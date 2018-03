Voz 1 00:00 encuentro sopas sonoro los músicos hablan

Voz 3 00:53 no

Voz 0084 01:01 yo es que escucho blues y me pongo de buen humor o inauguramos esta serie de encuentros hablando de blues blues de Chicago cocinado a fuego lento en fogones españoles y lo hacemos con la elegancia del mapa el mapa cuál es nuestra invitada de hoy en el sofá Sonoro bienvenida muchas gracias también está acompañando a un placer tenerte para ver a Sara en realidad para que acompañaba alma para ver si vamos a hacer la entrevista en Espanyol en inglés le escuchaba decir de fondo yo no doy clases de inglés gratis no nació en Chicago lleva más de veinte años en España y maneja de sobra el castellano pero hemos invitado para que nos da una clase pero una clase de blues eso sí si te parece bien no ya veremos ya veremos del mundo tiene preguntas que ese el plus para ti Bell más

Voz 4 02:04 bueno para mí el blues es es es sangre es buena sangre porque tengo bluesman en mi mi familia y mi abuela pues se cantaba blues desde siempre desde que nací y entonces el blues es también otro idioma y hablo de lo idioma inglés incluso las cosas que dice en la forma de hacerlo lo he oido desde que nací entonces el blues soy yo

Voz 0084 02:28 luso ello tiene lenguaje propio del blues quiero decir hay muchas veces que sin entender la gente en las letras de lo que es está cantando entiende a la perfección las ideas que se están transmitiendo algo que puede pasar también con el flamenco por ejemplo

Voz 4 02:40 exactamente exactamente entonces si tiene lenguaje propio pero tiene emociones también propias que yo creo que la emociones como Corazón corazón y la gente lo entiende aunque no entienden exactamente las palabras

Voz 5 02:54 bien es decías de de una familia musical tu madre cantaban casi tienes también algún nombre ilustre en el árbol sí sí sí sí sí pues supuestos primero aunque la gente se queda con el John dijo que que también es cierto en el primero

Voz 6 03:09 sí sí hombre muy Mi

Voz 4 03:12 la muelas Brown mamá aquí prima

Voz 6 03:14 a M

Voz 4 03:15 y luego pues los Hawks toda la familia y tenía teníamos relación mi abuela siempre que nosotros somos pero cuando dijo que para nosotros poco en inglés es prostituta yo decía no quiero saber nada de ningún hockey lo de la verdad que no llegue ni conocer exactamente la relación porque no tenían tres ir paso otra cosa cuando era pequeña esta música era música de mi abuela

Voz 7 03:49 entonces yo pues Goss put vale pues aún vale pues por vale Venus no hubo

Voz 5 03:57 entonces tenía que crecer y empezar a correr en esta música ahí entender que esta música forma parte de mí y luego me di cuenta pues debiera de dedicarme a ello en tu anterior trabajo en solitario efectivamente hay hay más canciones más próximas ya son soul gospel este bluf todo bom es directo es blues directo como te ha reconciliado qué ha pasado para que digas este disco un disco meramente

Voz 4 04:25 es que no hemos hemos llegado a un acuerdo todos hemos pensado venga vamos hacer uno de blues porque yo creo que la gente lo va a entender mejor va a ser más coherente que es todo sea blues eso nadie sesión de todos

Voz 0084 04:41 yo descubrí el el plus de de adolescente cuando en una tienda ya cerrada como muchas por desgracia en España me obligaron a llevarme a casa un disco de te John Lee Hooker precisamente ese discos yo creo que cambió mi vida por no tanto por lo que significó ese disco sino por todo el abanico musical que queme abrió la tu vida Wilma cambió mucho cuando decides venir a España como descubres España tú te vienes directamente de desde Chicago aquí

Voz 4 05:08 desde no es Chicago no porque mi escuela estaba en un pueblecito de desde que era pequeño mis vecinos muchos de ellos eran portorriqueños mexicanos de tal yo decía que bonito o de idioma castellano y me encantó no entendió ni una palabra pero me encantó y entonces empecé a estudiarlo hay pues pues hasta la universidad será de un astro también diseña en idiomas el caso es que me gusta España me gusta es el idioma me gusta la literatura me gustaba mucho en Siglo de Oro que rarísimo que alguien me gusta leer supra esquema a mí me encantaba lo único malo es que yo llegué a España con un vocabulario de Siglo de Oro que la gente se queda

