí tus a triunfar es pichichi gana la conciencia Number One hora aquí por Keane no el Nou Camp el nueve del Sporting el carisma por aquí ni llega contigo nos pudo en España conmociona Pat toro de los bien nacidos tu vida no es un todo se rueda Kiria enérgica Bobby mina para el mejor sus si lo oye la emoción al molino brujo malo es el balón bien aquí ni si en la ciencia Number One aquí ni ahora que nunca Spain is una por una hora aquí ni a Jorge tú sabes que has triunfo triunfar es ser pichichi en la conciencia ahora aquí ni que el nueve del Sporting el carisma la hora aquí ya

Voz 19 25:41 Pipo Prendes en directo

Voz 1375 25:44 haciendo que incluso alguna lágrimas escape por aquí a esta hora de la noche todavía a las doce menos diez con ese nudo en la garganta en este día uno después de Quini en Gijón tipo buenas noches

Voz 5 25:55 qué tal muy buenas noches gracias por cantar aquí

Voz 1375 25:57 directo en el en el Molinón con el aplauso espontáneo de muchos de los que fueron grandes una que el Sporting seguro que Quini encantado de escucharte desde ahí arriba no

Voz 5 26:06 pues sí yo y es un día súper emocionante extraño con vacío que tengo aquí que no sé si es un agujero negro vacío Molinero no sé una cosa muy extraño pero pero orgulloso de de cantarle a mi amigo eh quince cuando lo dice esta canción cuando era compusiste esta canción pues mira esta canción yo creo que está compuesta en el año dos mil cinco estábamos una tarde tomando sidra en dando

Voz 4 26:33 te inspiradora

Voz 5 26:36 Quique Mejuto nuestra digo aquí que dice oye tener el cante una canción al yo como desde ya

Voz 4 26:45 oye brujo mañana

Voz 5 26:47 está está empezando y los compases a funcionar ahí empezó la historia a los veinte días una cosa así teníamos la canción recuerdo como ahora mismo Manu de aquí delante precisamente del Molinón yo salía del estudio de grabación con la canción ya hecha ya organizador preparada subió mi coche la escuchó allí

Voz 18 27:10 es muchísimo

Voz 5 27:13 inolvidables la la la imagen más rotunda que tengo de Quini y mira que lo veo sería con muchísima frecuencia y sobre todo que luego la Corea del estadio como la coreado tantas veces no sí sí sí sí así es así gracias Pippo gracias a vosotros un placer un placer placer

Voz 1375 27:28 desde ahí está aquí en El Molinón y en este El Larguero que hacemos en directo Nos veremos con Pipo Prendes bueno por ejemplo a haber Condi que cuando jugabas con Quini cuéntame algo de quién y en el vestuario en el campo en esta portería que recuerdas ahora mismo de Quini

Voz 6 27:42 no recuerdo lo primero gran jugador por supuesto gran rematador ahí a veces

Voz 0171 27:49 a la derecha hoy por la izquierda fueron a esta ronda Benach aquí Redondo vena quieren aquí es el que ha dicho creo que que que has dicho que lo hacéis todos vosotros aquí no tenía ningún mérito dilo estilo no no no pero el mérito el mérito prácticamente era del porque los otros les ponía melones son más si me alone se puso la remataba bueno siempre siempre estaba ahí

Voz 6 28:09 con con la caña la verdad que era hablador nato que te voy a decir nada pues que sentimos mucho la la una de una gran persona algún compañero

Voz 4 28:19 muy buen futbolista Quini en Viena que

Voz 0480 28:23 pues que los ponemos profundo recordándole que es inevitable no echaría la bronca igual que decíamos buenos

Voz 1375 28:27 es entera que el estadio uno

Voz 0480 28:30 correo Borraz como hoy a cambiar el nombre El Molinón para poner el mío y tal pero también hay que recordarle con una sonrisa porque quiniela simpático vamos ir Redondo hay una anécdota que habrá contado igual mil veces pues te da cuenta merece la pena que es que es la de la Kutxa

Voz 0171 28:45 cuenta la de la clave redonda del favor de verdad que sí sí nota España unas bolas mal Manu David que es cuánto dura el programa hasta las seis de la mañana en la que que te Pereda

