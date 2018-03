Carmen: "Mantengo una relación telefónica con un hombre 13 años menor que yo. Creo que alguien le malmete y por eso todavía no nos hemos visto"

Voz 1274 00:00 Carmen desde Zamora buenas noches Carmen

Voz 1 00:04 mire yo soy Carmen sí

Voz 2 00:07 si hace un tiempo que conoció señor la relación esto va Telefónica yo la pregunta era yo estoy muy ilusionada esas más verdad

Voz 1 00:21 mi pregunta es

Voz 2 00:24 sí yo soy el que tengo me miento o existe algo eso lo que quería saber

Voz 1274 00:32 eso se lo ha preguntado usted a él sí le contesta que le ha contestado cuando usted le ha hecho la misma pregunta

Voz 2 00:41 pues hombre al que está muy enamorado aunque mira me quiere muchísimo que todo pero yo tengo desconfianza esa es la palabra

Voz 1274 00:52 dique desconfío usted qué es lo que le preocupa o le hace sospechar que pudiera estar entreteniendo se

Voz 1 01:00 no yo lo que más me preocupa es la que yo tengo bastantes más años que él y entonces me preocupa mucho que te eso puedo hacer

Voz 1274 01:19 cuánta diferencia hay de todas las años

Voz 1 01:23 Mayor yo que él

Voz 1274 01:27 usted nota esa diferencia de edad en las conversaciones

Voz 2 01:31 no no porque la verdad sea dicha que yo vamos a mí me siento hoy estoy muy bien la actualidad estoy muy muy muy bien me parece a mí que sí se estoy muy muy muy activa muy muy muy no sé que soy una persona muy actual íbamos

Voz 1 01:55 yo por mí desde luego no pero me da una lesión se aparte de todo esto que yo cuento Time a alguien que le mete que no le aconseja mira sobre mí algún comentario

Voz 2 02:15 no pero pero no todo yo yo es que soy un poco

Voz 1274 02:20 es usted intuitiva

Voz 2 02:23 no ya está vivido en este medio tiempo ha habido contrariedad de Jaycee han venido siempre justificadas por esa

Voz 1274 02:36 bueno soy amigo es un amigo Carmen cuánto tiempo llevan con esta relación telefónica

Voz 1 02:47 pues igual cuatro meses eso sí

Voz 1274 02:51 no se conocen en persona me ha dicho usted

Voz 1 02:53 sí sí sí sí nos conocimos muy pocos días hace un año

Voz 2 02:58 pero después pues ha sido todo por teléfono

Voz 1274 03:04 que les impiden a los que les impide verse Carmen sí que es lo que les impide a ustedes verse

Voz 1 03:19 me voy yo no es creíble nunca yo yo estoy muy ilusionada claro ahí está entonces como que tengo una desconfianza me Amine me me me me hace pensar mi edad otra cosa no

Voz 1274 03:39 por qué no se han visto en persona después de después de conocerse

Voz 2 03:43 pues pone a ya le digo que ha intervenido siempre el amigo y siempre ha habido una contra diera cuenta a mi hijo

Voz 1274 03:49 pero viven en la misma ciudad vamos vamos a eso también impide no que bueno

Voz 2 03:56 sí yo creo que una de las crono también porque Madrid es larga

Voz 1274 04:06 y hablan de planes de futuro de verse

Voz 2 04:11 pues es que su difusión tan grande a ver cuándo nos vemos si tal

Voz 1 04:15 eh

Voz 2 04:16 vi yo creo que yo pongo demasiado en todo

Voz 1 04:20 me me me en mi recibo pelota no lo suficiente

Voz 1274 04:28 qué echa de menos por ejemplo Carme

Voz 1 04:32 pues ese compromiso que puede haber entre dos personas que si yo digo voy a ir a verle concretamente siempre hay alguna pega entonces no va no no va incluso en una ocasión estuve muy cerca no muy cerca de su ciudad como estaba el amigo te lo pegas Payá no no Sampras sentó entonces a mí eso

Voz 1274 05:00 pues la dejó plantada la dejó usted plantado usted llegó a ir

Voz 2 05:06 sí sí sí claro me lo compran tabaco

Voz 1274 05:13 está usted diciendo algo del amigo Carmen Ella interrumpido con la pregunta

Voz 1 05:19 pues que el amigo la sorbe entonces ante el amigo y me da la impresión no lo dice porque lo amigo debe dejar mi amigo

Voz 2 05:31 creo que el amigo es el que el lema admiten porque me angulas con una señora mayor que tal que cual me da a mí la intentarían está

Voz 1274 05:42 se lo ha comentado

Voz 2 05:48 en esas en ahí no puedo llegar porque siempre se calla cuando uno ganó pues lo máximo que dice no

Voz 1274 06:05 hace planes de futuro sugiere ir a verla a usted se conforma con lo que tienen tiempo

Voz 1 06:15 de lo que a mí no me deja ir a verle ponerte pero él venir siempre por vosotros ha querido venir a vi yo no querido no que tenga una edad y ahora en este momento parece ser que vuelta vuelto otra vez a decir que se viene pero yo uno se desconfío tengo sera conciliar pero no deje