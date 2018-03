Tres mujeres periodistas debaten sobre la huelga feminista del 8 de marzo

Voz 0313 00:00 Roberto Sánchez Isaías Lafuente buenas tardes compañero hola buenas tardes en este arranque de Ventana creo que nos va a tocar estar un poquito más calladitos que de costumbre nuestra esto no que diremos de aquí a las cobre no tampoco es eso también podemos tomar más como una instante pero a mí lo que de verdad lo que me interesa mucho esta tarde es escuchar lo que tengan que decirnos Montserrat Domínguez que está en Radio Galicia por cierto Montse buenas tardes

Voz 1 00:20 qué tal buenas tardes las buenas tardes

Voz 0313 00:22 luego luego contaremos porque estés allí que es una historia muy muy muy bonita y en Madrid pues Luz Sánchez Mellado o la luz buenas tardes en haría Claver María qué tal bienvenida de nuevo a La Ventana después de tanto tiempo cómo estás

Voz 1 00:35 es volver estará qué tal vosotros acertar las compañeras hombre Mons

Voz 0313 00:41 bueno empezamos empezamos

Voz 0371 00:44 me decía es que vosotros no tenéis nada que abona

Voz 0313 00:47 no no no no no no yo yo voy a meter baza ya ya ya lo he dicho antes pero de entrada a mí me interesa mucho escucharos a vosotros porque sé que no tenéis posiciones exactamente coincidentes hombre es difícil sí1 le por ejemplo la lista de motivos de un manifiesto publicado hoy mismo de Mujeres Periodistas no estar de acuerdo con la lista exhaustiva de denuncias de agravios defiende de asuntos que se ponen sobre la mesa luego está la forma de defenderlos de reivindicarlo matiz el detalle que quiere que es la interesante más allá de de poner etiquetas la huelga del día ocho tal cual está planteada si no o depende venga lancé monos yo sí sí

Voz 1362 01:25 sí a lo mejor no a todo pero sí a a los grueso Haro gordo al fundamental a lo esencial entonces los detalles para mí en esta ocasión son accesorios son bueno no pero no sé si prescindibles para algunas desde luego para mí si yo voy a la esencia voy a a lo que con quiero que me atañe que me concierne eh habló en primera persona porque bueno sueños leer sí pero no hablo solamente primera persona habló por mí por lo que yo considero todas mis compañeras y por mis compañeros habló por por bueno por los hombres y las mujeres por el feminismo que es la igualdad entre hombres y mujeres entonces prescindiendo de algunos detalles que algunas personas les puede parecer accesorios incluso bueno e risible yo hago huelga yo

Voz 0371 02:14 realmente sí

Voz 1362 02:15 es verdad que no estoy muy de acuerdo con algunos

Voz 0371 02:17 yo no miento ideológicos que se han hecho sobre esta

Voz 1362 02:20 la huelga

Voz 0371 02:21 pero en términos generales a mi me parece que las de la convocatoria dice la convocatoria se entonces sí me leo el manifiesto de convocatoria diría que no

Voz 1362 02:29 rotundamente no quiere a la a la huelga

Voz 0371 02:32 pero es verdad que yo creo que es fundamental que las mujeres luchemos no por esa por tener las mismas oportunidades que los hombres yo creo que es algo tan tan sencillo no tan tan simple pero que sin embargo nos está costando pero yo creo que sí pero con matices

Voz 1603 02:48 inmensamente rotundamente absolutamente sí a una movilización que lo único que hace es tratar de traer un poco de sensatez al mundo en el que estamos en el que estamos viviendo no podemos seguir despreciando al cincuenta por ciento de las mujeres en el trabajo en los cuidados en todos los ámbitos de la sociedad ya es fundamental eh lo nos manifestamos para reclamar lo que es un lo que es un derecho ni más ni menos además un derecho que beneficia a mujeres que beneficia a los hombres también teniendo en cuenta que esto la movilización La movilización incluye huelga incluye paros incluye gestos incluye una marcha en cada país se interpreta además de una forma diferente y ahí podemos luego entrar en detalle sobre qué hacemos las periodistas lo cubrimos sonó si tú estás cuidando de tu padre que está enfermo hoy está impedido tienes estos hijos hay podemos centrar todos los matices lo grande Francino lo inmenso de esta movilización que yo ayer en Tele gran se me caían las lágrimas viendo cómo cada día cada a cada minuto que pasaba más mujeres incorporaban al grupo para debatir para preguntarnos las unas a las otras mil ochocientas ahí ya en ese grupo diciendo oye yo soy corresponsal yo estoy de Washington hoy estoy un gabinete de prensa contáis conmigo no quita un un una fuerza que lo que está diciendo es basta ya ha llegado el momento de que se nos reconozca el trabajo el valor que aportamos a esta sociedad yo creo

