María Blasco: “Hay un techo de cristal en el mundo de la ciencia”

Voz 1727 00:00 queda una semana exacta para el ocho de marzo y en el camino hacia ese día vamos conociendo la realidad concreta de las mujeres en ámbitos muy distintos antes de ayer por ejemplo hablamos de lo que pasaba en el mundo de la cultura en el cine con Leticia Dolera ayer escuchamos la realidad de las empleadas del hogar y hoy miramos al mundo de la ciencia con una de las científicas españolas de mayor prestigio irrelevancia internacional es María Blasco muy buenos días

Voz 1 00:27 hola buenos días directora del Zenit

Voz 1727 00:29 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas es usted una excepción Se lo pregunto porque la asociación de mujeres investigadoras de la que usted forma parte lleva mucho tiempo denunciando que existe un techo de cristal que impide que las mujeres promocionen a los puestos de dirección en centros de investigación

Voz 1 00:48 pues sí lamentablemente creo que todavía soy me decepciona que soy un dieciocho por ciento de mujeres que están a la cabeza de de centros de investigación en nuestro país esto quiere decir que hay un ochenta y dos por ciento que son nombres no entonces esto todavía es una diferencia muy grande que sea aleja está muy lejos de la de la igualdad no encontraba es a lo que es la Dirección de Investigación chinos vamos ya rectores de universidades izaba está en el dos por ciento hasta hace poco no había ninguna directora o presidenta de organismo público de investigación fines este año ya en la primera presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas después de muchos años de existencia de esta de esa cantidad de cristales de la ciencia

Voz 1727 01:30 la brecha salarial es igual de sangrante en la ciencia que en el resto de sectores que vamos contando

Voz 1 01:36 pues se ha estimado que estábamos en en un diecisiete coma cinco por ciento la la brecha salarial es decir que sí que existe ese simplemente es mayor en el ámbito privado pero el ámbito público seguramente es mayor cuando se va a los niveles más los que no los que no se consiguen proposición pública cuando la designación supuesto etcétera seguramente allí donde las mayores que os ha calculado que es de un diecisiete coma cinco por ciento en caso la ciencia

Voz 1727 02:06 y las universidades nos van contando cada año que hay menos mujeres que eligen carreras de ciencias como física química o las ingenierías aquí lo atribuye María Blasco

Voz 2 02:18 pues sí que es así

Voz 1 02:21 los perros incluso parece que está viviendo el porcentaje de mujeres todas las carreras que ya al estén ciencia tecnología que has etcétera y además es muy grave que el que seguramente estas carreras son las que más ya les no para para para para el futuro no cuerpo toda la importancia que tienen todas las carreras tecnológicas algo hacen mundo del futuro

Voz 2 02:45 entonces no sé muy bien

Voz 1 02:48 que hay que hacer es estimulado fomentar que las mujeres licitar estos carrera porque son perfectamente capaces de de de hacerlas y creo que es imprescindible contar con las mujeres para para un futuro no pronto que va tecnológico mucha base tecnológica de ellas

Voz 1727 03:04 hace unas semanas contábamos aquí en este programa que el Gobierno de Murcia anuncia que va a incentivar económicamente las matriculas de las carreras técnicas a las mujeres con mejores expedientes esta es una posibilidad para fomentar esa presencia de mujeres en la rama técnica

Voz 2 03:19 pues me parece muy buena idea creo que también

Voz 1 03:22 ahora hay que luchar contra los estereotipos no ahí ahí a lo mejor la sensación por que la de las mujeres más jóvenes que tiene que decidir su carrera quieren hacer que es para destacar atractivas y seguramente son estereotipos y hay que intentar hacerlas atractivas son guerreras que tiene un pacto social que tienen una gran posibilidad de empleabilidad que que que va a haber mucho empleo en estas en estas carreras tiene transformar porque pues va a hacer va a ser el más importante de este tipo de formación no

