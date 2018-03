Play Segunda: el resurgir del Zaragoza (01/03/2018)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera

Voz 1643 00:26 Play Segunda Play Segunda hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento cuarenta y tres de Play Segunda ir bienvenidos a la jornada veintinueve de la Liga un dos tres una jornada que suma un poco posible candidato más al ascenso ya lo avisamos el jueves pasado el Real Zaragoza tras ganar al Real dos se coloca a cuatro puntos del play off y los maños son el mejor equipo de la segunda vuelta con dieciséis puntos sumados de veintiún posibles ganó al Tenerife perdió en Granada ganó al Córdoba empató en Alcorcón ya ganado al Lugo Nàstic y Oviedo la clave de esta buena racha ya lo hemos dicho muchas veces ha sido la paciencia los maños esta vez sí han querido hacer un proyecto un director deportivo Lolo Alan Teri un entrenador Nacho González una plantilla construida por ambos tiempo les han dado sobre todo tiempo para trabajar algo muy poco habitual ya en el fútbol y el trabajo ya sabéis que suele dar rendimiento Nacho González lleva una temporada al revés que la del Reus de la Liga pasada allí empezó muy bien consigo la salvación pronto pero no llegó a más y es que la segunda es una carrera de fondo y muchos se quedan por el camino este año el equipo de González va de menos a más llega marzo donde hay que estar a tiro de lo importante engrasado y funcionando con Borja Iglesias con doce goles en veintiocho partidos en un once fijo que empiezas a ver si ya de memoria toda la Romareda el Real Zaragoza lo tiene todo para al menos jugar play off luego seguirá no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis a a segunda con un equipo de Primera congela Hernández a los mandos arranca a Play Segunda el director de Play Segunda Alejandro Rodríguez muy buenas

Voz 0308 02:06 catalogarme gripe y yo te saludamos

Voz 1643 02:08 a Jaime Fernández en gripe es muy buena

Voz 0509 02:11 tal Óscar Mi no gripe yo te saludamos

Voz 1643 02:13 superado esta semana la gripe de la relación Le hemos echado a tiempo y no nos ha contagiado a ninguno José Antonio Duro no José Antonio Duro Beloki no no la gripe duras sino la duro José Antonio Duro lo que queda de él la voz y ya que vamos por eso hasta esta semana avisamos duro no va a estar en Segunda duro un abrazo en tu casa que sabemos que no vas a escuchar y que es lo que va a escuchar duro del resto oyentes de Play Segunda vuelvo a escuchar cómo no

Voz 0308 02:36 en el ascenso en ella vamos a analizar el Almería tras las dos derrotas consecutivas del líder además destaca en el Real Valladolid Rayo con la vuelta de Raúl de Tomás a Pucela del Osasuna Cádiz día de candidato al ascenso que están bloqueando

Voz 0509 02:47 para nuestra entrevistas los vamos a ir a Zaragoza donde nos espera en La Romareda al ex centrocampista del mejor equipo de la segunda vuelta los de Nacho González ya tiene mejores números que sus vecinos

Voz 0308 02:57 Huesca y ahora miran el Pío además no pasaremos pues Granada porque los de Oltra hecho pleno en febrero con cuatro victorias en cuatro partidos y pero Albacete un equipo al que resultó Enrique Martín Monreal y su técnico bromea con la amenazarán los arriba además conoceremos el método Etxeberria que está dando tan buenos resultados gente no

Voz 0509 03:13 y terminaremos con las noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de semana y cerraremos el programa recordando Enrique Castro Quini pero antes de todo eso

Voz 0308 03:20 vamos a repasar como en la jornada número veintinueve para el dos tres una jornada arranca el viernes nueve de la noche Real Oviedo Barça sabe ya para el sábado trasladar cuatro de la tarde perdón el derbi del Moncayo entre Numancia Zaragoza a las diez de la tarde dos partidos cultural Reus Osasuna Cádiz de las ocho de la tarde del sábado el Lugo Granada para el medio día domingo Cúa el domingo cuatro de marzo a las doce de la mañana se juega el Lorca Albacete a las cuatro de la tarde Nàstic Tenerife a las diez de la tarde tres partidos Valladolid Rayo Sevilla Atlético Sporting y Alcorcón Córdoba cerrará la jornada el líder que recibe en el Alcoraz al Almería Huesca Almería

Voz 0509 03:58 una jornada número veintinueve que arranca con el Huesca como líder con cincuenta y cinco puntos segundo el Rayo compartimos puestos de ascenso directo el play off para Granada con cuarenta y nueve Cádiz con cuarenta y ocho Oviedo con cuarenta y cinco y Numancia con cuarenta y cuatro por abajo colista el Sevilla Atlético con dieciséis en descenso Lorca con dieciocho Córdoba con veintidós y Cultural Leonesa con veintinueve

