Fernando León de Aranoa: "Es muy difícil que se repita la historia de Pablo Escobar"

será casualidad pero justo en el momento en que empieza una manifestación en las calles de Madrid llega a este estudio Fernando León de ahora no será simplemente casualidad sobre cómo presentarte Si hasta éxito comprometido y hay muchas balas que te definirías en pero queremos Fernando muy buenos días buenos días quién la mejor manera de presentarte es el final de aquella crítica de Los lunes al sol que Carlos Boyero escribió el diario El Mundo el año dos mil dos Se No somos dieciséis años atrás para presente

Voz 2 00:41 dice lo siguiente se llama Fernando León de Aranoa Familia Barrio sus anteriores magníficas criaturas ya presagiaban la llegada del paraíso Los lunes al sol es la ONU

Voz 4 00:55 alguien aquí Carlos Boyero ha calificado

Voz 1897 00:58 ha sido calificada como la no sé si es bueno o malo de todas maneras yo lo tenemos marcado por ahí no la verdad es que es un momento fantástico de hecho recuerda haber leído eso que tú has leído ahora la mañana la madrugada siguiente al estreno a las ocho de la mañana a las siete de la mañana cuando salió en los periódicos como el Javier Bardem

Voz 3 01:17 disfrutado mucho para ir este antes de que fuera evidente con otras plataformas y otros entornos que la mejor manera de retratar la realidad de exponerla no sé si hacerla no sé si es digerible hacerla digerible el a través de la ficción la mejor manera para mostrar quiénes somos de verdad son algunas estos películas contextualizadas en su momento es la mejor definición de quiénes somos y quiénes éramos

Voz 1897 01:44 sí bueno es que hace poco alguien decía no yo creo que que sólo la ficción dice la verdad a pesar de ser un es así no es un mecanismo que te permite que para empezar ha despertado está diciendo esto que va a es una ficción es una mentir sin embargo luego consigue crear en él no siempre a veces cuando sale viendo la sensación de que está viendo algo real no algo que le emociona que le conmueve que sí que es un es un mecanismo maravilloso non para para contar quiénes somos

Voz 3 02:09 este nuevo género bueno no del todo nuevo pero mucho más sofisticado el truco era empezar a entender qué pasó en algunas acontecimientos casi siempre relacionados con el crimen pero seguramente serán mucho más extensas de entornos donde empezamos a conocer dos personajes y una su victoria uno de la historia que que que sobrepasa el titular no y me refiero a el crimen de de Versace de lo que ocurría con algunas grandes Pelli grandes series que nos muestran que es lo que estaba pasando cuando los demás estábamos justo viendo la televisión bueno Fernando viene a hablarnos de un proyecto alucinante que se llama lo ven

Voz 2 02:45 Pablo se lo cuento

Voz 5 02:57 Penélope Cruz y Javier Bardem

Voz 3 02:59 cómo cómo trabaja estés con los acentos

Voz 1897 03:02 ah bueno hicieron ellos sobre todo un trabajo muy muy largo con con Coutts presupuesto colombianos tomamos una decisión la película la película o que hacer en inglés en gran parte porque por su presupuesto por volumen de la película era imposible hacerla en español fue una decisión que que nos costó mucho tomar la que medita mucho pero finalmente sentimos que era lo mejor que se podía hacer y que finalmente el lenguaje de las películas no es el idioma en que sea hablan sino es el es el propio lenguaje no es el es que la historia te lleve donde te tiene que llevar te absorbe y creemos que eso es algo que que sino hay que sucede viendo la película entonces el la decisión fue rodar en inglés muy seco con acento latino centro trabajaron ellos dos sobretodo con con dos Coutts además diferentes porque la centro de Virginia Vallejo ella era de Cali ese cáliz pero o sea ese trabajo con con un coche con una chica de Bogotá y sin embargo el acento de Javier es mucho más fuerte es un acento Pahissa de la zona de de Antioquia no de de Medellín y así que en realidad los dos suenan colombiano pero con dos colores muy distintos

Voz 3 04:01 el diablo está en los detalles decían tu anterior trabajo inmediatamente anterior a este también podríamos llamarlo lo bien Pablo

Voz 1897 04:10 también documental sobre

Voz 3 04:12 Podemos si hace fue en algún momento dijimos

Voz 1897 04:14 la broma rodando también

Voz 2 04:17 Salgado bien Pablo a otro

Voz 3 04:20 fíjate hoy pensábamos además que hay un nuevo aire nace durante algún tiempo hemos estado adormecido es como sociedad depende las calles se vuelven a llenar de gente después de tu experiencia con ese lo bien Pablo uno Si documental con con Podemos no crees que tú tienes lógicamente va a ser lo lo interesante pero yo creo es que la nueva política ha batido el récord de convertirse muy rápidamente en vieja política

