Las Noches de Ortega: El Retorno de las Tradiciones (03/03/2018)

Voz 3 00:31 muy buenas noches España Lisardo la Ricardo San Juan en esta noche mágica de radio cuya capital

Voz 1 00:51 crear este programa

Voz 3 00:56 el presentador habitual el señor Ortega se encuentra indispuesto y con mucho gusto me enfrento a esta hermosa singladura radiofónica para llegar a todos los hogares españoles la voz de la Cadena SER llegará a todos los rincones de nuestra patria gracias al poder mágico

Voz 4 01:14 el transistor radiofónica

Voz 1 01:16 ah

Voz 4 01:18 a mí meses hicimos

Voz 3 01:22 no recorrido por extradición desde nuestra tierra pero son tantas y tantas risas tradiciones fiestas de nuestros hermosos pueblos con un solo programa no podemos abarcarnos todas así que hoy despedimos queridos amigos oyentes que nos llamen para contarnos las particularidades de su pueblo de su aldea de su bonitos municipio queríamos conocer la idiosincrasia de luto dar en el que habitan sus ricas tradiciones su folclore y sus lindas Cajastur

Voz 1 01:55 no

Voz 3 01:58 la radio y la tierra sea aúnan

Voz 1 02:00 como única objetivo el decano Ager

Voz 3 02:03 más a fondo nuestro querido país nos acompaña Francisco Requena catedrático de Antropología y autor del maravilloso libro las tradiciones de España buenas noches buenas noches de cargos entrevistamos hace algún tiempo nuestros amigos radioyentes quedaron encantados con su sabiduría y su conocía viento del folclore español mira hacia osas Francisco las tradiciones españolas pero sí sin duda no no hay mejor tradición que la tradición española yo debía

Voz 5 02:33 dado por todo el mundo y cómo lo nuestro realmente no hay nada de

Voz 3 02:38 desde Galicia hasta Andalucía Extremadura esta Cataluña Larry quizá de nuestro folclore es una maravilla Cecil in himno no a

Voz 5 02:46 los folclore igual en el en el mundo porque a una bondad con ingenio ajá ingenio está audición todo eso a un lado es lo que lo que tenemos en esta en nuestra España

Voz 3 02:58 exactamente no se llama Francisca desde Pelayos del obispo en la provincia de Soria buenas noches práctica

Voz 6 03:04 no es que dedicar dos guardias son las bonitas

Voz 3 03:07 en su hermoso pueblo de Pelayos del obispo querida amigas radioyentes

Voz 6 03:11 pues mire aquí tenemos una tradición tal si cada año coincidiendo con la fiesta de San Lorenzo es costumbre en el pueblo poner al alcalde y a su familia en el centro de la plaza todos los habitantes de de de lo lo miramos a la Familia directamente a los ojos

Voz 3 03:32 no somos volverlo a

Voz 6 03:34 la familia no todos los hombres y mujeres del pueblo

Voz 3 03:37 miran fijamente en la plaza del pueblo a la Familia del alcalde hasta aquí esta familia pierde la cabeza

Voz 6 03:42 que quiere que aquí en en Pelayos del obispo todos los habitantes tenemos una mirada muy inquietante veces tenemos desde tiempos inmemoriales tenemos mirada de psicópata camas todas las semanas que dura la fiesta de San Lorenzo Milá toda la familia de la alcade y si pierde el juicio pierden la razón

Voz 3 04:01 enloquece el alcalde y en lo que la Familia Real de alcaldías

Voz 6 04:05 no normalmente acaban ingresado en un sanatorio mental IEC el colofón el final de la fiesta

Voz 3 04:13 el bonito colofón bonito final de la fiesta que tradiciones más hermosas teníamos en España si si es que la la mirada de la habitante de Pelayos del obispo es es una mirada inquietante muy importante verdad señora

Voz 6 04:26 que ganemos mirada de de de de putos locos tenemos una amiga de Icod puente que la sangre esta mirada de psicópata pues la la hemos ido heredado dando de padres a hijos es nuestra idiosincrasia

Voz 3 04:41 Don Francisco Requena cuantas cosas estamos aprendiendo de de nuestra hermosa e inagotable España verdad sí inagotable usted

Voz 5 04:50 de hecho España es inagotable es tanta su riqueza tanta la riqueza nuestras tradiciones yo llevo toda la vida estudiando el tema hay siempre me veo a mí mismo como un aprendiz de verdad