Voz 1643 04:17 ya que perdonara alejada los salarios porque claro de Tenerife para eh de todos los partidos son en hora canaria Hay un poquito y con la casualidad mira así a la jornada veintinueve en la Liga en una jornada que vamos a analizar verles ya en Play Segunda seguida Play Segunda en Twitter y en Facebook la llamada la está haciendo El Rayo Vallecano la llamada a ser líder la Segunda División y es que tumbó al Huesca en Vallecas todo por tres cero ante un Huesca que suma la segunda derrota consecutiva y que ve cómo disminuye una ventaja que llegó a ser de once puntos al segundo el Rayo que suma su séptimo partido seguido sin perder y que se pone ahora a cinco puntos del Huesca con el gol habrá ganado al equipo de Rubi al Rayo no hay que le pare ya Granada tampoco los de Oltra ganaron en Los Cármenes al Alcorcón por dos cero con doblete de Adrián Ramos en dos minutos suman cuatro victorias consecutivas y se colocan terceros a un punto del Rayo que es el que marca ahora mismo el ascenso directo el que sí ha frenado es el Cádiz que sólo ha sumado uno de los últimos seis puntos en juego esta vez empate sin goles en el Carranza ante el Lorca mientras que los murcianos no han encajado goles por segundo partido consecutivo mejora en Lorca pero sobre todo lo que mejoras sin ninguna duda es el Real Zaragoza que se presenta ahora como candidato para los play off es el mejor equipo de dos mil dieciocho con dieciséis puntos sobre veintiuno posibles ITA su victoria ante el Real Oviedo dos uno se ponen a cuatro puntos de la sexta plaza el sexto que es el Numancia los sorianos han perdido en al ACT uno cero vuelven a ganar después de tres semanas el Sporting de Rubén Baraja es el mejor equipo en casa de la Liga un dos trece en este dos mil dieciocho ganó a Osasuna lo hizo por dos a cero y sumó su sexta victoria consecutiva en el Molinón se ponen a un punto del play off por abajo ha comenzado el milagro del Córdoba con todo ante el Real Valladolid lo hizo ganando dos a uno victoria importante de la Unión Deportiva Almería ante la Cultural por dos a uno la segunda consecutiva de los de Lucas Alcaraz que abren un hueco ahora mismo de siete puntos con la zona de descenso empate en el derbi catalán en el Miniestadi entre Barça B Nástic empata uno entre dos rivales directos también duelo directo la victoria del Reus ante el Sevilla Atlético por uno cero y luego Lula se jugó el partido aplazado en tres el Tenerife y el Lugo partido aplazado el domingo por culpa de las lluvias caídas en la isla al hilo ganó el Tenerife por tres goles a uno así que esta semana Alejandro Rodríguez está mucho más contento que la pasada cuando el Tenerife se llevó un puntito en Alcorcón y así llegamos a la jornada veintiocho de la Liga en dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda Jack yo suelo añadir lo de con nuestro técnico de cabecera pues no esta semana segunda se vuelve a quedar sin técnico de cabecera por segunda vez esta temporada ya sabéis que estar en Segunda y será entrenador da suerte y acabas encontrando equipo le pasó a Baraja que está entró en el Sporting está un puntito de play off le ha pasado a Alberto Toril Se va a China no voy a decir el equipo porque creo que eso tiene que hacerlo primero el propio entrenador y que nos anuncie en qué equipo va a entrenar en una Superliga china que arranca mañana mismo por eso está ya en China y hoy no puede estar ni siquiera para despedirse en Play Segunda qué hacemos cuando no falta un entrenador pues lo que hace los equipos segundas poner a un técnico interino y nosotros en Play Segunda también tenemos al mejor técnico interino que se puede tener en la Liga dos tres compañera de Movistar Plus Sergio Sánchez muy buenas

Voz 1881 07:50 hola qué tal muy buenas aquí está el interino dispuesto

Voz 1643 07:52 mantiene que lleve el recambio que tenemos de primer nivel como el habitual eh

Voz 1881 07:57 mientas mientras aquí estamos claro bueno me oye

Voz 1643 08:00 como siempre al equipo tres caer llevarnos a Alex a Paco de mide segundo tercer hoy preparador físico técnico completo caro hay que ganar pasta hay que repartirla

Voz 1881 08:09 bueno no nosotros queremos tanto Play Segunda que no sé si nos iríamos a achica habría que pensárselo no

Voz 1643 08:14 vamos a pedir es que nos den mucha pasta en Play Segunda es como si nos la repartimos entre nosotros bueno preparado para este día hoy te toca hacer de Alberto Toril

Voz 4 08:22 cuchillo de remontado entonces bueno con los dos tengo buenas la relación in incluso amistad que bueno pues vamos a ver si podemos estar a su nivel aunque ya digo que que no es nada fácil antes de que comencemos a repasar la jornada mandar un abrazo a toda la familia del Sporting y a la familia en particular de Quini después de lo de lo que ha sucedido que ha sido bueno pues un choque tremendo para los que estamos tan conoció ha tenido la suerte de tener más o menos contacto con él no digo que estuviera amistad porque no es así pero sí que la había conocido pero sí a un tipo sensacional fantástico es una de las grandes pérdidas de nuestro fútbol así que un abrazo enorme para toda la familia el Sporting para jugando ya en particular sus amigos o conocidos que seguro que lo están pasando muy mal

Voz 1643 09:04 claro que sí un abrazo para toda Asturias en unos días que lo están pasando muy mal todos los que estamos en Segunda División hemos conocido aquí ni en la zona mixta de los campos de España porque no sólo con ver a delegados sino también ahora últimamente era una habitual viajando con el Sporting y siempre con una sonrisa con un trato amable y una gran persona siempre dicen que de cuando una persona fallece en Pekín es va bien envidia

Voz 4 09:26 sin eso es es que se hablaba cuando estaba en vida igual que cuando fallecido no porque a veces suele pasar eso sí que no cuando el homenaje que llegan no no Quini era reconocido por todas partes yo que soy como sabéis bien de Albacete bueno era un personaje tremendamente querido incluso aquí tenían buen amigo que fue delegado del Albacete Pedro Martínez Bravo siempre había estado también estuvo enfermo también lo pasó bueno falleciendo y siempre he estado a su lado

Voz 1643 09:51 sí es alguien entrañable la verdad es que sí

Voz 4 09:54 llegamos llevamos vinos

Voz 1643 09:56 bueno pues en esta Sasser tan primera Sara Córdova aquí en todos los campos de España la jornada tres semanas se va a hacer este fin de semana seguro en la Liga un dos tres y sobre todo cómo no en el partido del Sporting de Gijón el líder el Huesca recibe al Almería el segundo el Rayo visita Valladolid dos partidos complicar porque el Almería viene alejándose debajo en el Valladolid el técnico está en la cuerda floja así quedó partido bonito

Voz 4 10:22 sí dos partidos muy bonitos dos partidos difíciles y yo tengo mucha expectación por ver el partido del Huesca no la vuelta del Huesca al Alcoraz porque bueno está hablando de la crisis de Huesca para mí esta crisis no se puede decir que exista hay que decir como ha perdido el Huesca no tenía once puntos de colchón

Voz 1643 10:38 había como en el punto de la tirarlo hormiga

Voz 4 10:41 para luego recoger podría pasar esto no

Voz 1881 10:43 claro la derrota pero ha llegado frente al Real

Voz 4 10:46 con diez durante gran parte del partido llegando empatar el encuentro a dos teniendo opciones de ganarlo perdiendo en los últimos instantes hay bueno en el partido frente al Rayo Vallecano sí es cierto que hubo un repaso pero les faltaba en el Kutxa Ávila Pulido que ver sido fundamental a tras la prueba de fuegos frente al Almería en el Alcoraz lleva más de un año sin perder en su propio estadio y además el partido se va a disputar el domingo a las ocho el último encuentro después de jugar todos los demás viendo cómo se pueden aproximar va a ser un partido en el que se va me dieron realmente la fortaleza moral que tiene el equipo de rugby hosting sí tiene esa fuerza para tirar para adelante o realmente le han hecho mucho daño a estos derrotas yo te digo una cosa las derrotas frente al Valladolid frente al Rayo podrían