Voz 1897 04:46 es posible no has yo creo que en algunos que en algunos aspectos a lo mejor formales sino en sin embargo creo que hay que sí se han movido muchas cosas no para de entrada por lo menos ya no estamos hablando cada día de dos únicos partidos sino al menos de cuatro o más no es yo creo que algunas cosas sí han cambiado no creo que que bueno que es buena que agradece pues a lo que pasó durante esos años que que nosotros firmamos haciendo este documental política

Voz 3 05:09 pero en cambio sean agitar no sólo no mejora las cosas es decir el hecho que de vez en cuando vamos no sé si las mejora por ejemplo ahora mismo en Madrid hay una manifestación bajo la lluvia de pensionistas frente a la oficina de Montoro vamos hasta la calle Pablo González Batista muy buenos días

Voz 6 05:27 muy buenos días Toni la verdad que me encanta que suene los al son de fondo precisamente hoy que es un jueves bajo la lluvia por eso aquí hoy en lugar de pancartas que hay algunas lo que hay sobre todo es muchos muchos paraguas porque la lluvia desde luego no ha impedido que esta mañana aquí ante como tú dices ante la Oficina de Montoro es decir ante el Ministerio de Hacienda de mil públicas que para que nuestros oyentes tú en está a apenas unos pasos del kilómetro cero en la Puerta del Sol pues se concentren una vez más cientos de pensionistas que hoy como hicieron hace exactamente una semana vuelven a exigir al Gobierno que garantice la supervivencia de un maltrecho sistema público de pensiones a largo plazo y que sus retribuciones vuelvan a revalorizarse en función del coste de la vida después de cuatro años consecutivos de subidas de un cero coma veinticinco por ciento que ellos pues consideran ridículas miserables y bueno ya podéis imaginar los adjetivos recordemos que la última subida del IPC del Índice de Precios al Consumo cuadruplica el aumento de las pensiones así que mientras el Gobierno mira al interior del Congreso para tratar digamos de contener las fuerzas de la oposición a que fuera como podéis escuchar en la calle pero muy cerca en la misma puerta creó un ministerio crecen las reivindicaciones y además lo hace con los mismos mayores que lucharon por muchos de los derechos y libertades civiles de los que hoy disfrutamos son además los mayores que han sustentado a familias enteras poseen pensiones apuntalando eso que llaman está el bienestar durante los años de la crisis son ahora también

Voz 7 06:47 eran las protestas calle

Voz 6 06:49 Heras en su lucha por una pensión digna claro ellos no pueden hacer huelga o no tienen a su alcance esa herramienta pero en cambio sí que tienen la calle está visto que saben cómo usarla porque además hay convocadas movilizaciones no sólo para hoy sino también para el día once para el próximo día diecisiete quiere

Voz 1897 07:05 esto es casi poético según déjanos ese ambiente

Voz 5 07:08 ah sí Pablo dejan ese esos gritos es casi poético cuando estás escuchando la banda sonora de los The Sun Sol ahora convertidos en los confundió es casi poético estar contigo y hablando de un país quiera bastante distinto en el año dos mil dos cuando tú la película que durante un tiempo en este en este lapso hemos tenido un corto periodo de ilusión casi por más entiendo lo que dices nueva firma escabrosa movida pero ésta no

Voz 1897 07:36 buenas noches y muchas veces cuando son construcciones en esos periodos de ilusión a los que te refieres Amir hecho alguna vez con los lunes al sol se me decía bueno existen el noventa y nueve dos mil pero había tanto para el paro se Altético por por tres por cuatro no yo creo que muchas veces este tipo de reivindicaciones poder películas da igual no son tan distintas no tienen que ver con el número Ny con la cultura sino sino con que son cosas que no dejan de suceder en realidad a veces están más tapadas a veces enseñan más a veces son más visibles como ahora la cuestión de las pensiones no lleva años ahí por eso explota no pero pero siempre están ahí no sé yo creo que a ratos simplemente nos olvidamos no pero los que las viven saben que que cada día es que que en Europa en auxilio de los para utilizar un título Cinema hacia no es un país para los viejos no es una edad son los últimos realmente estar considerados no bueno yo creo que el hecho te digo sí sí soy yo creo que el hecho de que tengan que estar manifestándose en la calle ya es una falta de respeto no solamente eso no que es una de esas protestas incontestables no