Voz 1362 04:17 con seis María qué podemos hacer un no sé

Voz 1603 04:19 es un contextualizar un poco de que estamos

Voz 1362 04:22 cuando no estamos hablando de una convocatoria general yo no sé si María Se refería no no a este manifiesto no sé si te refieres a manifiesto de las de las periodistas a la convocatoria general de la de la huelga feminista era el verdadero general estamos hablando cuando Montse alude a esa emoción que la embargo al al ver un poco cómo se van añadiendo y bueno pues eh compañeras a a la a la convocatoria de huelga y al seguimiento de la misma se refiere a un grupo de periodistas que bueno e han creado una lista de Tele gran belga que se están adhiriendo a periodistas de medios de comunicación gabinetes de comunicación en ningún caso primando el medio o el eh la institución a la que representan sobre su nombre sobre su firma no representamos a nosotras mismas y las que decimos por porque al que aquí apoyamos esta huelga hemos firmado manifiesto Ése es el contexto el contexto general de la de la huelga no es en cuando María decías no no a que María

Voz 0371 05:19 pues mira yo si quieres te lo alguno de los alimentos de ese de ese de ese no mío no llamamos a la rebeldía ya la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quieren dóciles sumisas que no quieren talladas a mí no me representa sinceramente no sé si a ti te representa gritamos es bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que impone como pensamiento único a nivel mundial a mí tampoco me representa como ellos soy liberal por delante pues puedes imaginar lo que esto me suena no no a las guerras y la fabricación de material bélico las guerras son producto de extensión del patriarcado y del capitalismo puedo seguir esa me parece una torpeza inmensa una torpeza inmensa pero que en unas

Voz 1 06:03 sí

Voz 1603 06:05 perdona menos concretar esto donde lo has leído tu saque parte de que manifiesto de que convocantes es esto porque es que hay muchas eh bueno Javier

Voz 0371 06:12 en muchos manifiestos pero fue el primer manifiesto convocante que se hizo eco literalmente de hecho no sólo es que nones esto ha servido hombre me quedó obviamente con este porque fue el primero y además ha servido para el posicionamiento de mucha gente después de este de este de este manifiesto Inés Arrimadas por ejemplo dicho mira yo no soy antiliberal no soy anticapitalista a mí esto no me concierne si lo que se va a hacer es una utilización política de una cosa que desde luego creo que va mucho más allá muchísimo más allá de que todo esto a mí conmigo no cuenten yo creo que eso es muy legítimo

Voz 1603 06:43 ya es radicalmente político radicalmente político pero no porque sea neoliberal Ono sea liberado el capital es radicalmente político porque los derechos de las mujeres es algo político es decir se tiene que gestionar política

Voz 1 06:57 primero se tiene que quizá armón se queda mente pero es yo soy liberal hubiese Ivo hoy por supuesto apoya pero que en lugar me

Voz 0371 07:08 ocurren muchas cosas en nuestro país es desgraciadamente tristemente frecuente que somos unos cuesta encontrar lugares comunes no ir tratamos habitualmente dar con nuestras ideas al al que tenemos al lado

Voz 1 07:20 ver si ahora opción harías tienes edad

Voz 1603 07:22 esta es la oportunidad aquellos

Voz 1 07:25 Messi a todo esto que acabo de leerme

Voz 1603 07:27 precisamente mira una de las grandezas de lo que está ocurriendo y que además se está no tenemos antecedentes una huelga de mujeres en en Islandia que es maravilloso porque marcó un antes y un después pero bueno digamos que los tiempos han cambiado desde entonces una de las cosas mágicas qué tiene esta movilización que para mí es mucho más que una huelga no es una huelga laboral o es mucho más que una huelga laboral es que tú también te puedes unir María te puedes unir Hinault olvídate del capitalismo y de pensar

Voz 1 07:56 sí sí pero a mí me gustaría eh Montse era a mí que hubiera algo que se lo digan a aquellos que han hecho Solbes que que han aplicado que han intoxicado eso teología esa que yo creo que excede de las ideologías a las derechas e izquierdas esa tienes que hacer