Voz 10 28:59 bueno era pues era un partido de amistoso es que además coincidió que era contra el Real Oviedo

Voz 8 29:08 bueno es que empiezan

Voz 5 29:09 el partido

Voz 6 29:12 yo notaba que la que la vuelta me quedaba un poquitín apretada pero digo yo que raro o no pero bueno nadie será una de las dos botas una de las dos sí pero sí una una la derecha así porque yo me la puso por la derecha el sabía dónde dónde la la la cuchara no bueno me quedo corta digo es bueno pero luego me he molestado

Voz 5 29:32 ocho entonces nada salimos a salimos al campo salimos

Voz 7 29:35 jugar a los diez o quince minutos bueno

Voz 5 29:37 pues un varón que toco tal ya me empiezo

Voz 4 29:41 el Brujo red o que viene pegas de cuchara yo yo yo te la ver qué bien le pegas de cuchara

Voz 7 29:48 estás pegando de cuchara digo yo

Voz 4 29:51 me dice El Brujo nunca me dijo nada de esto de ahora que lo que me dice que que que que le pegó bien de escuchar

Voz 5 29:58 bueno segundo tiempo igual seguimos igual y que viene a termina terminó el partido

Voz 1375 30:04 te quita la bota Meshal una cuchara

Voz 0171 30:08 pero me exilio pero bueno Qasim un café

Voz 4 30:15 la pequeña soy bueno imagínate y entonces ya sabes para mí

Voz 11 30:20 el G20 creadora ver a Ignacio el remate de cuchara a Conrad

Voz 4 30:27 por eso te digo que los pues ya siempre puso cara a cara para jugar Italia eso para para buscar unos buenos centros para que lo rematara

Voz 1375 30:35 no hay anécdotas de de Gundy de Redondo que son los que le ponían tantos centros a ese área donde estamos ahora este decía Joaquín este área de los goles no

Voz 5 30:43 sí porque siempre cuando tocaba elegir campo siempre elegíamos en la segunda parte contra contra esta esta parte porque porque aquí era más no teníamos mejor cogido el tranquillo

Voz 1375 30:53 cuántos años hace que le conoces

Voz 5 30:54 pues cuarenta años por eso digo que nosotros empecé de en el primer equipo con veinte años y el a partir a un jugador relevante importante dentro del esquema de del equipo bueno como antes comentaba a mis compañeros y nos hizo buenos a todos no porque al final no lo ponían muy fácil no solamente deportivamente sino también como bueno pues hacernos crecer como como personas Si como bueno pues creaba ambiente siempre muy sano en el Vestuario siempre te contamos Nos metemos mucho con él también ellos lo decía que porque un día redondo los otros cuando éramos chavales y yo los tenían los cromos en blanco y negro les tenía ya el brujo lo teníamos en el nodo que lo veíamos en el y ahora ahora se nos quedan ellos nada más para eso pero bueno fuera de bromas ya digo que una persona muy especial

Voz 4 31:46 todo bondad todo corazón

Voz 5 31:50 bueno pues que que que realmente bueno pues se ha dejado un poso muy difícil de cubrir

Voz 7 31:55 aunque hay unas cuantas lágrimas no en estas horas sí

Voz 5 31:58 porque ha sido muy duro y a todos mis compañeros también ya digo compañero amigo pero algo más y eso es muy difícil de cubrir no

Voz 1375 32:06 en todos los que estamos aquí estamos hoy y sobre todo ello ellos para recordar para contarnos cosas de de Quini no íbamos a estar un ratito pero la actualidad manda también estábamos todos pendientes de de los partidos de Liga de hoy creo que ahora mismo interrumpido en Mosul a la reunión que tenemos de amigos en torno a Quini porque comparece Antoine gris ante el micrófono de la cadena SER después de los cuatro goles que ha marcado Fullana hola

Voz 20 32:29 yo creo que para mi persona no soy alguien que que me encanta es el cariño que que sea en casa o o aquí no está ir habrá que eso lo agradezco mucho no han estado aquí intento dado Hall de mí en el campo pues nada soy soy un momento no sí sí estoy Feeri ese collage muda fuera en la que está enamorada o en casa los en el en el campo