Voz 3 08:39 ya tiene ganas de hacer películas lo bin Pablo estarían ese camino no tenga perlas de de acción dejar el cine comprometido y de contar historias que parte

Voz 5 08:49 en de las emociones

Voz 3 08:52 el texto de tu personaje

Voz 5 08:54 así de bombas explosiones efecto CGI os hago mucho efecto digital no te da varón

Voz 1897 09:01 decir que en esta aunque también se hablan de todas las conexiones que de alguna forma la la historia de Pablo Escobar tenía con con la vida social en Colombia en esa década ahí también con con la política en esa época que que estuvo impregnado en el narcotráfico muchas veces no tienen Pablo hay algo de eso también tiene algo de para mí de Pekín

Voz 3 09:19 el cine de explosión con emociones no

Voz 1897 09:22 bueno hay un ejercicio en esa película yo creo que es pero sigue habiendo dos personajes muy fuertes que son los que interpretan Javier y Penélope provocó también una película que tiene otra parte no cuando con más dinamismo más cercano a eso sin serlo de las películas rodando en algún lugar en el barro en algunas siempre me dice bueno el aproximaremos en un balneario protegiendo hablaremos y yo les digo que si les miento

Voz 5 09:43 vamos a seguir hablando en unos dientes controlándola

Voz 2 09:49 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido si la primavera la sangre altera nos adelantamos un poco eramos los precios

Voz 5 10:26 a uno de Granada un día estos días son muy cinematográficos todo el país esta medio negado Grillo en todo todo el país imagino que hay una parte como creador Fernando que te condiciona las circunstancias hoy a ti particularmente hoy no te ser una comedia

Voz 2 10:45 te esta en la lluvia lo gris hoy sería difícil que una una negra aquellas

Voz 1897 10:53 estas cosas es como siempre tienen el ánimo siempre no pero pero yo también creo que siempre que controlar el siempre intento en cuando escribo en las películas encontrarle como el lado comedia en todo esto creo que que no hay que olvidar todo tiene su ángulo y Ávila mucho entenderlo

Voz 3 11:08 voy hacia el contexto alguien como Pablo Escobar podría darse en un contexto distinto al de Colombia en una época determinada

Voz 1897 11:16 yo creo que bueno ya desde luego o ya no no yo creo que es muy difícil que se repita no porque a pesar de que de que a veces se compare no en situaciones del narco en México otros narcotraficantes ese momento fue terrible sin duda pero tuvo algo excepcional también en el sentido de que que no puede repetirse no yo creo que que hay lo que pasó es que un grupo de señores como Pablo Escobar y sus socios no hay que olvidarlo también pues se encontraron de bruces con con la cocaína en un momento en que tenían todas las las las vías ya abiertas a Estados Unidos para para introducir de mariguana tabaco y de repente el mismo barco que llevaba diez toneladas de de tabaco pues las llevaba de cocaína con lo cual se su riqueza se multiplicó hoy bueno eran llevó a que desatara en esa lucha contra el Estado colombiano no contra la extradición que mira ahora se ha aplicado en Méjico han extraditado al Chapo Guzmán a Estados Unidos pero en su momento no lo consiguieron no porque el libro esa esa guerra contra el Estado llegó a cambiar la Constitución colombiana pero que son cosas que que hoy no podrían pasar no hubo algo de de pionero de terriblemente pionero en lo que pasó

Voz 3 12:19 pues sí la famosa crisis Italia en estos momentos que supone además otra ola de violencia bueno todos sabemos más o menos contextualizada a Pablo Escobar pero quizá no todos lo hacemos de alguna forma con Virginia Vallejo la película está basada en un libro titulado Amando a Pablo odiando a Escobar de Virginia Vallejo esa esa pregunta quién

Voz 11 12:35 es Virginia Vallejo durante toda la década de los ochenta y principios de los noventa Virginia Vallejo fue la presentadora de televisión más bella talentosa y codiciada de toda Colombia

Voz 1897 12:49 te juro que me gustaría saber hacer ese acento a mí también canta es maravilloso quiénes Virginia