Voz 1643 11:30 las cuentas del grupo

Voz 4 11:31 aunque lógicamente el quisiera puntuar podían entre las cuentas lo que no entraría sería dejarse puntos frente al Almería que bueno como tú dices vienen pues son los últimos cuatro partidos tres victorias pero también hay que decir que ha ganado cultural el Sevilla Atlético ya Lorca perdió con Osasuna en casa con uno de los rivales de la zona que debe estar en la zona alta de arriba aunque lo Navarro Salas lo pasamos un poco mal entonces para mí es una prueba de fuego en el Huesca en este partido y si consigue salvar el choque yo creo que de nuevo vamos a tener en cuenta otra vez

Voz 1643 12:00 en el otro partido en el Valladolid rayó

Voz 4 12:03 ha saldado la posible sustituir incluso el usted es dar de si va a llegar o no Joaquín Caparrós será el nombre que sonaba como fuerza al final ha sido confirmado Luis César iba a jugar frente a un Rayo que están a dinámica muy positiva al que está al alza que tiene muchos goles que nunca hacen goles que eso es algo muy bueno frente a un Valladolid que hace muchísimos goles pero también encaja muchos se ha metido cuarenta y nueve eran muchos ponen ves vamos a ver despiece el Valladolid que va recuperadas Jaime Mata que fundamental con tu veintitrés goles esta temporada iba a ser un intercambio de golpes precioso en principio ya sabes que cuando hay mucha expectación luego los partidos suelen quedan algo más mermados pero en principio es un intercambio de golpes al Valladolid al que sólo le vale ganar partidos así una racha en la que padecieron Sevilla de Tenerife Barça B que

Voz 1881 12:48 pues bien cerrar la puerta ya que el IVA a

Voz 4 12:50 ha servido hacer menos goles para ser más olvido atrás gana partidos pero yo creo que la cabra tira al monte con el Valladolid un equipo que te tiene que ganar en intercambio de golpes y el Rayo en eso se presta pero es que en Radio también vienen intercambio de golpes algo como o sea no es un equipo que tiene mucho nivel ser un partido muy bonito

Voz 1643 13:09 Raúl de Tomás que vuelve a Valladolid a jugar contra el Pucela en Zorrilla hija me mata duelo de goleadores quedamos a ver este fin de semana por abajo lo decías ya el Almería ganado la a ganar a rivales directos se aleja el descenso ganó el Córdoba remontó precisamente al Valladolid y hablamos la semana pasada si a haber milagros si se podía bueno conseguido tres puntos el equipo de Sandoval a tiempo tiene veremos qué pasa

Voz 4 13:32 si a ver si hay una proeza yo en el ya del lo comentaba en la última jornada bueno me decían tú crees que se puede salvar lo que se puede salvar mientras que haya puntos hay esperanza pero sería una probeta ahora mismo está a once puntos del Nàstic de Tarragona el Córdoba es cierto que la mentalidad conculcado Sandoval incluso cuando las cosas no han comenzado del todo bien pero consiguió ya la remontada frente al Real de ahí que en el último partido tiene la mentalidad es un partido Un partido un partido es metiendo presión clave ganarle al Alcorcón ganador de un equipo que pueden ser rival directo convertirle en rival directo sino las ganas se te escapa uno de los que pueden ser rivales directos y de ganas de pueden meter sobretodo en la que empiece a tener nervios que empiezan a surgir gradas Ike pueda ver que el Córdoba es otro de los equipos que te pueden alcanzar vamos a ver sí que es capaz a mí la reacción frente al Valladolid y me gustó mucho pero quiero decir que en ese partido sillas notas Michael penalti se acabó prácticamente se acabó el partido y acabó con las esperanzas Se acabaron las esperanzas de acuerdo tienen que eso es muy bien de cada día cada día cada día superarse lo tiene muy difícil pero bueno cuenta con Sergi Guardiola ha metido quince goles y que está siendo una de las grandes revelaciones de la Segunda división va a ser un partido con mucho juego pero es que además Oscar por la zona de abajo hay otros partidos que son muy importantes el de la Cultural frente al Reus la Cultural lo está pasando muy mal desde el punto de los últimos cuatro partidos cuatro derrotas las Kimi dio un equipo muy poquitos goles que también hace pocos pero que lo rentabiliza muy bien es que hay muchos partidos quemándose muy importantes en todo lo que llevamos en esta jornada veintinueve ya sabes que nos estamos entrando en el último tercio de competición irse van a definir muchas cosas de cara sobre estos días y los equipos de abajo tienen opciones de salvarse si alguno de ellos tiene opciones de salvarse sobre todo al Córdoba porque los demás los que sería atléticos de muy difícil Cultural Leonesa estará metido en la pomada de lleno pues necesita reaccionar ya

Voz 1643 15:26 aquí no preguntado por qué partido te quedas a qué partido va a saber bueno si en el fondo seria que qué qué partido saber cuál es el que da ese plus este fin de semana pero pero

Voz 4 15:34 podría haber seguro

Voz 1881 15:36 porque si no me pueden echar el Osasuna Cadí una

Voz 1643 15:42 el partido ante Osasuna Cadí sábado

Voz 4 15:44 se hizo un partidazo pues un partido en el que se ha hablado decía los convenios que ve en torno a Luis César parecido entornos Mengual no con tanta fuerza pero parecidos en torno a Diego Martínez ganador de Osasuna que decir bueno que es un equipo que está dando es una sensación extraña esta temporada porque fíjate que ha homicida

Voz 1881 16:04 dio es el segundo mejor por detrás del Nàstic

Voz 4 16:06 pero es que en El Sadar creo un temible donde todos los equipos antes iban a jugar iban asustados ha ganado sólo cinco partidos de catorce no entonces por ahí pasa cambiar la dinámica de conseguir ganar en El Sadar y que los hombres de arriba a muchos jugadores con mucho nombre con mucho potencial

