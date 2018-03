Ana María: "Soy tarotista y la 'centralina' me fastidia porque no me envía 'consultinas' en la 'madru'"

Voz 1457 00:00 hola Ana María buenas noches muchas gracias por llamar

Voz 1 00:05 contigo igualmente

Voz 2 00:09 vale que comer por tres

Voz 1457 00:14 Ana María tenemos problemas con la cobertura

Voz 3 00:17 ahora va a ver vamos a ver a ver

Voz 1457 00:20 usted que conoce su casa eso usted que conoce su casa seguro que saben punto donde se escucha mejor

Voz 2 00:25 a ver vamos a ver cosas ahí está bien está usted cómoda ahí estoy apoyaban el radiador horas alentando a mí trasferir pues entonces sentado un radiador juntas una venta digna

Voz 1457 00:39 estupendo Ana María

Voz 1 00:41 sí me encanta soy yo estoy a gusto ahora calentando mi trasero sin enrabietado

Voz 2 00:49 vale a ver no

Voz 1 00:51 ello realicen sí ahora sí

Voz 1457 00:55 ahora lo escuchamos a Ana María cuando quiera que nos cuenta adelante

Voz 1 00:59 bueno pues tío realice un curso

Voz 2 01:02 en septiembre de hace año y medio

Voz 1 01:06 pero no de este pasado año sino del otro comencé pues el significado de las tiradas el la Escartín las los rituales siempre magia blanca yo no invocó manos espíritus ni demonios no yo siempre magia hablan k para mí lo sea arriba son los mejores vale pues yo soy magia blanca siempre y practicó rituales de magia blanca

Voz 1457 01:33 ajá

Voz 1 01:34 y luego la otra parte del tarot significado yo no mastica de nombre significa donó mal indicada de donde proviene

Voz 1457 01:43 interesante

Voz 2 01:46 videncia me digo

Voz 1 01:48 por último consejera la psicología pues mira no es que yo sea psicóloga sino consejera

Voz 2 01:56 vidente consejera

Voz 1 01:58 bueno pues hay una parte del curso que incluye psicología

Voz 3 02:03 aunque para todo el desarrollo sexual intelectual humano

Voz 1 02:08 pues todo esto la ética

Voz 3 02:11 todo para aconsejar a mis con sus votantes

Voz 1 02:15 cuando me telefonea oye pues mira te va a esta pareja no te conviene pues has hecho esto con tu pareja china dejarla en paz o lo que sea bueno mi que es Ainhoa no ha yo me llamo Ana María aunque bueno pues por privacidad de la empresa dicen bueno busca de un nombre y yo digo bueno pues nada yo por mis sobrinas vale pos Alba y no hacerle inane idea ya está acogido ya le digo tengo nombres favoritos de mis primas Lee Diarra que

Voz 1457 02:50 no día bonitos

Voz 1 02:53 sí me encantan albina a mi sobrina Albal Balbina bueno pues a ver si digo hoy aparte puesto que se Marta Laura Diana bueno vamos a ver si Marta está acogido y si no está cogido Marta te ponemos impartan

Voz 1457 03:07 esta ha acogido

Voz 1 03:09 está Lucía mi coordinadora Lucía me dice digo y Lucía me encanta dice gracias aunque ya lucía estoy yo y hay otra consejera otra vidente llamada Lucía dice entonces corazón te llamas Ainhoa me lo envío mediante SMS Duke no oigo mi sobrina no quién ahora tiene tres años Lines no Ainhoa oigo si nada yo veo me pongo Ainhoa a una persona no pero es que Esperanza Macarena de estuve telefoneado a muchos enter Kors de tarot a los corsés Entel dese

Voz 1457 03:46 para para pasar para trabajar para trabajar

Voz 1 03:52 todo este trabajo sin que tengo ahora me he visto me ha costado lo mio desde Alicia Galván el otro el otro lo total que me telefoneó anoche telefonea un call center desconocido

Voz 1457 04:08 y entonces entiendo Ana María que en este momento está usted trabajando si interrumpido me imagino su actividad para llamar al programa no

Voz 1 04:19 mira yo tengo mi horario de ocho de la noche a cuatro de la madre y bueno pues hay un horario en el que no me pasan llamadas para fastidiar me central Lina cree que yo no gasto mi turno hasta las cuatro creen que yo pues cesan de llamarme la otra noche cesaron a la una de de la no voy para fastidiar micro o Carme yo charló con mi coordinadoras quiénes son tres