Voz 8 06:01 todo quedó mirándome cómo estás loca estás las palabras de USA

Voz 5 06:12 entonces pues eso

Voz 0084 06:14 haciendo hueco venías aquí me comentabas antes para mejorar tu español para volver a Estados Unidos a ser profesora de castellano

Voz 5 06:21 efectivamente ya exterminado dando clases de inglés

Voz 0084 06:23 España pues muy

Voz 5 06:26 bien bien no me gusta también y dijo vives aquí en Madrid y me me comentabas exacto muy cerca de aquí por la calle de la luna cerquísima centro Madrid gata castiza

Voz 0084 06:41 totalmente en estos años en España es tocado con con muchos grupos días formado el tuyo propio ya has grabado dos discos el último es este plus tu de Bom blues hasta el hueso que salió hace unas semanas y este es el tema que da nombre al disco H

Voz 9 07:12 yo no

Voz 2 07:27 eh

Voz 10 07:43 eh

Voz 0084 07:48 una maravilla este plus tu Debón canción que da nombre al segundo disco junto a los blue Days álbum grabado en Valladolid como acaba de Chicago grabando un disco de blues con una banda española en Valladolid

Voz 8 08:00 mira yo siempre cuento este cuento a ese es que ahora lo vas a contar tu hubo ido muchas veces Sarah venga cuenta les ataca

Voz 11 08:09 pues mira tú ya no no Nana bueno porque tú eres la que vive en Miami

Voz 12 08:13 es ahora mismo sí pero yo soy madrileña hay Gata como tú decías pero hace un par de años que que bueno que el destino hay el trabajo me han llevado a Valladolid Wilma pues conoce a podéis gracias a José Luis Gutiérrez es un músico reconocido de la ciudad se ponen en contacto y se caen muy bien hay una conexión muy fuerte y el resultado es esto que es oyes no

Voz 0084 08:39 yo creo que es bastante potentes las canciones vienen firmadas por ti casi todas todas menos una en realidad es canciones que muestran un gran sentido del humor como el tema que habría esta sección también tienen canciones con una gran elegancia entonó que se aleja mucho de de ese lamento un sonido muy muy Chicago que te parece a ti el blues que se hace en España

Voz 4 09:07 a mí me gusta blues da igual el de España o de Japón lucha porque eso

Voz 8 09:12 música dichos abonos

Voz 4 09:18 entonces sí que es que simplemente me gustan me gusta que la gente tenga interés en este tipo de música me gusta la idea de que es música no solamente son cosas entonces aquí se hace años

Voz 0084 09:35 por ejemplo una banda que a mí me llama mucho la atención que es colaboradora en ciertas ocasiones de sofá Sonoro que sólo Guadalupe Plata y una banda de Úbeda que canta Blues castellano me parece muy

Voz 7 09:46 muy llamativo sí

Voz 0084 09:48 este plus tu Debón Wilma tiene un tema que ha gustado mucho a mi asesora musical que es mi hija de dos años ya la que le gusta mucho la canción que ya llama la canción del gatito

Voz 14 09:59 ah

Voz 2 10:48 eh

Voz 0084 11:18 la canción del gatito Nothing but the Cats nada menos al gato una canción que canta Bella que escribe pero que la historia me parece que es tuya Sara sí

Voz 12 11:28 bueno es mía de manera tan pero bueno inspiración por lo menos si yo estoy muy orgullosa porque esto de decirle al llegar a tus padres papá no sé no escrito un libro de bolada en globo pero sí me han hecho una canción o a mi gato pues esto resulto cuando yo decido darme de aquí de Madrid a Valladolid tengo una experiencia un poco agridulce estoy contando en una terraza aquí en Madrid en la plaza de los jugos citas pues pues bueno cómo va a ser la mudanza cómo va a ser todo ahí pregunta muy hábilmente pero de verdad vas a ser capaz de irte no vamos a echar de menos nada pues Bergman no sólo bueno amiga todo es ya hay fue con servilletas y lo puso

Voz 0084 12:15 Nothing but the car opina una muy buena historia ya hay ver sacar de esta canción y que echas de menos de de esto