Voz 1603 08:14 a su vera demócrata esta convocatoria no era como las huelgas anteriores que convocan habitualmente los fundamentalmente los sindicatos no las huelgas laborales que estamos acostumbradas desde el siglo XIX nuestros una huelga laboral fijo esto que sepa si es más que sí sí totalmente de eso no hay solamente un manifiesto y precisamente su grandeza consiste en que mujeres que estén trabajando con los central bajando que estén jubiladas o que no lo estén que cuidan de que sean estudiantes o que no lo sea es decir cualquier mujer llamada algo básico que yo creo que si nos une por encima de las ideologías y es decir la situación de la mujer no puede continuar como ésta y queremos exigir a la a la sociedad que entre todos tomemos medidas para acabar con ello ya son fiestas

Voz 0371 08:59 esto es muy importante el respeto Montse pero aquí los hombre pues cuando tú estás responsabilizando de una ideología pero vamos a ver a las variación pues entramos en un debate que bueno nos llevaría horas yo creo que no

Voz 1 09:12 ya empezó a hablar exactamente de cómo se ha tratado de para ser atacado las mujer bueno no sé si hago bueno desde luego ésta es la primera la primera la primera eh ya mata

Voz 1362 09:25 a la movilización es verdad que fue de unas asociaciones feministas que se reunieron creo recordar en Zaragoza hicieron un fin de semana una tormenta de ideas los hombres se dedicaban a cuidar a los niños y a hacer las tareas normalmente asociadas a digamos la intendencia del Congreso mientras que las feministas las mujeres las ministras digo los analistas no ya incluso yo me estoy contaminada del propio lenguaje no no inclusivo no se ocupaban de de de las ideas y los hombres de los cuidados es verdad que hicieron una especie como de Performance en la que se manifestaron y escenificaron todo eso y es verdad que de ahí salió esa ese manifiesto que probablemente el que estás leyendo quiero quiero

Voz 0371 10:03 sí es es es es cero a raíz eso fue lo

Voz 1362 10:05 el primero a raíz de entonces sean sean más Estado

Voz 0371 10:08 el dado aquellos por ejemplo la izquierda eh yo no escucho de de circo lleno por ahí vamos mal es decir esto estamos hablando de otra cosa estamos hablando de buscar el lugar que se merece la mujer en la sociedad de la igualdad de oportunidades de acabar con la brecha sale

Voz 1362 10:23 Trial de ese sistema patear

Voz 0371 10:25 al que efectivamente derivan otras cosas tremendas como es el terrorismo machista en fin de tantas y tantas cosas yo no escucho el izquierda que tenido por sido la izquierda decir no aquí no vamos a meter

Voz 1 10:34 la fíjate los liberales no nos habla de tal y estamos hablando de hacer social

Voz 0371 10:39 es que yo me leo vamos a ver Montse yo he ido estoy leyendo literalmente el primer manifiesto los en el que no hubo un rechazo

Voz 1603 10:47 en negro pero es que tenemos que aprender a superar esto esto va más allá de las Islas

Voz 1 10:52 miras de los derechos de los liberales que voy a hacer la huelga pese al Manifiesto por eso por eso te digo entonces es

Voz 1603 10:59 importante que encontremos cuál es el el fondo común en lo que está ocurriendo que es lo que nos une a todas como feministas no

Voz 1 11:09 sí esto es un drama social quieren

Voz 0313 11:11 Caixa dejar meter baza momentito con el todas y todos porque debe solo quiero plantear yo no tuve claro hasta hace unos días y además lo comentamos en reuniones con compañeros y compañeras vital que hay que yo no podía hacer huelga es decir pero al final alguien me dijo explícitamente no es que tú no estás convocado oye que es una opción que a mí me sorprende

Voz 1 11:32 pues esto no se hace sin los hombres

Voz 0313 11:34 ahí pero vamos yo lo planteo hoy como algo que bueno que a mí no creo ser el único pues me choca o me sorprende me chirría pueda