Voz 6 05:02 era un eterno Penn viene

Voz 3 05:04 claro adolecen es clara

Voz 6 05:06 el Peter Pan del estudio de la de los folclore Peter Pan

Voz 3 05:14 twitter pan estuve en tu querida amiga gracias por su llamada contarnos la rica y preciosa tradición en Pelayos del obispo en la provincia de Soria enorme desde la magia del transistor hasta su bonito oída

Voz 6 05:31 que gracias adiós adiós

Voz 3 05:33 por la radio se hace magia la radio Se hace camino la radio se hace pueblo a de lo asimila duras son obra de la Sociedad Española de Radiodifusión Nos llama Emilio desde el puente en la provincia de Ávila buenas noches Emilio

Voz 7 05:52 buenas noches adelante querida amiga

Voz 3 05:54 cuáles son las bonitas tradiciones de cardenalicio del puente

Voz 7 05:59 aquí en una sesión muy hermosa

Voz 3 06:04 cuéntenos cuáles

Voz 7 06:07 en cuanto a la pata para que coincide con la festividad de San Roque

Voz 3 06:13 San Roque

Voz 7 06:16 vamos a las pocilga

Voz 3 06:18 el cerdo del océano

Voz 7 06:21 me tengo Zaher agarramos a todos los cochinos a todos los cercos ciclo vimos a la colina San Joaquín tiene doscientos metros de altura y desde allí el cura del pueblo ir a los dos con paracaídas al vacío y entonces todos los habitantes del pueblo desde abajo lo estamos viendo caer la gente en tras con paracaídas y mientras tanto reflexionamos sobre lo lo absurdo

Voz 3 06:49 exacto ya que mientras ustedes ven los cerdos caer lentamente con paracaídas

Voz 7 06:56 si reflexionamos sobre el sinsentido de todo Jorge lo ridículo aquel lo en la vida porque aquí en brillos del puente tenemos una mentalidad que genera mucho estupor

Voz 5 07:10 de cardenal y yo os del puente se caracteriza por tener una población te desde tiempos inmemoriales que maneja muy bien con con el estupor no ver en perpetuo estado de estupefacción

Voz 3 07:21 lo que hacen querido amigo con los cerdos una vez que éstos han caído al vacío con su paracaídas

Voz 7 07:27 la los los volvemos a la colina de San Joaquín y el cura de nuevo o los los Lao salvo así os traemos aquí durante una semana

Voz 3 07:36 los lanzamientos de termina con el cura

Voz 7 07:39 también se lanza en paracaídas desnudo

Voz 6 07:42 sí llegar al fútbol lo buscaba aplaudimos

Voz 7 07:45 al cura y le hacemos comer el a el cerdo más gordos a los que han caído con la fuerza gravitatoria

Voz 8 07:51 no el indicio extradiciones Dios santo muy lindo muy lindo en Liga si a mí me quitaran estas tradiciones del cerró con paracaídas yo me pegaba un tiro en la boca lo que la digo eh

Voz 3 08:03 gracias Emilio contarnos dos que hacer este su pueblo ayudarnos a engrosar la lista de nuestros conocimientos sobre la Rikers tradiciones españolas ojalá que usted no muera nunca

Voz 7 08:13 dan también tenemos buena prostitutas aquí en Cardenal yo el puente

Voz 3 08:17 ah sí la lava de cardenal ello

Voz 5 08:20 desde el puente la la la meretriz cardenal Illa ese es es Meretz

Voz 9 08:25 la primera gracias querido amigo soy a nada las ediciones españolas bondadoso

Voz 3 08:39 así que pueblan nuestras aldeas hoy son las protagonistas de la magia de la radio la fuerza del transistor llegando a todos los rincones españoles para que no se escuche hora un pastor obra un pescador o era un hombre que maneja su tractor para que todos esos hombres y mujeres que hacen grande esta patria se llenen de gozo y regocijo han escuchar a sus compatriotas esa colocarnos que hacen eso siesta señor Requena sin cuál es la tradición más antigua de de nuestro país pues sin duda la tradición más antigua

Voz 5 09:14 que teníamos en nuestro país es si la los de los habitantes de México del barranco una pequeña pedanía en la provincia de Badajoz donde sus habitantes celebran la fiesta de su patrona de Santa Joaquina reuniéndose en un descampado para gritar desahogarse Shaq gritan como perros locos enfermos desgañita dándose durante once días y eso les sirve pues para liberar tensiones

