" Mariano... ¿En qué momento has perdido el flow?"

Voz 2 00:03 España pese a todo es un país maravilloso para demostrar esta máxima no es fácil venderlo pero en fin para demostrar esta máxima todos los jueves tenemos con nosotros a Javier Gómez de Santander Javier buenos días buenos días Toni parece que estamos en una de Tarantino macho se me parece cansado que era la canción posible retratar te mejor lo uno y lo habéis escogido vosotros que lo que me hace sentir más orgulloso

Voz 3 00:37 confío por por España sigue siendo un país maravillosa esta semana estamos condenados a no dejar de serlo pero ni ni en lo más complicado es yo yo defiendo es me siento un coche de España el novecientos seis me han puesto lo del macho me estoy viniendo arriba pero hay que a mi me gusta eh pero tu tu optimismo tu presencia tu manera de pero como demostrar esta semana esta semana que España sigue siendo un país maravilloso pues fíjate esta semana os habéis dado que ha nevado no si esto puede ser malo pero vamos a verlo cómo lo ve España el otro día viendo el telediario de la uno bien tipo allí en la carretera en una autopista estaba nevado el hombre con el coche allí parado vienen los periodistas a preguntarle por su inmundicia Iker responde

Voz 4 01:27 ya nos ha pillado un poquito no de sopesa porque nos avisaron pero ayer hizo un buen día yo oí estamos como estamos

Voz 3 01:33 claro como te vas los avisaron pero había hacía sol esto también os pasa a vosotros

Voz 5 01:39 ves humano si va a llover y luego en seguida este señor habló otro que me encantó esto es una

Voz 3 01:47 lo Sofía de país de salvar y desgana

Voz 5 01:50 no hay más no puedo hacer otra cosa

Voz 3 01:52 no es maravilloso hasta en la nieves que no representativas a televisión pública de quiénes somos nosotros hombre crea España suma el maravilloso parecemos nos parecemos pero bueno tenemos

Voz 6 02:03 tenemos un protagonista esta semana eh yo estoy enamorado también de España y los mejores ratos Nos Losada

Voz 3 02:10 dado el Partido Popular

Voz 2 02:16 si Tony yo creo que

Voz 3 02:17 o tenemos que hablar con el Partido Popular ha pasado esta semana tú que eras consustancial a los pensionistas PP como Benidorm o las pulseras contra el reúma en qué momento has perdido el flow Mariano es la pregunta que yo vengo a hacer hoy aquí porque vamos a recordar una cosa que decía Rajoy cuando Zapatero congeló las pensiones

Voz 4 02:37 porque el Gobierno ha roto unilateralmente el Pacto de Toledo un pacto que llevaba funcionando quince años y que decía que el sueldo de los pensionistas vamos la cuantía de su pensión se revalorizó haría según el Índice de Coste de la vida por primera vez en quince años de señor Rodríguez Zapatero sin pactar insignes siquiera informar ha roto eso por tanto pues ha generado una gran intranquilidad a los pensionistas y a la gente

Voz 3 03:03 eso es bonito pensionistas y gente separados con los sesenta y cinco Se deja de ser gente pero aquí mismo en este estudio con Pepa Bueno se comprometió Rajoy en campaña

Voz 1487 03:12 eh eh así como las pensiones me comprometo a mantener en el nivel adquisitivo y subir el IPC

Voz 6 03:20 se comprometía de ahí hemos pasado Tony Ton lo sabéis ha

Voz 3 03:28 esto es importante para el Partido Popular porque uno de cada tres votantes uno de cada tres mayores de sesenta y cinco vota al PP esta semana hemos tenido ciudadanos les adelanta en Andalucía el Partido Popular le está pasando algo los pensionistas en la calle su granero de votos y cuál es la primera decisión equivocada que toman en estos días sacar a Rafael Hernando a calmar los ánimos es claro

Voz 8 03:53 es de los últimos cinco años eh los pensionistas han ganado eh

Voz 3 03:59 algo de poder adquisitivo algo político dice Aalborg échate a temblar pero no contento con ello añade Hernando

Voz 8 04:07 no puede considerarse positivo en este sector de población si lo comparamos con otros sectores de población

Voz 3 04:15 que han sufrido lo de una forma más porque la vida

Voz 2 04:17 por comparación licuado de dueño pero además pues no te alivia la me dice

Voz 3 04:23 una comparativa de Rafael Hernando lo vamos a recorrer su extensa filmografía de agravios pero una muestre sita así para saber qué decisión toma el PP ya sabían lo que se jugaban hace unos años el Defensor del Pueblo dijo que en Catalunya había cincuenta mil niños en riesgo de desnutrición respuesta de Rafael Hernando

Voz 9 04:41 pues mire yo mantengo que puede haber casos puntuales de desnutrición es decir que esa responsabilidad corresponde a los padres

Voz 3 04:50 claro con este señor poniendo en bote el cabreo pues pasa lo que les suben un cero veinticinco que ya trae rima en el que decían algo y los pensionistas que dicen de esa subida

Voz 5 05:01 Juan ochenta céntimos Kenia han subido al mes esto no es vivir

Voz 10 05:06 en la carta que nos mandan que el cero veinticinco que te no suben es tremendo

Voz 11 05:12 así no sólo se ha gritado eso han gritado otra cosa los pensionistas ladrones Toni ladrones de dónde habrán sacado esta idea