Voz 5 16:23 Migue Xisco Quique David insiste

Voz 4 16:25 con seis goles vernos que Kiko honradez llevados frente a un Cádiz que también tienen lo tú de sensaciones de que los últimos partidos ha perdido la esencia lo dice Álvaro Cervera nosotros somos de robar y correr es robar y correr intensidad parece que eso le está apretando en los últimos encuentros sobretodo Se habla mucho de la falta de gol echar mucho mucho mucho de menos Alfredo Ortuño de la temporada vamos a ver porque Osasuna tiene que ir a por el partido pero Silva encabeza al hay eso se puede decir de va a interesar porque es un el equipo que jugando a la contra es como se siente a gusto y veremos cómo plantear el partido digo Martínez porque tienes que Sadar que va por el encuentro porque además en tanto para el equipo como para él personalmente lo necesita pero el Cádiz precisamente esa ansiedad lanzarse hacia arriba sin mucho orden puede ser ideal para conseguir llevarse los tres puntos sí que es un partido que hay muchas cosas por decidir y además estamos viendo cómo no la situación de estos una de Cádiz que pintaban muy bien hace unas cuantas jornadas ahora mismo parece que están sembrando unas cuantas dudas

Voz 1643 17:28 entonces Osasuna Cádiz Valladolid Rayo y Huesca Almería tres patios de vamos a conocer a un poquito más las novedades que muchas gracias y hasta la próxima semana

Voz 1881 17:37 venga a vosotros aquí si el interino eh no me renovaron yo disponible siempre

Voz 1643 17:41 nada si no encontramos a veces no te preocupes que puestos tuyo

Voz 1881 17:44 oye tú tampoco gusta es plato una alguna cosa que una cosa es que yo me quedo como interinos que sigan jugando me la cada día no

Voz 1643 17:51 lo bueno es que no y no siempre puedo volver al filial en este caso al consultorio no porque los equipos que luego no te dejan volver

Voz 6 17:56 muchas gracias Sergio a vosotros habla no vamos a

Voz 1643 18:00 a conocer la última hora de los partidos más interesantes de el fin de semana empezando por el líder que juega el domingo a las ocho de la tarde recibe a un Almería que está creciendo y que se ha alejado del descenso en las últimas semanas Huesca Luisa Badía al muy buenas

Voz 0700 18:14 qué tal Oscar buenas tardes un líder que ha pasado de cinco

Voz 1643 18:17 Victorias seguidas a dos derrota consecutiva se preocupa

Voz 0700 18:21 tranquilidad y a ver yo creo que como decía Sergio habrá que estar muy pendientes de lo que pase este domingo en el Alcoraz para ver si lo ha sido por todo lo que pensamos que ha podido suceder es decir primero porque eran dos grandes equipos Valladolid Rayo en sus estadios y segundo porque el Huesca por ejemplo el otro día en Vallecas del once ideal que le gusta Rubi hoy le faltaban seis futbolistas es ciertos Cargune la faltan hace un tiempo como Vadillo como escucho o como a capo pero en las últimas semanas se unía así se unían las sanciones de Pulido y el Ávila y claro eso para el Huesca yo creo que es demasiado no tanta ausencia más ser un equipo que es verdad que tiene un buen conjunto pero no una plantilla ya tan amplia o tan tan rica de de jugadores que puedan salir luego Alcampo hoy que no se note como puede pasar en otros equipos de mayor envergadura es decir esa es la duda que todos tenemos hito estamos esperando a ver qué es lo que pasa con el Almería que es cierto que llega pues respirando un poquito en la clasificación con esas últimas victorias que ha conseguido pero claro el Huesca en casa hasta ahora en mostrado muy muy seguro y esperemos que lo siga siendo por el bien de los de Rubi porque es verdad que si esa distancia sigue bajando pues hombre pueden entrar los nervios y la presión añadida a lo que es ser líder el perder algún apostar una posición de privilegio

Voz 1643 19:35 como decía Sergio es el último partido de la jornada es decir el Huesca va a saberse ganando el Rayo se ha ganado a Granada iba a saber si tiene la presión de sus rivales en el cogote le muchas gracias y nos cuentan partido en Carrusel el próximo domingo

Voz 0700 19:46 muy bien el saludo antes el domingo a las

Voz 1643 19:49 seis de la tarde juegan segundo ese juegan Zorrilla ese Real Valladolid Rayo Vallecano en Pucela hasta José Luis rojillo la y muy buenas

Voz 6 19:56 hola qué tal muy buenas tardes Toni López muy buenas hola Óscar

Voz 1881 19:59 qué tal muy buenas tiene que hacer una petición pero

Voz 1643 20:02 no te crees a Valladolid no vas viajaré

Voz 6 20:07 que se quede

Voz 1643 20:08 he ido ahora así rojiblanca T hablar de Valladolid que perdió con el Córdoba que sigue recibiendo goles que falla fuera de casa y que así lo tiene muy complicado

Voz 1070 20:19 lo actuaríamos con los brazos abiertos si no hay ningún problema eso sí con mucha lluvia eh porque como en el resto del país pues aquí está lloviendo con ganas estos días incluso hemos visto hasta hasta la nieve no te digo más eso también ha marcado alguno de los entrenamientos del Real Valladolid que como dices recibe al Rayo Vallecano después de haber perdido en Córdoba dado de nuevo pues todas las miserias toda la toda la mala leche

Voz 7 20:42 soy toda la decepción posible

Voz 1070 20:45 en Valladolid no que venía de ganar al líder al al Huesca y de repente perdió con uno de los equipos con Tomic a Benito mi respeto hacia el corro que más difícil lo va a tener para para mantener la categoría no no es ya tanto la derrota sino la manera de perder una vez más

Voz 1047 21:00 ya son demasiadas no son decepción tras decepción

Voz 1070 21:02 que ha mantenido al técnico Luis César Sampedro en la cuerda floja hasta el miércoles mismo no cuando fue confirmado por el propio director deportivo que iba a seguir adelante nombres como los de Caparrós José Luís Martí han sonado con insistencia en estos días pero finalmente de Luis César Sampedro pues mantiene la posición pero a nadie se le oculta que el partido ante el Rayo Vallecano es un auténtico ultimátum ya no va más si no consigue una victoria algo que está haciendo en los últimos cinco partidos ha ganado de manera consecutiva al Valladolid bueno pues si no consigue una victoria ante el Rayo supuesto va a correr muchísimo peligro la mejor noticia aparte de esa continuidad de Luis César Sampedro es que vuelve Mata el máximo goleador de la categoría no estuvo en Córdoba lesionado pero ya está entrenándose con normalidad iba a hacer esperemos valer esos veintitrés goles frente al Rayo Vallecano veintitrés goles en veintinueve jornadas está bien