Voz 3 09:42 cuánta sabiduría en esa bonita tradición

Voz 5 09:44 duda sin duda efectivamente después de gritar durante esos once días pues vuelven a sus quehaceres llevan pues de nuevo su subida anormal pero que les quiten lo bailado exactamente lo que se desahoga durante esas once días es una bendición que les ayuda a vivir pues un año más claro un año entero hasta las siguientes fiestas de Santa Joaquina

Voz 3 10:09 Paul Clone festividades fiestas patronales esa riqueza de un país vive una paz y aquí es bueno aquí conozcamos esas viajamos ahora con la magia del transistor hasta San Feliz

Voz 5 10:20 del Marine provincia de Lérida

Voz 3 10:23 la hombre Luisa buenas noches

Voz 6 10:25 ni buenas noches

Voz 3 10:28 acciones de San Feliz de Marinette querida amiga radioyentes

Voz 10 10:31 bien pues aquí hacemos una cosa muy bonita cada año por las fiestas de Santa María lo que hacemos es destruir nuestras casas

Voz 6 10:41 esa destrozan sus casas y si estamos abajo nuestras viviendas de Stefan

Voz 10 10:47 Bush con con martillos gordos de obrero con bolas de hierro pendular en grúas te lo dejamos nuestras casas y nos quedamos todo pueblo sin vivienda ya le digo coincidiendo con la festividad

Voz 3 11:02 después de realizar ese hermosísimo acto que hacen ustedes

Voz 10 11:07 pues una vez ya destrozadas nuestras casas ya viéndonos quedado sin hogar todos somos habitantes de empleo Marine lo que hacemos es reunirlos en el centro de la Paz

Voz 6 11:19 por tanto vaya celebramos que llamamos nosotros ceremonia de arrepentimiento

Voz 3 11:28 memoria del arrepentimiento

Voz 6 11:31 si nos damos de cabezazos con fuego diciendo por qué coño luego G

Voz 10 11:38 qué necesidad había de romper nuestras casas con lo que ahora nos va a costar construirlas de nuevo porque mira que digerir idiota va a romper tu propia casa

Voz 0579 11:47 exactamente y además cuando ustedes termina la ceremonia del arrepentimiento hacendado voló con una de las personas de allí no

Voz 10 11:54 sí sí estaba la tradición nuestra es que la persona cuyo arrepentimiento sea mayor que la persona que se ponga a llorar arrepentida diciendo porque abre la estupidez de romper mi casa hacia la persona que yo la persona que sí derrumbe de dolor esa persona es ridiculizada lírico ha hecho toda su familia con crueldad mucha crueldad mucho crueldad nos reímos de esa persona que llora y además de reírnos La Roja ambos por el campanario INE

Voz 3 12:30 pero qué hermosura de extradición de verdad una maravilla tienen ustedes una mala detenidos amigo Marie el ojalá no se pierdan nunca esas ojalá esas bonitas tradiciones

Voz 10 12:41 no se pierdan nunca mire yo entroncan con lo que decía de un oyente anterior yo pienso lo mismo algún día me quitan esa extradición de la ruptura de la casa es con el posterior arrepentimiento si algún día esas hijas desaparece yo me pego un tiro en un largo

Voz 6 12:59 yo lo tengo clarísimo pero como que hay Dios

Voz 3 13:04 un fuerte abrazo querida va de oyente como fuerte

Voz 6 13:08 bueno también aquí ensalzó Benton vale también tenemos muy muy pero que muy buena es prostitutas

Voz 5 13:14 es la meretriz de Sant Felip del mar en Street de primera eh

Voz 6 13:18 buenísima es buenísimo a la ciudad querida amiga oyente un fuerte abrazo adiós buenas noches

Voz 3 13:25 las noches amiga la radio las tradiciones nuestra España siempre rica y sorprendente esta noche siendo la protagonista estamos recorriendo los caminos de una tierra la radio como si fuera un instrumento de labranza va arañando los senderos de las ondas hasta entrar en todos los hogares la magia de este medio de comunicación se demuestra esta noche en todo su esplendor señor Requena cuál diría usted que es la tradición más simpática de España se que es difícil porque dice todas son sin duda simpáticas pero cuál diría usted que es la que se llevan a Palma la simpatía