Voz 13 32:58 hola buenas noches enhorabuena lo primero de partidazo partidos

Voz 4 33:02 goles desde que comenzó el mes de enero y que está

Voz 16 33:05 ahora mismo en plena racha para llegar al Camp Nou el próximo domingo dice que está feliz evidentemente ha hablado de ese futuro de Griezmann en del todo

Voz 0198 33:13 sirve para quedarte en el Atleti si como he dicho no estoy disfrutando de mi fútbol veo que que aquí estoy muy feliz y mi familia también y al final eso es lo más importante no acababa de entrar en el cole mi mi hija y estoy disfrutando veo que sigo mejorando en el en el fútbol ahí también es algo importante tengo mucho que aprender todavía con con el Cholo y con los compañeros y ojalá podamos seguir estando cerca de Barcelona

Voz 16 33:49 bueno aquí Antoine aunque evidentemente no comprende a la perfección con Diego Costa hoy asistencia habéis más brasileño al ariete del Atlético Madrid como decimos había marcado dos hat trick en el Atleti pero nunca un poco

Voz 0198 34:02 da me da más libertad no puedo puedo estar más libre más el que más me gusta es por por la banda el podrá dentro y así lo tengo una referencia arriba no

Voz 10 34:16 que luego él es el defensor

Voz 0198 34:19 yo yo estoy ahí al al rebote

Voz 16 34:23 de momento la gente muy contento cómo incide también Godín esta semana en El Larguero cree que está en un gran estado de forma está feliz con esa pareja Diego Costa el cambio tan radical el cambio que ha provocado Simeone en su mejoría

Voz 0198 34:37 cuando tienes un estadio que que cada pelota o es es escucha yo creo no sé cómo se puede está afecta no a la hora de tomar decisiones así de que habló el Cholo en conferencia de prensa pues me ayudó mucho porque la gente lo ha seguido y eso pues ha visto no estoy mejor en en mi fútbol estoy mejor en el campo y ojalá podamos seguir así

Voz 21 35:02 Antón por aquí Pedro Fullana en directo en El Larguero te hemos visto están marcando muchísimos goles desde el mes de enero son trece goles sino recuerdo mal desde que cambiemos de de año tenemos en en en plena forma asistiendo estás en el mejor momento de la cara del Atlético de mayo

Voz 0198 35:16 si en estos meses no he tenido mejores mejores partido mejores días el todavía estoy por mejorar Si yo ojalá pueda ser el mismo año que te la Eurocopa no que estaba disfrutando como lo estoy haciendo ahora sí yo ahora me toca pues intentar ayudar al máximo al al equipo

Voz 16 35:42 buenas noches las que lleva veinte todavía no está en sus mejores cifras pero muy bien por delante seguro que lo va a conseguir sigue con la dinámica de las últimas semanas y luego

Voz 1375 35:54 cerramos hay otras en directo el uno de los protagonista

Voz 0171 35:56 desde el día de hoy en lo futbolístico el goleador

Voz 11 35:59 por cuatro ha metido Antoine Griezmann son las doce puntos sonaba las señales horarias hacemos una pausa seguimos aquí en el césped del Molinón recordando aquí negros tienen que tener que las Andrés Perea y pero

Voz 22 36:16 común

Voz 4 36:29 el robot dice teme

Voz 3 36:34 ochocientos diez

Voz 4 36:37 Ana Belén Ana me me me me verdaderamente crediticia

Voz 23 36:39 Liu

Voz 1 39:41 entonces Rangún

Voz 19 39:43 dado cincuenta abrazo a todos eh

Voz 32 39:47 hombre Quini atención Quini salvado la pelota muy adelantado llego

Voz 1 39:52 Quini segundo meros

Voz 7 39:55 los

Voz 1130 40:00 yo ayer lloré en la calle Princesa camino de Gran Vía XXXII y esto no lo hago porque así nadie lo hago por Quini porque se lo merece y que nos dio tanto que es una obligación de los que le queremos y somos de aquí en Gijón me va a decir a a Kimi el ahora Quini ahora más bonito