Voz 3 05:25 de dónde pues es que hasta el que imagina tendrán es que el PP tiene mala suerte hasta en esto se implican en un escándalo de corrupción con alguien y tú te puedes implicar en casos de corrupción presuntos con gente muy aburrida pero es que el PP es que he tenido mala suerte porque se ha aliado en este escándalo con el tío más televisivo de España ya ha sonado aquí esta mañana pero es algo

Voz 12 05:46 co figuran como antes quiero decir vienen a soltar el Montelongo no vienen aquí a declarar no los he visto en un banquillo que me gusta mucho el término

Voz 3 05:56 figurar como atizan es que es como el castellano antiguo figuró como Tizón de allende los guisantes no de ver si alguna vez pero tengo un grupo de rock vamos a ser los atizó antes les altisonantes antes voy las canciones es otro yo me imagino al Bigotes en su celda cogiendo palabras para hacer su defensa más estrambótica si os acordáis de lo de las tonterías

Voz 12 06:22 usted sabe la cantidad de profesionales de la apelación que me van a poner a parir a partir de hoy a mediodía en los informativos en las líneas es que

Voz 3 06:30 profesionales de la felación tampoco es un grupo estás ofreciendo ya algo más que música pero claro la gente se queda se queda con esto se enfadan el PP vamos a sacar algo vamos a hacer quién es el único miembro que nunca es portador de buenas noticias miembro del Gobierno digo bien y tú me preguntas te pregunto dale montó

Voz 5 06:55 estaba la gente votó a la gente yo estuve allí

Voz 3 06:59 Cristóbal tú estuviste allí pero por qué ya no nos o un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escuchamos tu voz pues yo creo que por propuestas pues como la que ha hecho estas

Voz 5 07:10 el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas pues también

Voz 13 07:13 conozca que la propia edad del contribuyen

Voz 5 07:16 de ahí unos costes inherente de discapacidad mayores eso es lo que llamaba una deducción de la cuota por edad

Voz 3 07:24 esto es como cuando te dicen estás muy guapo para que pueda y encima la propuesta del ex terroristas muy vivo lo que quiere decir Montoro es estás muy vivo para tu edad así que siguiente nota mental Masjádov el Partido Popular no pongan a Montoro a traer lo que tendrían que ser buenas nuevas podría haber terminado ahí la semana fantástica copular pero hay dos bolas sextas yo por lo menos cuando dos bolas hechas por qué vas a ofender sólo aún colectivo cuando puedes ofender a dos que otra cosa está a flor de piel el feminismo el feminismo huelga feminista y sale el Partido Popular una fórmula que a mí me encanta que es respeto máximo a la huelga pero pero dicho esto Ibáñez argumento

Voz 10 08:04 yo voy a trabajar ese día porque para mí todos los días del año Susana son ocho de marzo

Voz 2 08:08 muy bien todavía catorce de febrero

Voz 3 08:11 es que ya es verdad siempre enamorada y luchando por la mujer Cospedal da Varias también varios argumentos pero a mí me ha gustado especialmente el sí

Voz 5 08:19 segundo porque tampoco todas las mujeres tienen la libertad de ir a hacer una huelga

Voz 2 08:24 después tenemos un problema María Dolores Si vivimos en un país donde no todas las mujeres tienen libertad para hacer huelga tenemos un problema mucho más serio el que pensábamos aún más serio de lo que

Voz 3 08:35 y un gran motivo para hacer la huelga pero claro hasta que no estemos todas no bueno y entonces entonces pasa muchos que acaba representando aquello que critica si esto de representar yo creo que en este en este caso tendrían que hacer un esfuerzo aunque fuera mintiendo nos por sobre representar que están ahí en el feminismo porque claro es que hace un mes escuchábamos a Mariano Rajoy

Voz 1487 09:00 los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no y desde luego no hay ninguna que sea él igualar salarios ni siquiera diciendo

Voz 3 09:10 si una mujer y un hombre hacen lo mismo

Voz 1487 09:13 irían cobrar lo mismo

Voz 5 09:15 no nos metamos en eso eh

Voz 3 09:17 claro luego rectificó pero esto se ha quedado a él esto se ha quedado ahí además con una sensación de de verdad

Voz 2 09:23 no nos metamos en eso vamos a andar no no vamos a ese hombre no con lo mismo ahora con el lío que te digo yo en el mercado

Voz 3 09:33 el corazón encogido que más pues esta sensación de Mariano Rajoy que podría ponerse al frente parecer un estadista un tío que tira del carro de España

Voz 1487 09:41 ya he venido aquí a hacer de Koch de del país han quedado muy clara también estos días reunión en Bruselas UE Naciones Unidas cinco países del Sahel Twingo vais es Ángel con los cinco países del Sahel Mauritania Mali eh

Voz 14 10:00 Chad Níger Chad Níger Burkina Faso respectivamente

Voz 3 10:11 lo tenía ahí les faltó decir Joss negros son a ver espera tengo lo tengo en la punta pues visto creéis de Devesa decir si de verdad pero el buen rato que hemos pasado de tú crees que yo me divierto tú ves eso es duro pero por qué vamos a nos enfadamos un rato en la calle pero también yo creo que nos tenemos que pasar un buen rato no

Voz 2 10:33 hoy no me voy con la sensación de que España después escucharte sea un país maravilloso pero

Voz 3 10:38 dos cosas Montelongo aquella te gusta más

Voz 2 10:41 Javier Gómez Santander muchísimas gracias