Voz 5 14:05 mocos como usted dice casi todas o todas las dudas las fiestas tradicionales española son muy simpáticos pero yo todas las tuviera que elegir una sin duda como tradición simpática simpática me quedaría con la de Andújar de los mellizos son en la provincia de Cáceres a allí en Andújar los mellizos cada año por fiestas patronales las mujeres del pueblo se colocan en en la Plaza Mayor ajá hice quedan serias

Voz 3 14:30 crías y serias muy serias calladas

Voz 5 14:33 es muy calladas con expresión de día ofendidas de muy ofendida a y entonces los muchachos los hombres del pueblo van allí les preguntan a las mujeres que os pasa que que que que es que os está pasando Pocket tenencia esa expresión tan seria tan sombría y entonces ellas dicen tú sabrás

Voz 3 14:52 eh tú sabrás cómo dejando a entender

Voz 5 14:55 que es culpa de ellos no para hacerles sentir culpables claro si esto se prolonga durante tres semanas que son las la la lo que duren las fiestas patronales a los hombres se vuelven locos no entendiendo que que ha pasado que han hecho no

Voz 3 15:09 a los hombres de Indonesia bonita localidad de la provincia de Cáceres pierden la cabeza

Voz 5 15:15 sí sí sí se vuelven locos porque yo creo que he hecho que he hecho que he hecho que chulo e ellas se callan y bueno esto

Voz 3 15:21 es una de las tradiciones más simpáticas que tenemos

Voz 5 15:24 termos en nuestra apátridas de las muchas muchísimas tradiciones que tener

Voz 9 15:28 la radio España los caminos os pueblos nos llama con tal de Aubry ño de esos sin la provincia de Pontevedra buenos días amigo cuéntenos bonita extradiciones dio brillo de esos amigo

Voz 11 15:42 pues aquí en en en obra niños de sol Lococo que hacemos cada cada año por la fiesta patronal si es reproducir erró el momento exacto de de la Concepción la teoría especial de la relatividad te mil novecientos sí

Voz 8 16:02 cuéntenos eso que parece hermoso amigo cada cada año si por sorteo un una Petit

Voz 11 16:09 ante de los sobrinos de esos adquiero papeleo de ahí ya entonces no lo ponemos en una oficina de patentes como como como la Oficina de Patentes Einstein

Voz 8 16:23 en la que tuvo la idea de la relató

Voz 3 16:25 la vida de especial

Voz 8 16:28 allí

Voz 11 16:29 que él tiene que por por su cuenta

Voz 3 16:32 por su cuenta llegar a la misma conclusión

Voz 11 16:34 para que llegó a volver a irse y no te la teoría de la relatividad

Voz 9 16:39 no sé si le hemos entendido querido amigo de esos si cada año una persona sorteado al azar un nombre un hombre tiene que hacerse pasar por Albert Einstein le colocan en un despacho en una oficina tal cual Albert Einstein estuvo

Voz 5 16:53 esa persona del pueblo tiene que llegar por sí

Voz 9 16:56 cuenta por su cuenta por su cuenta eso cuenta a la misma conclusión a la que llegó el gran genio de la física del siglo veinte

Voz 11 17:04 no lo consigue o lo que fuere pues no no llega o las conclusiones relativistas de Albert Einstein lo que sí se sabe pero una paliza

Voz 8 17:14 yo he ido adiós hasta dejarlo muerto

Voz 3 17:18 Ashura hermosura extradición

Voz 5 17:21 sí es es una maravilla Aubry ño de Sos en la provincia de Pontevedra tiene un alto índice de de interés por la física teórica y lo que no perdona un habitante de Mourinho de esos es que otro habitante del pueblo no sea capaz de concebir por por su cuenta por cuenta propia es la relatividad especial de de mil novecientos

Voz 9 17:41 claro la sangre exactamente la y eso no no no no lo tolera no

Voz 11 17:47 no toleramos y nosotros pues aquí sí sí a la mínima que vemos que que acude a la mínima que vaya más que aúne de Bach ecuaciones relativiza es es es es incorrectas pues con asadas con martillos con con cualquier tipo de instrumento de de arado pues vamos ir agregó

Voz 9 18:05 venga ya digo pues suele destrozar famosos

Voz 11 18:07 rastro usamos la cara

Voz 3 18:10 Ashura hubiera queremos Segura se ojalá todos españoles tuvieran ese coraje de lo tienen lo tienen coraje de de esos