Voz 18 40:19 tu

Voz 0171 40:21 en Canarias recuerdo que además de escuchar El Larguero en la SER lo podéis ver en la página web de la Cadena Ser en directo y en el Facebook Like hola vamos en directo a las doce y cinco para los que está viviendo y conectando en directo bueno es David

Voz 0480 40:33 es que en la pausa que hemos hecho no han con unos agotó trescientas anécdotas con Kimi y casi todas de maldades sea porque al final es que estaba permanentemente pensando en bromas pero se juntan la buenísima persona que era con eso corrieron peligro las dos cosas tú fíjate eh para los porteros rivales claro tener aquí enfrente era lo peor del mundo Claudio como portero del Sporting tuvo que jugar con quien frente delantero del Barça

Voz 6 40:56 Turienzo maravillosa maravillosa tuve la suerte que no me metió ni en casa ni fuera y si tengo que decir para que la gente conozca la calidad humana del brujo estuvo todo el partido animando me es increíblemente delantero centro rival sabía que yo casi debutaba en ese partido tú todo todo todo el partido animando mes

Voz 4 41:16 muestra de la grandeza de haber

Voz 1375 41:19 una más alguna a Manolo Jiménez Jiménez

Voz 0480 41:22 es más veterano sí emblema del Sporting como

Voz 6 41:24 les recuerdo sí bueno un poco como a lo que iba a Claudio no os cuento cuando llegamos que eramos los dos juntos con veinte años de la rosa de un equipo de Tercera División que llegas aquí al Sporting un equipo de Primera División estábamos sentados los dos en unas quinielas como El Vestuario está entrando la gente va me entrarán todos te saludan y te

Voz 4 41:44 llega aquí si viene a dar la mano a saludarlos

Voz 6 41:48 como como uno más y luego ya en el entrenamiento pues gastando bromas dando collejas cuando ya yo creo que con eso ya

Voz 7 41:55 ya sabemos que el saludo respetuoso duró diez segundos no

Voz 11 41:58 ya pero tan gamberro eran el ejemplo cunde

Voz 6 42:00 alguna que recuerde el tan gamberro eran El Vestuario gamberro no era más que gamberro e pero tenía era bueno tío increíble y después que que bueno anécdotas que tenemos pues a mí me bueno pues el coche nada que que una en una comida fondo la comida en no no fue una cena en Mareo en a veces pese al terminar la cena voy a coger las llaves del coche que no no tengo coche iban a buscarle buscado coche van los coches no es que me dijo parece que me parece que está entrenando no sé qué voy a voy a tenido que había además había llovido estaba de llover estaba de barro y ahí me metí en el coche estaba no pudo sacar el coche al día siguiente por la mañana que estaba estaba yo no siente no Ramón Muñoz vino presidente llamar al vino el presidente hoy es sacado no tengo llaves que no se me quitaron las llamas tenerlas ya verá y ahí quedó la verdad que pase Garrido tuvieron que sacarlo con una grúa eh no

Voz 7 43:01 Sagardoy porque tremendo tremendo

Voz 6 43:04 a ir David David S el el

Voz 0480 43:07 primero hombre salió al primer equipo de la Escuela de Fútbol de Mareo que tampoco se queda corto da vida a la hora de gastar bromas precisan

Voz 6 43:12 también tendrá bueno salen notas bromas y yo no voy a contar ninguna podía presumir de centros también cómo cunde Redondo ese centros pues yo Se habla mucho del gol de Quini en en Vallecas fue espectacular pero uno que metió aquí al Zaragoza centro mío

Voz 0171 43:29 este donde la pusiste desde la desde las seis meses

Voz 6 43:34 tacos por la otra cosa fue vamos yo estaba asfixiado fue al final del partido porque habíamos jugado de miércoles contra el Torino jugamos contra el Zaragoza y bueno íbamos cero cero me llegó el balón ahí yo digo que hago este balón iré sin mirar vamos digo yo a ver si hay alguien por ahí tal yo veo salir el balón el brujo estaría más o menos hizo de cabeza un giro metió el gol por ahí por el palo desde fuera del área desde fuera sino dentro de la al afronta duros yo cuando digo bueno bueno ya me la aquí por lo menos no me la quitan que se la quiten a otro por ahí y cuando iba a parecer al brujo con la cabeza y meterá que el gol que él dice muchas veces que no fue el de Vallecas sino que fue según es el que metió el centro mío pero no fue dentro mío fue despeje mío porque yo ya no sabía qué hacer con la cita

