Valentín Ferrero:"Como profesor asociado en la Universidad cobraba 233 euros mensuales, me daba para gasolina"

Voz 1995 00:00 hoy vamos a hacer algo que no tenemos por costumbre hacer vamos a hablar de la televisión la tele es muy educativa fíjense lo que pasaba hace un par de días en el concurso había Antena3 boom entre pregunta pregunta uno de los concursantes Valentín Ferrero hacía esta confesión

Voz 1 00:16 pero yo empecé este programa ya sabéis que era profesor asociado en la Universidad en la Facultad de Bellas Artes y tenía el pelo negro y tenía el pelo negro sí sí y ahora ya no lo soy he dejado el trabajo para dedicarme al de lleno a al programa porque tenía un contrato muy muy bajo mensual tenía un con está de asociado de tres más tres horas que son sólo doscientos cincuenta euros al mes doctor en Bellas Artes sí sí sí

Voz 1995 00:44 Valentín Ferrero profesor doctor en Bellas Artes que el pasado mes de septiembre como escuchaban renunció a seguir dando clases en la Universidad Miguel Hernández para dedicarse en exclusividad a participar en el concurso de Antena tres Valentín muy buenos días muy buenos días doscientos cincuenta euros al mes que hacías con todo ese dinero

Voz 2 01:05 bueno pues te puedes imaginar si tenía es un contrato en una modalidad de contrato para los profesores asociados que son doscientos cincuenta y siete euros brutos con lo cual el ingreso neto en realidad era menos era doscientos treinta y dos doscientos treinta y tres depende el mes me daba para pagar la gasolina para poder ir a la facultad

Voz 1995 01:25 el tuyo es un es un caso aislado verdad solamente te pasaba Mati

Voz 2 01:29 no desgraciadamente no no bueno es uno de los contratos más bajos pero la mayoría de los profesores asociados hay tres modalidades una que es tres más tres horas semanales otra que es bueno luego hay cuatro más cuatro cinco más cinco el más normales seis máis más seis horas que son quinientos catorce euros brutos y hay pues un porcentaje yo a llenan en aquel le dije sesenta por ciento debe andar entre el cuarenta depende de las facultades más pero sí es muy común en realidad es el tipo de contratación común al profesor asociado en este país

Voz 1995 02:06 pues eran es curiosa veces cómo es la vida no tener que ir a un concurso de televisión para hacernos ver a los demás una realidad que sufres tú miles y miles de profesores que tratan de buscar un camino poniendo bolsillo cerilla no es que te paguen por trabajar este me tuve que poner dinero para poder ir a cumplir con con tu tarea Valentine el grupo Los Lobos y tú sois de los mejores concursantes que hay en este país lo estáis demostrando y nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad tener aquí con nosotros uno de los mejores y no jugar nos hemos inventado un nuevo concurso Se llama boom en tu cara Inma yo creo que las preguntas Se cien por cien estás preparada claro claro

Voz 1995 02:58 comenzamos con Bono a primera cuestión Valentín cuánto gana un profesor universitario horas semanales de clase y otras tres de tutoría

Voz 2 03:07 doscientos cincuenta y siete con cincuenta euros brutos

Voz 1995 03:10 correcto cuál es actualmente el Salario Mínimo Interprofesional en España

Voz 2 03:15 o y ésta no lo sé creo que anda por encima de los setecientos euros pero ahí me pilla mira explota la bomba

Voz 1995 03:22 Se correcto setecientos treinta y cinco coma nueve cuánto ha caído de media cuánto han caído en Hoy a las becas universitarias con el Gobierno de Mariano Rajoy

Voz 2 03:32 pues tampoco te sé decir pero desgraciadamente me imagino que mucho porque cuando

Voz 1995 03:38 mucho correcto Neven veintisiete por ciento en fin en qué porcentaje sitúa la tasa de paro juvenil en España al cierre del último ejercicio

Voz 2 03:48 pues yo me imagino que andarán por encima del veinte por ciento del XXV una cosa así

Voz 1995 03:52 treinta y siete coma cuatro correctos cuál es la cuál es la propuesta de subida de pensiones por parte del Gobierno

Voz 2 04:02 es son cero veinticinco correcto

Voz 1995 04:04 cuántas universidades españolas encuentran el top diez de mejores universidades del mundo

Voz 1995 04:12 ah de conocimiento general de corrupción española a que se refiere el bigotes cuando dice Mondo

Voz 4 04:19 creo que esa a la pasta accedió cuando correcto

Voz 2 04:27 creo creo que las situaciones bastante preocupante de verdad porque yo cuando decidí ir al programa fue precisamente podéis toda situación personal laboral no porque el problema no era sólo que nada tampoco sino que desde la Universidad se me había dicho que nunca se me subiría el tipo de contratación a pesar de estar acreditado ser docto de ser Premio de excelencia académica de tener todos méritos Se me dijo que que bueno que mi contrato para siempre entonces tuve que buscar

Voz 1995 05:00 cuántos la salida cuántos años tienes perdóname Valentín horas sesenta y uno sesenta y un años

Voz 2 05:07 si entonces yo os a qué cuentas dije bueno y aquí a la jubilación en el concurso ya eran aún más a poco más que gane

Voz 1995 05:14 yo tengo hecho mi plan de pensiones Valentín cobrando doscientos cincuenta y siete euros poco que te pongas a Ramos en fin no parece que es así a la situación y para ti ni para ninguno de los sociales en cualquier caso una vez que se acabe el concurso con mucho éxito para ti para tus compañeros te gustaría volverá a la universidad

Voz 2 05:33 pues mira me gustaría mucho por el tipo de trabajo porque me apasiona la docencia como ya el programa pero creo que si vimos llevamos el bote me dedicaré exclusivamente a hacer obra que yo también soy artista inmoralidad lo que buscaba era una forma de financiar me el en producir obra artística yo creo que me dedicaré sólo a la al trabajo de la artista también a a convertir mi mi tesis doctoral en un ensayo que me gustaría publicar y que claro con esta dinero no no podía enfrentar esos esos retos

Voz 1995 06:10 Valentino os deseamos lo mejor a ti a los compañeros de los nuevos que cumpla reglamente tu objetivo que te dediques a lo que te de la gana hay que vuelvas por nuestra parte además a ese con cosa con la idea de que has puesto de manifiestas hecha algo muy bueno no solamente ganar un bote sin de manifiesto una situación que viven miles de personas en este país

Voz 2 06:28 muchas gracias por darme Buzz muy agradecido