Voz 1362 11:43 estar en la experiencia que tuvimos ayer en la Asamblea del Comité de Empresa del país no revelo ningún secreto estaba está publicado eh Nos reunimos el comité de empresa es evidentemente de hombres y mujeres que había varias posturas no había una postura única es verdad que la convocatoria de los colectivos feministas es para una huelga de mujeres las mujeres y si lo mejor es paran se para el mundo esa es la convocatoria pero es verdad también que después de ese primer Ipiña genio genio llamada a la movilización que yo creo que que que bueno puede adolece todo eso que cuentas María yo puedo estar muy de acuerdo lo que dices aunque aunque creo que no es motivo como para ahora a estas alturas en la que estamos a una semana yo creo que lo que lo que hay que hacer es superar diferencias no no no recrearse en lo que lo que nos divide ideológicamente no lo que nos une que es esa movilización no hombres querían querían mis compañeros nuestros compañeros muchos de ellos querían participar en la huelga y y había varias posturas había una postura de compañeras que fue la que gano que que estimaban que los hombres en esta ocasión su papel en la huelga o la movilización o en la significación feminista de de de de los hombres de este caso era mantenerse al margen acudir a trabajar y que se visibilizar a la ausencia de las mujeres esa es un poco la la la filosofía del llamamiento primigenio pero creo que hay puede puede haber varias posturas la mía personal es que los hombres no solamente son bien no son son bienvenidos sino que no sobran Nos hacen falta Nos hacéis falta nos hacemos

Voz 0371 13:13 bueno es que son la otra meta del puzle es decir un puzzle un hasta completos en los otros por tanto excluir a los hombres de esta de esta huelga a mí me parece otro otro de los errores que efectivamente en un inicio se ha cometido llegar a esa situación ideal no que algunos cifran cifraban en el dos mil cincuenta y nueve ya estamos en el dos mil ciento y pico sean no se sabe muy bien cuando estuvo pasando también lógicamente por una concienciación de los hombres por una actuación de los hombres en favor de esta igualdad yo sinceramente no entiendo muy bien porque dejarles fuera pero bueno esto es otra de las cuestiones

Voz 1603 13:50 sí el feminismo

Voz 0371 13:53 exagerado en algunos en en algunas

Voz 1603 13:55 además es que perdona con todo mi cariño es que no entiendes nada es decir a entiendes que la huelga sea sólo la mitad de sólo de mujeres sino de hombres que se apele a determinadas coordenadas ideológicas porque cada uno puede movilizarse una bueno vamos a centrarnos es decir

Voz 1 14:13 que qué es lo que no he entendido

Voz 1603 14:15 en lo en lo que es todo con Aldo

Voz 1 14:18 a adivinar a entender

Voz 1603 14:22 que si fuera una huelga general con nombres satélite parecería bien

Voz 1 14:25 lo cual no tiene nada que ver que vamos a estabas diciendo yo creo que ha llegado tarde yo he dicho que a mí la huelga me parece bien no y ha añadido que además es una huelga en la que creo que debía son todos hombres no lo más llegando tarde María no esto no no no

Voz 1603 14:39 eres tú por qué no entiendes que la movilización que no es es imperfecta como todas sobre todo por la por la falta de precedentes de una movilización de este tipo de prisa hay que ser un poco creativos

Voz 1 14:51 el estúpida igual da igual si esto no

Voz 0371 14:56 estos son datos Montse esto muchas veces son emociones decirle a alguien que no entiende yo creo que tampoco es el cambio porque en fin esto sirva también de sentir aunque tú creas que no pero yo creo que va también dejó claro que es una huelga claro que es un una una una huelga pionera y claro que es imperfecta indiscutiblemente ahora yo te estoy contando como yo me siento sin por qué tanta gente que no cree en él

Voz 1 15:20 la huelga claro pues soledad de espaldas dices que no entender porque no entendáis nada una tendrían que estar incluso la gente siente estúpida estúpidamente como siempre entonces a lo mejor hay que hacer más perfecta si algo que exhibidos evidentemente es un inicio imperfecto hubieran incluido

Voz 1603 15:37 los hombres en contra harías cualquier otra excusa de hay tienes toda la pero queda diciendo que yo me voy

Voz 1 15:42 a sumar a la huelga es que yo creo que no he escuchado a la primero que debe aprender estoy de acuerdo

Voz 0371 15:48 con la huelga creo que es un bien supremo que hay que defender que la igualdad porque además que te tenemos a muchísimos debates no el debate de las pensiones no tenemos a los pensionistas en la calle claro es que es que todo esto va también de eso decir e incorporar a la mujer realizar políticas de conciliación políticas de natalidad bata bien con todo esto sino es ya preciosa

Voz 1 16:10 a es global claro que estábamos siente algunas cosas nombrado grietas todo está relacionado

Voz 1603 16:15 lo que estamos tratando lo que lo que vamos yo creo que puede ser un un un faro lo que ocurra el próximo jueves de marzo es el jueves ocho de marzo es ver qué ocurre si las mujeres para dan por supuesto que están vinculadas los pensionistas las pensionistas por supuesto que todo está relacionado