Voz 5 18:17 en todos español siendo duda lo tiene

Voz 3 18:20 sí he querido amigo Gonzalo gracias por su llamada un fuerte abrazo adiós adiós adiós

Voz 12 18:28 eh señor Requena no ha hablado usted

Voz 3 18:32 si la más simpática de España

Voz 0579 18:34 ya desde el punto de vista si gol sería ahora Le pregunto la tradición con más enjundia desde el punto de vista también pues sin duda la tradición española desde mi punto de vista con más enjundia es la que surge Debra en Rodrigo de año en en Aragón allí cada año un pueblo gran para celebrar la recogida del tomate si los hombres del pueblo se arrancan de de su cerebro el lóbulo frontal si saca en el lóbulo frontal del Shas arrancan el lóbulo frontal se lo harán Cannes el cerebro el lóbulo frontal a están una semana recogiendo tomates sin sin sin el lóbulo frontal que luego al acabar la recogida de del tomate pues unos expertos artesanos cirujanos de larga tradición en Rodrigo de Cala maño vuelven a colocar el lóbulo frontal a los hombres pero por otra vez la esos hombres se lo colocan españoles que durante durante una semana en recogido el tomate sin el lóbulo frontal sin Lowe queremos súbitas que me cansaré nunca de es de elogiar esas tradiciones españolas algo que sí cuanto tendrían que aprenden en el extranjero hereda de madre mía en estas costumbres querido amigo Ricky tendría que aprender mucho en el extranjero tendrían que pasase una temporada por aquí por España Isaac tomando nota de todo lo que hacemos porque velas la Armando ingenio aunado contradicción a uno con belleza a una o con amor a la patria la palabra es abonado el extranjero tiene mucho que aprender España

Voz 3 20:07 he maravillosas música músicas que maravillosas músicas en español que nos emociona escuchando esto no es español exactamente encima Espanyol comunicación entusiasmo y amor a la tierra de compromiso con una sociedad estos son los elementos indispensables para hacer una buena radio la qué hacemos aquí sin buena semana en los micrófonos de la Cadena Ser nos llama Fernando desde Coslada ciegos buenas noches Fernando

Voz 9 20:38 está disfrutando querido a mí

Voz 3 20:39 digo de este recorrido por las tradiciones españolas que estamos llevando a cabo y la rabia

Voz 9 20:46 de eso se trata perdón pero no se trata de provocar gozo y regocijo

Voz 3 20:53 en el Espanyol Radio oyente cuéntanos amigo cuáles son las tradiciones de lado de pasillos querido querido Fernanda

Voz 13 21:01 claro que con la ciego lo que hacemos coincidiendo con la festividad de la Virgen de los Dolores escoger a la gallina del pueblo si la sacamos del Corral que las ponemos en en la pocilga de los

Voz 3 21:19 las gallinas fuera del con rabia pocilga

Voz 13 21:21 la las gallinas las sacamos recordaba en la ponemos en la pocilga y entonces sacamos a los cerdos de la pocilga si lo ponemos en corral posea las cambiamos el hábitat durante la festividad de la Virgen

Voz 3 21:37 cambian el hábitat vistos animalitos las gallinas a la pocilga claro los cerdos al corral por qué porque hacen insto querido amigo radio oye

Voz 13 21:45 pues lo hacemos para que lo animales cargan de zona

Voz 8 21:51 muy bien muy bien

Voz 13 21:52 porque salgan de Luzón con Paul

Voz 3 21:55 muy bien hubiera

Voz 13 21:58 dejen la piel de otro es sobre todo porque aquí leemos mucho libro de autoayuda

Voz 3 22:07 sí

Voz 13 22:10 que salga lo hablen mal

Voz 3 22:13 claro claro que si consiguen su objetivo verdad querido amigo horda de hoy en TIC y los animales ha querido amigo y si lo consiguen es que en en con la voz de pasión

Voz 0579 22:25 sí

Voz 5 22:26 eh hay una riquísima tradición de de lectura de libros de autoayuda verdad corríjame si estoy equivocado querido amigo radioyentes

Voz 13 22:35 voy a leyendo la obsesión de

Voz 5 22:38 José Javier de la zona de Compostela All Rato están claro salir de la zona claro lo amplían muy sabiamente porque la tradición es muy sabia claro lo amplían a los animales como queda el cerdo de cómo queda la gallina después de de esta temporada coincidiendo con la fiesta de la de la festividad de la Virgen de los Dolores cómo cómo acaban los cerdos que llega llena de pueda haber cómo ha cambiado su zona de comprobó acabado