Voz 1643 21:52 con el Rayo viene Raúl de Tomás que vuelve a jugar en Pucela prácticamente de ganar al líder y siempre sea increíble aunque suene raro en el Valladolid que es noveno que está a dos puntos del play off tiene a su técnico jugándose el puesto este fin de semana ante un Rayo Vallecano Toni que en dos minutos tumbó al líder que quiere ser primero y que venga de una flor hubo uno la pasada semana que ya dijo que el Rayo quería aspirar no sólo a ser segundos una mucho

Voz 6 22:17 más

Voz 1881 22:18 sí sí sí no sé si lo de ir a por mí que te lleva

Voz 6 22:22 el Palacio

Voz 1881 22:23 los siete partidos sin sin perder llevan rayos que es una racha muy buena que las dos derrotas da igual o más que que la segunda posición no en afianzarse en ese ascenso directo y en mirar a la primera plaza es el objetivo Rayo a bote pronto porque el arcén he pillado al censo obviamente nuestro conseguido matemáticamente ni virtualmente pero el Rayo si mantiene esta retomamos menos sí que se ve en ese ruido centros mínimo así que el objetivo de seguir mirando para arriba y lo único que tiene arriba Huesca el liderato que ahora está a cinco puntos pero los que manteniendo esta racha mantiene el bosque obviamente rayos puede llegar a Ali hacía es lo que quiere durante

Voz 1643 23:01 pues ese partido se va a jugar el domingo a las seis de la tarde así que José Luis Rojo y muchas gracias

Voz 6 23:05 tenemos de Valladolid para escucharlo sí señor un abrazo a todos lo siento

Voz 1643 23:09 dos cucharadas aquí en Madrid en la redacción en el estudio de la Cadena SER hasta luego

Voz 4 23:13 oye decir que el Rayo no gana Zorrilla de dos mil uno eh

Voz 1881 23:15 pues nada que cuidaba estadística

Voz 6 23:18 pero para desanimar a darlo si no no al revés para

Voz 3 23:21 motivo tampoco hay que motivar hay hay que darle

Voz 6 23:23 todo hasta luego Toni a estar agotado el tercer

Voz 1643 23:26 pido del que queremos hablar es el de dos candidatos en apuros porque el sábado a las seis de la tarde se enfrentan Osasuna y Cádiz con Sergio Sánchez y con las cámaras de Movistar Plus en directo en Pamplona hasta Uxue Martínez llega hola soy muy buenas

Voz 6 23:42 hola buenas tardes mucho más lejos al otro lado del mapa de España tenemos a Ignacio de Labarga ola de Labarga hola o porque era muy buena a tu ya sana como los carnavales no

Voz 1047 23:51 ya el domingo pasado teníamos mujer último día ese carnaval Paloma Martín el Carnaval Chiquito que que se llama que es una auténtica gozada pero si ya se ha acabado el carnaval arguyendo preparado para dárselos

Voz 0308 24:05 enseguida la siguiente dijo lo has tiempo H

Voz 1643 24:07 bueno seguro para carnavales que está viviendo lo contábamos la semana pasada a Osasuna en El Sadar donde falla muchos diamante estaba mejore fuera de casa al pero viene de perder en El Molinón

Voz 1946 24:20 sí así es últimamente ha ofrecido muy mal en casa ante el Reus como en El Molinón el domingo pasado tren que Alice por tiene la verdad es que Osasuna ofreció un mal juego no se vio nada ni con balón y sin balón ya además es preocupante la forma física en la que se encuentran los rojillos de momento Diego Martínez tiene crédito pero veremos qué pasa el sábado a las seis de la tarde frente al Cádiz porque una derrota podría cambiar las cosas Osasuna ahora mismo es octavo tiene claro tres puntos Cádiz cuarto con cuarenta y ocho como decía dos candidatos al ascenso pero ahora mismo en apuros Osasuna a un punto del playoff poquito sabemos en cuanto a lo deportivo porque ha sido una semana un tanto extrañas ayer la nieve cuyos entrenar es únicamente se unieron hacerlo hoy han entrenado a puerta cerrada con lo cual pocas fichas sobre las intenciones de Diego Martínez que volver a tener la baja de Xisco que continúa lesionado ICO cierto que han firmado un acuerdo de patrocinio el Euskaltel pero ante el Cádiz no van a lucir ese patrocinio en la califica porque van a llevar una camiseta especial azul marino con detalle cosas con un lema que por si como ciborg el Día de la Mujer una iniciativa de la ONU para la igualdad de género iba a aportar como comentó una camiseta especial el sábado ante el Cádiz

Voz 1643 25:41 bonito detalle el ocho de marzo Día Internacional de la Mujer el Cadí que viene de empatar a cero con el Lorca ha pasado de de Varga de ser segundo a ser cuarto en apenas dos semanas la clave que les faltan ocasiones que escasea el gol porque sigue siendo el equipo menos goleado de Segunda

Voz 1070 25:56 sí

Voz 1047 25:58 Ana diciéndole a cada jueves que el equipo no arranca que el equipo da buenas sensaciones que saca los partidos pero que saca dos partidos pero hasta que llegue el momento no sacarlos lo que está pasando ahora está mal el Cádiz el otro día contra el Lorca es verdad que tuvo ocasiones para conseguir la victoria también en Lorca pudo ganar y cómo hacerle daño al al equipo amarillo en el primer cuarto de hora del encuentro pero no está diez Cádiz falta que

Voz 1946 26:24 no lo enteros han fichado cuatro

Voz 1047 26:27 futbolista para sustituir a Ortuño y de aumento nadie se hace con el sitio se siguen preguntando todo el mundo aquí qué pasa con David Barral voy a dichos desvela que es algo técnico que el Deportivo que para nada es extradeportivo tendrá que vuelve a hablar otra vez de que el equipo a lo mejor está más relajado está más tranquilo que ya ha conseguido esta salvación práctica eso cincuenta puntos nos tiene el todo pero sí me ya evidentemente la práctica conseguidos y que a lo mejor lo que el Barça el equipo que se ha rebajado este Cádiz sino muerde sino no aprieta si no va con el cuchillo entre los dientes es un equipo vulgar el Cádiz no aprieta o lo va a tener muy difícil en Pamplona que aunque como bien ha dicho Suez no esta bien Osasuna pero que el Cádiz fuera de casa los números son mejores que la sensación de que está dando vamos a ver qué pasa porque llega al equipo de de no ganarle al penúltimo en la tabla tiene que sacar algo positivo para no seguir complicándose la vida porque ha bajado lo has dicho tú del segundo al cuarto estaba apretando todo iba escrito porque es verdad que hay tiene que reaccionar