Voz 1 16:33 o desde las que las unidades no van a parar si Barça a no me aposté hay muchísimas mujeres María que estamos en la esto no es la tele nos dejará vial bueno ya pero estás hablando

Voz 0371 16:43 este contexto sobre un tema que acabas de decir qué pasa si las mujeres Paz es que no van a parar todas las mujeres desgraciadamente muchos mujeres que no pueden prescindir de ese sueldo desgraciadamente hay muchas mujeres que su labor cotidiana no les permite parar yo de horas también tiene una serie matices entonces me di yo te das es bueno

Voz 1603 17:00 como te das cuenta como María a cada a cada propuesta tú tú colocas una pega por la cual esta huelga no sirve para nada o es insuficiente ya sabes irritado no te lo estás diciendo hay gentes que no pueden hacerlo naturalmente que mujeres que no pueden sumadas a la huelga da igual si lo que estamos pues es un es mucho más que una huelga es una movilización por eso es interesante en los saberes yo defiendo que las periodistas que las periodistas las que quieran trabajar yo me incluyo entre ellas yo quiero contar lo que está pasando eso significa que no me sumo a la huelga no en absoluto la me sumo estoy estamos dándole miles de vuelta desde como visibilizar más que nunca en el medio de comunicación que yo dirijo de qué manera apoyamos esta Huelva pero yo quiero trabajar luego hay millones de sensibilidades diferentes claro millones de estancias no a por ejemplo eso

Voz 0313 17:49 no no pasa nada no pueden parar

Voz 1603 17:52 cuál es que no ayer escuchaba en la SER a mujeres que trabaja en el servicio doméstico que no se atreven viento están pidiendo gestos tan sencillos tan hermosos como es colocar un mandó

Voz 1 18:03 lo una bata en La Ventana yo no puedo dejar de trabajo

Voz 1603 18:05 claro porque mi bueno te parece que eso es es menos va

Voz 1 18:09 el caso

Voz 0371 18:11 no estará en la medida que se pueda parar o no se pueda para no

Voz 1 18:15 es la movilización no no es es que

Voz 0371 18:17 muy bien decía luz ahora es un golpe en la mesa es una llamada de atención que acudiera al grano pero que no me puedes decir es no que los hombres no se sumen porque lo que hay que ver es cuando paramos las mujeres que es lo que ocurre pues no pues ocurrirá eso no es el éxito de la manifestación no va a estar ahí sino efectivamente en el gesto en el puñetazo en la mesa en alertar a las generaciones jóvenes que desgraciadamente todavía vienen con mucho machismo ahí de lo que está pasando y cambiar un poco lo que lo entiendo yo no sé hostelero como ese aceite está intentando buscar en la oposición no no la verdad que sí

Voz 1362 18:52 claro que lo que lo que no se me llama la atención es que es que intenta buscar todas las pegas a una huelga que basa según

Voz 1 19:00 claro vamos a ver qué pegas pues todas las que esta vez lo dime la pega la pega de que ideológica llevado lógica no la cara

Voz 1362 19:08 la pega de que no se invite a los señores la pega de que no se va a notar en la cuenta de resultados y la la bajada de la factura eléctrica de las empresas como una huelga general al uso es verdad

Voz 0371 19:18 la huelga no se bailan notar has dicho no no no no se puede medir por eso claro el éxito de la huelga porque la vamos a ver la la la celebración de la huelga la conciencia que lleva la celebración de esta huelga ya es un éxito yo no estoy diciendo que no se pueda medir yo no estoy diciendo que sea un problema yo creo que es es una es una huelga a la que se tendría que sumar lógicamente a los hombres porque sin ellos es imposible es imposible o sea la principal pega pero entonces la pega llame al no es una pega yo creo que sí que ese emite

Voz 1 19:49 sí estoy sinceramente perdona ya lo hemos superado no ya es no sé si ha superado que decir yo estoy dándome opinó el caso pero además como mi opinión Montse

Voz 0371 19:57 lo bueno es escuchar porque además hay muchas más gente que piensa si os sanos

Voz 1 20:00 yo María Mariela quería esa común escoger al Inter Bedroom durante se se hablabas Montse

Voz 1362 20:10 eh que en tu equipo de del Huff a vais a estéis pensando cómo trabajar y a la vez perdona al mar