Voz 3 12:55 dijo

Voz 1897 12:56 pues mira eso es lo que lo que he escuchado es muy apropiado recuerdo que cuando estábamos preparando la película allí con Colombia en Bogotá y tenía una cena hablabas con gente relacionada con la película de alguna forma salió el nombre de Virginia Vallejo te decían bueno no imagináis lo que era cuando Virginia Vallejo salió un día en televisión con un vestido ese vestido o este traje al día siguiente se agotaba en Colombia no era era un auténtico referente no igual además eso sí alguno que podamos utilizar aquí María Teresa Campos no una referencia es una me sigo sigo pensando virtual es que es una es una mezcla de varios de varios personajes yo creo que casi imposible hoy también lo al menos en España no porque ella tenía por un lado era bueno es una mujer de era una mujer de la alta burguesía bogotana no muy conectada con la García era una periodista muy inteligente con opiniones muy fuertes que se relacionaba ya te digo con la oligarquía con el poder colombiano de la época a la vez tenía un lado bueno era actriz también era modelo era Se había un hay un lado frívolo en el personaje que que sin embargo funciona muy bien se entiende muy bien con con esa otra parte tan tan política tan dura no una mujer muy fuerte y eso es lo que nos hizo pensar que era que era un personaje muy interesante para contar

Voz 3 14:04 la historia de Pablo Fernando y entiendo que debe ser diplomático en tu respuesta trabajar con un matrimonio Farhana porque claro tú eres un director que hacer tuve claro en el fondo estás trabajando que cuando acaban de rodar Se van juntos

Voz 5 14:25 habló de Penélope y si las de Javier

Voz 3 14:28 eso es buena idea cuando has dicho

Voz 1897 14:30 el diplomático digo que me va a preguntar es es muy siquiera horroroso hace falta eso sería mentir no hace falta ser diplomático en SER y bueno primero porque nos conocemos hace muchos años Si desde Los lunes al sol con Javier y también con Penélope hace muchos años no entonces eso creo que ayudó mucho facilitó mucho las cosas porque fue un rodaje como has visto en la película intenso que además a lo largo de manera que teníamos que ir muy rápido y yo creo que la confianza entre nosotros tres fue muy muy ayudo mucho no fue inútil Hinault yo creo que la dificultad era era quizá más para ellos por porque que terminaban el rodaje con dos personajes muy fuerte es muy cargada muy cargados los dos de energía negativa distintas pero pero los dos muy cargados como has visto la película y luego se tenían que ir juntos digamos no entonces eso sí eran ellos los que los que yo

Voz 5 15:17 lo he visto así es verdad que luego llegas a una habitación con tu día de rodaje tan posible

Voz 3 15:24 te ha sido diplomático Nkunda en cualquier caso hay expresiones tenemos muchos problemas y afortunadamente los oyentes de de hoy por hoy lo ponen de manifiesto cada vez utilizamos por ejemplo hat trick metió tres goles no es un hat trick y lo pone de manifiesto yo les les pido perdón cada vez que que cada vez que cometemos un error exprés que a veces olvidamos que nuestro idioma expresión expresiones que o bien no tienen una una equivalencia por ejemplo de inglés o bien es que es absurdo asunto en expresiones que en sí tan gráfica gráficas tan potentes que no hay que traducir las una de ellas la conocemos bien

Voz 10 15:57 hola igual dados a medio pecho salten al foto

Voz 2 16:01 no no no no puta está hablando en inglés

Voz 3 16:05 como han escuchado pero hijo de puta si se dice en castellano más de Packard no es

Voz 1897 16:12 no no por supuesto además eran esas cosas que salían solas no porque cuando tienes el acento como en su caso y estás trabajando con esa música del colombiano y del paisaje por más que el que el idioma a rodábamos en inglés pues todo eso además es que ayuda no sea ayuda al ritmo a la métrica del de los diálogos no del lenguaje viaje verle servía también claro

Voz 3 16:29 es parte del problema después hemos buscado mal parido bastante en inglés no basta suena duro pero no

Voz 1897 16:38 sí pero es casi educado amparado en cuál es

Voz 3 16:42 con con Correa

Voz 1897 16:44 sí es es muy especial ese rodando rodea unos pocos días fuera de Colombia dos tres días en en Bulgaria porque era una segunda unidad muy complicada con con una escena de acción que está en la película donde un avión aterriza en una autopista allí con trabajando con equipo de actores vulgares me decían que significa gonorrea no lo entendemos explico yo estoy es esa no había manera de explicar cómo eso se convierte en insulto no como va a ser no hace falta mucha imaginación lo sexual pasa al poder ser de nuestra mal nos hemos dado cuenta que Pablo Escobar

Voz 3 17:18 tiene una una larga historia en el cine en la creación es un personaje muy potente y hemos repasado algunas de las veces en las que hemos visto ese personaje en en el cine por ejemplo Miguel Sandoval lo interpretaba la película de mil novecientos cincuenta y cinco

Voz 2 17:33 este de Isabelita Perón caso Vincent Chase de Medellín en dos mil siete éramos demasiado Andrés Parra