Voz 1727 03:57 y en el ámbito de la ciencia se dan también los casos de acoso sexual que denuncian profesionales de otros ámbitos

Voz 1 04:05 pues yo creo que a lo es menos habitual pero sí que ha habido casos mencionados Estados Unidos la mayor parte de ellos en España lo ocurrido a lo mejor son más desconocidos tanto pero en Estados Unidos sí que ha habido dimisiones forzosas B de importantes de directores de decir que tienes muy importantes en Estados Unidos por estos muy este acoso posible acoso sexual no además sí que ha estudiado revistas como Nature etc

Voz 2 04:32 a Ana estudiado terrenal

Voz 1 04:35 entre el que haya menos por el momento vino

Voz 3 04:38 no o consejo eh al

Voz 1 04:40 las mujeres no que a los hombres distintos momentos de formación no para llegar hasta los niveles más altos de ese típico científica puede tener que ver con esto no es que hay es teñido a a sus denunciado por acoso en el caso de los hombres pueda hacer también te sea más difícil este por parte de los hombres a las mujeres no entonces esto es un tema que preocupa al SAS leído

Voz 1727 05:03 llevamos dos años ya sin que ni una mujer haya recibido un premio Nobel en el campo de la ciencia la verdad es que miremos donde miremos encontramos brecha de género eh

Voz 1 05:13 si el primero es un caso paradigmático porque meses mujeres han recibido es íntimo son las categorías no puede hacer medicina fisiología donde donde hay muchas más mujeres que hombres incluso no ahora mismo no o química etcétera

Voz 2 05:29 así es son realmente

Voz 1 05:32 muy pequeños no hay casos pasos muy claros de de de injusticia que se ha cometido históricamente con mujeres que hubiera merecido premio Nobel que no que no se han dado no flanqueado a su colega masculino a su jefe pero se han dado a ellos etcétera a ellas y entonces yo creo que sí también hay mucha conciencia de que de que tienen que cambiar las cosas incluso en qué país es muy importante esfuerzo que digo que esta acción y está previsto un porcentaje de mujeres

Voz 1727 06:05 así las cosas y con este panorama que venimos contando que de que la huelga feminista se va a notar en los laboratorios

Voz 1 06:12 yo creo que sí que se notará algo nuevo yo creo que en el mes tenían se está organizando algún tipo de acto por parte la fina de mujer eficiencia que con unos ubicamos pues va intentar luchar contra este tipo a cambiar para bien en hacerlo esas normas para evitar que más mujeres pues en el mundo de si quieres lo más alto porque no hay que olvidar que hay una serie de cosas que están estudiadas contribuyen a que haya ver mujeres arriba estereotipos de género todavía tú has encontrado de las mujeres falta de confianza de las mujeres en general para para quería llevar a lo más alto de siempre son capaces de hacerlo sobre todo el tema de la conciliación no que sigamos siendo las mujeres las que más que somos los cuidadoras no

Voz 2 07:00 sí que tiene que ver con todos los permisos

Voz 1 07:04 la calidad aquí que que todavía no sean iguales no yo creo que seguramente está está igualdad pues también el origen de la desigualdad que después etcétera No a la hora de de avanzada los niveles más altos de las producciones y una última cosa

Voz 1727 07:18 María Blasco hace mucho frío ahí arriba cuando una está tan insólita como está usted

Voz 1 07:24 pues eso pero sí al principio hace frío porque la verdad es que se ha cuando desde una de las primeras personas está ahí arriba que hay otras mujeres que están arriba eh es complicado es importante pues apoyarse en otras colegas con colegas que que también pues el hombres por supuesto los hombres son esenciales para cambiar esto no que cambie de que las mujeres consiguen viejos por igual a A pues el mundo no es algo que los pero todavía

Voz 1727 07:52 María Blasco repito directora del cenizo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas una de las científicas españolas con mayor prestigio en el mundo describiendo la desigualdad en la ciencia un placer haberla tenido muchas gracias