Voz 6 27:28 no nevara en Pamplona el sábado sube

Voz 1946 27:31 perdón no no no no había acabado ya hemos tenido bastante ayer no sabes la nevada que cayó impresionante los rojillos tenían previstos entrenar en un recinto cerrado a las afueras de Pamplona del entrenamiento porque la ciudad se conocen Kiko clavados era peligroso para los jugadores intentar llegar hasta allí por la tarde ya mejoró la situación entrenaron en Tajonar gimnasio pero yo creo que con dos ha sido suspendidos por la nieve en una temporada vamos sobre hábitos eh

Voz 1643 28:00 sí la verdad es que van camino de récord pues eso de Martínez de llega Ignacio era valga muchas gracias y hasta la próxima semana

Voz 6 28:08 obras así no

Voz 1643 28:10 la XXIX en la Liga un dos cero una jornada que vamos a vivir y que vamos a analizar la próxima segunda con todos los compañeros de la Cadena SER

Voz 9 28:18 anda anda

Voz 1643 28:32 pues a esta semana en Play Segunda para la entrevista hemos querido ir los a Zaragoza porque el conjunto maño es el mejor equipo de la segunda vuelta en esta Liga juntos tres está por ahí en vista del Zaragoza al FBI y muy buenas dieciséis puntos de veintiuno posibles antes de la derrota contra el Rayo el Zaragoza se hacemos la clasificación son lo primero de este año

Voz 3 28:57 sí bueno la verdad es que después de de Navidad hemos venido lo cargueros y bueno esperamos se quiere en este momento en esta dinámica

Voz 1643 29:06 el comienzo del Zaragoza o la primera parte liga esta Navidad que dices tú has sido muy le muy irregular en qué ha cambiado en este mes dos meses para que todo sea distinto

Voz 3 29:17 si bueno fue un lado una primera vuelta complicada como aquí bajos pero pero bueno nosotros hemos hemos seguido a a nosotros en nuestro juego y la verdad es que nosotros siempre hemos confiado en nuestro juego y entre nosotros Si bueno me parece ser que que es cuando al final están están saliendo los resultados y lo que entrenamos Si todo lo que que entrenamos y confiamos

Voz 1643 29:43 quizás claro la confianza en la paciencia sobre todo aguantará el chaparrón cuando viene manda mal dadas en un equipo que cuando las cosas van mal la afición es muy exigente

Voz 3 29:51 sí está claro que que es un afición con Krupp es un club histórico lo oí que era eso no pues hasta ahora siempre está destinado volverá a Primera División y es normal que que la gente si es algo que no le gusta pues pues que lo diga cómo cómo ha sido antes de Navidad como te digo

Voz 1643 30:12 eso están mucha presión que que la afición de un equipo histórico y si jamás

Voz 3 30:17 bueno en jugando bueno también cobramos digamos para para aguantar esa presión y tenemos que hacerlo tenemos que ser profesionales y nosotros seguir y aguantar el chaparrón cuando cuando hay que aguantarlo y seguir como estamos haciendo teniendo ahora los resultados

Voz 1643 30:34 es sobre todo una cosa el Zaragoza tú llevabas sólo este año no nosotros pero en el Zaragoza tenía la costumbre de ponerse nervioso muy pronto de las cosas iban mal hace perdían la confianza sobre todo en el técnico esta vez han aguantado a Nacho González han tenido paciencia y el trabajo da frutos

Voz 3 30:48 bueno sí eso eso no depende de mí que que siga o no pero sí que es verdad que en ese sentido pues tanto la dirección deportiva pues como como todos los dos directivos de de club pues se está viendo ahora que caen acertado o no va al Misteri y ahora se está demostrando todo el trabajo se están viendo los frutos de todo lo que que ya ha cosechado

Voz 1643 31:12 ya trabajos ha llevado a cuatro puntos del playoff se puede llegar

Voz 3 31:17 bueno ahora a ver lógicamente yo llega al se puede hagan quedan muchas jornadas Si nos hemos después de esta dinámica pues nos podemos permitimos soñar lógicamente tenemos que ir partido a partido a partido que bien

Voz 4 31:31 ahora es muy importante igual

Voz 3 31:34 el partido partido y lo primero llegar a los cincuenta puntos ya a partir de ahí ya pues mira hacia arriba

Voz 1643 31:40 el rival que viene habrá un rival directo ese el Real Oviedo el caso el equipo Aleix que sí que es cierto que este año más peligrosa en el Tartiere que fuera vosotros los recibiese a La Romareda

Voz 3 31:50 bueno sí bueno esté esta semana jugamos contra el Numancia te esta semana pues a lo mejor no lo quiero ir a era un rival la verdad que que duro sabíamos que creo que es muy exigente muy competitivo pero bueno al final creo que dominamos se todo el encuentro y al final se hizo justicia con con dos goles

Voz 1643 32:09 me equivocado por cierto esta semana jugarse el el derbi del Moncayo ese Numancia Zaragoza que para algunos en la zona de partido muy especial

Voz 3 32:20 sí sobre todo por la dinámica en la que vamos y dónde está el rival si como como tú has dicho antes si queremos ir a esos puestos de play off pues pues pasa el sábado la primera batalla era dando los tres puntos en Soria

Voz 1643 32:36 Aleix en la última pregunta se Medel Zaragoza personales

Voz 3 32:41 vale sin ningún problema

Voz 1643 32:44 el Zaragoza porque te quería por ejemplo Almería ahí estaba Luis Miguel Ramis Ramis es uno de los que la categorías inferiores del Real Madrid ha confiado mucho en ti

Voz 3 32:53 bueno es que el Zaragoza por pues la historia por por el compromiso que canten ido con conmigo desde que que me quisieron las ganas que tenían de que era también influyó mucho tanteo que yo soy de un pueblo de ahí la verdad que que me pilla muy cerca de la familia etc no al final ha sido un cúmulo de cosas es lo que macho de estar aquí

Voz 1643 33:19 has estado en el Real Madrid también con conciudadano en el Castilla Hay ha jugado con él como entrenador