Voz 1603 20:18 no para eso claro si con todo el respeto del mundo a la posición individual de cada una de las redactoras que cada una decidirá si viene o no viene claro que lo lo que llevamos discutiendo desde hace tiempo yo soy de la vieja escuela luz entiendes entonces pues anda que tú yo todavía me acuerdo de la huelga general contra Aznar en el año dos mil dos eh yo entonces trabajaba en Telecinco en La mirada crítica los sindicatos en Telecinco decidieron que no habría programas informativos yo me quede en casa comiendo las uñas mientras veía que quién informaba de cómo estaba transcurriendo esa huelga general eran mis colegas de otras televisiones quedan bastante más afines al Gobierno del señor Aznar claro que empezaban todas las conexiones todas las conexiones aquí Mercamadrid normalidad absoluta aquí en la carretera normalidad es decir claro al final

Voz 1362 21:04 pero que con el me la mejor de las intenciones

Voz 1603 21:07 pero siguiendo un poco una una idea sindicalista que estaba un poco trasnochada Yes sino vas a conseguir que cierren todos los medios de comunicación más te vale que hay alguno que cuente lo que esto

Voz 1362 21:16 pero viendo desde cuando hablabas Montse de que esta es una huelga pionera imperfecta de por definición y y bueno pues como como una una huelga es una proto es un experimento es como un bebé es un bebé es un bebé que además no sé si os acordáis pero ayer por ejemplo fue muy emocionante la asamblea de de de del Comité de prensa del país decir que el germen de esta huelga se plantó el ocho de marzo pasado Don cuando hubo una manifestación impresionante en la Gran Vía y fuimos cuatro cuatro me refiero de cuatro de de desde el gremio del sector cuatro de cada medio pero es que ahora quieren ir todas las gestos importan y cuando hablas de que es una huelga imperfecta también lo es en el modo de de los medios de cómo qué canción sobretodo en los han pillado todos los carritos nos ha pillado carrito del helado si nos ha pillado en la revolución digital nos ha pillado la crisis del papel por ejemplo nosotros iba a teníamos cuando hacemos la huelga chicas y ocho chicos el el el día antes para que no salga el periódico el día ocho o que salgas y mujeres el día ocho o el día ocho o el día ocho para que para que no haya firmas de mujeres el día nueve claro son todos novedades pero al final María cuando cuando te digo que que que que las pegas que lo has puede haber gordas no no deben en mi en mi opinión empañar el éxito y la emoción y la energía colectiva

Voz 1 22:29 pues esta respirando no se lo he dicho desde el principio que es una huelga a la que me voy a sumar porque creo en la huelga en los objetivos que persigue ahora lo único que he hecho es una referencia que me parece que es esa enorme como en otros muchos cuestiones dividir porque hay gente que estas cosas que se han dicho en esta manera

Voz 0371 22:47 esto para la que son importantes eh

Voz 1 22:50 una visión de la sociedad es una visión de las cosas es su concepción de la vida y por tanto me parece que echará a la gente a patadas de una cosa que me parece una una una patada es no no no no no no no se izará al capitalismo de que todo esto me parece bueno en fin es históricamente es una aberración

Voz 2 23:07 luego además eh es maravilloso es una movilización maravillosamente imperfecta porque está es nueva es única es la primera vez que lo vamos a hacer vamos a ver qué tal sale pero es una construcción común yo nunca había visto tanto entusiasmo tantas ganas y tanta

Voz 1603 23:24 pero cuánta e indignación e de una manera colectiva entre tantas mujeres tan

Voz 2 23:29 diferentes tantos hombres Francino tantos hombres que que yo me emociona cuando te oigo decir a tía tantos otros a mí también me gustaría sumarme Guaro eso eso

Voz 1 23:39 las ruedas esto no sé por qué me del interior es una cosa curiosa bueno

Voz 0313 23:47 Claver Luz Sánchez Mellado se queda eh porque tiene que contarnos una cosa interesantes de sacrificio os agradezco muchísimo a tres que hay que os haya asomado a la ventana puede hacer algo tan sencillo

Voz 3 23:57 cómo dialogar como discutir cómo convocó

Voz 0313 24:00 versar de verdad os agradezco muchísimas gracias debería ser más normal pero a mí me sigue pareciendo no

Voz 3 24:05 decía a los detalles las hemos puesto altavoz muchos diálogos que se están efectivos

Voz 0313 24:10 montones y más fotos que pondremos en los próximos días Mari Luz

Voz 4 24:14 la presión de hecho a jugarte anda