Voz 13 23:00 por qué no nos preocupa eso nos da igual

Voz 8 23:04 pero lo que vemos

Voz 13 23:06 a ponerlo a la zona

Voz 8 23:09 es cosa de animal la cabeza voy cosa que hay una pregunta que eso lo tienen que hacer experto cara nosotros nuestro claro que sí

Voz 3 23:22 claro que si usted nunca se imita nos ha ido amigo gracias por habernos contado las ricas tradiciones su de su aldea

Voz 9 23:33 un fuerte abrazo a yo puedo saludar adelante y salud

Voz 13 23:38 dudo a a la Metro Goldwyn Mayer

Voz 9 23:42 a la Metro Goldwyn Mayer

Voz 13 23:45 Metro Goldwyn Mayer tanto a la gente que está en la dirección de la Metro pues bien cómoda la cómodo exempleado de administración

Voz 8 23:56 Nos sumamos venía de limpieza

Voz 13 24:01 vi a todo el gordo verle la cara en la feria es ilusión saludar a Metro Goldwyn Mayer

Voz 3 24:09 nosotros también me parece que va a tener

Voz 13 24:11 a un poco descuidada desde la clase no es cree que cada vez que una crítica todo esto es una crítica constructiva

Voz 3 24:20 a Luis ahí queda eso sí saludó a nuestros amigos de la Metro Goldwyn Mayer y es cierto que vosotros a veces en la Cadena Ser por fin el trajín del trabajo no olvidamos sí de estos amigos de la Aemet valga su saludo para compensar este olvido y pedimos perdón de Khyber de estos micrófonos a los amigos de la meter en ropa Building gracias querido también

Voz 1 24:43 el fuerte abrazo adiós adiós España los suspiros

Voz 3 25:04 las bonitas tradiciones señor Requena dígame en os conocido tradiciones maravillosas esta noche como la de Pelayo de lo visto en la provincia de Soria de sodio si se reunen cada cada año no tu mujer era el pueblo para volver loco al alcalde y a su familia mirándole a los ojos exacto esa mirada inquietante de los amigos de Pelayo del obispo y también hemos conocido la tradición de cardenal ellos del puente en la provincia de Ávila exactamente en la que se lanza a nacer dos para caer en paracaídas a apreciar el sinsentido de todo así el bajón Barranco en la provincia de Badajoz donde precioso puedan mujeres y dos hombres gritan para desahogarse está desgañitaba para quitarse la ascensión hay tensiones coincidiendo con la festividad de la patrona de Santa Joaquina si hemos ido también gracias a la magia de la rabia hasta San Felipe el Marine dónde destrozan cada año coincidiendo con las fiestas de Santamaría sus casas los habitantes Salies Weiss hacen la ceremonia del arrepentimiento diciendo por qué habré destrozado mi casa Muriño Besòs gran pueblo en la provincia de Pontevedra donde se obliga a un ser humano a un hombre sorteado al azar a llegar a las mismas conclusiones a las que llegado el genial físico Albert Einstein Andújar de dos también hemos hecho una parada radiofónica se en la provincia de Cáceres donde esas mujeres se reúnen en la plaza y se callan están callada sin decir nada a los hombres les preguntan qué os pasa allí ellas dicen tú sabrás usa ahora para que se sientan culpables hemos terminado en todos lados dos donde los cerdos y las gallinas cambian su zona de Com por de la zona de camino podemos olvidar nuestro recuerdo a la Metro Goldwyn Mayer

Voz 5 26:56 Goldwyn Mayer esa gran olvidada de la Cadena SER de verdad que a veces los oyentes te dan lecciones eh no obstante incluyente te dice exactamente lo aquello en lo que no pensamos aquí

Voz 3 27:08 yo creo que por el trajín podré por el directo chófer los nervios del directo el exceso de trabajo nos pasa sino cae gracias señor Requena vuelve a cuando éste quiera gracias a este su programa esta su casa a estas su cadenas

Voz 5 27:21 gracias

Voz 3 27:24 vosotros queridos amigos volveremos el viernes que viene ya me imagino que Ana Ortega totalmente recuperado en otra singladura radiofónica ahora de otro programa en el que la magia del arrabio se presente con un fuerte abrazo a todos viva España