Voz 3 33:25 bueno creo que ha sido un gran jugador sobre todo con con Chillida con siempre con su presencia llegar a hacer respetar muy bueno con un gran entrenador

Voz 0044 33:39 ya has dicho habrá que en Zaragoza cara familia eres de Jade

Voz 1643 33:44 alguno pensará cómo acaba a un chico que es catalán en la cantera del Madrid

Voz 3 33:49 bueno al fútbol en su momento pues yo detecten todo eso ahora bien el Barça al final no se dio soy guardia de infantil en vinos Madrid es mi al club como como el Real Madrid pues no sé

Voz 1643 34:05 la juegas en el Real Madrid que va subiendo peldaños se va subiendo escalones dice Athletic eres un tipo valiente que eres un tío que no es arruga incluso yo leía Rafa Benítez es decir no hace falta que ficha Isabel Dati porque tenemos al FBI

Voz 3 34:21 bueno yo yo eso no lo he escuchado pero pero sí que me considero si me considero valiente y no más que puede ser entonces calificativos que sí que Paul Paul como juego y por cómo es como persona

Voz 1643 34:36 por la posición en la que juega en el campo de más a menos por dónde estás con quién te quedas Iniesta Modric Zapater

Voz 3 34:43 bueno hombre lógicamente son Pablo desde esta ya mundial de de la historia tóxica son cuatro los pues aparte más dicho sea sé que no sé qué

Voz 1643 34:59 no descartes al otro con Zapatero está jugando digo yo que está aprendiendo mucho no

Voz 3 35:04 me lógicamente Antena yo muy bien con mi han hecho un gran profesional así como Twitter Un gran gran futbolista del del que hay algo

Voz 1643 35:13 la última casi como un deseo porque a finales de el año pasado te llamó Celades para la sub veintiuno te imaginas en el mundial en los Juegos Olímpicos

Voz 3 35:21 bueno lógicamente todo esto cada todos los futbolistas tenemos sueños así todo claro que uno sueña con eso pero para eso hay que hay que trabajar mucho e iremos pero tan

Voz 8 35:33 hice ver con el Zaragoza primera bueno o no ojalá ojalá está mucho no con ellos

Voz 1643 35:39 y luego volverá al Real Madrid y tener un verano en el que como decía Camacho hay que tirar la puerta abajo de pedir la oportunidad

Voz 3 35:44 sí está claro está claro que que para ahí estaré no como el Real Madrid al que hay que tirar la puerta

Voz 1643 35:51 pues al IFE va lleva camino de tirar la puerta de momento está llamando vamos sigue golpear los suficientemente fuerte para atravesar esa puerta de jugar en el Real Madrid pasito poco a poco como hasta ahora las cosas se consiguen así que muchas gracias por estar este ratito con nosotros en la segunda inhala primero en el Numancia y luego en el resto de la temporada de Zaragoza

Voz 8 36:13 muy bien pues un abrazo Balís pues nada hasta luego

Voz 10 36:19 Minnie

Voz 1643 36:27 bueno vamos a hablar de una de las vueltas suena este fin de semana lo hemos dicho ya en la llamada el Madrid recupera a Jaime Mata su Kilian tu goleador el pichichi de la Liga pero vuelve a Pucela Raúl de Tomás vuelve como delantero del Rayo Vallecano uno Paul de Tomás que si recordáis dijo antes del verano que si él volvía a jugar en Segunda no en primera solamente lo haría en el Real Valladolid la última semana de mercado acabó fichando por el Rayo Vallecano así que Raúl de Tomás vuelve a Pucela vuelve a Zorrilla cuéntanos Iván Álvarez muy buenas

Voz 1938 37:00 qué tal Óscar Raúl de Tomás se enfrentará a su equipo y regresará a la que fue su casa durante la pasada temporada aunque eso sí no está muy claro cómo recibirá la afición pucelana Raúl de Tomás ya que a pesar de haber cuajado una gran temporada en Valladolid donde anotó quince goles en treinta y nueve partidos todavía recuerdan sus declaraciones acerca de que sólo jugaría en Primera División el Real Valladolid palabras que el propio Raúl de Tomás explicó tras su fichaje por el Rayo cuando

Voz 1881 37:22 hay en Valladolid pues en su día dice que que quería jugar en Segunda División que si jugaran segunda división iba a jugar en Valladolid pero bueno son son circunstancias que en ese momento pues lo dicen porque lo pensaba en ese momento pero ya te digo yo este año en en verano no recibió ninguna oferta pero vaya lo dicen en encima de la mesa simplemente eran mensajes de Whatsapp y bueno la verdad que aclara que el único equipo que de verdad ha venido por mi todo el verano de Segunda División así el Rayo Vallecano ha sido David Cobeño

Voz 1938 37:47 y aquí estoy están el Rayo está muy a gusto el delantero lleva un año espectacular con la franja roja catorce goles en la Liga cifras que intentará aumentar el domingo en Zorrilla celebraría el gol Raúl de Tomás responde en una entrevista a los compañeros de blanquivioletas

Voz 11 37:59 no no no para nada no porque pienso que una falta respetar a la gente que que de verdad me ha apoyado oí a día de hoy pues eh se ha llevado un buen recuerdo de mi no creo que sea una falta respetará ellos al tanto va más allá de de que haya gente que no esté de acuerdo con con como no con las declaraciones que hizo en su día hay ingreso pero eso es respetable pero creo que quisiera una falta de respeto para la gente que de verdad le llegó una buena imagen

Voz 1938 38:22 tenemos claro que no celebrará al gol en Zorrilla ahora sólo falta por ver cómo le recibirá la afición del Real Valladolid en su regreso a la capital pucelana

Voz 1643 38:30 el Rayo Vallecano es segundo en esa visita a Valladolid detrás del ratio viene el Granada el conjunto nazarí que ha hecho un mes de febrero perfecto cuatro victorias en cuatro partidos vale que de los cuatro encuentros tres haciendo en casa pero es un pleno esperanzador después de un mes de enero que fue muy dudoso para este de Granada de Oltra pasa la cuesta de enero ha ganado a Tenerife Valladolid Córdoba Alcorcón tener Adrián Ramos es un lujo en Segunda Alberto Flores

Voz 0047 38:58 es que si ese potencial ofensivo que ha adquirido el equipo ahora con Adriano