Voz 2 04:46 Lucía de veintiséis Crispi

Voz 1 04:49 nada María Esther nombres no ya se mantiene

Voz 1457 04:51 su puesto laboral le parece bueno pero

Voz 1 04:54 vamos a ver no y Lucía es que bueno haya suerte

Voz 1457 04:57 María pero pero vamos a hacer vamos a ser prudentes le parece no sólo se busca que no se busca usted una complicación de acuerdo Ana María cuánto tiempo lleva trabajando en este en este enter

Voz 1 05:10 desde noviembre de este año pasado se les une a de sopetón a otra mañana cuando yo en la noche anterior me telefonea yo no lo espera fallos que yo que sabía y me telefonea Lucia otro día y me dice Ana María por favor eres tú digo pues sí tienden a las ocho y media de la mañana si se puede saber por favor no es indecente pues soy Lucía digo bueno pues muy bien Lucía encantadísima me dice mira no noche telefonear Tea un call center de tarot eh central y Nate a tus datos y ver yo pues sí pero vamos a ver es que yo anoche yo me dormí yo que sé me confundir pues no si mañana mismo a trabajar eh mira te voy a hacer la entrevista me pasó la entrevista yo no me lo creía escribiendo aspiraba yo pensaba que me iban a hacer guardar cola no precisaba derrotistas en ese momento bueno Telefónica Un día verse cola en el otro día me Virsa no me lo creía ni yo Lucía que haber donde la verdad

Voz 1457 06:25 bueno ahora no gracias Ana María pero hay una cosa que no entiendo hizo usted del curso en verano

Voz 2 06:30 sí desde septiembre de hace año y medio

Voz 1457 06:33 si el cual me avaló gastaste pasa

Voz 1 06:36 el pasado julio del año pasado diez meses si me

Voz 1457 06:40 Ana María como una persona decide de repente el momento de su vida a hacer un curso de videncia o yo tenía usted inquietudes ya tenía alguna sensibilidad es algo que estaba entre sus planes lo de hacer este curso

Voz 3 06:54 no no

Voz 1 06:56 me surgió sino un paulatinamente como ya como hay trabajos que me gustan de manejar un ordenador responder un teléfono Cossio todo lo que sea como telefonista o como ordenador me gustaba y todo lo que fuese mercadeo marketing ahí bueno pues lo que sea como conserje de abrir una puerta a tender un teléfono in pues bueno yo me gusta que me telefoneen me gusta charlar me encanta la labia como Kiko Veneno como comentaba Kiko Veneno el cantante la labia la la voz yo no nunca Fon hizo

Voz 3 07:32 nunca nunca son hizo no

Voz 1457 07:36 a que nunca afonía que nunca se queda afónica

Voz 1 07:38 nunca fue hizo no

Voz 1457 07:41 menos mal

Voz 1 07:43 me encanta cantar charlas y bueno pues mira se han quejado más una vez que yo canto de que yo Cal consulta antes a veces yo canto

Voz 2 07:53 cuando Fidel hizo con ello

Voz 1457 07:57 movilizando María que se quejan de que usted canta pero qué alegría no

Voz 1 08:01 no no no pero vamos a ver Mis coordinadoras de una de ellas que nadie me cae peor la mayor es la mayor de mis coordinadoras peor pues me telefonía que porque dice mira se han quejado de que tú cantas a los clientes centralita no está a gusto de que tú cantes a los clientes te digo te lo vamos a ver yo fui delito con un cliente no puedo cantar una canción

Voz 1457 08:23 campeón les ha cantado Ana María

Voz 1 08:25 pues vamos a ver una de las heces me telefonea para un tema sentimental por ejemplo no que es la pregunta que qué más fórmulas sobre temas sentimental vale pues es una dice bueno hablemos sobre amoríos

Voz 3 08:38 ah hablemos tela una vez más

Voz 1 08:44 la primera

Voz 1457 08:46 no no pero si tiene usted una voz preciosa

Voz 2 08:50 no pero vamos a ver pero sé que algunos clientes amarilla

Voz 1457 08:54 se queja eso lo iba a decir que de que es un problema y se pone a cantar

Voz 1 09:01 sí pero sí cuando el clientes nuevo es que el cliente hasta que no fidelizar consultan tenga no puedes cantar una canción