Voz 7 12:24 los sonidos o no mucho no mucho

Voz 0084 12:28 la decisión no es no sé lo que decirte

Voz 8 12:32 compras por ejemplo las compras en Estados Unidos Chicago fantástico Chicago también es una ciudad muy bonita lo que pasa que en el invierno Chicago Siberia

Voz 5 12:43 Siberia es terrible vuelve de vez en cuando de vez en cuando sí sí sí porque mi familia a manos exactamente está mi familia pues como ves por cierto desde la distancia el sustituto de de tu vecino

Voz 0084 13:00 a Chicago como ves pasar del primer presidente afroamericano de Estados Unidos a Gemma alcista blanco cómodo en alto

Voz 16 13:09 eso eso

Voz 4 13:14 sabe ahora te voy a contar otra historia persona

Voz 6 13:18 en mi madre

Voz 4 13:22 allí me tienes una familia por lo menos los nuestros de tío en ese Tzipi los esclavos de esta de este hombre que hay pues debían ahí pues es el me Kane que quería ser presidente en contra de Obama entonces en una de estas reuniones familiares yo no fui y mi hermana así pues estaban los dos hermanos de John Mc Cain en esa reunión familiar como era para negros excepto esos dos personas blancas estos pues tenían todos como decía Obama

Voz 11 14:10 sí sí

Voz 0084 14:12 no te dieron ganas de verte para votar a estos fenómenos seguimos me me temo como tú misma decías antes que que para cierta medida ya es un poco tarde para lamentar la elección de Donald Trump como tú cantas tú Yates

Voz 2 14:31 sí

Voz 15 15:20 va va va

Voz 0084 16:02 seguimos charlando con el cantante de Chicago asentada en España desde hace unos cuantos años ya como demuestra el buen castellano del que está haciendo gala Wilma cuando llegaste a España que es lo que más te llamó la atención

Voz 7 16:17 cuando yo llegué pues un poco todo la gente con ellos yo decía que la gente

Voz 4 16:24 era más alegre que contaba más chistes pero es posible un Espanyol me dijo hace poco tiempo es que tú eras más joven en tu entorno hoguera de chistes

Voz 0084 16:37 no está mal Leo claro claro era más alegre bueno también habremos cambiar nuestro veinticinco veinte años

Voz 4 16:43 pero si yo lo sé

Voz 0084 16:45 igualmente

Voz 4 16:47 no me hables de música cuando llegue cuando llegue yo estaba escuchando música española no estaba escuchando la mía estado quería aprender absorber entonces cuando llegue no estaba mirando cosas en inglés sino cosas de aquí de que grupos de tu

Voz 7 17:05 de todo lo que me echen era como

Voz 0084 17:09 mira a ver si tengo yo tengo

Voz 4 17:11 entender eso

Voz 0084 17:13 si el blues es decíamos antes una música que tiene ya casi un siglo desde que se comenzó a ganar una larga historia a sus espaldas su genero que sin gozar de un enorme éxito desde hace mucho tiempo sobrevive con elegancia y se siguen haciendo además muy buenos discos el tuyo es un es un buen ejemplo también el han grabado recientemente Ben Harper echarle más el Guaita los que por cierto se presentó John Lee Hooker también Taj Mahal hizo el año pasado un disco maravilloso cómo valoras tu el momento que vive que vive el blues encuentro a circuitos festivales

Voz 5 17:44 los hay sitio eso sí a la gente le interesa mucho este tipo de música yo creo que puede haber hasta más sitios para tocar me desde luego cuando tú llegaste a España en el circo Cueto de música negra era mucho más reducido lo que puedes encontrar ahora sí en Madrid en cuanto a salas ahora piezas en el Festival de Blues de Madrid de de la de la sala Clamores se ha abierto mucho y no sólo en Madrid sino también en en provincias sino el resto de ciudades europeas cuando viajas por el resto de Europa ves también que es algo que se está moviendo se sí sí sí sí sí yo creo que

Voz 0084 18:18 sí pues ha masón un placer compartir este rato de música contigo este encuentro sofá Sonoro puedes encontrar las fechas de la gira de su página de Facebook y más contenidos en sofá Sonoro punto com muchas gracias a la posibilidad por acompañarnos te despedimos con otro de los temas de tu maravilloso disco blues tu Debón un disco que recomendamos mucho esto es les tú