Voz 1643 39:01 hemos enchufado les sumamos una mejora Defence

Voz 0047 39:03 sí iba en los últimos partidos pues el resultado no es otro que el mejor Granada en lo que va de temporada Óscar de hecho no encadenaba cuatro victorias consecutivas desde dos mil diez cuando el equipo estaba en Segunda División B lo mejor para el Granada en este caso esa es la visión de El Vestuario es que creen que el equipo todavía no está dando sus cien por cien que todavía tiene un techo superior de mejora y es lo que quieren refrendar en este mes de marzo que el Granada no sólo gana en Los Cármenes sino que también lo

Voz 1643 39:29 hace fuera iba a tener dos pruebas importantes este

Voz 0047 39:32 mes una será contra el Lugo otras era contra el Oviedo las dos fuera de casa y la primera este próximo sábado en el ancho Carro ante el Lugo partido para el que Oltra va a recuperar a Chico Flores y que va a tener una única baja la de Ángel Montoro que todavía está lesionado y al que le restan un par de semanas para recuperarse

Voz 1643 39:48 lo ha hecho muy bien el Granada y lo está haciendo muy bien el Albacete es bueno el conjunto manchego ha cambiado tanto como si lo hubiéramos dado la vuelta a un calcetín iluminó puesto del revés desde que llegó Enrique Martín es otro es un equipo que compite contra quien sea es un conjunto fiable en casa y es capaz de ganar incluso sin los goles de zoofilia también les va a los de Enrique Martín que el técnico bromea con que ya les ganan en el goal average a alguno de los equipos de arriba desde que llegó el técnico navarro ha sumado treinta y dos de los treinta y seis puntos que tiene en Albacete sólo les falta enlazar dos victorias seguidas ya Salva Sevilla que tiene cero este fin de semana

Voz 0831 40:25 hola Oscar pues ese es uno de los pocos retos que tiene por delante el técnico no

Voz 0308 40:28 barro porque hasta el momento el equipo manchego no ha podido en

Voz 0831 40:30 cenar dos victorias de forma consecutiva para ello el Alba debe ganar el domingo en el Artés Carrasco ante el Lorca Zulia sigue siendo seria duda aunque Martín va a recuperar a Chus Herrero Jon Erice tras superar ambos su lesiones además de Michael que ya ha cumplido su partido de sanción la mala noticia es que Dani Rodríguez se va a perder el choque por acumulación de amonestaciones por cierto que el equipo blanco si consigue el triunfo no va a superar la barrera de los mil puntos la división de plata del fútbol español y se espera la presencia de más de quinientos seguidores de Albacete en las gradas del estadio murciano ante un equipo hundido en la tabla y que va a buscar un triunfo para seguir manteniendo esperanzas de lograr la salvación con Enrique Martín el Albacete ha sumado atención XXXII de los treinta y seis puntos que tiene en la tabla por cierto que ante el Lorca Se inició la etapa de la bruja de campanas en el banquillo manchego que comenzó con un dos a uno en el Carlos Belmonte con un penalti parado por tomó un Nadal en el tiempo de descuento además el choque se presenta con ciertos aires de revancha para el Alba pues la pasada temporada en Lorca fue quién ascendió en la eliminatoria de campeones a Segunda División el cuadro manchego tuvo que hacerlo posteriormente en la repesca

Voz 1643 41:29 el Albacete que marcha el mismo décimo quinto con treinta y seis puntos con un punto más décimos mundo está el Tenerife otro equipo que ha cambiado desde que ha llegado el nuevo entrenador hace tres semanas echaron a Pep Martí debutó Joseba Etxeberria goleando al Córdoba luego sacó un puntito en Alcorcón en nuestra de Santo Domingo donde no gana nadie desde prácticamente el principio de temporada nadie que no sea el Alcorcón y esta última semana en partido aplazado jugado el pasado lunes es el Tenerife ha ganado tres uno al Lugo así que Joseba Etxeberria ha sumado siete puntos de nueve como ha hecho con las normas del nuevo técnico esto podía titular la norma de la casa Etxeberria y muy buenas

Voz 1371 42:07 hola qué tal buenas tardes Óscar ya son tres partidos con Joseba Etxeberria y muchos cambios en el Club Deportivo Tenerife el más importante el de resultados el cuadro blanquiazul está a siete puntos del play off todavía no ha perdido con el técnico vasco pero poco a poco ha ido introduciendo novedades con respecto a la metodología de José Luís Martí con quien por cierto habló largo rato por teléfono una vez que se produjo el relevo primer cambio todos los futbolistas desayunan juntos en un hotel antes de cada entrenamiento

Voz 12 42:30 el desayuno al en el en el hotel no pero principalmente es por eso el deseo

Voz 0308 42:34 hay unos en la comida más importante el del día para uno

Voz 1881 42:38 pista hay bueno y así pues tenemos eh

Voz 0700 42:42 controlar a los jugadores que desayunan cuando desayunan

Voz 1371 42:46 el segundo cambio también tiene que ver con el control de la dieta todos los días a la báscula antes el control de peso era mensual ahora es diario en cuanto a los partidos en casa se preparan siempre con un ensayo general el día antes a la misma hora del encuentro es decir que si el Tenerife juega en el Rodríguez López un domingo a las seis entrenar el sábado a las seis en el escenario del encuentro en cuanto a las convocatorias hay rotaciones en la primera se quedaron ahora dos hombres tan importantes como Juan Carlos I Tyrone en la segunda dos pesos pesados como Vitolo incluso en la tercera cayó a Víctor Casadesús otra vez junto a Juan Carlos quiere Etxeberria que todos estén activos quiere que todos se sientan partícipes del grupo y que tengan la percepción lo futbolistas de que el vasco no regala nada a nadie por lo pronto todos los componentes del plantel excepto uno el portero suplente Carlos Abad han tenido minutos

Voz 0700 43:27 desde que se produjo el CSD Martí

Voz 1371 43:29 la llegada del Gallo Etxeberria el catalizador del cambio en el conjunto blanquiazul

Voz 1643 43:34 bueno ha demostrado Etxeberria que sabe hacer buenos once

Voz 0044 43:37 con el Tenerife Ibai sumar punto vamos a veces

Voz 1643 43:39 nosotros somos capaz de hacer buenos onces y somos capaces de sumar puntos Dick no hacerse imponer normas y sin razonar juntos pero aún admita a lo mejor cae

Voz 1371 43:47 gracias por escuchar Play Segunda

Voz 1643 43:57 pasó Paco Paco huye del velo porque la actualidad manda ofrecidos no no pero yo no