Voz 1457 09:09 ya pero a usted le apetece

Voz 1 09:12 me gusta cantar Si ya entonces pues se han quejado más de una vez de que yo soy muy divertida y yo soy muy buenas derrotista aunque no tengo capacidad moción de ser seria entonces pues mis coordinadoras lo que retransmiten ellos mano retransmiten a mí me lo retransmiten a mí telefónicamente entonces pues trina es peor bueno ya me tiene una rabia también a mí la mayor Davis coordinadora tengo tres ir Lucía es mi favorita luciera o dormí coordinadora más directa lo hemos tasas cúpula Sandra bascula entre Lucía Cristina

Voz 2 09:53 de de bondadosa de comprensión

Voz 1 09:55 si iba a si entonces Sandra bascula la de treinta y tres entonces el Lucía tiene veintiseis es muy coordinadora más directa que me realizo mi entrevista laboral van hasta ahí bien centra Alina me fastidia no me envían con sordina desde cierta ahora de la madre u yo cada vez que me telefonea cuando es la aún Dámaso menos digo mira llegada hasta ahora recordaros que mi Tour no finalizan las cuatro de ellas vale te paso bis abierta dale Disa diez minutos ochocientos seis Visa de te yo vale yo también he recordaros que mi turno finaliza a las cuatro y no me inspiro envían Consulting AMS pues a partir de la es una de las dos yo aguanto hasta las

Voz 3 10:46 cuatro

Voz 1 10:49 a mí que no me pidan que descanse que yo puedo aguantar mi turno perfectamente hasta las cuatro por ahí eso por una parte importante de central Lina en central digna coordinadoras rastrean In puntuales totales mira cuando tienen que pagarme es cuando más pretextos me imponen me di me la semana pasada Lucía me telefonea dice mañana cinco de llamo no me telefoneó la Sandra mañana bueno no lucía perdón es la más tiempo a hablar conmigo las demás están de de repuesto de sustituta Lucía vale pues dice Lucia mañana cinco bueno pues luego fueron hace al Carnaval pues Andradas estaba Sandra la de medio pienso sucedió pues que no me ingresaron el dinero que tenían que ingresar May yo telefoneó me respondió Cristina la peor dice no para hacerte nada innovar no podemos hacer que nada lo siento mañana lunes digo vamos a ver Lucía me ha contado que me he telefoneado a las cinco que tenía el ingreso pero es que estoy disfrutando a disfrutando al carnaval de Ourense ya estamos eso tan dar trataban no podemos hacer nada Ainhoa tranquila tranquila tranquila y me colgó luego me telefoneó Lucía a las seis y veinte que ya me había ingresado mil enero digo Lucía hemos quedado a las cinco Karim Nin tenemos dice pero bueno a mí me hace ilusión ir bueno yo con que Hesperia es mi llamada me conformo no porque yo y tenemos familia tenemos y por cierto si tienen hijos se las tres son dos hermanas una Courtney son dos hermanas Andre Cristina son hermanitas día es la común ni esposa sabe leer de los hermanos de cero si no pues mira Lucía es la menor la Kun mi esposa de el hermano de sangre Cristina cuál está bien tampoco

Voz 1457 13:02 ahora tenemos a ver Ana María volvamos al tema entonces entonces estoy pensando que es usted muy nocturna está usted muy despierta hasta ahora le va viendo el horario si siempre ha sido así

Voz 1 13:14 yo siempre voy nada bueno cuando ahí bueno en un principio que yo solicité a Lucía que que quería dice bueno pero un descansito te viene mejor por la no sé pues la mañana estás muy bonita muy les Nina ya son gallegas ya son gallegos nacen pues se igual que yo digo cocina o cocina pantallas once Ignasi hice Lucia está la mañana muy de niña muy linda pero bueno porque pues trabaje en noviembre mi comienzo el once de noviembre de siete de la mañana a tres de la tarde cuando pasea la madro fue en diciembre hasta ahora de ocho de la noche a cuatro de la madre tan Bustos ha de ayudarles y atenderles buenas noches hoy Ainhoa trabajo mi turno de cuatro de ocho de la noche a cuatro de las madre encantadísima de ayudarles ya tenderle están gustosa y bueno pues si yo sólo hablo se lo mis con instantes cuando bueno no da a veces es canto a veces no según si viene al caso el tema Si yo no voy a cantar una canción así nada me albedrío

Voz 1457 14:32 ya

Voz 1 14:33 vienen por ejemplo ATIME cuando ellos

Voz 3 14:36 mi como dando vuelven a mí me cuando cuando cuando

Voz 1457 14:43 pero siempre dio Ana María yo no sé yo no sé de su capacidad para ver el fútbol juego entretenido es usted un rato