Voz 3 17:52 la serie colombiana el patrón del mal en el dos mil doce

Voz 2 17:55 es que las personas

Voz 12 17:56 cuando se enteran que uno es géneros hoy que no les puedes

Voz 2 17:59 colaborar con ella creaban Pablo Franco en la serie colombiana tres

Voz 3 18:04 Caine es dos mil trece

Voz 2 18:06 precisamente nosotros también estamos luchando por el bien de esta patria soberanía al igual que ustedes de Benicio del Toro en Escobar paraíso

Voz 5 18:14 en dos mil catorce

Voz 13 18:18 bueno de hecho ahogó al yo mensaje

Voz 5 18:23 Arturo Álvarez y lo que de búsqueda en dos mil quince

Voz 14 18:26 no Jardiel herméticos con habilidad perros pagar muy caro la muerte Mario Herrera lo que quería el grado

Voz 2 18:34 a mi hermosura en narcos yo fue Pablo Emilio Escobar Gaviria eso es estar en todos lados doce ustedes no pueden hacer un cuento

Voz 3 18:45 cuánto hay ya de verdad será muy difícil discriminar la la realidad de Pablo Escobar con la ficción que hemos creado todo el en el imaginario popular sobre ese extraordinario personaje cuánto hay de verdad en él

Voz 1897 18:58 yo creo bueno yo me imagino que que todos los autores esos trabajos no habrá hecho seguro no tengo duda el mismo trabajo que he hecho yo en realidad no son no lo tomas como referencia aunque ya has visto alguno de ellos no en mi caso el de Benicio del Toro recuerda haberlo visto hace muy poco tres años en la sala en cine parte esté contenta a partir del del personaje real no claro yo en el trabajo de documentación para esta película lo que leer todo lo que está publicado en que son más de catorce dieciocho libros Si además escritos como desde ángulos distintos no tenemos el de Virginia Vallejo que latía a la película pero también hay libros escritos por su familia por su hijo por sus hombres por sus guardaespaldas por la DEA y al final lo que haces es cómo conseguir una quince puntos de vista sobre él de ahí sacar esto es una cosa que Javier también decía desde su trabajo en tú Pablo Escobar que tú has interpretado a partir de la lectura de todo eso de hemeroteca de archivos desclasificados incluso de la idea del FBI de la embajada norteamericana de la época en Colombia que son muy interesantes recomiendo su lectura si están todos esos se han publicado ya son de dominio público y hay hubiese entonces tú formas tu tu visión de Pablo y es la que

Voz 3 20:00 a la que tienes que hacer es la que es la que recordemos que Popeye su lugarteniente sabrán conocido youtuber sí lo sé porque no sea realmente es terrible pensar en todo lo que ocurría hay una historia muy trágica detrás muy dramática pero pocos personajes han alcanzado la la altura literaria cinematográfica como palos es tener una serie sobre Fariña que consiguieron con Sito Miñanco que que sería la cara B de todo lo que está ocurriendo en esta línea norteamericana con toda la droga que llegó a Europa pero eso aquí pocos personajes a la altura de Pablo Escobar

Voz 1897 20:36 bueno es que es una historia muy loca no esa década en Colombia es yo es la primera vez que el y sobre ella que fue hace muchos años hace doce trece años realmente es una de esas historias que dices cómo es posible que sucediera no por eso una película intentamos explicar no sólo quién es Pablo que universo general el portal genera universo universo muy violento sino también que momento y que universo lejos posible no lo decía antes no sea poder político ese momento en Colombia las la sociedad también no pero es verdad que yo creo que hay algo único oí y no lo digo como algo tuvo en porque era un tipo con con una enorme creatividad aplicada al crimen pero es verdad que fue el primero en hacer muchas cosas terribles que no se habían hecho hasta ese momento como el tráfico a gran escala Estados Unidos el creo el el empleo de chavales de las comunas que doscientos cincuenta dólares se cometían magnicidio cambiar la Constitución en Colombia fue fue miembro del Congreso colombiano no permitió gobernar el país a tres presidentes no impidió que lo pudieran hacer ese modificó la política exterior de Estados Unidos se inventó el lavado de dinero en Panamá también creaban sus propios bancos cuando los bancos de Panamá no les daban las condiciones necesarias ellos fundado en un banco es un disparate auténtico que que por eso te decía antes creo que es posible que se repita ya y por eso quizás tan interesante su figura no porque fue fue el primero

Voz 5 21:51 Fernando León de verdad ha hecho una gran pelitos llámalo in Pablo y si tiene usted esa oportunidad no saliera

Voz 13 21:56 cuando verdadero placer muchísimas gracias