Voz 1375 44:22 encima oye sois conscientes de que estuviese a punto de ganar dos Ligas el hoy por ejemplo hombre claro no

Voz 4 44:27 no cabe duda no el Sporting casi ganando dos Ligas no sé yo creo que era gracias a a todos los todos los estáis aquí no a todos estos

Voz 6 44:34 lo que más quiero en un equipo muy grande con Quini juntos confiesa también que no está aquí yo creo que con ellos con la veteranía es un poco la gente joven que veníamos detrás la verdad que que se hizo un gran equipo pero no te creas que todos hasta guapo con Quini en las pachangas no querías jugar nunca con él porque cojea cogía el balón cerca del área no pasaba una tiraba todo a portería

Voz 0171 44:57 no no nada fachadas por supuesto en cualquier

Voz 6 44:59 el sitio o no incluso ya lo decía en el jugaba con lo decía Kimi tira tira cuando puedas tira que no tiras nunca no pasaba ni un balón cuando llegaba al área veía al portero y no pasaba nadie aunque estuviese es más solo que la una él tiraba a puerta dice es que vi portería aunque no lo ha metido

Voz 1375 45:13 son compañeros de Quini y lo seguirán siendo y formando parte de aquel gran Sporting y nos apetecía hoy tener esta reunión de amigos y que ellos nos contaran no solamente lo mal que lo han pasado hoy que ya lo sabemos todos y lo que se ha vivido en esta Daddy durante todo el día en las calles Gijón sino también como les recuerdan aquellos años en los que compartieron vestuario y camiseta donde luego además han compartido amistad durante muchos años eh Joaquín eh gracias por haber estado aquí todos vosotros ahora estas también hay con la con la Asociación de los Veteranos del club también está el fútbol playa no para ahí seguís con el gusanillo el fútbol cada uno a lo vuestro pero pero siempre se recordará Quini con con todo lo grande que era en el campo y con todo grande que fueran

Voz 5 45:51 sí podemos decir que somos privilegiados por por seguir vinculados con el fútbol y más con gente tan especial ya digo como como personas como como Enrique Castro Quini para nosotros es algo auténtico algo yo algo muy diferente no es no es ya digo que no hizo buenos a todos en todos los aspectos sí y la verdad que lo vamos a echar mucho de menos no

Voz 1375 46:14 gracias por estar aquí a todos habrá que un aplauso para todos

Voz 7 46:17 no merecéis aquí a las doce

Voz 0171 46:19 diez de la noche después de un día larguísimo desde las diez de la mañana a nueve de la mañana que llevan recordando a Quini gracias por estar con nosotros y está por ahí

Voz 1375 46:28 antes de irme con Antón Meana que está muy bien acompañado con la alcaldesa y con el que fuera presidente también Manolo Vega Arango anoche ya hablábamos en directo en El Larguero con Javier Fernández con el presidente actual del Sporting enseguida os tatami con el entrenador con Pipo Baraja que nos cuente cómo lo ha recibido la plantilla actual pero está por ahí otro de los protagonistas del día en ese en otro de esos partidos esa juega esta tarde en en San Mamés en el Atleti

Voz 4 46:51 club uno Valencia uno ha cogido una

Voz 1375 46:54 León de vuelta a casa desde Bilbao Valencia yates recién aterrizado esta hay Marcelino García Toral el que fuera entrenador de este equipo del Sporting Marcelino muy buenas

Voz 10 47:03 sí

Voz 1375 47:04 buenas noches recién llegado del viaje después de ese empate en en Bilbao hago una del partido no sé si te ha dejado satisfecho el el empate

Voz 0044 47:13 satisfecho siempre te dejas ganar aquí completamente insatisfecho perder sabíamos que era un campo complicado oí que bueno podemos considerar que es