Voz 1 14:52 sí bueno bueno que sí que soy muy divertida todo esto pero que no soy capaz de hacer sería se han quejado varias clientas y Mi coordinadora Lucía me me dio una bronca cada una bronca acá eh veintisiete que a mí me dio por llorar llorar

Voz 3 15:09 el llorar llorar yo también yo soy sensible sí señora sí Macarena te tuteo

Voz 1 15:18 bueno pues me me telefonea Lucía esa mañana dice central y nada me dijo que no responde a el teléfono hacía yo seguí yo estaba en el aseo y tomando un polvorón y me telefoneen justo cuando estaba con el polvorones mi boca yo no gastar sí digo bueno pero no sé pero no no no puede ser cuando tras el polvorón se me cortó la línea Vigo espérate que se me ha cortado la llamada no

Voz 1457 15:46 la Baena

Voz 1 15:48 si tanto Phaeton dos veces en responder un han en la seo yo trato cuando un polvorón fue esta pasada Navidad Lucía me telefonea otra mañana dice centralistas que no responde este el teléfono en dos veces y luego a veces que no te pasan llamadas a la una a las dos que encima de que yo pido que te pasen llamadas digo pero Lucía sí que han de pasarme las yo no las esperaba iba pues nada fui a tomar algo a las que se pues no hay una herramienta laboral que tú tienes que tener manos que le no hito tienes que atentas no vale sea si óseas digo Lucia tenía dice pero es un polvorón en la boca fuerte a las sí o fuiste vale me enfado

Voz 2 16:34 sabemos que yo hice irme con

Voz 1 16:37 no

Voz 1457 16:38 cara a ponerme Juana María hubiera

Voz 1 16:41 que a llorar yo no quiero perder este trabajo sin yo quiero marchar de casa de mi madre cuanto antes yo no quiero yo no quiero perder este trabajo impasse es es que ver

Voz 1457 16:53 bueno que vive usted con su madre

Voz 1 16:57 los afortunadamente sin embarazos aumento también

Voz 1457 17:01 por qué os afortunadamente cosa embarazosa mente

Voz 1 17:06 pues sí no son buenos Tossa friend toso vivir con mamá mamá no sé qué de di a los treinta y cuatro bancos estos embarazoso total

Voz 1457 17:16 porque cree que sí porque cree que lo hace porque cree que está siempre pegado a usted

Voz 1 17:23 no no que mi madre me vigilen y me controlo nada sino que continúa en hogar maternales estoy deseando marchar de casa de mi madre a vivir con Eugenio con mi pareja china actúa

Voz 1457 17:35 alquilamos ahora que tiene usted pareja

Voz 1 17:38 se se llame Eugenio y tiene cuarenta y tres sacos yo treinta y cuatro y al revés entonces yo quiero marchar a vivir con mi Geni como yo le llamo con mi gente que a Níger

Voz 2 17:50 dicen Mikel mi fe en Níger Nigeria Níger ni fe ni que me dejé mi hay se dice me dice mi que mi en ni Haizea mi mi mi mi

Voz 1 18:06 cuánto te quiero

Voz 2 18:09 a mí que a mi gente mi

Voz 1457 18:13 Sierra paso no son vinos con

Voz 1 18:15 que son mis únicos días festivos que lucía me permite laboralmente son mis amigos días ventosas se lo aprovecho los pasó con mi gente

Voz 1457 18:27 a qué dedica el domingo no puede saber si

Voz 1 18:30 no con él con mijeño en su epilepsia hoy esquizofrénico bueno entonces se puso vende lotería ir tiene esos problemas psicológicos

Voz 2 18:41 bien

Voz 1 18:43 bueno poseo pues a a intimar con mijeño

Voz 3 18:49 sí es muy Geni este desean

Voz 1 18:52 entonces yo tengo este trabajo

Voz 3 18:55 has Lucía Mis coordinadoras entre ellas lucía la más directa

Voz 2 19:00 conoces mi ex objetivos laborales de marchar de gasolina de Mi madre de jugar maternal y convivir con me dije ni en un futuro yo estoy deseando lo ya

Voz 1457 19:13 Ana María iba discúlpeme hilo que gana le permite independizarse cree usted que es factible que pronto podrá hacer

Voz 1 19:20 vi comencé desde noviembre y bueno pues estoy con mi Sando poco a poco yo no saco ni hay nuestra comiencen timing de mi banco de hecho mi jefa Lucía bueno mi coordinadora yo tenía mi cuenta aquí próxima casi nada en Caja Rural pues me hizo cambiarme de banco hacia Caixa o BBVA mira tres sobrinas de pie tres orina se tiene en Caixa cara tienen Mikheil pagase Mi primer pero Marqués se que hace a Guidetti yo bueno como yo me pilló esa mañana del once de enero de pie de nueve de la mañana a una y cuarto del mediodía señora Marchesi eh que hace que no que no que no que hasta que mi jefe no me pague yo pero vamos a ver la enviamos SMS como que ha cobra que no

Voz 3 20:09 vale señora pues aquí está ahora cuánto apetezca

Voz 1457 20:14 ya Ana María y entonces entiendo que bien

Voz 1 20:17 no hubo Mi jefas de pie cuatro de hidrógeno luego fui a comprar la chupa de mijeño

Voz 2 20:23 a mí

Voz 1 20:23 pues la otra la tenía desgastada y fui a comprar la chupa de mi genio pues él es epiléptico como te he comentado digo bueno para que él tenga un objeto pequeño hilo Dragan mejoró un una chupa de Cossío o de cocina pues chupa de cocina suele desgastó o hacia la farmacia que fui a por la chupa de mi cocina bueno pues que sucedió que mis coordinadoras que comentaba son puntuales mañana te llamadas cinco mañana te nada a las seis y veinte Lucía mira Lucia me comentó que iba a pagarme ese domingo el cajero se le atascó que el dinero se atascó en el cajero que tuvo que avisar a dos chicos que pretextos para no pagarme

Voz 1457 21:13 vamos que tardan en pagarle eso ustedes pagaran pagar tendrían que pagarme

Voz 1 21:18 del uno al diez del mes y bueno me pagó justo ese domingo

Voz 1457 21:24 del pasado Ana María tenemos que ir terminando entiendo que está estoy muy contenta con el trabajo que quiere mantenerlo que tiene su objetivo de

Voz 1 21:32 no pero sí que lucía vamos a ver te cuento lo último Lucía distanciarnos hace nada hace en Malinas me ha devuelto la palabra ahora

Voz 2 21:41 porqué por no creerle hice

Voz 1 21:44 como una maqueta que a mí me la repasan Flaqué tú no te has sobre el cajero que tú no te creas lo de digo que vamos a ver Lucía yo es que yo le hablé sutilmente Lucía ni mis compañeros ni yo somos Tallin

Voz 2 21:58 Génova in situ

Voz 3 22:00 pagarnos no nos padres vinos lo oye ya estás viva dando otra vez Ainhoa vamos a ver

Voz 1 22:08 que eh ya ven enfadado través mira esta tarde a las cinco te dejo el dinero ya de una santa vez que ya sé que que las tasa esperando PDJ tu dinero y hacemos una cosa mañana por la mañana vas a tu banco cuando tengas el dinero allí me lo agradeces ya está eh vamos a hacer una cosa para que veas yo Lucía cuando charlamos tuviera cuentas que tienes hijos de qué vas a salir de cuentas dentro de poquito Celtic crío yo creo pero vamos en este caso ya te creeré no te preocupes

Voz 2 22:44 y luego le envía un SMS de agradecimiento efectivamente tenía mi pago Mi min me vine aquí es muy blanco pues vienen

Voz 1457 22:53 está lo que bien acaba Ana María Ana María tenemos que terminando le decía antes digo que en principio es su sueño no es marcharse de casa y empezar una vida con su pareja

Voz 1 23:02 pero no es con mi familia y bueno y bueno pues esto es que hasta Lucía lo con me conoce conoce mi objetivo entonces ya sabe que yo corra sudores cuando no me paga y lo hace bueno pues son impuntualidad es dicen que te llaman a una hora y luego telefonearon a otra dicen que tal y luego después que son muy

Voz 1457 23:21 cuando María eso ha quedado muy claro muchísimas gracias por llamar lo tenemos que dejar aquí muchísima suerte muchísima suerte construir

Voz 1 23:30 hacía

Voz 1457 23:32 consiga su objetivo

Voz 1 23:34 eh voy a saludar a una amiga permíteme verlo con una amiga Taro una compi de mi gremio Ana Margarita de los Ángeles un saludo Marga un saludo Marga sabes quién soy escoria me conoces por la voz

Voz 1457 23:47 un saludo y muchos más Margarita Ana María gracias por llamar que tenga suerte buenas noches